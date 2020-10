വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന വെര്‍ച്വല്‍ സിം കാര്‍ഡുകളുടെ ഉപയോഗം കശ്മീരി പൊലീസിന് പുതിയൊരു അപ്രതീക്ഷിത തലവേദന നല്‍കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. വെര്‍ച്വല്‍ സിം കാര്‍ഡുകളിലൂടെ തീവ്രവാദികളും, വിഘടന വാദികളും പാക്കിസ്ഥാനില്‍ അവരെ നിയന്ത്രിക്കാനിരിക്കുന്നവരുമായി ആശയവിനിമയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. ഒരു പുതിയ പ്രശ്‌നം തലപൊക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് സുരക്ഷാ ഏജന്‍സികള്‍ മനസിലാക്കുന്നത് 2019ല്‍ ആണ്. നാല്‍പ്പതു ജവാന്മാര്‍ മരിച്ച പുല്‍വാമ ആക്രമണം നടത്തിയവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വെര്‍ച്വല്‍ സിമ്മാണ് പൊലീസിന് ആദ്യം കിട്ടിയ തുമ്പ്. ഇസിം സേവനദാതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്കായി അമേരിക്കയ്ക്കു നല്‍കിയ അപേക്ഷയാണ് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചംവീശിയത്.

തുടര്‍ന്ന് നാഷണല്‍ ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ഏജന്‍സി (എന്‍ഐഎ) അടക്കമുള്ള സുരക്ഷാ ഏജന്‍സികള്‍ നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് പുല്‍വാമ ആക്രമണത്തില്‍ മാത്രം 40 വെര്‍ച്വല്‍ സിം കാര്‍ഡുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വെളിച്ചത്തുവന്നത്. ഇപ്പോള്‍ അതിലേറെ സിംകാര്‍ഡുകള്‍ കാശ്മീര്‍ താഴ്‌വരയില്‍ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാണ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്. താരതമ്യേന പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനരീതിയാണ് വെര്‍ച്വല്‍ സിം ടെക്‌നോളജി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. വിദേശത്തുള്ള ഒരു സേവനദാതാവാണ് ഇതിനു വേണ്ട സഹായം നല്‍കുന്നത്. ഇതിലൂടെ അതിര്‍ത്തിക്കപ്പുറത്തുള്ളവരുമായി എളുപ്പത്തില്‍ സംവാദിക്കാനാകും എന്നതാണ് കശ്മീരി പൊലീസ് നേരിടുന്ന പുതിയ പ്രശ്‌നം.

∙ എന്താണ് വെര്‍ച്വല്‍ സിം?

സേവനദാതാവിന്റെ കംപ്യൂട്ടര്‍ ഒരു ടെലിഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ജനറേറ്റു ചെയ്യുന്നു. ഇതുപയോഗിക്കുന്നയാള്‍ സേവനദാതാവിന്റെ ആപ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് തന്റെ സ്മാര്‍ട് ഫോണില്‍ ഇന്‍സ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നു. ഈ നമ്പര്‍ സമൂഹ മാധ്യമ സേവനങ്ങളായ വാട്‌സാപ്, ഫെയ്‌സ്ബുക്, ട്വിറ്റര്‍, ടെലഗ്രാം തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചരിക്കുന്നു. ഈ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിങ് സൈറ്റുകളിലൂടെയാണ് വേരിഫിക്കേഷന്‍ കോഡ് ജനറേറ്റു ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന നമ്പറുകള്‍ക്കെല്ലാം മുൻപ് ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും കോഡോ, മൊബല്‍ സ്‌റ്റേഷന്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബര്‍ ഡയറക്ടറി നമ്പറോ (MSISDN) നമ്പറോ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്നും അധികാരികള്‍ പറയുന്നു. അമേരിക്ക, കാനഡാ, ബ്രിട്ടൻ, ഇസ്രയേല്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ചില കമ്പനികളാണ് പ്രധാനമായും വെര്‍ച്വല്‍ സിം കാര്‍ഡുകള്‍ നല്‍കുന്നത്. കൂടാതെ, ഇപ്പോള്‍ പ്യൂട്ടോ റിക്കൊ എന്ന കരീബിയന്‍ ദ്വീപില്‍ നിന്നുള്ള സേവനവും അമേരിക്ക വഴി വിപണിയില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. തങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുത്ത ഫോണുകളെല്ലാം വിശദമായ ഫോറന്‍സിക് വിശകലനം നടത്തിക്കഴിയുമ്പോള്‍ അവയിലെല്ലാം വെര്‍ച്വല്‍ സിം കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതിന്റെ സ്പഷ്ടമായ തെളിവുകള്‍ അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് അധികാരികള്‍ പറയുന്നു. ഒരു വശം മാത്രമുള്ള നാണയം ഉണ്ടാക്കാനാകാത്തതു പോലെ ടെക്‌നോളജിയും നല്ലതിനും ചീത്തയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കാം. തങ്ങള്‍ അതിവേഗം നീങ്ങി പുതിയ നീക്കത്തിന് തടയിടേണ്ട സമയമാണിതെന്നാണ് അധികാരികള്‍ പറയുന്നത്. വിദേശത്തു നിന്ന് വെര്‍ച്വല്‍ സിം കാര്‍ഡുകള്‍ കൈപ്പറ്റുന്നവര്‍ ഇല്ലാത്ത ആളുകളുടെ പേരിലുമാകാം അവ സ്വന്തമാക്കുക എന്നത് മറ്റൊരു ഭീഷണിയാണ്.

