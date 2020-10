ചൈനയെ ലക്ഷ്യം: ഡിസ്പ്ലേ, ടച്ച് പാനലുകൾക്ക് ഇറക്കുമതി തീരുവ കൂട്ടും, ഫോണുകൾക്ക് വിലകൂടും

ഡിസ്പ്ലേ, ടച്ച് പാനലുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ 10 ശതമാനം ഇറക്കുമതി തീരുവ ചുമത്തിയതിനാൽ സാംസങ്, ആപ്പിൾ, വിവോ, ഷഓമി, ഓപ്പോ, റിയൽമി എന്നിവരുടെ സ്മാർട് ഫോണുകൾക്കും ഫീച്ചർ ഫോണുകൾക്കും കൂടുതൽ വില നൽകേണ്ടിവരുമെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സ്മാർട് ഫോൺ, അനുബന്ധ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളും രാജ്യത്തിനകത്ത് ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ചൈന ഉൾപ്പടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അധിക സെസ് കാരണം തീരുവയുടെ യഥാർഥ ആഘാതം 11 ശതമാനമാകും.

ഫോണുകൾക്കുള്ള വിലക്കയറ്റത്തിന് 1.5 ശതമാനം മുതൽ 5 ശതമാനം വരെയാണ് സാധ്യത. മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ നിർമാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഘടകങ്ങളാണ് ഡിസ്പ്ലേ, ടച്ച് പാനലുകൾ. ഗുണനിലവാരത്തെ ആശ്രയിച്ച് ഒരു ഫോണിന്റെ വിലയുടെ 15-25 ശതമാനം വരും ഈ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിൽ മുതൽ ഈ തീരുവ പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പാട്സ് നിർമാതാക്കൾക്ക് രാജ്യത്ത് അടിത്തറ സ്ഥാപിക്കാൻ സർക്കാർ കൂടുതൽ സമയം നൽകിയതിനാൽ ഇത് രണ്ടുതവണ മാറ്റിവച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ രാജ്യത്ത് ഹോളിടെക്, ടിസിഎൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നാല് കമ്പനികൾ ഡിസ്പ്ലേ പാനലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്.

ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മറ്റു ചില വിഭാഗങ്ങളിലും സർക്കാർ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി വര്‍ധിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. ഇത് ലാപ്‌ടോപ്പുകള്‍, ക്യാമറകള്‍, തുണി, അലുമിനിയം, ചിലതരം സ്റ്റീല്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് പുതിയ നികുതി നിലവില്‍വരുത്തുന്ന കാര്യം സർക്കാർ പരിഗണിക്കുന്നതെന്നാണ് വാര്‍ത്തകള്‍. ഈ വിഷയം ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. ഇത്തരത്തിലൊരു നിര്‍ദ്ദേശം നേരത്തെ വാണിജ്യ വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അത് ധനകാര്യവകുപ്പ് തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു.

ഇത് ചൈനയെ ലക്ഷ്യംവച്ചു മാത്രമാണ് എന്നു പറയാന്‍ പറ്റില്ല. മൊത്തത്തിലൊരു നികുതി വര്‍ധനയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാലും, ചൈനയില്‍ നിന്ന് ചില സാധനങ്ങള്‍ ധാരാളമായി വരുന്നുണ്ട്. അതിനു തടയിടുക എന്നതും ഉദ്ദേശമുണ്ടെന്നാണ് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ നല്‍കുന്ന വിശദീകരണം. നികുതി വര്‍ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കു സന്ദേഹമില്ലാതില്ലെന്നും പറയുന്നു. എന്നാല്‍, ഈ നീക്കം ലഡാക്കിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് വന്നതും, 20 സൈനികരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയതുമായ ചൈനയുടെ നടപടിക്കെതിരെ വ്യക്തമായ സൂചന നല്‍കാനാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും പറയുന്നു. ഇതു കൂടാതെ, മൊബൈലുകളും മരുന്നുകളും പ്രാദേശികമായി നിര്‍മിക്കുന്നതും വര്‍ധിപ്പിക്കാനായി പലവിധ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നല്‍കുന്നുമുണ്ട്.

