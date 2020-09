ചൈനീസ് ബന്ധം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന്, ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്‌നോളജി ആക്ടിന്റെ, 69എ സെക്ഷന്‍ പ്രകാരം, കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരോധിച്ചതോടെ ജനകോടികളുടെ പ്രിയ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ഗെയിം പബ്ജി ആപ് സ്റ്റോറുകളില്‍ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു. ഗെയിമിന്റെ ഉടമയായ കൊറിയന്‍ കമ്പനി പബ്ജി കോര്‍പറേഷന്‍ ഇതേ തുടര്‍ന്ന്, ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ടെന്‍സെന്റുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച് ഇന്ത്യയില്‍ തനിച്ചു പ്രവര്‍ത്തനം തുടരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും അതും പരാജയപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിലെ വിതരണാവകാശമായിരുന്നു ടെന്‍സന്റിനു നല്‍കിയിരുന്നത്. ഗെയിം തങ്ങളുടെ ഫോണിലുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ഒരു തരത്തിലും നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുമായി കണക്ടു ചെയ്യാന്‍ ഇന്ത്യയിലെ ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റര്‍മാര്‍ അനുവദിക്കാത്തതിനാല്‍ പബ്ജി കളിക്കാര്‍ പെട്ടുപോയി. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ പബ്ജി കോര്‍പറേഷന്‍ പ്രാദേശിക കമ്പനികളെ തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ചേര്‍ക്കുന്ന കാര്യമാണ് പരിഗണിക്കുന്നതെന്നു പറയുന്നു.

ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനും, റിലയന്‍സ് ഇന്‍ഡ്‌സ്ട്രീസിന്റെ ഉടമയുമായ മുകേഷ് അംബാനിയുമായി കമ്പനി ഇപ്പോള്‍ ഇക്കാര്യം ചര്‍ച്ചചെയ്തു വരികയാണെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഇരുകമ്പനികളും എങ്ങനെയാണ് വരുമാനം പങ്കുവയ്‌ക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ച വരെ നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതിപ്പോള്‍ 50:50 അനുപാത്തില്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കാര്യമാണ് ചര്‍ച്ചചെയ്തു വരുന്നതത്രെ. എന്നാല്‍, ചര്‍ച്ചകള്‍ അതിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തില്‍ മാത്രമാണെന്നും നിരവധി കടമ്പകള്‍ കടന്നാല്‍ മാത്രമായിരിക്കും ഫലവത്താകുക എന്നും പറയുന്നു. എന്നാല്‍, ഈ ചര്‍ച്ച വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണെന്നാണ് അവലോകകര്‍ കരുതുന്നത്. കാരണം സംഗീതം, സിനിമ, ടെലിവിഷന്‍ ഷോ ഇവ കൂട്ടിവച്ചാല്‍ വരുന്നതിനേക്കാള്‍ വലിയൊരു മേഖലയായി ഗെയിമിങ് വിഭാഗം തീരുമെന്നാണ് അടുത്തിടെ അംബാനി വിലയിരുത്തിയത്. പബ്ജി എന്ന വിജയിച്ച ഗെയിമിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ അംബാനി ഐശ്വര്യമായി ഗെയിമിങ് മേഖലയിലേക്ക് കാലുകുത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നത്.

∙ ടിക്‌ടോക് വില്‍പ്പനയ്ക്ക് ചൈനീസ് ഭീഷണി

വവാദ ചൈനീസ് വിഡിയോ ഷെയറിങ് ആപ്പായ ടിക്‌ടോക് അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികളുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് വിജിയിച്ചേക്കുമെന്ന തോന്നുലയുര്‍ന്നു തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് പുതിയ പ്രതിസന്ധി വന്നത്. പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ വിശ്വാസം പിടിച്ചുപറ്റുന്നതില്‍ ടിക്‌ടോക്കിന്റെ പങ്കാളികളാകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓറക്കിളും വാള്‍മാര്‍ട്ടും സഹായിച്ചുവെന്നു കരുതിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ടെക് ലോകം. എന്നാലിപ്പോള്‍, ടിക്‌ടോക് നിരോധിച്ച ശേഷം അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികള്‍ക്ക് പങ്കാളിത്തം നല്‍കാനുള്ള ട്രംപിന്റെ 'വൃത്തികെട്ട' നീക്കത്തിനു നിന്നുകൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാണ് ചൈന പ്രതികരിച്ചതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ടീനേജര്‍മാരെ മാസ്മരിക വലയത്തില്‍ കുരുക്കിയ ടിക്‌ടോക്കിന് മതിയായ ഒരു വിലയിടുന്നതിനു പോലും തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് അവരുടെ വാദം. ട്രംപിന്റെ നീക്കത്തിനു വഴങ്ങിക്കൊടുത്താല്‍, ചൈന ദുര്‍ബലപ്പെട്ടതായി വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ടാകാം എന്നതാണ് ബെയ്ജിങ്ങിനെ പേടിപ്പിക്കുന്നതത്രെ. കൂടാതെ, ഇതൊരു പുതിയ സമ്പ്രദായം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാമെന്നും അവര്‍ ഭയപ്പെടുന്നു.

