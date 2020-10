ഒരു ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ച് അവിടെ പ്രമോഷനൊക്കെ നേടി ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ ചിലവിടാമെന്ന ചിന്തയൊക്കെ വിട്ടു തുടങ്ങേണ്ട കാലമാണ് വരുന്നതെന്ന വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് ഇപ്പോള്‍ എല്ലായിടത്തുനിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. തങ്ങള്‍ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്തെ കഴിവുകള്‍ പിന്നീട് വികസിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇന്ന് മിക്ക മേഖലകളിലും കാണാം. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനികളിലൊന്നായ ആമസോണിന്റെ മേധാവി ജെഫ് ബെസോസിനുമുണ്ട് തന്റെ ജോലിക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ ചില സങ്കല്‍പങ്ങള്‍. ഇത് ഭാവിയില്‍ ജോലി തേടുന്നവര്‍ക്ക് കൃത്യമായ സന്ദേശമാണ് നല്‍കുന്നതെന്നും കാണാം. തന്റെ കമ്പനിയുടെ ഇതുവരെയുള്ള വിജയത്തിനു പിന്നില്‍ ജോലിക്കെടുത്തവരുടെ കഴിവും ഉണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആമസോണിന്റെ ഓഹരിയുടമകളെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉന്നത നിലവാരം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ വേണം ജോലിക്കെടുക്കാന്‍ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. എന്നാല്‍, ഈ നിലവാരം എക്കാലത്തും ഒരു പോയിന്റില്‍ നിൽക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. നിലവാരം എപ്പോഴും ഉയരത്തിലേക്കു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും.

താന്‍ ആരാധിക്കുന്നവര്‍ക്കൊപ്പം മാത്രം ജോലി ചെയ്യുക എന്നതാണ് തന്റെ സ്വപ്‌നമെന്നും അദ്ദേഹം നേരത്തെ വെളിപ്പിടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആരാധ്യരായ ആളുകള്‍ എടുക്കുന്ന പല തീരുമാനങ്ങളും ശരിയായിരിക്കും. കൂടാതെ, അവര്‍ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം ശ്രദ്ധിച്ചു കേള്‍ക്കുമെന്നും ബെസോസ് പറയുന്നു. ഏറ്റവും മിടുക്കരായ ആളുകള്‍ അവരുടെ അറിവുകള്‍ എപ്പോഴും മിനുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. തങ്ങള്‍ പരിഹരിച്ചുവെന്നു കരുതുന്ന ഒരു പ്രശ്‌നം പോലും മറ്റ് ഏതെല്ലാം രീതിയില്‍ പരിഹരിക്കാനാകുമെന്നു നോക്കും.

നിരന്തരം തങ്ങളുടെ നിലവാരം ഉയര്‍ത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് തന്റെ ജോലിക്കാര്‍ക്ക് അഭിലഷണീയമായ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമായി ബെസോസ് കാണുന്നത്. നിലവാരം എപ്പോഴും ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അഞ്ചു വര്‍ഷം കഴിയുമ്പോള്‍ കമ്പനി എവിടെയെത്തും എന്നു കൂടെ ഭാവനയില്‍ കണ്ട് ഇപ്പോഴെ പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.

ആമസോണിന്റെ വിജയം, പ്രധാനമായും ഇങ്ങനെ സ്വയം നവീകരിക്കാന്‍ പ്രാപ്തരായ ആളുകളെ ആകര്‍ഷിക്കാനും നിലനിര്‍ത്താനും കഴിയുന്നിടത്തോളം കാലം തുടരുമെന്നാണ് ബെസോസ് പറയുന്നത്. ഓരോ ജോലിക്കാരനും ഈ കമ്പനിയുടെ ഉടമ താനാണ് എന്നു കരുതി ഉത്തരാവാദിത്വത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് സ്വീകാര്യമാണെന്നും ബെസോസ് പറയുന്നു.

കൂട്ടംവിട്ടുനടക്കുന്നവരെയും (mavericks) തനിക്ക് ജോലിക്കെടുക്കാന്‍ താത്പര്യമാണെന്ന് ബെസോസ് പറയുന്നു. തന്റെ കമ്പനിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നയാള്‍ അല്‍പമൊരു കലാപകാരി ആയിരിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം.

∙ വരുന്ന കാലത്തെ ജോലി സങ്കല്‍പം

കൊറോണാവൈറസ് പോയാലും ജോലിക്കാര്യത്തില്‍ ഇനി പഴയ കാലത്തേക്ക് ഒരു തിരിച്ചുപോക്കുണ്ടാകണമെന്നില്ലെന്നു കരുതുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ്. ഭാവിയില്‍ ഒരു തസ്തികയ്ക്കു വേണ്ട യോഗ്യതയുമായി ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ച ശേഷം വളരെ കാലം അതുമായി അവിടെ തുടരാമെന്നത് വ്യാമോഹം മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും പറയുന്നു. അതിവേഗമായിരിക്കും മറ്റങ്ങള്‍ വരിക. ഇതിനൊപ്പം നീന്താന്‍ സാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും മികച്ച ജോലിക്കാര്‍. ബെസോസ് പറഞ്ഞതു പോലെ ഏതാനും വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞ് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്നതു കൂടെ ആലോചിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തവര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നഷ്ടമാകും. പരിമിതമായ കഴിവുകളുള്ളവര്‍ ജോലിക്കാരായി തുടരുന്നത് കമ്പനികള്‍ക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമായരിക്കില്ല.

പല മേഖലകളിലും ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സിന്റെ ഇടപെടലും ഉണ്ടാകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, അമേരിക്കയില്‍ സെല്‍ഫ് ഡ്രൈവിങ് ട്രക്കുകള്‍ വ്യാപകമാകാന്‍ ഇനി അധികം കാലം വേണ്ടിവന്നേക്കില്ല എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. അപ്പോള്‍ ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്കു ജോലിയില്ലാതായേക്കും. അവര്‍ അതു കാലേക്കൂട്ടിക്കണ്ട് അടുത്ത കഴിവ് നേടാന്‍ ശ്രമിക്കുക തന്നേ വേണം. ഒരു പക്ഷേ, അയാള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ ഒരു യോഗാ പരിശീലകനാകാന്‍ ശ്രമിക്കാം. എന്നാല്‍, കുറച്ചു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം യോഗ പരിശീലിപ്പിക്കാനും ചിലപ്പോള്‍ ആളു വേണ്ടാത്ത അവസ്ഥ വരാം. അപ്പോള്‍ അതു മുന്‍കൂട്ടിക്കണ്ട് അടുത്ത മേഖലയിലേക്കു മാറാന്‍ സാധിക്കണം.

കമ്പനികള്‍ എടുക്കുന്ന ജോലിക്കാരില്‍ നിന്നും ഇതു തന്നെയായിരിക്കും ഉടമകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുക. വരാന്‍ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കൂടെ പരിഗണിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. അപ്പോള്‍ മാത്രമയിരിക്കും കമ്പനികളും നിലനില്‍ക്കുക. പുതിയ പരിഷ്‌കാരങ്ങളും, മാറ്റങ്ങളും മനസിലാക്കാനും ഉള്‍ക്കൊള്ളാനും, അതിനനുസരിച്ചു വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങള്‍ വരുത്താനും സാധിക്കാത്തവര്‍ക്ക് ഭാവിയില്‍ തൊഴില്‍ മേഖലയില്‍ ഇടമുണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യം കണ്ടറിയണം.

English Summary: The desired qualities to get a job in Amazon; What are the challenges in future jobs?