∙ ഐഫോണ്‍ 13ന്റെ വിശേഷങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നു തുടങ്ങിയോ?

ആപ്പിള്‍ തങ്ങളുടെ ഐഫോണ്‍ 12 സീരിസ് ഇനിയും പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ, അടുത്ത വര്‍ഷം ഇറക്കാനിരിക്കുന്ന ഐഫോണ്‍ 13 സീരിസിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പരന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണിപ്പോള്‍. ഡിസ്‌പ്ലെ വിശകലനം നടത്തുന്ന വിദഗ്ധനായ റോസ് യങ് ആണ് ഐഫോണ്‍ 13 സീരിസിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടത്. റോസ് പറയുന്നത് ഐഫോണ്‍ 12 സീരിസിന്റെ കാര്യത്തിലെന്നപോലെ നാലു മോഡലുകളായിരിക്കും 13 സീരിസിലും ഉണ്ടാകുക എന്നാണ്. തനിക്കു കിട്ടിയ വിവരമനുസരിച്ച് 6.7-ഇഞ്ച് ഐഫോണ്‍ പ്രോ മാക്‌സ്, 6.1-ഇഞ്ച് പ്രോ, 6.1-ഇഞ്ച് പ്രോ ബ്രാന്‍ഡിങ് ഇല്ലാത്ത മോഡല്‍, 5.4- ഇഞ്ച് മിനി മോഡല്‍ എന്നിവയായരിക്കും ഇറക്കാനാണ് ആപ്പിള്‍ പ്ലാന്‍ ചെയ്യുന്നതത്രെ. എന്നാല്‍, നാലാമത്തെ മോഡലിന് മിനി എന്നായിരിക്കുമൊ നാമകരണം ചെയ്യുക എന്ന് അറിയില്ല. എല്ലാ മോഡലുകള്‍ക്കും ഓലെഡ് ഡിസ്‌പ്ലെ ആയിരിക്കും.

പ്രോ മാക്‌സ് മോഡലിന്റെ ഡിസ്‌പ്ലെ സാംസങ്ങില്‍ നിന്നായിരിക്കും വാങ്ങുക. 6.1-ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലെ പ്രോ മോഡലിനും, അല്ലാത്ത മോഡലിനും ഡിസ്‌പ്ലെ നല്‍കുന്നത് എല്‍ജിയും, ബിഒഇയുമായിരിക്കും. മിനി വേര്‍ഷന് സാംസങും, എല്‍ജിയും ഡിസ്‌പ്ലെ നല്‍കും. പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്ക് ട്രിപ്പിള്‍ ക്യാമറാ സിസ്റ്റവും അല്ലാത്തവയ്ക്ക് ഇരട്ട ക്യാമറാ സിറ്റവുമായിരിക്കുമെന്നും റോസ് അനുമാനിക്കുന്നു. ഇതു വരെ അറിയാവുന്നതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഫീച്ചര്‍ ഐഫോണ്‍ 13 സീരിസിന്റെ സ്‌ക്രീനുകള്‍ക്ക് (ഏതാനും മോഡലുകള്‍ക്കെങ്കിലും) 120ഹെട്‌സ് പ്രൊ മോഷന്‍ ടെക്‌നോളജി ഡിസ്‌പ്ലെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നതാണെന്നു പറയുന്നു. അഭ്യൂഹങ്ങളില്‍ കഴമ്പുണ്ടാകാം. കാരണം, മുൻപത്തെ വര്‍ഷങ്ങളിലൊക്കെ ആപ്പിള്‍ പ്രീമിയം ഐഫോണ്‍ അവതരണം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വര്‍ത്തെ മോഡലുകളുടെ പണിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സമയമയമാണിത്.