ഒരു പക്ഷേ, അടുത്തതായി ചൈനീസ് ടെക്‌നോളജി ഭീമനായ വാവെയെ ഇത്തരത്തില്‍ വിലയ്‌ക്കെടുക്കാനായിരിക്കാം അമേരിക്കയുടെ അടുത്ത ശ്രമം. അങ്ങനെ അമേരിക്ക പേടിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ചൈനീസ് കമ്പനികള്‍ കീഴടങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാണ് ബെയ്ജിങ്ങിന്റെ നിലപാട്. നിയമപരമായും, സമ്പൂര്‍ണ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെയും, അഭൂതപൂര്‍വ്വമായ വിജയത്തോടെയും പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്ന ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് ഒരുപറ്റം ഗുണ്ടകള്‍ ഇടിച്ചു കയറി അതിന്റെ ഉടമസ്ഥതാവകാശം പിടിച്ചു വാങ്ങുന്നതു പോലെയാണ് അമേരിക്കിയുടെ നടപടിയെന്നും അവര്‍ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ഇനി മുന്നോട്ടുള്ളപോക്ക് ചൈനീസ് സർക്കാരില്‍ ടിക്‌ടോക്കിന്റെ ഉടമയായ ബൈറ്റ്ഡാന്‍സിനുളള സ്വാധീനത്തെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കുമെന്നു പറയുന്നു.

∙ ടിക്‌ടോക് വില്‍പ്പനയ്ക്ക് അംഗീകാരം നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്ന് അമേരിക്കന്‍ അറ്റോര്‍ണി ജനറലും

ടിക്‌ടോക്കും യുഎസ് കമ്പനികളുമായി ചേര്‍ന്നുള്ള പുതിയ കമ്പനിക്ക് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അംഗീകാരം നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ അറ്റോര്‍ണി ജനറൽ വില്യം ബാര്‍ പറയുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ സുരക്ഷയെപ്പറ്റിയുള്ള പല പ്രശ്‌നങ്ങളും, കമ്പനികള്‍ മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങളില്‍ പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും കാണാമെന്നാണ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിലപാട്. ഈ ആഴ്ച അവസാനത്തോടെയെങ്കിലും അമേരിക്കയുടെ അംഗീകാരം നേടുക എന്നത് ടിക്‌ടോക്കിന്റെ ഉടമയായ ബൈറ്റ്ഡാന്‍സ് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിലൊന്നാണ്. ഈ ആഴ്ച ആദ്യം ടിക്‌ടോക്കും അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികളുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഗുണകരമാണെന്നും, അത് സ്വാഗതാര്‍ഹമാണ് എന്നുമായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചത്.

∙ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിലകുറഞ്ഞ സര്‍ഫസ് ലാപ്‌ടോപ് പുറത്തിറക്കിയേക്കും

സര്‍ഫസ് സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന പേരില്‍ 12.5-ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള ലാപ്‌ടോപ് പുറത്തിറക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്നു പറയുന്നു. ഇന്റലിന്റെ 10 തലമുറയിലെ ഐ5 പ്രോസസറും 4 ജിബി റാമും, 64 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ശേഷിയുമായിരിക്കാം തുടക്ക മോഡലിനു നല്‍കുക എന്നും അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പറയുന്നു. 600 ഡോളറാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില. അതേസമയം, സര്‍ഫസ് പ്രോ എക്‌സ് എന്ന പേരില്‍ ഒരു പ്രീമിയം ലാപ്‌ടോപ്പും കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. ഇതിന് 5ജി അടക്കമുള്ള ശേഷികള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും.

