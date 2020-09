അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയായ ഓറക്കിളുമായി സഖ്യത്തിലായ ശേഷം അമേരിക്കയില്‍ തരിച്ചെത്തുമെന്നു കരുതുന്ന ചൈനീസ് ആപ്പായ ടിക്‌ടോക്കും സമൂഹ മാധ്യമ ആപ്പായ വിചാറ്റും രാജ്യ സുരക്ഷയുടേയും, രാജ്യാന്തര ഡേറ്റ സുരക്ഷയുടേയും പേരില്‍ അമേരിക്കയില്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സമ്പൂര്‍ണമായി നിരോധിച്ച് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഉത്തരവിറക്കി. ടിക്‌ടോക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സമ്പൂര്‍ണ നിരോധനം നവംബര്‍ 12ന് നിലവില്‍ വരുമെന്നും, എന്നാല്‍ ചില സുരക്ഷാ നടപടികള്‍ കൊണ്ടുവന്നാല്‍ ആപ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടര്‍ന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനുവദിക്കുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടായേക്കുമെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ കൊമേഴ്‌സ് സെക്രട്ടറി വില്‍ബര്‍ റോസ് പറഞ്ഞു. അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശാനുസരണം തങ്ങള്‍ അമേരിക്കക്കാരുടെ ഡേറ്റാ ശേഖരിക്കുക എന്ന ചൈനയുടെ ദുരുദ്ദേശപരമായ ലാക്കിനെതിരെ ഉണര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അമേരിക്കയുടെ നിയമങ്ങള്‍ ശക്തമായി നടപ്പിലാക്കുകയും ജനാധിപത്യപരമായ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന സമൂഹമായി തുടരുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു.

ഇതോടെ, ടിക്‌ടോക്കില്‍ നിക്ഷേപമിറക്കി അതിനെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്താനുള്ള, കലിഫോര്‍ണിയയില്‍ നിന്നുള്ള ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ ഓറക്കിളിന്റെ ശ്രമം വെള്ളത്തിലാകുകയാണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് സംശയിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. ടിക്‌ടോക്കിന്റെ ഉടമയായ ബൈറ്റ്ഡാന്‍സും ഓറക്കിളുമായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ധാരണയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ ശ്രമിച്ച ബിസിനസ് ലേഖകര്‍ക്ക് നിരാശയായിരുന്ന ഫലം. മൈക്രോസോഫ്റ്റിനെ ബൈറ്റ്ഡാന്‍സ് ഒഴിവാക്കി എന്നതൊഴിച്ചാല്‍ ഇരുകൂട്ടരും പ്രവര്‍ത്തികമാക്കാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുളള തോന്നലല്ല അവര്‍ക്കു ലഭിച്ചത്. ടിക്‌ടോക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതാവകാശം തങ്ങളുടെ കൈയ്യില്‍ വച്ചുകൊണ്ടു ബൈറ്റ്ഡാന്‍സ് നടത്തുന്ന ഞാണിന്മേല്‍ കളി വിജയം കാണാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നു കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തങ്ങളും ബൈറ്റ്ഡാന്‍സും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടിനെ വില്‍പ്പന എന്നോ വാങ്ങള്‍ എന്നോ വിശേഷിപ്പിക്കാന്‍ ഓറക്കിള്‍ തയാറായില്ലെന്നതും മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ്.

ടിക്‌ടോക്കിന്റെ അമേരിക്കയിലെ ആസ്തികളില്‍ എന്തെങ്കിലും ഓറക്കിളിനു കൈമാറുന്ന കാര്യംപോലും ഇപ്പോള്‍ വ്യക്തമല്ലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍, മറ്റെല്ലാ സമൂഹ മാധ്യമ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകളും ശേഖരിക്കുന്നതില്‍ അധികമായ ഡേറ്റയൊന്നും ടിക്‌ടോക്കും ശേഖരിക്കുന്നില്ലെന്നും, അവര്‍ ശേഖരിച്ച ഡേറ്റ കൈമാറണമെന്നു ചൈന ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാധ്യത മുന്നല്‍ കണ്ടാല്‍ മാത്രമെ അതിനെ സുരക്ഷാഭീഷണിയായും മറ്റും കാണാന്‍ സാധിക്കൂ എന്നും പറയുന്നു. അതേസമയം, അമേരിക്കന്‍ സർക്കാരിനെ സ്വാധീനിച്ച് ബൈറ്റ്ഡാന്‍സ്-ഓറക്കിള്‍ ഇടപാട് ഏതുവിധേനയും പൂര്‍ത്തിയാക്കാനുളള കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമം നടക്കുന്നതായും പറയുന്നു.

