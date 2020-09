ആഗോള ഇക്വിറ്റി കമ്പനിയായ ജനറൽ അറ്റ്ലാന്റിക് റിലയൻസ് റീറ്റെയ്‌ലിൽ 3675 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കും. ഇത് റിലയൻസ് റീറ്റെയ്‌ലിൽ 0.84 ശതമാനം ഓഹരിയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യും. ഒരു മാസത്തിനിടെ റിലയൻസിന്റെ റീറ്റെയ്ൽ യൂണിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ കമ്പനിയാണ് ജനറൽ അറ്റ്ലാന്റിക്. റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജനറൽ അറ്റ്ലാന്റിക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിക്ഷേപവും.

ഇന്ത്യൻ റീട്ടെയിൽ മേഖലയിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ നയിക്കുന്ന പരിവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള റിലയൻസ് റീട്ടെയിൽ യാത്രയിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസമാണ് കെകെആറിന്റെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ടെക്നോളജി, കൺസ്യൂമർ, ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ്, ഹെൽത്ത് കെയർ മേഖലകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയതിന്റെ 40 വർഷത്തെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുള്ള ഒരു പ്രമുഖ ആഗോള വളർച്ചാ ഇക്വിറ്റി സ്ഥാപനമാണ് ജനറൽ അറ്റ്ലാന്റിക്. എയർ ബിഎൻബി, അലിബാബ, ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ, ബോക്സ്, ബൈറ്റ്ഡാൻസ്, ഫെയ്സ്ബുക്, സ്ലാക്ക്, സ്നാപ്ചാറ്റ്, ഊബർ എന്നി ആഗോള കമ്പനികളിൽ ജനറൽ അറ്റ്ലാന്റിക് നേരത്തെ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വ്യാപാരികളെയും ഉപഭോക്താക്കളെയും ഒരുപോലെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനും ആത്യന്തികമായി ഇന്ത്യൻ റീട്ടെയിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ജനറൽ അറ്റ്ലാന്റിക്കുമായുള്ള ബന്ധം വിപുലീകരിക്കുന്നതിൽ എനിക്കേറെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. റിലയൻസ് റീട്ടെയിൽ പോലെ, ഇന്ത്യയിലും ലോകമെമ്പാടും പുരോഗതി, വളർച്ച, ഉൾപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഡിജിറ്റൽ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കഴിവിൽ ജനറൽ അറ്റ്ലാന്റിക് വിശ്വസിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് റീട്ടെയിൽ പുനർ‌നിർവചിക്കുന്നതിന് ഒരു പുതിയ വാണിജ്യ പ്ലാറ്റ്ഫോം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും ഉപഭോക്തൃ ബിസിനസിൽ ജനറൽ അറ്റ്ലാന്റിക് മേഖലയിലെ വിപുലമായ വൈദഗ്ധ്യവും ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ അനുഭവവും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് മുകേഷ് അംബാനി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

റിലയൻസ് റീറ്റെയ്ൽ രാജ്യമെമ്പാടും വ്യാപാര ശൃംഖല വിപുലമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. 7000 നഗരങ്ങളിൽ 12,000 തിലധികം സ്റ്റോറുകളിലായി റിലയൻസ് റീറ്റെയ്ൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കർഷകരെയും, മൈക്രോ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളെയും ശാക്തീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കളെ സേവിക്കുന്ന ഒരു സമഗ്ര തന്ത്രത്തിലൂടെ ഇന്ത്യൻ റീട്ടെയിൽ മേഖലയെ സ്വാധീനിക്കുക എന്നതാണ് റിലയൻസ് റീട്ടെയിലിന്റെ ലക്‌ഷ്യം.

English Summary: General Atlantic to Invest Rs 3,675 Crore in Reliance Retail as RIL Seals Third Mega Deal This Month