ഗെയിമിങ് രംഗം അടിമുടി മാറാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ്. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ സംഗീതം, സിനിമ, ടിവി ഇവയെല്ലാം ഒരുമിച്ചുകൂട്ടിയാല്‍ വരുന്നതിനേക്കാള്‍ വലിയ മേഖലയായി തീരും ഗെയിമിങ് എന്നാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനായ മുകേഷ് അംബാനി പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാര്യങ്ങള്‍ ആ ദിശയിലായിരിക്കും നീങ്ങുക എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് 'രാജി: ആന്‍ എന്‍ഷ്യന്റ്' എപിക് എന്ന ഗെയിം തരുന്നത്. രക്ഷാബന്ദന്‍ ദിവസം തന്റെ സഹോദരനെ രക്ഷിക്കാനും മഹാബല്‍സുരയെ വധിക്കാനുമിറങ്ങുന്ന രാജി എന്ന പെണ്‍കുട്ടിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് കഥ നീങ്ങുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ പുരാണകഥകളില്‍ നിന്ന് ആവേശംകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും കൊണ്ട് തുടിച്ചുയര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം ഗെയിമര്‍മാരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ കരുതുന്നത്.

ഇന്ത്യന്‍ ഗെയിമിങ് പ്രേമികളെ കൂടാതെ ആഗോള ഗെയിമിങ് കമ്പക്കാരെ കൂടെ പിടിച്ചിരുത്താന്‍ കെല്‍പ്പുള്ളതായരിക്കും തങ്ങളുടെ ഗെയിമെന്നാണ് ഇതിനു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച ശ്രുതി ഘോഷ്, അവിചാല്‍ സിങ്, ഇയന്‍ മോഡ് എന്നിവര്‍ കുരുതുന്നത്. 'രാജി' ഗെയിം നിന്റെന്‍ഡോ സ്വിച്ചിനായി റിലീസ് ചെയ്തുവെങ്കിലും കംപ്യൂട്ടറിനും കണ്‍സോളുകള്‍ക്കുമുള്ളത് ഇറങ്ങാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളു.

ഇന്ത്യന്‍ ചുമര്‍ച്ചിത്രങ്ങള്‍, ശില്‍പ്പകല തുടങ്ങിയവയില്‍ നിന്ന് ആവാഹിച്ചെടുത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഗെയിമിന്റെ ജീവന്‍ തുടിക്കുന്നത്. കളിയില്‍ മൂഡുകള്‍ മാറുന്നിടത്തും ഇത്തരം സാഹചര്യ സൂക്ഷ്മത ദര്‍ശിക്കാം. ബൊമ്മകളിലൂടെ കഥപറയുന്നത് ഒരു നല്ല രീതിയാണെന്നാണ് ഗെയിമിന്റെ ശില്‍പ്പികള്‍ കരുതിയത്. ഓരോ സ്ഥലത്തും രാജിക്ക് ഏതെല്ലാം തരം ശത്രുക്കളാണ് കാണേണ്ടത് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗെയിമില്‍ ഏറ്റവുമധികം ജിജ്ഞാസയുണര്‍ത്തുന്ന ഘടകം ഇന്ത്യന്‍ പുരാണേതിഹാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ഗെയിം ഹിറ്റായാല്‍ കൂടുതല്‍ പേര്‍ ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങള്‍ക്ക് ഇറങ്ങിയേക്കാം. ഇന്ത്യന്‍ മിത്തോളജിയുടെ പരിസരം ഉപയോഗിച്ച് ഇത്ര വിപുലമായ ഒരു ഗെയിം ഇതിനു മുൻപ് നിർമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാന്‍ വഴിയില്ല. എന്നാല്‍, ഒരു ഗെയിം വിജയിക്കണമെങ്കില്‍ വേണ്ട ഒരു കാര്യം എത്രവേഗം കളിക്കുന്നവര്‍ അതിലെ കഥാപാത്രവുമായി ഇഷ്ടത്തിലാകുമെന്നതാണ്. രാജിക്കു മുൻപും സ്ത്രീ കഥാത്രങ്ങളുള്ള ഗെയിമുകള്‍ ഇറങ്ങിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, രാജിയും കഥാ പരിസരവുമെല്ലാം ഗെയിമര്‍മാര്‍ക്ക് പുതിയ കാഴ്ചകള്‍ നല്‍കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍. സാധാരണഗതിയില്‍ സ്ത്രീ പ്രധാന കഥാപാത്രമാകുന്ന ഗെയിമുകള്‍ വന്‍ ഹിറ്റാകാറുണ്ട് എന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് രാജിയെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പ്രചോദനം.

