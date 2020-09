ഗൂഗിൾ ജിമെയിൽ പുതിയ രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നു, ഫീച്ചറുകളിലും മാറ്റം വന്നേക്കും

ടെക് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇ–മെയിൽ സേവനമായ ജിമെയിലിന്റെ മുഖം മാറാൻ പോകുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ലഭ്യമായ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ജിമെയിലിന് ഉടൻ തന്നെ പുതിയ ലോഗോ ലഭിച്ചേക്കാം എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ജിമെയിലിന് ഒരു ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് നൽകാനുള്ള ഗൂഗിളിന്റെ വലിയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണിതെന്ന് തോന്നുന്നു. മറ്റ് ചില മാറ്റങ്ങളും ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഇത് ഗൂഗിൾ മീറ്റ്, ഗൂഗിൾ ചാറ്റ് എന്നിവയുമായി ഗൂഗിളിന്റെ സമീപകാല സംയോജനത്തെ പിന്തുടരുന്നതാണ്.

ഒരു ഇമെയിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നതിൽ നിന്ന് മാറാൻ ജിമെയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പുതിയ ലോഗോയിൽ ഒരു ‘എം’ സവിശേഷതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനൊപ്പം പരമ്പരാഗത എൻ‌വലപ്പ് കാണുന്നില്ല. 9to5Google- ന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഗൂഗിൾ ജിമെയിലിനായി ഒരു പുതിയ ലോഗോയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നാണ്. ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രവും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

എൻ‌വലപ്പ് ഐക്കൺ‌ വ്യക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം, പുതിയ ലോഗോ എൻ‌വലപ്പ് ആകൃതിയെ മുകളിലേക്കും താഴെയുമുള്ള വൈറ്റ്‌സ്‌പെയ്‌സിലൂടെ മാത്രമേ സൂചിപ്പിക്കൂ. ഐക്കണിന്റെ പുറം കോണുകൾ മുൻപത്തേതിനേക്കാൾ വൃത്താകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഗൂഗിൾ ഒരു ഇമെയിൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം എന്ന നിലയിൽ മാർക്കറ്റിങ് ജിമെയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുത്തുകയാണ്. ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ സമീപകാല സംയോജനം അത്തരമൊരു നീക്കമായാണ് കാണുന്നത്. ഒരു ഇമെയിൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം എന്ന നിലയിൽ ജിമെയിലിന്റെ അസോസിയേഷനിൽ നിന്ന് മാറുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു പടിയാണ് പുതിയ ലോഗോ.

ജിമെയിൽ, ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്നിവ ജൂലൈയിൽ സംയോജിപ്പിച്ചതിനാൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ജിമെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ ഒരു മീറ്റ് ടാബിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വിഡിയോ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ചേരാനാകും. ജിമെയിലിന്റെ വെബ് പതിപ്പിലും മീറ്റ് ടാബ് സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗൂഗിൾ ചാറ്റ്, റൂമുകൾ എന്നിവയുമായും ജിമെയിൽ സംയോജിപ്പിച്ചു.

