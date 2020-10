മടക്കാവുന്ന ഫോണ്‍, ടാബ് തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങള്‍ ഇനിയും ' ജനകോടികള്‍ ' ഏറ്റുപിടിച്ചിട്ടില്ല. അതിനു പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം ഉപകരണങ്ങള്‍ ഇറക്കിയ സാംസങ്, വാവെയ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, മോട്ടറോള തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക് പലരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പൂര്‍ണത കൈവന്നിട്ടില്ല. ഇനി ആര്‍ക്കെങ്കിലും അവ വാങ്ങി പരിശോധിക്കണമെന്നു തോന്നിയാല്‍ തന്നെ, വല്ലാത്ത വിലയുമാണ്. കൂടുതല്‍ കമ്പനികള്‍ ഈ രംഗത്തേക്കു വരികയും, നിര്‍മാണച്ചെലവു കുറയുകയും ചെയ്താല്‍ ഇന്നത്തെ സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളെക്കാള്‍ സ്മാര്‍ട് ആയ ഫോള്‍ഡബിള്‍ ഫോണുകള്‍ മിക്കവരുടെയും ഒപ്പമെത്തും. മറ്റൊരു കാര്യം, സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ എന്ന ആശയത്തെ ജനപ്രിയമാക്കിയ കമ്പനിയായ ആപ്പിള്‍ ഇതുവരെ ഒരു മടക്കാവുന്ന ഫോണ്‍ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നതാണ്. മടക്കാവുന്ന ഫോണ്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന കമ്പനികള്‍ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളി, അവയുടെ മടങ്ങുന്ന, വിജാഗിരി പോലെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ സ്‌ക്രീനിന് കുറേ നാളുകള്‍ കഴിയുമ്പോള്‍ ചുളിവു വീഴാമെന്നതാണ്. ഇതു തന്നെയായിരിക്കണം ആപ്പിള്‍ ഇത്രയും കാലം ഒരു ഫോള്‍ഡബിൾ ഫോണുമായി എത്താതിരുന്നതെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. എന്നാല്‍, ആ കാലം കഴിഞ്ഞോ. ഈ ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ ഓക്ടോബര്‍ ഒന്നിനു ഫയല്‍ ചെയ്ത പേറ്റന്റ് അപേക്ഷയില്‍ അത്തരമൊരു സൂചന വ്യക്തമാണെന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്.

നേരത്തെ, ഈ വര്‍ഷം ജനുവരിയിലും മറ്റൊരു പേറ്റന്റ് അപേക്ഷ നല്‍കിയിരുന്നു. പേറ്റന്റ് അപേക്ഷയില്‍ നിന്ന് മനസിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ ചുളിവു വീണു പ്രശ്‌നമാകുന്ന പ്രദേശത്തെ ഡിസ്‌പ്ലെ സ്വയം സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യ കൂടെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ആപ്പിളിന്റെ ഫോള്‍ഡിങ് ഫോണും ഐപാഡുകളും മറ്റും ഇറങ്ങുക എന്നാണ്. ഉപകരണത്തിന്റെ ഉടമ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അതിനു മുൻപ് തന്നെ, ഫോണ്‍ സ്വയം പ്രവര്‍ത്തിച്ച് ഡിസ്‌പ്ലെയെ പൂര്‍വ സ്ഥിതിയിലെത്തിക്കും. പ്രധാന ഡിസ്‌പ്ലെയ്ക്കു മുകളില്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന ഒരു സുരക്ഷാ ലെയറാണ് ഇതു സാധ്യമാക്കുന്നതത്രെ. വിജാഗിരിയുടെ ഭാഗത്ത് പ്രശ്‌നം വരാന്‍ പോകുന്നു എന്നറഞ്ഞാല്‍ സ്വയം പ്രവര്‍ത്തിച്ച് അതു പരിഹരിക്കും. പ്രശ്നം തീർക്കുന്ന മെറ്റീരിയല്‍ മടങ്ങുന്ന ഭാഗത്തു മാത്രമായോ, ഡിസ്‌പ്ലെയില്‍ മുഴുവനായോ ഉണ്ടാകാം. ഡിസ്‌പ്ലെയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലെ ലെയറിൽ എലാസ്റ്റോമര്‍ (elastomer) ഉള്‍പ്പെടുത്തും. ഇതിലൂടെ കൂടുതല്‍ വഴക്കവും ഡിസ്‌പ്ലെയ്ക്കു വരും. എന്നാല്‍, സ്വയം പ്രശ്നം പരിഹരിക്കലിനു പുറമെ നിന്നുള്ള ചൂടോ, പ്രകാശമോ, വൈദ്യുതിയോ, മറ്റെന്തെങ്കിലും തരം ഉത്തേജകമോ വേണ്ടfവന്നേക്കാമെന്നും പേറ്റന്റ് അപേക്ഷയില്‍ പറയുന്നു.

