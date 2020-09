റിലയൻസ് ഡിജിറ്റലിൽ ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രീ-ബുക്ക് ചെയ്യാം

രാജ്യത്തെ എല്ലാ റിലയൻസ് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറുകളിലും പുതിയ ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 6, ആപ്പിൾ വാച്ച് എസ് ഇ, ഐപാഡ് 8 ജെൻ എന്നിവയ്ക്കായി റിലയൻസ് ഡിജിറ്റൽ പ്രീ-ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തുള്ള റിലയൻസ് ഡിജിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജിയോ സ്റ്റോറുകളിൽ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാം.

പ്രമുഖ ബാങ്കുകളുടെ കാർഡുകളിൽ www.reliancedigital.in ൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ പരിധിയില്ലാത്ത 5 ശതമാനം ക്യാഷ്ബാക്ക് ഉണ്ട്. ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 6, വാച്ച് എസ്ഇ എന്നിവയുടെ റീട്ടെയിൽ വിൽപ്പന ഒക്ടോബർ 1 ന് ആരംഭിക്കും.

പുതിയ ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 6 ആരംഭിക്കുന്നത് 40,900 രൂപയാണ്. ആപ്പിൾ വാച്ച് എസ്ഇ 29,900 രൂപയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇതിൽ ജിപിഎസ്, ജിപിഎസ് + സെല്ലുലാർ ഓപ്ഷനുകളിൽ കോളിങ് പ്രാപ്തമാക്കി ലഭ്യമാണ്. 32 ജിബി, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളുള്ള എല്ലാ പുതിയ ഐപാഡ് എട്ടാം ജനറേഷൻ മോഡലുകൾ 29,900 രൂപയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു.

