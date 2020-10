ഈ വര്‍ഷത്തെ പ്രീമിയം ഐഫോണുകളായ ഐഫോണ്‍ 12 സീരിസ് അനാവരണം ചെയ്യാനൊരുങ്ങുകയാണ് ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ ആപ്പിള്‍. ഹൈ, സ്പീഡ് ('Hi, Speed') എന്ന പദപ്രയോഗവുമായാണ് ഒക്ടോബര്‍ 13ന് നടത്താനിരിക്കുന്ന വെര്‍ച്വല്‍ ചടങ്ങിനുള്ള ക്ഷണക്കത്തുകള്‍ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. കമ്പനിയുടെ സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സ് തിയേറ്ററില്‍ നടക്കുന്ന ചടങ്ങ് ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യുകയായിരിക്കും ഇത്തവണ. ഇന്ത്യന്‍ സമയം രാത്രി 10:30 മുതലായിരിക്കും ചടങ്ങുകള്‍ തുടങ്ങുക. പുതിയ ഐഫോണുകള്‍ക്കൊപ്പം ചെറിയൊരു ഹോംപോഡ് സ്പീക്കറും, ചെവി മൂടിയിരിക്കുന്ന ഹെഡ്‌ഫോണുകളും, ആപ്പിള്‍ ടിവി സ്ട്രീമിങ് ബോക്‌സും, ലൊക്കേഷന്‍ ട്രാക്കിങ് ഉപകരണവും പുറത്തെടുത്തേക്കുമെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. എന്താണ് ഹൈ, സ്പീഡ്? തങ്ങളുടെ ആദ്യ 5ജി ഫോണുകള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനാലായിരിക്കാം ഇതെന്നും, അതല്ല ഏറ്റവും പുതിയ എ14 ബയോണിക് പ്രോസസറിന്റെ കരുത്തിനെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതാണെന്നും, അല്ല, ഒരു മോഡലിനെങ്കിലും കണ്ടേക്കാമെന്നു കരുതുന്ന 120ഹെട്‌സ് സ്‌ക്രീന്‍ റിഫ്രഷ് റെയിറ്റാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും വാദങ്ങളുണ്ട്.

ഈ ചടങ്ങിലെ താരം ഐഫോണ്‍ 12 സീരിസ് ആയിരിക്കും. 5.4-ഇഞ്ച് ഐഫോണ്‍, 6.1-ഇഞ്ച് ഐഫോണ്‍, 6.1-ഐഫോണ്‍ പ്രോ, 6.7-ഇഞ്ച് ഐഫോണ്‍ പ്രോ മാക്‌സ് എന്നീ മോഡലുകളാണ് ആപ്പിള്‍ പുറത്തെടുത്തേക്കുമെന്ന് കരുതുന്നത്. എല്ലാ മോഡലുകളുടെയും ഫീച്ചറുകള്‍ പുതുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും, പുതിയ ഡിസൈനായിരിക്കും ഇവയ്‌ക്കെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രോ നിരയില്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ പോകുന്ന ലിഡാര്‍ (LiDAR) സെന്‍സറായിരിക്കാം ഈ വര്‍ഷത്തെ പുതുമകളിലൊന്ന്. ഇത് ഫോണുകളുടെ 3ഡി ഡെപ്ത് മാപ്പിങ് കരുത്ത് വര്‍ധിപ്പിക്കും.

∙ ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം പണം വാരുന്ന ആപ് ടിക്‌ടോക്

