5 വഷം, ഇന്ത്യയിലെ ഇന്റർനെറ്റ് വിപണി ജിയോ പിടിച്ചടക്കി, മറ്റു കമ്പനികൾക്ക് വൻ വെല്ലുവിളി

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ രാജ്യത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് വിപണി റിലയൻസ് ജിയോ പിടിച്ചടക്കി എന്നാണ് പുതിയ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മാർച്ച് അവസാനത്തോടെ രാജ്യത്തെ ഇന്റർ‌നെറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ മൊത്തം എണ്ണം 3.4 ശതമാനം ഉയർന്ന് 74.3 കോടി‌ ആയി. ഇതിൽ 52 ശതമാനം വിപണിയും ജിയോയുടെ കീഴിലാണെന്നാണ് ട്രായ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത്.

മൊത്തം വിപണി വിഹിതത്തിന്റെ 52.3 ശതമാനം പിടിച്ചെടുത്ത റിലയൻസ് ജിയോ മുന്നിലെത്തി. 2020 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ ഭാരതി എയർടെലിന് 23.6 ശതമാനം വിഹിതം മാത്രമാണുള്ളത്. ഇന്റർനെറ്റ് വരിക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന വിപണി വിഹിതം 18.7 ശതമാനമായിരുന്നതിനാൽ വോഡഫോൺ ഐഡിയ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു.

ഇതിൽ വയർലെസ് ഇന്റർനെറ്റ് വരിക്കാരുടെ എണ്ണം 72.07 കോടിയാണ് (മൊത്തത്തിലുള്ളതിന്റെ 97 ശതമാനം). വയർഡ് ഇന്റർനെറ്റ് വരിക്കാരുടെ എണ്ണം 2.24 കോടിയുമാണ്. അതേസമയം, ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് വരിക്കാരുടെ എണ്ണം 2019 ഡിസംബർ അവസാനത്തിൽ 66.19 കോടിയിൽ നിന്ന് 3.85 ശതമാനം വർധിച്ച് 2020 മാർച്ച് അവസാനത്തോടെ 68.74 കോടിയായി ഉയർന്നു എന്നും ട്രായ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

വയർലെസ് ഇന്റർനെറ്റ് വരിക്കാർ 2020 മാർച്ച് അവസാനത്തോടെ 72.07 കോടിയായി ഉയർന്നു. പാദവാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് 3.51 ശതമാനമാണ്. മൊത്തം ഇന്റർനെറ്റ് വരിക്കാരിൽ 96.90 ശതമാനം പേരും മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മാർച്ച് 20 അവസാനത്തോടെ വയർഡ് ഇന്റർനെറ്റ് വരിക്കാർ മൊത്തം ഇന്റർനെറ്റ് വരിക്കാരിൽ 3.02 ശതമാനം മാത്രമാണെന്നും ‍ട്രായ് പറഞ്ഞു.

മൊത്തം 22.42 ദശലക്ഷം വയർഡ് ഇന്റർനെറ്റ് വരിക്കാരിൽ, സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭാരത് സഞ്ചാർ നിഗം ലിമിറ്റഡ് (ബി‌എസ്‌എൻ‌എൽ) 50.3 ശതമാനം വിപണി വിഹിതത്തോടെ 11.27 ദശലക്ഷം വരിക്കാരുണ്ട്. എന്നാൽ, ഭാരതി എയർടെല്ലിന് 2.47 ദശലക്ഷം വരിക്കാരാണുള്ളത്. വയർലെസ് ഇന്റർനെറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ റിലയൻസ് ജിയോയ്ക്ക് 53.76 ശതമാനം വിപണി വിഹിതമുണ്ട്. മാർച്ച് 20 ന് അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ ഭാരതി എയർടെൽ (24 ശതമാനം) വയർലെസ് ഇന്റർനെറ്റ് വരിക്കാരാണ്.

ഇന്റർനെറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകളുടെ (വയർ, വയർലെസ്) ഏറ്റവും മികച്ച അഞ്ച് സേവന മേഖലകളാണ് മഹാരാഷ്ട്ര (63.01 ദശലക്ഷം), ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഉൾപ്പെടെ തെലങ്കാന (58.65 ദശലക്ഷം), യുപി (കിഴക്ക്) (54.60 ദശലക്ഷം), ചെന്നൈ ഉൾപ്പെടെ തമിഴ്‌നാട് (51.64 ദശലക്ഷം), മധ്യപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് (48.72 ദശലക്ഷം).

English Summary: Internet user base rises 3.4% to 743 mn at Mar-end; Jio commands over 52% market: Trai