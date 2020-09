മസ്കിന്റെ ഒരൊറ്റ ട്വീറ്റ്, മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ 369,207 കോടി നഷ്ടം, സംഭവിച്ചത് അബദ്ധമോ?

ടെസ്‌ല, സ്പേസ്എക്സ് കമ്പനി മേധാവിയായ ഇലോൺ മസ്ക് സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ സജീവമായി ഇടപെടുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ചെറുതും വലുതുമായി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ട്വീറ്റ് വഴിയാണ് മസ്ക് ലോകത്തെ അറിയിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ട്വീറ്റുകൾ മസ്കിന് നേട്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളേറെ നഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഒരൊറ്റ ട്വീറ്റ് കാരണം ടെസ്‌ലക്ക് നഷ്ടമായത് 5000 കോടി ഡോളർ (ഏകദേശം 369,207 കോടി രൂപയാണ്) ആണ്.

വില കുറഞ്ഞ ബാറ്ററിയുണ്ടാക്കാന്‍ മൂന്നു വര്‍ഷം സമയമെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ടെസ്‌ലയുടെ മൂല്യം കുത്തനെ ഇടിയാൻ കാരണമായത്. സെപ്റ്റംബർ 22 ന്, വില കുറഞ്ഞ ബാറ്ററിയുണ്ടാക്കാന്‍ മൂന്നു വര്‍ഷം എടുക്കുമെന്നാണ് കമ്പനിയുടമ മസ്‌ക് ട്വീറ്റ് ചെയ്ത്. ഇതോടെ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ടെസ്‌ലയുടെ മൂല്യം 5000 കോടി ഡോളർ ഇടിയുകയായിരുന്നു.

വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പുതിയ ബാറ്ററി നിർമിച്ചുത്തുടങ്ങണമെങ്കില്‍ 2022 ആകണമെന്നാണ് മസ്‌ക് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് കമ്പനിയുടെ ഓഹരിയുടെ മൂല്യം 5 ശതമാനം ഇടിയാൻ കാരണമായത്. ഇലക്ട്രിക് വാഹനച്ചെലവ് സമൂലമായി കുറയ്ക്കുമെന്ന് ഇലോൺ മസ്‌ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടും ചൊവ്വാഴ്ച ടെസ്‌ലയുടെ വിപണി മൂല്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.

ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ വ്യാപാരത്തിൽ ടെസ്‌ലയുടെ വിപണി മൂലധനം ആദ്യം 2000 കോടി ഡോളർ കുറഞ്ഞു. പിന്നീട് വ്യാപാരം നിർത്തി വീണ്ടും തുടങ്ങിയപ്പോഴും ഇടിവ് തന്നെയായിരുന്നു. മസ്‌ക്കും മറ്റ് ടെസ്‌ല എക്സിക്യൂട്ടീവുകളും അവരുടെ പുതിയ ബാറ്ററിയെ കുറിച്ചുളള പ്രതീക്ഷകൾ പുറത്തുവിട്ടതും മൂല്യം ഇടിയാൻ കാരണമായി.

മസ്‌ക്കിന്റെ ‘ബാറ്ററി ദിന’ ത്തിൽ നിക്ഷേപകർ രണ്ട് സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. 10 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ കാലം നിലനിൽക്കുന്ന ബാറ്ററിയുടെ വികസനം. ബാറ്ററിയുടെ ചെലവ് കുറയ്ക്കൽ. ഒരു ഇലക്ട്രിക് വാഹനത്തിന്റെ വില ഗ്യാസോലിൻ കാറിനേക്കാൾ താഴും എന്നായിരുന്നു ഓഹരിയുടമകൾ പ്രതീക്ഷീച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും മസ്‌ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്‌തില്ല. പകരം, പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളും പ്രക്രിയകളും ഉപയോഗിച്ച് ബാറ്ററി ചെലവ് പകുതിയായി കുറയ്ക്കുകയും ‘താങ്ങാനാവുന്ന’ ഇലക്ട്രിക് കാർ ഇറക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും മൂന്നു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇത് നടപ്പിലാകുമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ‘ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ. . . ഞങ്ങൾക്ക് 25,000 ഡോളർ വിലയുള്ള കാർ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, അത് ഗ്യാസോലിൻ കാറിനേക്കാൾ അൽപം മികച്ചതായിരിക്കുമെന്നും മസ്‌ക് പറഞ്ഞു.

ടെസ്‌ലയുടെ പുതിയ വാഹനവും ബാറ്ററി ഡിസൈനുകളും നിർമാണ പ്രക്രിയകളും പൂർണമായും പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്ന് മസ്‌ക് അംഗീകരിച്ചു. മസ്‌ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഉൽ‌പാദന ലക്ഷ്യങ്ങൾ‌ ടെസ്‌ലയ്ക്ക് വൻ നഷ്‌ടമാണ് വരുത്തിയത്. താങ്ങാനാവുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാർ നിർമിക്കുന്നത് ‘കമ്പനിയുടെ തുടക്കം മുതൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നമാണമെന്നാണ് മസ്ക് 2.70 ലക്ഷത്തിലധികമുള്ള ട്വിറ്റർ പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞത്.

English Sumamry: Tesla's value drops $50 billion as Musk's promised cheaper battery three years away