∙ ടിക്‌ടോക്കിനെ വിടാതെ വാള്‍മാര്‍ട്ടും

ഓറക്കിളിനൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് ടിക്‌ടോക്കിന്റെ അമേരിക്കയിലെ നടത്തിപ്പുകാരില്‍ ഒരാളാകാനാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ റീട്ടെയില്‍ വില്‍പ്പനാ ശാലകളിലൊന്നായ വാള്‍മാര്‍ട്ടും. ഓറക്കിളും വാള്‍മാര്‍ട്ടും ഒത്തു ശ്രമിക്കുന്നതിനാല്‍ ആപ്പിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഒരു പുനര്‍വിചിന്തനം നടത്തുകയാണെന്ന അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. മൈക്രോസോഫ്റ്റും അവര്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടെന്നാണ് താന്‍ മനസിലാക്കുന്നതെന്നും ട്രംപ് അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍, കാര്യമായ പുരോഗതിയൊന്നും ഉണ്ടായതായി തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

∙ ഐഫോണിലെ പച്ചയും ഓറഞ്ചും ഡോട്ടുകള്‍ എന്തിന്റെ സൂചനയാണ് ?

ഐഫോണ്‍ 6എസും, ഐപാഡ് എയര്‍2ഉം മുതലുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ ഐഒഎസ്, ഐപാഡ് ഓഎസ് എന്നിവയുടെ പുതിയ പതിപ്പുകള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ സജ്ജമാണ്. ഐഒഎസ് 14ല്‍ കൊണ്ടുവരാനിരുന്ന മുഴുവന്‍ സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകളും ആപ്പിള്‍ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. ഫെയ്‌സ്ബുക് മേധാവി മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗ് കമ്പനി പുതിയ സ്വകാര്യതാ ഫീച്ചറുകള്‍ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചിരുന്നു. സക്കര്‍ബര്‍ഗ് ഭയക്കുന്ന ഫീച്ചറുകള്‍ ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ല. അവ അടുത്ത വര്‍ഷമായിരിക്കും എത്തുക എന്ന് ആപ്പിള്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പുതിയ ഓഎസിലേക്ക് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്തവര്‍ക്ക്, അവര്‍ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഏതെങ്കിലും ആപ് ഉപകരണത്തിന്റെ മുന്‍ക്യാമറയൊ പിന്‍ക്യാമറയോ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ പച്ച കുത്ത് (ഡോട്ട്) തെളിഞ്ഞു നില്‍ക്കും. പല ആപ്പുകളും രഹസ്യമായി ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന കണ്ടെത്തലിനു ശേഷമാണ് ഈ ഫിച്ചര്‍ അവതരിപ്പിച്ചരിക്കുന്നത്. വോയിസ് റെക്കോഡിങ് നടക്കുകയാണെങ്കില്‍ മഞ്ഞ ഡോട്ട് തെളിയും. പച്ച ഡോട്ട് സ്‌ക്രീനില്‍ തെളിഞ്ഞാല്‍ ഏതോ ആപ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ ക്യാമാറ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രങ്ങളോ വിഡിയോയോ പകര്‍ത്തിയെന്നും, മഞ്ഞ ഡോട്ട് തെളിഞ്ഞാല്‍ ഏതോ ആപ് ഓഡിയോ റെക്കോഡു ചെയ്തു എന്നുമാണ് മനസിലാക്കേണ്ടത്. ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ സ്‌ക്രീനില്‍ പച്ച ഡോട്ട് തെളിഞ്ഞാല്‍ മനസിലാക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ അല്ലെങ്കില്‍ ഐപാഡിന്റെ ക്യാമറ ഏതോ ആപ് അക്‌സസ് ചൈയ്തിരിക്കുന്നു. ഇത് ഏതാപ്പാണ് എന്നു കണ്ടെത്തിയാല്‍ അത് അപ്പോള്‍ത്തന്നെ അണ്‍ഇന്‍സ്‌റ്റോള്‍ ചെയ്യുന്നതാണ് ബുദ്ധി. മഞ്ഞ ഡോട്ട് തെളിഞ്ഞാല്‍ സമ്മതമില്ലാതെ വോയിസ് റെക്കോഡു ചെയ്ത ആപ്പിനെ കണ്ടെത്തി കണ്ടംവഴി ഓടിക്കുക.