∙ 1,49,999 രൂപ വിലയുള്ള ഗ്യാലക്‌സി ഫോള്‍ഡ് 2ന്റ കരുത്തെത്ര? വിഡിയോ കാണാം

വിലയേറിയ ഫോണുകളെ 'പീഡിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ' വിഡിയോകള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ വൈറലാകാറുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ 1,49,999 രൂപ വിലയുള്ള സാംസങ്ങിന്റെ രണ്ടാം തലമുറയിലെ മടക്കുന്ന ടെക്‌നോളജിയുള്ള ഫോണായ ഗ്യാലക്‌സി ഫോള്‍ഡ് പെട്ടെന്നു പ്രശ്‌നത്തിലാകുമോ എന്നു പരിശോധിക്കുകയാണ് യുട്യൂബറായ സാക് നെല്‍സണ്‍ തന്റെ ചാനലായ ജെറിറിഗ്എവരിതിങ്ങില്‍ (JerryRigEverything). ഒന്നാം തലമുറയിലെ ഗ്യാലക്‌സി ഫോള്‍ഡിനെക്കാള്‍ വളരെ ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനമാണ് പുതിയ ഫോണ്‍ നടത്തുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടെത്തല്‍.

∙ ഗൂഗിള്‍ പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ നിന്ന് 33 മാല്‍വെയര്‍ ബാധിത ആപ്പുകളെ നീക്കം ചെയ്തു, ഇവ ഫോണില്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ നീക്കം ചെയ്യണം

ജോക്കര്‍ മാല്‍വെയര്‍ അടക്കം ബാധിച്ച 33 ആപ്പുകളെ ഗൂഗിള്‍ പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ നിന്നു പുറത്താക്കി. ഇവ ഗൂഗിളിന്റെ സുരക്ഷാവലയം ഭേദിക്കുന്നു എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആപ്പുള്‍ ഫോണുകളിലുണ്ടെങ്കില്‍ അവ എത്രയും വേഗം നീക്കം ചെയ്യണം:

1. All Good PDF Scanner, 2. Mint Leaf Message-Your Private Message, 3. Unique Keyboard – Fancy Fonts & Free Emoticons, 4. Tangram App Lock, 5. Direct Messenger, 6. Private SMS, 7. One Sentence Translator – Multifunctional Translator, 8. Style Photo Collage, 9. Meticulous Scanner, 10. Desire Translate, 11. Talent Photo Editor – Blur focus, 12. Care Message, 13. Part Message, 14. Paper Doc Scanner, 15. Blue Scanner, 16. Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF, 17. All Good PDF Scanner, 18. com.imagecompress.android, 19. com.relax.relaxation.androidsms, 20. com.file.recovefiles, 21. com.training.memorygame, 22. Push Message- Texting & SMS, 23. Fingertip GameBox, 24. com.contact.withme.texts, 25. com.cheery.message.sendsms (two different instances), 26. com.LPlocker.lockapps, 27. Safety AppLock, 28. Emoji Wallpaper, 29. com.hmvoice.friendsms, 30. com.peason.lovinglovemessage, 31. com.remindme.alram, 32. Convenient Scanner 2, 33. Separate Doc Scanner,

∙ മെഗാ എഐ വെര്‍ച്വല്‍ സമ്മിറ്റ് ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് മന്ത്രാലയവും നിതി ആയോഗും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മഗാ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് വെര്‍ച്വല്‍ സമ്മിറ്റ് ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഒമ്പതാം തിയതിയായിരിക്കും ഇത് അവസാനിക്കുക. റെസ്‌പോണ്‍സിബ്ള്‍ എഐ ഫോര്‍ സോഷ്യല്‍ എംപവര്‍മെന്റ് 2020 (Responsible AI for Social Empowerment 2020) അഥവാ റെയ്‌സ് 2020 എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയില്‍ ആഗോള തലത്തിലുള്ള ആശയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യും. എല്ലാവര്‍ക്കും വികസനം എന്ന സ്വപ്‌നമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചര്‍ച്ചയ്ക്കു വരിക.

English Summary: Virtual SIM cards pose new threat in Kashmir