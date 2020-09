ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ ഭീകരാക്രമണം നടത്താൻ പുതിയ തന്ത്രങ്ങളാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ജിഹാദ് സംഘങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്. ജിഹാദിലേക്ക് യുവാക്കളെ ആകർഷിപ്പിക്കാൻ ഗെയിം രൂപത്തിലും പരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ജമാഅത്ത്-ഉദ്-ദവയുടെ ഗെയിമിങ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ യുവാക്കളെ ജിഹാദിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ജമാഅത്ത്-ഉദ്-ദവായുടെ ഗെയിമിങ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലൂടെ ലഷ്കർ ഇ തയ്ബ ഇന്ത്യയിൽ ജിഹാദ് നടത്താൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളും അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന 26/11 ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരനായ ലഷ്‌കർ-ഇ-തായ്‌ബ (എൽഇടി) മേധാവി ഹാഫിസ് സയീദ് പാക്കിസ്ഥാനിലെ 45 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓഫിസ് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ പുതിയ ഗെയിമുകളെക്കുറിച്ച് യുവാക്കളെ അറിയിക്കുകയും ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന കംപ്യൂട്ടറുകൾ ജിഹാദ് ഗെയിം കളിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ഗെയിമുകളും മൊബൈൽ ഫോൺ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് കംപ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർമാരിൽ നിന്ന് ജമാഅത്ത്-ഉദ്-ദവാ സഹായം തേടി. ഗെയിമുകളും ആപ്ലിക്കേഷനുകളും വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ജമാഅത്ത്-ഉദ്-ദവയുടെ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ സൂചന 2018 ൽ മൈക്രോ ബ്ലോഗിങ് വെബ്സൈറ്റായ ട്വിറ്റർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അക്കൗണ്ടായ JuD_Official ൽ നിന്നുള്ള ചില ട്വീറ്റുകളുടെ രൂപത്തിലാണ് പുറത്തുവന്നത്.

അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ അശാന്തി വളർത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുന്നതിനും ജിഹാദ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും ട്വിറ്റർ, ഫെയ്സ്ബുക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയകളുടെ ഉപയോഗം ജമാഅത്ത്-ഉദ്-ദവ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ ആയിരക്കണക്കിന് വ്യാജ വാർത്തകളും രാജ്യത്ത് കലാപങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ഗൂഢലോചനയും നടത്തുന്ന ജമാഅത്ത്-ഉദ്-ദവയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ടീം സജീവമാണ്.

സയീദിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ടീം 'ജുഡ് സൈബർ ടീം' എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ വർഷം ഡൽഹിയിൽ നടന്ന കലാപത്തിനിടയിലും പൗരത്വ (ഭേദഗതി) നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിനിടയിലും ജമാഅത്ത്-ഉദ്-ദവ സൈബർ സെൽ ട്വിറ്ററിലും ഫെയ്സ്ബുക്കിലും ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ ധാരാളം ആക്ഷേപകരമായ പോസ്റ്റുകൾ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു.

വിവിധ ഹാഷ്‌ടാഗുകളിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്‌ലിങ്ങൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ വാർത്തകളിൽ നിരവധി പോസ്റ്റുകളിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ തള്ളിവിടാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ ഇന്റർ സർവീസസ് ഇന്റലിജൻസ് (ഐ‌എസ്‌ഐ) ജൂഡിക്കൊപ്പം വലിയ പങ്കുവഹിച്ചുവെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഏജൻസികൾ അവകാശപ്പെട്ടു.

English Summary: Pakistan JuD's gaming apps brainwash youth to take up jihad against India