∙ ഗൂഗിളിനെതിരെ സ്റ്റാര്‍ട്ട്-അപ്പുകളുടെ ലഹള

ഗൂഗിള്‍, ആപ്പിള്‍ തുടങ്ങിയ അമേരിക്കന്‍ ഭീമന്മാര്‍ ടെക്‌നോളജി രംഗം അടക്കി വാഴുകയാണ്. അവരുടെ തീരുമാനങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ കോടിക്കണക്കിന് സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ഉപയോക്താക്കളില്‍ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗൂഗിളിന്റെ ആന്‍ഡ്രോയിഡില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളാണ്. ആന്‍ഡ്രോയിഡിന്റെ പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ ഇടുന്ന ആപ്പുകള്‍ 30 ശതമാനം 'നോക്കു കൂലി' ഗൂഗിളിനു നല്‍കണമെന്ന നിബന്ധന കൂടുതല്‍ കര്‍ശനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. ഇതേ പ്രശ്‌നം ആപ്പിള്‍ അമേരിക്കയില്‍ നേരിടുന്നുണ്ട്. ആന്‍ഡ്രോയിഡില്‍ ചില ഡെവലപ്പര്‍മാര്‍ 30 ശതമാനം ഗൂഗിളിനു നല്‍കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗൂഗിള്‍ അതു പിടിച്ചു വാങ്ങാനും പോയിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍, ആപ്പിളിന് പരോക്ഷ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചാലെന്നവണ്ണം ഗൂഗിളും 30 ശതമാനം ഫീ തരണമെന്ന നിബന്ധന കര്‍ശനമാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ ടെക്‌നോളജി സ്റ്റാര്‍ട്ട്-അപ്പുകളില്‍ പലതും ഗൂഗിളിനെതിരെ ലഹളയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നില്‍ ഇതും ഒരു കാരണമാണ്. ഇന്ത്യാ ഗവണ്‍മെന്റ്, കോടതികള്‍ തുടങ്ങിയിടത്തൊക്കെ അവര്‍ ഗൂഗിളിന്റെ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിനെതിരെ പരാതി നല്‍കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. ഇന്ത്യന്‍ സ്റ്റാര്‍ട്ട്-അപ്പുകളുടെ വളര്‍ച്ചയില്‍ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ നല്‍കിയ കമ്പനിയായ ഗൂഗിളിനെതിരെ വാളുയര്‍ത്തുന്നതു ശരിയാണോ എന്നു ചോദിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്.

പല കമ്പനികളിലും നിക്ഷേപം പോലും നടത്തി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഗൂഗിളുമായുള്ള കടുത്ത യുദ്ധത്തിന് കളമൊരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇകൊമേഴ്‌സ് കമ്പനിയായ ഇന്ത്യാ മാര്‍ട്ടിന്റെ മേധാവി ദിനേശ് അഗര്‍വാള്‍ പറയുന്നത്. ഈ യുദ്ധത്തില്‍ ഗൂഗിള്‍ പരാജയപ്പെടും. അതിന് എത്ര കാലം എടുക്കുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ മാത്രമെ സംശയം നിലനില്‍ക്കുന്നുള്ളുവെന്നും അഗര്‍വാള്‍ പറയുന്നു. സ്റ്റാര്‍ട്ട്-അപ് കമ്പനികളെല്ലാം ചേര്‍ന്ന് ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ച ശേഷമായിരിക്കും അധികാരികള്‍ക്ക് പരാതികള്‍ നല്‍കുക. അമ്പതു കോടിയിലേറെ ഉപയോക്താക്കളാണ് ആന്‍ഡ്രോയിഡിന് ഇന്ത്യയില്‍ മാത്രമുള്ളത്. ഏതെല്ലാം ടൈപ്പ് ആപ്പുകളാണ് പ്ലേസ്റ്റോറില്‍ ഇടേണ്ടത്, അതിലൂടെ ഏതെല്ലാം സേവനങ്ങള്‍ നല്‍കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഗൂഗിള്‍ തന്നിഷ്ടം നടപ്പാക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണങ്ങളിലൊന്ന്. എന്നാല്‍, ഇതൊന്നും തങ്ങള്‍ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് ഗൂഗിളിന്റെ പ്രതികരണം. പേടിഎം ആപ് കഴിഞ്ഞ മാസം പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ നിന്നു നീക്കം ചെയ്തിടത്തു നിന്നാണ് ലഹള രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതെന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ മനസിലാകും. പ്ലേ സ്റ്റോറിന്റെ നയങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചുവെന്നു പറഞ്ഞാണ് പേടിഎമ്മിനെ പുറത്താക്കിയത്.