ടിക്‌ടോകിന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ തുടക്കം അത് പടിഞ്ഞാറന്‍ ആപ്പുകളെക്കാള്‍ ശ്രദ്ധ നേടാന്‍ തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ മുതലാണെന്നു കരുതുന്നവരുണ്ട്. ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ബൈറ്റ്ഡാന്‍സിന്റെ ഉടമസ്ഥതിയിലുള്ള ആപ്പിനെ ഇന്ത്യ നിരോധിച്ചു. അവര്‍ക്ക് ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം ഉപയോക്താക്കളുള്ള രാജ്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യ. അമേരിക്കയില്‍ അവര്‍ കടുത്ത പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിടുന്നു. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും മാസം ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം പണമുണ്ടാക്കിയ, ഗെയിമിങ് വിഭാഗത്തില്‍ പെടാത്ത ആപ് ടിക്‌ടോക് ആണെന്നാണ് സെന്‍സര്‍ ടവര്‍ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ പറയുന്നത്. ആഗോള തലത്തില്‍ 130.5 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് അവര്‍ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതത്രെ. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറില്‍ ഉണ്ടാക്കിയതിനേക്കാള്‍ 7.9 മടങ്ങ് പണമാണ് ആപ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും, ആപ്പിന് ആഗോള തലത്തില്‍ ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യത ഇതില്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍, ഇതില്‍ 89 ശതമാനവും ചൈനയില്‍ നിന്നു തന്നെയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. അമേരിക്കയില്‍ നിന്ന് 6 ശതമാനം വരുമാനവും, തുര്‍ക്കിയില്‍ നിന്ന് 1 ശതമാനം വരുമാനവും കമ്പനിക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ആപ്പിന്റെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തലുകള്‍.

∙ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിനു വയസ്സ് പത്ത്!

യുവതീ യുവാക്കളുടെ ഹരമായ, ഇപ്പോള്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള, ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം തുടങ്ങിയിട്ട് പത്തു വര്‍ഷങ്ങളായിരിക്കുന്നു. ജന്മദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു പിടി പുതിയ ഫീച്ചറുകളാണ് കമ്പനി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സ്റ്റോറീസ് മാപ്, രണ്ടു വെല്‍-ബീയിങ് അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ എന്നിവയാണ് പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍. സ്റ്റോറീസ് മാപ്പ് കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ ഉപയോകത്ാവ് ഷെയർ ചെയ്ത വാര്‍ത്തകളുടെ ഒരു സ്വകാര്യ മാപ്പും, കലണ്ടറും നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. തിരിഞ്ഞു നോക്കി കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ നടന്നിരിക്കുന്ന തങ്ങള്‍ക്കിഷ്ടപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങള്‍ അയവിറക്കാന്‍ ഇതിലൂടെ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കു സാധിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ആദ്യ വെല്‍ ബീയിങ് ഫീച്ചര്‍, വന്നിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കമന്റുകള്‍ ഹൈഡ് ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കുന്നു. വ്യൂ ഹിഡണ്‍ കമന്റ്‌സ് ഫീച്ചര്‍ ഉപയോഗിച്ച് മറച്ചുവച്ച കമന്റുകള്‍ ആവശ്യമുള്ളപ്പോള്‍ കാണുകയും ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തെ വെല്‍ ബീയിങ് ഫീച്ചര്‍, എക്‌സ്പാന്‍ഡിങ് നജ് വാണിങ്‌സ് ആണ്. ഉപയോക്താവ് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത കമന്റുകള്‍ പോസ്റ്റു ചെയ്യാന്‍ പോകുന്നതിനു മുൻപ് അവ അനുയോജ്യമാണോ എന്ന് ആലോചിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വരും മാസങ്ങളില്‍ റീല്‍സ്, ഷോപ്പിങ് തുടങ്ങിയ പുതിയ ഫീച്ചറുകളും, പുതിയ പല ഗുണകരമായ ഫീച്ചറുകളും ഉള്‍പ്പെടുത്തുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ ജോണ്‍ മാക്കഫി ജയിലില്‍

മാക്കഫി ആന്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ സ്ഥാപകനും കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിന്റെ ആരാധകനുമായ ജോണ്‍ മാക്കഫി (https://bit.ly/3d5c7XA) സ്‌പെയിനില്‍ അറസ്റ്റിലായി. അമേരിക്കയില്‍ നടത്തിയ തട്ടിപ്പിന്റെ പേരിലാണ് ഇയാള്‍ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്. ബാഴ്‌സിലോണാ എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ വച്ച് പിടിയിലായ ഇയാളെ അമേരിക്കയ്ക്കു കൈമാറാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി വരികയാണെന്നു പറയുനനു. ബ്രിട്ടിഷ് പാസ്‌പോര്‍ട്ടുമായി ഈസ്താംബൂളിലേക്ക് വിമാനം കയറാന്‍ ശ്രമിക്കവെയാണ് മാക്കഫി പിടിയിലായത്. വിഡിയോ കോളിലൂടെ മാക്കഫിയെ ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ മുന്നില്‍ ഹാജരാക്കിയ ശേഷമാണ് തടവിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ മാക്കഫി സോഫ്റ്റ്‌വെയറുമായി ജോണിന് ബന്ധമില്ല. അവരെന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് തനിക്കറിയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം മുൻപൊരിക്കല്‍ പറഞ്ഞത്.

