ജോലി സങ്കല്‍പ്പം പാടേ മാറിയേക്കുമോ എന്ന സംശയം ബലപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വീടുകളിലിരുന്നു ജോലിയെടുക്കുന്ന സംവിധാനം വന്നാല്‍ വമ്പന്‍ ഓഫിസുകള്‍ നോക്കി നടത്തുന്ന ഇപ്പോഴെത്തെ രീതി വേണ്ടന്നു വയ്ക്കാനാകുമെന്നതായിരിക്കാം ഒരു ഗുണം. പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഓഫിസുകള്‍ മാത്രം നടത്താമെന്നു വയ്ക്കാനും വഴിയുണ്ട്. സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഭീമന്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തങ്ങളുടെ ജോലിക്കാരെ സ്ഥിരമായി വീടുകളിലിരുന്നു ജോലിചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. കോവിഡ്-19ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഈ നീക്കം നടത്തുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന കമ്പനിയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ്. ജനുവരിയിലാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഓഫിസുകള്‍ അടച്ചത്.

അടുത്ത വര്‍ഷം ജനുവരിയിലാണ് അമേരിക്കയിലെ ചില ഓഫിസുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇപ്പോള്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. ജനുവരിയില്‍ ജോലിക്കാര്‍ക്ക് സ്ഥിരമായി വീട്ടിലിരുന്നു ജോലി ചെയ്യാന്‍ താത്പര്യമുള്ളവരെ അതിന് അനുവദിച്ചേക്കുമെന്നും കേള്‍ക്കുന്നു. വീട്ടിലിരുന്നു ജോലി ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പിന്നെ ഓഫിസില്‍ ജോലിചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങള്‍ നല്‍കില്ല എന്നതും ഒരു നിബന്ധനയായിരിക്കും. ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ള തങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ മുഴുവന്‍ തകിടംമറിക്കുകയാണ് കോവിഡ്-19 ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ചീഫ് പീപ്പിള്‍ ഓഫിസര്‍ കാതലീന്‍ ഹോഗന്‍ പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍, ഇത് സ്ഥിരമാക്കാനാണോ ഉദ്ദേശം എന്ന ചോദ്യത്തിന് കമ്പനി വ്യക്തമായ മറുപടി നല്‍കിയില്ല. എന്നാല്‍ പുതിയ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ആരായാന്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് വൈമുഖ്യമുണ്ടാവില്ലെന്ന വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്നത്.

തങ്ങളുടെ മാനേജര്‍മാരില്‍ നിന്ന് സമ്മതം വാങ്ങിയ ശേഷം ജോലിക്കാര്‍ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയില്‍ ജോലിചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കാന്‍ തന്നെയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഒരുങ്ങുന്നതത്രെ. എന്നാല്‍, തങ്ങളുടെ ലാബിലും മറ്റും ജോലിയെടുക്കുന്നവര്‍ക്കും, ജോലിക്കാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്കും ഓഫിസിലെത്താതിരിക്കാനാവില്ല എന്നും പറയുന്നു. അമേരിക്കിയില്‍ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്നോ, ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നോ ജോലി ചെയ്യാന്‍ അനുവദിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. എന്നാല്‍, ഈ ഓപ്ഷന്‍ സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ ശമ്പള ഘടനയില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയേക്കും. വീട് ഓഫിസാക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് കമ്പനി വഹിക്കും. എന്നാല്‍ താമസസൗകര്യം തനിയെ കണ്ടെത്തേണ്ടി വന്നേക്കും. ഈ വര്‍ഷം ജൂണില്‍ 163,000 ജോലിക്കാരാണ് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവരില്‍ 96,000 പേര്‍ അമേരിക്കയിലാണ് എന്നും പറയുന്നു. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മാത്രമല്ല വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം സ്ഥിരമാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്ത അഞ്ചു മുതല്‍ പത്തു വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ തങ്ങളുടെ ജോലിക്കാരെ സ്ഥിരമായി വീട്ടിലിരുന്നു ജോലി ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശമുണ്ടെന്ന് ഫെയ്‌സ്ബുക് മേധാവി മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗ് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ട്വിറ്ററും ഈ പാതയിലാണ് നീങ്ങുന്നത് എന്നാണ് അറിയുന്നത്.

