ഇന്ത്യയുടെ വിക്രാന്ത് വൈകുന്നു, മൂന്നാം കപ്പലും പാതിവഴിയില്‍; ചൈനയുടെ ലക്ഷ്യം 10 വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകള്‍

ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ തദ്ദേശീയ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പല്‍ നിര്‍മാണം ഇനിയും നീണ്ടേക്കുമെന്ന് സൂചന. ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തിലെ സാന്നിധ്യം ചൈന വര്‍ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണിത്. കൊച്ചിയിലെ കപ്പല്‍ നിര്‍മാണശാലയില്‍ പൂര്‍ത്തിയായ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ തദ്ദേശീയ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലായ (ഐഎസി–1) വിക്രാന്ത് 2022ഓടെ പൂര്‍ണസജ്ജമാകുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

മൂന്നാമത്തെ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലിന് (രണ്ടാമത്തെ തദ്ദേശീയ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പല്‍) വേഗത്തില്‍ അനുമതി ലഭിച്ചേക്കില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയില്‍ മാധ്യമങ്ങളുമായി സംസാരിക്കവേ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫന്‍സ് സ്റ്റാഫ് ജനറല്‍ ബിപിന്‍ റാവത്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. വിമാന വാഹിനിക്കപ്പലുകളുടെ നിര്‍മാണത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന വന്‍ ചെലവാണ് ഇതിന്റെ കാരണമായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. പകരം മുങ്ങിക്കപ്പലുകളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിപ്പിക്കാനാകും ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേനയുടെ ശ്രമമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തിരുന്നു. എന്നാല്‍, ബിപിന്‍ റാവത്തിന്റെ ഈ അഭിപ്രായത്തോട് അപ്പോള്‍ തന്നെ പ്രതിരോധരംഗത്തെ വിദഗ്ധരില്‍ പലരും വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഇന്ത്യക്ക് ഇപ്പോള്‍ ഒരു വിമാനവാഹിനിക്കപ്പല്‍ മാത്രമാണ് സര്‍വീസിലുള്ളത്. റഷ്യയില്‍ നിന്നും 2013ല്‍ വാങ്ങിയ ഐഎന്‍എസ് വിക്രമാദിത്യയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏക വിമാനവാഹിനിക്കപ്പല്‍. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേനക്ക് കീഴില്‍ സേവനം അനുഷ്ടിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ മാത്രം വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലാണിത്. 1961ല്‍ യുകെയില്‍ നിന്നെത്തിയ ഐഎന്‍എസ് വിക്രാന്ത്, 1987ല്‍ യുകെയില്‍ നിന്നു തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ഐഎന്‍എസ് വിരാട് എന്നിവയായിരുന്നു നേരത്തെ ഇന്ത്യക്കുണ്ടായിരുന്ന വിമാന വാഹിനിക്കപ്പലുകള്‍. ഇന്ത്യ ആദ്യ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകള്‍ സ്വന്തമാക്കുമ്പോള്‍ ഏഷ്യയില്‍ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനും വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ അതല്ല അവസ്ഥ.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഡിസംബറില്‍ ചൈന ആദ്യമായി നിര്‍മിച്ച ഷാന്‍ഡോങ് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പല്‍ നീറ്റിലിറക്കിയിരുന്നു. ഉക്രെയിനില്‍ നിന്നും 2002ല്‍ വാങ്ങിയ ലിയോനിങ് എന്ന വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലായിരുന്നു ചൈനക്കുണ്ടായിരുന്നത്. തീം പാര്‍ക്കാക്കി മാറ്റാനാണ് വാങ്ങുന്നതെന്ന് ചൈന ആദ്യം പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലിന്റെ പരിശീലനകേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റി. 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും പത്ത് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകള്‍ സ്വന്തമാക്കുകയെന്നതാണ് ചൈനയുടെ പ്രഖ്യാപിതലക്ഷ്യം. ഇത് ആഗോളശക്തിയെന്ന നിലയില്‍ ചൈനക്ക് വലിയ സ്വാധീനം നല്‍കുമെന്നുറപ്പ്.

ദക്ഷിണ ചൈനാ ഉള്‍ക്കടല്‍ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിന് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകള്‍ ചൈനക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത. ഈ സമുദ്രഭാഗത്തെ നിരവധി ദ്വീപുകള്‍ ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അവയില്‍ പലതും സൈനിക താവളങ്ങളുമാണ്. ജിബൂട്ടിയിലെ ചൈനീസ് സൈനിക താവളത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍തന്നെ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകള്‍ക്ക് നങ്കൂരമിടാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്.

വലിയ തുക വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ വേണ്ടി വരുമെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് പത്ത് വര്‍ഷമെങ്കിലും ഇവയുടെ നിര്‍മാണത്തിന് എടുക്കാറുണ്ട്. ഈ കാലയളവിനുള്ളില്‍ തുക കണ്ടെത്തിയാല്‍ മതിയെന്നതും അര നൂറ്റാണ്ടുവരെ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകള്‍ സജീവമായി രംഗത്തുണ്ടാകുമെന്നതും അവക്കുവേണ്ടി വാദിക്കുന്നവര്‍ നിരത്തുന്നു.

ഇക്കാലയളവിനുള്ളില്‍ മുടക്കിയ പണത്തിന്റെ മൂല്യം രാജ്യത്തിന് തിരികെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം. പ്രതിരോധ ബജറ്റിനെ മുക്കാന്‍ മാത്രം ശേഷിയുണ്ട് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകള്‍ക്കെന്നാണ് എതിര്‍ക്കുന്നവര്‍ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനവാദം. രണ്ടാമത്തെ തദ്ദേശീയ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പല്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതു പോലുള്ള പ്രതിരോധപരമായ, തന്ത്രപരമായ കാര്യങ്ങള്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുമായുള്ള സംസാരത്തിനിടെയല്ല പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതെന്നും വിമര്‍ശകര്‍ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂന്ന് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകള്‍ ആവശ്യമാണെന്ന അഭിപ്രായം അഡ്മിറല്‍ കരംബിര്‍ സിങ് അടക്കമുള്ളവര്‍ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

കിഴക്ക്- പടിഞ്ഞാറ് ഉള്‍ക്കടലുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിന് കുറഞ്ഞത് ഓരോ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകള്‍ ആവശ്യമാണെന്നതാണ് നാവികസേനയുടെ വിലയിരുത്തല്‍. ഏതെങ്കിലും വിമാനവാഹിനിക്കപ്പല്‍ അറ്റകുറ്റപണികള്‍ക്കും മറ്റുമായി മാറിയാല്‍ പോലും ഈ പ്രതിരോധ ആവശ്യം നടക്കും. മൂന്നാമത്തെ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലിന്റെ ചെലവ് ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ പോര്‍വിമാനവ്യൂഹങ്ങളിലെ പോര്‍വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം പോലും നാവികസേന കുറക്കാന്‍ തയാറായിരുന്നു. രണ്ട് പോര്‍വിമാനവ്യൂഹങ്ങളില്‍ 57 പോര്‍വിമാനങ്ങളെന്നത് 36 എണ്ണമാക്കിയാണ് കുറച്ചത്. വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകളും മുങ്ങിക്കപ്പലുകളും ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേനക്ക് ആവശ്യമാണെന്നും ഈ പ്രതിരോധ ആവശ്യങ്ങളെ ഉള്‍ക്കൊള്ളാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വമാണ് വേണ്ടതെന്നുമാണ് പ്രതിരോധ വിദഗ്ധര്‍ ഒാര്‍മിപ്പിക്കുന്നത്.