∙ ആമസോണ്‍ ഫയര്‍ടിവി സ്റ്റിക്കുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു

ഇന്ത്യയിലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഉപകരാപ്രദമായേക്കാമെന്ന അവകാശവാദവുമായി ആമസോണ്‍ പുതിയ ഫയര്‍ ടിവി സ്റ്റിക്ക് പുതുക്കി അവതരിപ്പിച്ചു. 3999 രൂപയാണ് വില. സെക്കന്‍ഡില്‍ 60 ഫ്രെയിം വച്ച് 1080 പി വിഡിയോ എച്ഡിആര്‍ മികവോടെ കാണിക്കാനുള്ള ശേഷി പുതിയ ഉപകരണത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിനൊപ്പം ഫയര്‍ ടിവി സ്റ്റിക് ലൈറ്റും അവതരിപ്പിച്ചു - വില 2999 രൂപ. ആമസോണിന്റെ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റ് അലക്‌സയുടെ സേവനം ഇവയില്‍ ലഭിക്കും.

∙ ആമസോണിന്റെ പുതിയ എക്കോ ഡോട്ട് സ്പീക്കറുകള്‍ക്ക് തുടക്ക വില 4499 രൂപ

ആമസോണ്‍ ഇന്ത്യ പുറത്തിറക്കിയ വര്‍ത്തുളാകൃതിയിലുള്ള പുതിയ എക്കോ ഡോട്ട് സ്പീക്കറുകള്‍ക്ക് 4,499 രൂപ, 5,499 രൂപ, 9,999 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അധികം ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കാത്ത ബ്ലൂടൂത്ത് തുടങ്ങി പലതുണ്ട് പുതുമകള്‍.

∙ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട് ഹോള്‍സെയില്‍ പുതിയ 12 നഗരങ്ങളിലേക്കു കൂടെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു

ഉത്സവ സീസണ്‍ വരുന്നതോടെ വില്‍പ്പന വര്‍ധിച്ചേക്കുമെന്നു കരുതി ഗാസിയബാദ്, ഫരീദാബാദ്, മൈസൂരു, മീററ്റ്, ആഗ്ര, ജയ്പൂര്‍ തുടങ്ങി 12 നഗരങ്ങളിലേക്കു കൂടി ഹോള്‍സെയില്‍ വില്‍പ്പന വ്യാപിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രമുഖ ഇകൊമേഴ്‌സ് വ്യാപാരിയായ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട്. ഈ വര്‍ഷം അവസാനത്തോടെ പലചരക്കു വ്യാപാരം ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട് ഹോള്‍സെയിലിലൂടെ വര്‍ധിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.

∙ വിഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ് ഡിസ്‌പ്ലേകള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ സൂമും ബെന്‍ക്യുവും ഒരുമിക്കും

പ്രമുഖ വിഡിയോ കോളിങ് ആപ്പായ സൂമും, മോണിട്ടര്‍ നിര്‍മാതാവായ ബെന്‍ക്യുവും ചേര്‍ന്ന് വിഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ്ങിന് ഉതകുന്ന മോണിട്ടറുകള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ ധാരണയായി.

∙ 18 ടിബി ഹാര്‍ഡ് ഡിസ്‌കും, 1ടിബി മൈക്രോ എസ്ഡി കാര്‍ഡും അവതരിപ്പിച്ച് വെസ്റ്റേണ്‍ ഡിജിറ്റല്‍

ഡിജിറ്റല്‍ സംഭരണ മേഖലയിലെ പ്രമുഖരായ വെസ്റ്റേണ്‍ ഡിജിറ്റല്‍ 18 ടിബി വരെയുള്ള ഹാര്‍ഡ് ഡിസ്‌കുകളും, 1ടിബി വരെയുള്ള മൈക്രോ എസ്ഡി കാര്‍ഡുകളും അവതരിപ്പിച്ചു.

∙ പിഡിഎഫ് വായിക്കുന്നത് സുഗമമാക്കാന്‍ അഡോബി ലിക്വിഡ് മോഡ്

ഐഒഎസിലെയും ആന്‍ഡ്രോയിഡിലെയും പുതിയ അഡോബി പിഡിഎഫ് റീഡറില്‍ ലിക്വിഡ് മോഡ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എഐയുടെ പ്രവര്‍ത്തനമാണ് പിഡിഎഫ് വായനയുടെ മാറ്റു കൂട്ടുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ മൊബൈലില്‍ മാത്രമാണെങ്കലും താമസിയാതെ ഡെസ്‌ക്ടോപ്പിലും എത്തുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.

English Summary: Pubg may come back, China may not approve TikTok deal