∙ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം ഐഫോണ്‍ ക്യാമറ ഉപയോക്താവ് അറിയാതെ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് ആരോപണം

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഡേറ്റാ കൊതിയന്മാരായ കമ്പനികളിലൊന്നെന്ന ആരോപണമുള്ള ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കളെ ഐഫോണിന്റെ ക്യാമറയിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതായി ആരോപണം. ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം ആപ് ഉപയോഗക്കാത്ത സമയത്തു പോലും ഐഫോണ്‍ ക്യാമറയിലൂടെ ഉപയോക്താക്കളുടെ ചെയ്തികള്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണമാണ് ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, പതിവുപോലെ ഫെയ്‌സ്ബുക് ഇക്കാര്യം നിഷേധിക്കുകയും, അത് ബഗ് ആണ് എന്ന വിശദീകരണം ഇറക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെതിരെ ഉപയോക്താക്കള്‍ സാന്‍ ഫ്രാന്‍സിസ്‌കോയിലെ ഫെഡറല്‍ കോടതിയില്‍ പരാതി സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരാതിക്കാരികളില്‍ ഒരാളായ ബ്രിട്ടനി കൊണ്‍ഡിറ്റി ആരോപിക്കുന്നത് മനപ്പൂര്‍വ്വമാണ് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം ഫോണിന്റെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചത് എന്നാണ്. ലാഭകരവും വിലയേറിയതുമായ ഡേറ്റ ഉപയോക്താക്കളില്‍ നിന്നു ശേഖരിക്കാനായി ആണ് ഉപയോക്താക്കളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പരാതിക്കാരി പറയുന്നു. വീടിനുള്ളിലെ വളരെ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങള്‍ വരെ പകര്‍ത്തുന്നതായി അവര്‍ പറയുന്നു. ഫെയ്‌സ്ബുക്കും ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമും ഇത് ഗവേഷണാവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗക്കുന്നുവെന്നും അവര്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മാസം ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെതിരെ നല്‍കിയ ഒരു പരാതിയില്‍ കമ്പനി ഫേഷ്യല്‍ റെക്കഗ്നിഷന്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിന്റഎ 100 ദശലക്ഷം വരുന്ന ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റ ശേഖരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതായി ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഇത്തരം കടന്നു കയറ്റങ്ങള്‍ ഇനി തങ്ങളുടെ ഐഫോണ്‍ തുറന്നു കാണിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഉപയോക്താക്കള്‍.

∙ ആമസോണ്‍ അലക്‌സ ഹിന്ദിയിലും

ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റുകളിലൊന്നായ ആമസോണ്‍ അലക്‌സ ഇനി ഹിന്ദി ഭാഷയിലും മറുപടികള്‍ പറയും. ഐഫോണിലും, ആന്‍ഡ്രോയിഡിലും ലഭ്യമായ അലക്‌സ ആപ്പിലൂടെ ഇതുപയോഗിക്കാം. ഒരു ഹിന്ദിപ്പാട്ടിനെക്കുറിച്ച് അലക്‌സയ്ക്ക് ഇപ്പോള്‍ വ്യത്യസ്തമായ 50 വഴികളിലൂടെ അറിയാനാകുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. അത്യാധുനിക ന്യൂറല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകളുടെയം പ്രാദേശിക ഭാഷാ പരിശീലനത്തിന്റെയും എല്ലാം ഗുണങ്ങള്‍ ആവാഹിച്ച് അലക്‌സ കൂടുതല്‍ ശക്തിയാര്‍ജച്ചിരിക്കുകയാണെന്നു പറയുന്നു.

English Summary: US banning use of WeChat, TikTok for national security