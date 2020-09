ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രശസ്തവും, ഏറ്റവുമധികം തവണ കോടതി കയറിയിട്ടുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളിലൊന്ന് ഐഫോണ്‍ തന്നെയാണ്. സാംസങും മറ്റും ഐഫോണിന്റെ ഡിസൈൻ മോഷ്ടിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആദ്യകാല കോടതി യുദ്ധങ്ങളെങ്കില്‍, പിന്നീട് ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാവായിരുന്ന നോക്കിയും, പ്രോസസര്‍ നിര്‍മാതാവായ ക്വാല്‍കവുമായി പേറ്റന്റ് അവകാശധനത്തിനായി ഏറ്റുമുട്ടി. ഐഫോണെന്ന പേരിനായി നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിങ് ഭീമന്‍ സിസ്‌കോയുമായും ആദ്യം ഐഫോണ്‍ ഇറങ്ങിയ വര്‍ഷമായ 2007ല്‍ ഏറ്റുമുട്ടി. ഒരു പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലാണ് ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്നത്. എപ്പിക് എന്ന ഗെയിം നിര്‍മാതാവുമായാണ് ആപ്പിളിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിയമയുദ്ധം. ഇതാകട്ടെ, കേസിൽ ആപ്പിള്‍ പരാജയപ്പെട്ടാല്‍ നമ്മള്‍ ഇതുവരെ കണ്ടു പരിചയിച്ച ആപ് സംസ്‌കാരം മാറി പുതിയ രീതികള്‍ പ്രചരിച്ചേക്കാമെന്നതാണ് ഇതൊരു ഐതിഹാസിക യുദ്ധമാക്കുന്നത്. കേസിൽ ആപ്പിൾ പരാജയപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

ആപ് സംസ്‌കാരം ഇത്രമേല്‍ പടര്‍ന്നുപന്തലിക്കാനുള്ള കാരണവും ആപ്പിളാണ്. അവര്‍ 2008ല്‍ അവതരിപ്പിച്ച ആപ് സ്റ്റോറിലൂടെയാണ് ആപ് നിര്‍മാണത്തിന്റെ അണക്കെട്ടു തുറന്നു വിടുന്നത്. വെറും 500 ആപ്പുകളുമായി അന്നു തുടങ്ങിയ സ്റ്റോറില്‍ നിലവില്‍ ആപ്പിളിന്റെ ആപ് സ്റ്റോറില്‍ മാത്രം 1.85 ദശലക്ഷം ആപ്പുകളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. (2017ല്‍ സംഖ്യ 2.2 ദശലക്ഷമായിരുന്നു. പിന്നീടു കുറഞ്ഞു.) ഉപയോക്താക്കളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാല്‍, 175 രാജ്യങ്ങളിലായി ഏകദേശം 100 കോടി ആളുകള്‍ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആപ്‌ സ്റ്റോറിലെ ആപ് നിര്‍മാതാക്കള്‍ക്കു പ്രതിഫലമായി കമ്പനി കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മാത്രം 3700 കോടി ഡോളര്‍ നല്‍കിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. ഇതില്‍ നിന്ന് ആപ്പിളിന്റെ വിഹിതമായ 30 ശതമാനം കുറച്ചിരിക്കും.

അതായത് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ആപ് സ്റ്റോറില്‍ നിന്നു ലഭിച്ച മൊത്തം വരുമാനം 5550 കോടി ഡോളറാണ്. ഇവിടെയാണ് പ്രശ്‌നംആവിര്‍ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെറുതെ നിന്ന ആപ്പിള്‍ 1850 കോടി ഡോളര്‍ എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആപ് നിര്‍മാതാക്കള്‍ ആരോപിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ആപ്പിള്‍ തട്ടുകയാണ് എന്നാണ് എപ്പിക്കും സ്‌പോട്ടിഫൈയും അടക്കം പല ആപ് നിര്‍മാതാക്കളും ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കേസാണ് കോടതി ഇപ്പോള്‍ പരിഗണിക്കുന്നത്.