ഇന്ത്യയിലെ 50 ശതമാനം സ്റ്റാര്‍ട്ട്-അപ്പുകളും ഗൂഗിളിനെതിരെ കൈകോര്‍ത്തേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ആന്റിട്രസ്റ്റ് നീക്കങ്ങള്‍ ഗൂഗിളിനെതിരെ ഉണ്ടായേക്കും. ഇന്ത്യയുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഗൂഗിള്‍. നൂറുകണക്കിനു കമ്പനികള്‍ പ്രൊഡക്ട് ഡെവലപ്‌മെന്റിനായി ഗൂഗിളിന്റെ സഹായം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ വംശജനായി ഗൂഗിള്‍ മേധാവി സുന്ദര്‍ പിച്ചൈ അടുത്ത 7 വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ രാജ്യത്ത് 10 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ കൂടെ നിക്ഷേപിക്കുമെന്നും അടുത്തിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പുതിയ ലഹള, ഇതുവരെ ഗൂഗിള്‍ ചെയ്തുവന്നതിന് നേര്‍വിപരീത ഫലമായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കാന്‍ പോകുന്നതെന്ന് ചില വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍, ഇരു കൂട്ടരും തമ്മില്‍ ധാരണയിലെത്തുന്നതാണ് പൊതുവെ നല്ല നീക്കമെന്നു പറയുന്നു. ഒരു ഷെയേഡ് ഗൂഗിള്‍ ഡോക്യുമെന്റിലാണ് പരാതിക്കാരെല്ലാം കൂടെ തങ്ങളുടെ പരാതി എഴുതി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതും ചിരി പടര്‍ത്തുന്ന കാര്യമാണ്.

∙ ഗൂഗിളിനെതിരെ അമേരിക്കയില്‍ നടക്കുന്ന ആന്റിട്രസ്റ്റ് അന്വേഷണം സ്റ്റാര്‍ട്ട്-അപ്പുകള്‍ക്ക് ഗുണകരം

അതേസമയം, ഓണ്‍ലൈന്‍ പരസ്യ വരുമാനത്തിന്റെ സിംഹ ഭാഗവും വാങ്ങുന്നുവെന്ന കാര്യത്തില്‍ ഗൂഗിള്‍ അടക്കമുളള ടെക്‌നോളജി ഭീമന്മാര്‍ക്കെതിരെ ആന്റിട്രസ്റ്റ് നീക്കം നടത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അമേരിക്ക. അമേരിക്കയും, സ്‌റ്റേറ്റുകളും ഇക്കാര്യത്തില്‍ കൈകോര്‍ത്തേക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്റ്റാര്‍ട്ട്-അപ് കമ്പനികള്‍ക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കുമെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

∙ ഫെയ്‌സ്ബുക്, ട്വിറ്റര്‍, ഗൂഗിള്‍ മേധാവികള്‍ അമേരിക്കന്‍ സെനറ്റ് കമ്മറ്റിക്കു മുന്നിലെത്തണം

ഫെയ്‌സ്ബുക് മേധാവി മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗ്, ഗൂഗിള്‍ മേധാവി സുന്ദര്‍ പിച്ചൈ, ട്വിറ്റര്‍ സിഇഒ ജാക് ഡോര്‍സി എന്നിവര്‍ അമേരിക്കയുടെ സെനറ്റ് കമ്മറ്റിക്കു മുന്നിലെത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. താന്‍ എത്തുമെന്ന് പിച്ചൈ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെര്‍ച്വല്‍ ആയി ആയിരിക്കും മേധാവികള്‍ എത്തുക. അമേരിക്കയുടെ കമ്യൂണിക്കേഷന്‍സ് ഡീസന്‍സി ആക്ടിന്റെ സെക്ഷന്‍ 230 എങ്ങനെ പരിഷ്‌കരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകളും നടക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മൂലം ജനങ്ങള്‍ക്കും മറ്റും വരുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇപ്പോള്‍ ഇത്തരം കമ്പനികള്‍ക്കില്ല. ഇതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശം.

∙ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിന്റെ ദി ബിഗ് ബില്ല്യന്‍ ഡെയ്‌സ് വില്‍പ്പന ഒക്ടോബര്‍ 16 മുതല്‍

ഇകൊമേഴ്‌സ് ഭീമന്‍ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിന്റെ ഈ വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വില്‍പ്പനാ മേളയായ ദി ബിഗ് ബില്ല്യന്‍ ഡെയ്‌സ് ഈ മാസം 16ന് അര്‍ധ രാത്രി മുതല്‍ ആരംഭിച്ച് 21ന് അവസാനിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഇതിനായി ഒരു പുതിയ മൈക്രോസൈറ്റും കമ്പനി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

∙ ജാപ്പനീസ് ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ എന്‍ടിടി ഗുര്‍ഗാവണ്‍ (Gurgaon) മേഖലിയില്‍ ഒരു ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു

ജാപ്പനീസ് ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ എന്‍ടിടി ഗുര്‍ഗാവണ്‍ മേഖലിയില്‍ ഒരു ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു. ലോക്ഡൗണിനു ശേഷം ഇന്ത്യയില്‍ വരുന്ന പ്രധാന നിക്ഷേപങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അടുത്ത നാലു വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ ഏകദേശം 200 കോടി ഡോളറായിരിക്കും എന്‍ടിടി ഡേറ്റാ കമ്പനി മുതല്‍ മുടക്കുക. തങ്ങളുടെ ഡേറ്റാ സെന്റര്‍ ബിസിനസിന്റെ വികസനത്തിനായാണ് ഇത്.

