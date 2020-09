ഗൂഗിള്‍ നേരിടുന്നത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ?

അമേരിക്കയുടെ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്, ആല്‍ഫബറ്റിന്റെ സേര്‍ച് എൻജിനായ ഗൂഗിളിനെ അടുത്തയാഴ്ച്ച തന്നെ കോടതി കയറ്റിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. തങ്ങളുടെ എതിരാളിളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഗൂഗിളിനെതിരെ ഉയര്‍ത്താൻ പോകുന്ന പ്രധാന ആരോപണം. ഈ കേസില്‍ തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം കക്ഷിചേരാന്‍ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഇപ്പോള്‍ അമേരിക്കയിലെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ അറ്റോര്‍ണികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടരിക്കുകയാണ്. ഗൂഗിളിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയായിരിക്കാം ഇത്. ഗൂഗിള്‍, മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ബിങ്, ഡക്ഡക്‌ഗോ തുടങ്ങിയ തങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ നിലംതൊടീക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഉയരാന്‍ പോകുന്ന പ്രധാന ആരോപണങ്ങളിലൊന്ന് എന്നു പറയുന്നു. എതിരാളികള്‍ക്കു ലഭിക്കേണ്ട ഉപയോക്താക്കളുടെ പ്രിഫറന്‍സുകള്‍ അടക്കമുള്ള ഡേറ്റ നല്‍കുന്നില്ലെന്നും ഇതിലൂടെ അവരുടെ വളര്‍ച്ച മുരടിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും വാദിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി ഗൂഗിളിന്റെ ‘സേര്‍ച്ച് അഡ്വര്‍ട്ടൈസിങ്ങിനെ’ക്കുറിച്ച് അന്വഷിച്ചുവരികയുമാണ് ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ്. അമേരിക്കയില്‍ ഓരാള്‍ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ച് സേര്‍ച്ചു ചെയ്താല്‍, റിസള്‍ട്ടുകള്‍ക്കൊപ്പം പരസ്യങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഇതു മുഴുവന്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഗൂഗിളാണെന്നും ആരോപണത്തില്‍ കണ്ടേക്കും. എന്നാല്‍, തങ്ങള്‍ തെറ്റൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഗൂഗിള്‍ പറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പുതിയ നീക്കത്തെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റും ഒന്നും പറയാന്‍ തയാറായില്ല.

ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ട്വിറ്റര്‍ പോലെയുള്ള വാര്‍ത്ത ലഭിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ടെന്നും, സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാനാണെങ്കില്‍ ആമസോണ്‍ പോലെയുള്ള കമ്പനികളുണ്ടല്ലൊയെന്നും ഗൂഗിള്‍ പറയുന്നു. പരസ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും തങ്ങളുടെ ഏകാധിപത്യമല്ല. തങ്ങള്‍ ഓറക്കിളിനോടും, വെറിസണോടും പോലും മത്സരിക്കുന്നുവെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അമേരിക്കയിലെ വിവിധ സ്‌റ്റേറ്റുകളും ഗൂഗിളിനെതിരെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. ഇതിനാല്‍ തന്നെ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിന്റെ കേസില്‍ കക്ഷിചേരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനത്തിലെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റും, ഫെഡറല്‍ ട്രേഡ് കമ്മിഷനും ഗൂഗിള്‍, ആമസോണ്‍, ഫെയ്‌സ്ബുക്, ആപ്പിള്‍ എന്നീ കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെ ആന്റിട്രസ്റ്റ് നീക്കം നടത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിക്കും ഗൂഗിളിനെതിരെ പരാതികളുണ്ട്. യുട്യൂബും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ കമ്പനികളും യാഥാസ്ഥിതികരുടെ ശബ്ദം കേള്‍ക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അവരുടെ വാദം. ടെക് ഭീമന്മാര്‍ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഡെമോക്രാറ്റുകളും ഉണ്ട്.

വിവിധ യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ ഗൂഗിളിന്റെ ബിസിനസ് മോഡലിനെതിരെ ശബ്ദമുയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ അമേരിക്കയുടെ അവസരം വന്നിരിക്കുകയാണെന്നും പറയുന്നു. എന്നാല്‍, വിവാദവും ആരോപണവും ഗൂഗിളിന് പുതുമയുള്ളകാര്യമല്ല. യൂറോപ്യന്‍ കമ്മിഷന്‍ സേര്‍ച്ചിലും, പരസ്യത്തിലുമുള്ള കമ്പനിയുടെ രീതിക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ 170 കോടി ഡോളര്‍ പിഴയിട്ടിരുന്നു. സേര്‍ച്ചുകള്‍ക്കു താഴെ പരസ്യം കാണിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ബിങ്ങിനെയു മറ്റും വിലക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും അവര്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അതിനു മുൻപ് 2018ല്‍ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ ഏകദേശം 500 കോടി ഡോളറോളം പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു.

പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ ഒരു സേര്‍ച്ച് ബാര്‍ മാത്രമാണ് ഗൂഗിന്റെ പേജ്. എന്നാല്‍, അതില്‍ നിന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാശുവാരുന്ന കമ്പനികളിലൊന്നായി മാറിയ ഗൂഗിളിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന രീതി എന്താണെന്നത് സാധാരണക്കാരായ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കു യാതൊരു പിടിയുമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. പല രാജ്യങ്ങളിലെയും നിയമങ്ങളെപ്പോലും നോക്കുകുത്തികളാക്കിയാണ് അവിടങ്ങളിലെ പൗരന്മാരുടെ സ്വകാര്യ ഡേറ്റയിലേക്ക് കയറുന്നത് എന്നത് ഗൂഗിള്‍ നേരിടുന്ന കടുത്ത ആരോപണങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഓരോ ഡേറ്റയ്ക്കും വിലയുള്ള കാലമാണ് വരുന്നതെന്നതിനാലും, തങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ പച്ചതൊടീക്കില്ലാത്തതിനാലും കമ്പനിക്കെതിരെ നടപടിവേണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് വര്‍ഷങ്ങളായിരുന്നു. എന്തായാലും, അമേരിക്ക ആദ്യമായാണ് ഇത്ര വലിയൊരു നീക്കം ടെക്‌നോളജി ഭീമന്മാര്‍ക്കെതിരെ നടത്തുന്നത്. ഗൂഗിളിനെയും, ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെയും, ആമസോണിനെയും ചെറിയ കമ്പനികളാക്കുക എന്ന ആശയം പോലും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍, യാതൊരു വിവാദവുമുണ്ടാക്കാതെ ലോകത്തെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഗൂഗിളും ഫെയ്‌സ്ബുക്കും മുതലായ തങ്ങളുടെ ഓമനകളെ അമേരിക്ക തല്ലാന്‍ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല, തലോടാനെ വഴിയുള്ളു എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരുടെ ഡേറ്റ അമേരിക്കയിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നതിനെതിരെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെതിരെ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്.

English Summary: Google faces the biggest challenge in its history