∙ ആപ്പിള്‍ എന്ന കാര്‍ക്കശ്യക്കാരനായ പൊലിസുകാരന്‍

ആപ് സ്റ്റോറില്‍ ആപ്പിള്‍ തുടങ്ങിവച്ച കര്‍ശനമായ നിയമങ്ങളാണ് ഈ രംഗം വഷളാകാതെ സൂക്ഷിച്ചത്. സമര്‍പ്പിക്കുന്ന ആപ്പുകള്‍ സൂക്ഷ്മാമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രമാണ് ആപ്‌ സ്റ്റോറിലേക്ക് പ്രവേശനം നല്‍കുക. ഈ വര്‍ഷത്തെ ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ആപ്പിള്‍, ആപ്‌ സ്റ്റോറില്‍ പ്രവേശനം നല്‍കാതെ 150,000 ആപ്പുകള്‍ നിരസിച്ചു. ഇവയില്‍ പലതും തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നില്ലെന്നു പറഞ്ഞാണ് പുറത്താക്കിയത്. ആഴ്ചയില്‍ ഏകദേശം 100,000 പുതിയ ആപ്പുകളാണ് ആപ്പിളിനു പരിശോധിക്കാനായി നല്‍കുന്നത്. ആപ്പുകളെക്കുറിച്ചു വരുന്ന റിവ്യൂകള്‍ പോലും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്നു. ഇവ 81 വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷകളിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ വര്‍ഷം ഇതുവരെ ഉചിതമല്ലെന്നു തോന്നിയ 60 ദശലക്ഷം റിവ്യൂകളാണ് കമ്പനി നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പരിപാലിച്ചുവരുന്ന ആപ്‌സ്റ്റോര്‍ പല രീതിയിലും ആരോഗ്യപരമായ അന്തരീക്ഷം നിലനിര്‍ത്തുന്നു. എന്നാല്‍, കമ്പനി ആപ്പുകളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ 30 ശതമാനം പിടിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്ന വാദം. ആപ് സ്റ്റോര്‍ എന്ന പേര് ഉപയോഗിച്ചതിനെതിരെ ആമസോണിനോടും മൈക്രോസോഫ്റ്റിനോടും പോലും ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് പിന്‍വാങ്ങുകയായിരുന്നു.

ആപ്പിളിന്റെ ആപ് സ്റ്റോര്‍ ടാക്‌സില്‍ നിന്നും ആമസോണിന് ഇളവു നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അതെങ്കിലും തങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കിയേ മതിയാകൂ എന്നാണ് എപ്പിക് അടക്കമുള്ള ആപ് നിര്‍മാതാക്കള്‍ വാദിക്കുന്നത്. ഇരു ഭാഗത്തും ശരിയുണ്ടെന്നാണ് നിരീക്ഷകര്‍ പറയുന്നത്. ഇത്ര വലിയ ആപ് സ്റ്റോര്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളില്ലാതെ നിലനിര്‍ത്തുന്നത് അഭിന്ദനാര്‍ഹമായ കാര്യമാണെന്നത് സമ്മതിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ആപ്പിള്‍ ചില വിട്ടുവീഴ്ചകള്‍ക്കു തയാറാകണമെന്നു വാദിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. പോണോഗ്രാഫി അടക്കമുളള പല വിഭാഗത്തിലുമുള്ള ആപ്പുകള്‍ സ്വൈര്യവിഹാരം നടത്താത്തത് ആപ്പിള്‍ എന്ന കാര്‍ക്കശ്യക്കാരനായ പൊലീസിന്റെ സാന്നിധ്യം കാരണമാണ്. ആപ്പിളിന്റെ അത്ര നിഷ്ഠയോടെയല്ലെങ്കിലും ഗൂഗിള്‍ തങ്ങളുടെ പ്ലേ സ്‌റ്റോര്‍ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതും അത്ര മോശമായ രീതിയിലല്ല. അവര്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആപ്പിളിനെയാണ് മാതൃകയാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നു പറയാം. എപ്പിക്കും, സ്‌പോട്ടിഫൈയും അടക്കം ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ആപ്പുകള്‍ ആപ്പിളിനെതിരെ സംയുക്തമായി പോരാടാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

∙ ഗൂഗിള്‍

ഗൂഗിളിന്റെ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് പ്ലേ സ്റ്റോര്‍ 2012ല്‍ തുടങ്ങിയതാണെങ്കിലും ആപ്‌സ്റ്റോറിലുള്ളതിനേക്കാള്‍ ആപ്പുകളുണ്ട്. അവര്‍ക്കെതിരെയും ആപ്പിളിനെതിരെ ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. ആപ്പിളിന്റെയത്ര തന്നെയാണ് ഗൂഗിളും ആപ് നിര്‍മാതാക്കളില്‍ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത്. ആപ്പിളിനെതിരെ നിയമനടപടികള്‍ തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ ഗൂഗിള്‍ തങ്ങളുടെ നിയമങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ കര്‍ശനമാക്കുകയാണ് ചെയ്ത്. ഇത് പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ ആപ്പിളിന് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണെന്നു പറയുന്നു.

∙ ആന്റിട്രസ്റ്റ്

ആപ്പിള്‍, ഗൂഗിള്‍, ആമസോണ്‍ തുടങ്ങി പല കമ്പനികളുടെയും സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായ പ്രവര്‍ത്തിനെതിരെ അമേരിക്കയില്‍ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ആപ്പിളിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ആപ് സ്റ്റോര്‍ തന്നെയാണ് പ്രശ്‌നം. ഇതില്‍ ആപ്പിളിനെതിരെ തീരുമാനം ഉണ്ടായിക്കൂടായ്ക ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ കോടതിയും ആപ്പിളിനെതിരെ വിധിച്ചാല്‍ അതില്‍ അദ്ഭുതപ്പെടാനില്ല എന്നു പറയുന്നു. ആപ്പുകള്‍ക്ക് കുറച്ചു തോന്ന്യവാസമൊക്കെ ആകാമെന്നും വിധിയുണ്ടായാല്‍ ഇന്നേവരെ കണ്ടു പരിചയിച്ച ആപ് സംസ്‌കാരത്തിന് കാര്യമായ മാറ്റം വന്നേക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

English Summary: New App culture may evolve if Apple loses court battle