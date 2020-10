ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ക്രെഡിറ്റ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡുകളുടെ ഇടപാടുകൾക്ക് പുതിയ നിയമം

ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കി. ബാങ്കിങ് തട്ടിപ്പുകളും കാർഡുകളുടെ ദുരുപയോഗവും തടയുന്നതിനുള്ള നിരവധി നടപടികളാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് അടുത്തിടെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇനി മുതൽ, ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന എല്ലാ പുതിയ ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളും എടിഎമ്മുകളിലും പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽ (പോസ്) ടെർമിനലുകളിലും ആഭ്യന്തര ഇടപാടുകൾക്കായി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാനാകൂ. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്റിൽ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാത്ത എല്ലാ ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെയും ഓൺലൈൻ പേയ്‌മെന്റ് സേവനങ്ങൾ അപ്രാപ്‌തമാക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് എല്ലാ ബാങ്കുകളോടും മറ്റ് കാർഡ് നൽകുന്ന കമ്പനികളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾക്കായി കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപഭോക്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, കാർഡ് ഉടമ ബാങ്കിനെ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

∙ വീണ്ടും വിതരണം ചെയ്തവ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പുതിയ ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളും എടിഎമ്മുകളിലും പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽ (പോസ്) ടെർമിനലുകളിലും ആഭ്യന്തര ഇടപാടുകൾക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ. ‘ഇഷ്യു / റീ-ഇഷ്യു സമയത്ത്, എല്ലാ കാർഡുകളും (ഫിസിക്കൽ, വെർച്വൽ) ഇന്ത്യയിലെ കോൺടാക്റ്റ് അധിഷ്ഠിത ഉപയോഗ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് അറിയിച്ചു.

∙ കാർഡ് ഉടമകൾ അവരുടെ ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിൽ ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾ, രാജ്യാന്തര ഇടപാടുകൾ, കോൺടാക്റ്റ് രഹിത ഇടപാടുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ മറ്റേതെങ്കിലും സൗകര്യങ്ങൾ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് അവരുടെ ബാങ്കിനെ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബാങ്കിൽ പോകാതെ ഈ സേവനങ്ങൾ ഇനി ലഭ്യമാകില്ല.

∙ ഉപഭോക്താവിന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, രാജ്യാന്തര ഇടപാടുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ അവർ ബാങ്കിനോട് ആവശ്യപ്പെടണം. ഇപ്പോൾ വരെ, മിക്ക ബാങ്കുകളും സ്ഥിരസ്ഥിതിയായി ലോകത്തെവിടെയും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാർഡുകൾ നൽകുന്നു.

∙ നിലവിലെ കാർഡുകൾ നിർജ്ജീവമാക്കുന്നതിനും വേണമെങ്കിൽ അവ വീണ്ടും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും ബാങ്കുകൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്.

∙ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി മുൻപ് ഓൺലൈൻ ഇടപാട്, രാജ്യാന്തര ഇടപാടുകൾ, കോൺടാക്റ്റ്ലെസ് ഇടപാടുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി അവരുടെ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷനുകൾ അപ്രാപ്തമാക്കാൻ ബാങ്കിന് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ കാർഡുകൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാനും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ എടിഎം ഇടപാട്, ഡെബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ ലഭ്യമായ ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സൗകര്യമുണ്ട്. കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് അവരുടെ ഇടപാട് പരിധി നിശ്ചയിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ലഭിക്കുമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് അറിയിച്ചു.

24x7 മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, പരിധി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനും സേവനങ്ങൾ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനും അപ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനുമുള്ള നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഓപ്ഷനുകൾ എന്നിവ നൽകാനും റെഗുലേറ്റർ ബാങ്കുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബാങ്ക് ശാഖകൾക്കും എടിഎമ്മുകൾക്കും ഈ ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടാകും.