∙ ഇന്ത്യന്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ സേര്‍ച്ചില്‍ അപകടകാരി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റോണാള്‍ഡോ എന്ന് മാക്കഫി

ഇന്ത്യയില്‍ സേര്‍ച്ചു ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളില്‍ ഏറ്റവും അപകടകാരി പോര്‍ച്ചുഗീസ് ഫുട്‌ബോള്‍ താരം ക്രിസ്റ്റിയാനോ റോണാള്‍ഡോ ആണെന്ന് മാക്കഫി സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ നിര്‍മാതാക്കള്‍ പറയുന്നു. റോണാള്‍ഡോയ്ക്ക് ശേഷം തപ്‌സി പന്നൂ, അനുഷ്‌കാ ശര്‍മ, സോനാക്ഷി ശര്‍മ, അര്‍മാന്‍ മാലിക്, സാറാ അലി ഖാന്‍, ദിവ്യങ്കാ ത്രിപാതി, ഷാറൂഖ് ഖാന്‍, അറിജിത് സിങ് എന്നീ പേരുകള്‍ പ്രശ്‌നം സൃഷ്ടിക്കാമെന്നാണ് മാക്കഫി അവകാശപ്പെടുന്നത്.

∙ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിനൊപ്പം പുതിയ ടിവി അവതരിപ്പിക്കാന്‍ നോക്കിയ

പുതിയ ഒരുപറ്റം ടിവികള്‍ വിപണിയിലെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് നോക്കിയ കമ്പനി. ഇവ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിലൂടെയായിരിക്കും വിറ്റഴിക്കുക. 32-ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള എച്ഡി ടിവിയാണ് തുടക്ക മോഡല്‍. ഇതിന് വില 12,999 രൂപയാണ്. 65-ഇഞ്ച് അള്‍ട്രാ എച്ഡി 4കെ മോഡലാണ് ഏറ്റവും വില കൂടിയത്- 59,999 രൂപ. 6ഡി സ്വരവിന്യാസമാണ് ശ്രേണിയുടെ ആകര്‍ഷണീയതകളിലൊന്ന്.

∙ പിക്‌സല്‍ 2, പിക്‌സല്‍ 2 എക്‌സ്എല്‍ മോഡലുകളുടെ സപ്പോര്‍ട്ട് ഡിസംബറില്‍ അവസാനിക്കുന്നു

ഗൂഗിളിന്റെ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ നിരയിലെ പിക്‌സല്‍ 2, പിക്‌സല്‍ 2 എക്‌സ്എല്‍ മോഡലുകള്‍ക്കു നല്‍കിവരുന്ന സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ സപ്പോര്‍ട്ട് ഡിസംബറില്‍ അവസാനിക്കുമെന്നു കമ്പനി അറിയിച്ചു. 2017ല്‍ അവതരിപ്പിച്ച മോഡലുകളാണിവ.

∙ സെന്‍ഹൈസറിന്റെ പുതിയ ഹെഡ്‌ഫോണുകള്‍ വിപണിയിലേക്ക്

സുപ്രശസ്ത ഹെഡ്‌ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാക്കളായ സെന്‍ഹൈസര്‍ തങ്ങളുടെ പുതിയ രണ്ടു മോഡലുകള്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചു. എച്ഡി 250ബിറ്റി എന്ന ബ്ലൂടൂത് ഹെഡ്‌ഫോണിന് 5,490 രൂപയാണു വിലയെങ്കില്‍, സിടി 120ബിറ്റി നെക്ബാന്‍ഡ് 3,490 രൂപയ്ക്കു ലഭിക്കും. കമ്പനിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയും മറ്റു ഇകൊമേഴ്‌സ് വെബ്‌സൈറ്റുകളിലൂടെയും ഇവ വാങ്ങാം.