പിഎസ്4, എക്‌സ്‌ബോക്‌സ് വണ്‍കണ്‍സോള്‍സ്, കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ എന്നിവയ്ക്കുള്ള വേര്‍ഷനുകള്‍ അധികം താമസിയാതെ പുറത്തിറക്കുന്നതോടെ കൂടുതല്‍ പേര്‍ ഈ ഗെയിം കളിക്കുകയും തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ചില സെലബ്രിറ്റികള്‍ ഗെയിമിന്റെ വിഷ്വലുകള്‍ പങ്കുവയ്ക്കാന്‍ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഗെയിം പിസിയിലും, പിഎസ്4ലും എത്തിയാല്‍ മാത്രമെ ഇന്ത്യന്‍ ഗെയിമര്‍മാര്‍ കൂട്ടത്തോടെ ഇതു കളിച്ചുനോക്കൂ.



∙ മെയ്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യ

രാജി: ആന്‍ എന്‍ഷ്യന്റ് എപിക് മെയ്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യ സംരഭത്തിന്റെ ഗണത്തില്‍ പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഇതിനു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചവര്‍ പുനെയിലാണ് ഒത്തു ചേര്‍ന്നത്. കൂടാതെ, ഈ ഗെയിം ഇന്ത്യന്‍ വാസ്തുശില്‍പ്പങ്ങള്‍, പുരാണേതഹാസങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയില്‍ നിന്ന് ഊര്‍്ജ്ജം ആര്‍ജ്ജിച്ച് പുറത്തിറക്കിയതാണ് എന്നതും മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ്. എന്നാല്‍, ഇതിന് ആഗോള തലത്തിലെ ഗെയിമര്‍മാരെ ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നു തന്നെയാണ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ കരുതുന്നത്. ഇതിനായി ക്വാളിറ്റിയില്‍ പരമാവധി ശ്രദ്ധിച്ചതായും അവര്‍ പറയുന്നു. രണ്ടിലേറെ വര്‍ഷത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ് രാജി.

∙ ഗെയിമിങ് സിനിമയെ മറികടക്കുമോ?

നിരവധി പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണം ചെയ്താണ് ഈ ഗെയിം നിര്‍മിച്ചെടുത്തതെന്ന് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍, സിനിമാ മേഖലയില്‍ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്ന ഈ വേളയില്‍ കൂടുതതല്‍ പേര്‍ക്ക് സിനിമയ്ക്കു പകരം ഗെയിമുകള്‍ നിര്‍മിക്കാനുള്ള പ്രചോദനമാകുമോ രാജി എന്നാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്. സിനിമ പോലെതന്നെ വന്‍ ബജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമെ രാജി പോലത്തെ ഗെയിമുകള്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാധിക്കൂ. എന്നാല്‍, ഒരു വന്‍ ക്രൂവിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നത് ഒരു പക്ഷേ കൂടുതല്‍ നിര്‍മാതാക്കളെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് ആകര്‍ഷിച്ചേക്കും. സിനിമയില്‍ പ്രേക്ഷകന്‍ കാണിയുടെ റോളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്നു. ഗെയിമില്‍ കളിക്കുന്നയാളുടെ ഇടപെടല്‍ ഉണ്ടായേ മതിയാകൂ. തങ്ങളുടെ ഇടപെടലിലൂടെ കാര്യങ്ങള്‍ നീക്കുന്ന ഗെയിമുകള്‍ കൂടുതല്‍ പേരെ ആകര്‍ഷിക്കുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ തര്‍ക്കമില്ല. ഗെയിമിങ് വേണ്ടത്ര ജനപ്രീയമാകാതിരുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഉപകരങ്ങള്‍ വാങ്ങാനും ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള കഴിവില്ലായ്മയായിരുന്നു. സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളുടെ പ്രചാരം പലരെയും ഗെയിമിങ്ങിന്റെ സാധ്യതകള്‍ കാട്ടിക്കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നു പറഞ്ഞാല്‍, ഗെയിമിങ് മേഖലയ്ക്ക് വന്‍ വളര്‍ച്ച നടത്താനുള്ള നിലമൊരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. രാജി വന്‍ വിജയം കൈവരിച്ചാല്‍ കൂടുതല്‍ നിര്‍മാതാക്കള്‍ ഗെയിമിങ് മേഖലിയിലേക്ക് പണമൊഴുക്കിയേക്കാം.