∙ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണ്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

ആന്‍ഡ്രോയിഡ് സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളില്‍ മാല്‍ലോക്കര്‍.ബി (MalLocker.B) എന്നൊരു റാന്‍സംവെയര്‍ കണ്ടെത്തിയതായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അറിയിച്ചു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ഫോറങ്ങളിലൂടെയും വെബ്‌സൈറ്റുകളിലൂടെയുമാണ് ഇത് ഫോണുകളില്‍ പറ്റിക്കൂടുന്നതെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ദുഷ്ടലാക്കുള്ള ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ആപ്പുകള്‍ക്കുള്ളിലാണ് ഇതിന്റെ വാസമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. അതിനാല്‍ പ്ലേസ്റ്റോറില്‍ നിന്നല്ലാത്ത ആപ്പുകള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണമെന്നാണ് കമ്പനി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

∙ ടിക്‌ടോക് പാക്കിസ്ഥാനിലും പ്രശ്‌നത്തില്‍

അധാര്‍മിക ഉള്ളടക്കം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതു തടയുന്നില്ലെന്നു പറഞ്ഞ്, കുറിയ വിഡിയോ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ചൈനീസ് ആപ്പായ ടിക്‌ടോക് നിരോധിക്കാന്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍ തീരുമാനിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. അവരോട് തങ്ങള്‍ ഇത്തരം ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പ്രചാരം ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു വരികയായിരുന്നു. അവര്‍ക്ക് തൃപ്തികരമായി സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം നിര്‍വഹിക്കാനാകാത്തതിനാല്‍ ടിക്‌ടോക് നിരോധിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞത്. ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് അന്ത്യശാസനം പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചത്.

∙ ആമസോണ്‍ പേ സടകുടഞ്ഞുണരുന്നു; പേ–ടിഎം, ഗൂഗിള്‍ തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ക്ക് വെല്ലുവിളി

പേ–ടിഎം, ഗൂഗിള്‍ പേ തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ക്ക് വന്‍ വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്താന്‍ ഒരുങ്ങുകായണ് ആമസോണ്‍ പേ എന്നു വാര്‍ത്തകള്‍. ആമസോണ്‍ കമ്പനി ഉടമ ജെഫ് ബെസോസ് 700 കോടി രൂപയാണ് ഇപ്പോള്‍ ആമസോണ്‍ പേയുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത്. ആമസോണ്‍ പേ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആമസോണില്‍ നിന്ന് സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുമ്പോള്‍ വന്‍ കിഴിവുകള്‍ നല്‍കാനായിരിക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കുക. ആമസോണും, ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടും തങ്ങളുടെ സ്വന്തം പെയ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് വന്‍ ഇളവുകള്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്.

∙ സാംസങ് എക്‌സിനോസ് 1080 5എന്‍എം പ്രോസസര്‍ ഉടന്‍ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും

തങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ പ്രോസസറുകളിലൊന്നായ എക്‌സിനോസ് 1080 പുറത്തിറക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് സാംസങ് എന്നു പറയുന്നു. ഇതൊരു 5എന്‍എം ചിപ്പായിരിക്കുമെന്നും പറയുന്നു. ഏറ്റവുമധികം ബാറ്ററി കാര്യക്ഷമതയുള്ള ചിപ്പായിരിക്കുമിത്. സ്വന്തം സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളിലും, വിവോയുടെ ഫോണുകളിലും സാംസങിന്റെ ചിപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

∙ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകള്‍ക്ക് പട്ടിയുടെ കുര, വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ശബ്ദം തുടങ്ങിയവ തിരിച്ചറിയാനാകുമെന്ന്

ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളില്‍ ഗൂഗിള്‍ പുതിയതായി അവതരിപ്പിച്ച ഫീച്ചറാണ് സൗണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍. ചില ശബ്ദങ്ങള്‍ തരിച്ചറിയാനും ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കാനുമാണിതത്രെ. ഇത് ഓണ്‍ ചെയ്തു വച്ചാല്‍ ഫോണ്‍ സദാ ചുറ്റുമുള്ള ശബ്ദങ്ങള്‍ക്കായി 'ചെവിയോര്‍ത്തുകൊണ്ടിരിക്കും'. എന്തെങ്കിലും പ്രാധാന്യമുള്ള ശബ്ദം കേട്ടാല്‍ അത് ഉപയോക്താവിന് മുന്നറിയപ്പു നല്‍കും. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങള്‍ ഹെഡ്‌ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയമാണ് ആരെങ്കിലു വന്ന് വാതിലില്‍ മുട്ടുന്നുവെന്നു കരുതുക. അത് സൗണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുമെന്നു പറയുന്നു.

നിങ്ങളുടെ പെറ്റായ പട്ടിയുടെ കുരയും മറ്റും ഇതുപോലെ ട്രാക്കു ചെയ്യാന്‍ പുതിയ ഫീച്ചറിനു സാധിക്കും. പത്തു തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ക്കാണ് ഇപ്പോള്‍ സൗണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്നത് - പുക, ഫയര്‍ അലാമുകള്‍, ഒച്ചയെടുക്കലുകള്‍, കുട്ടിയുടെ കരച്ചില്‍, ഡോര്‍ബെല്ലടിക്കാല്‍, വാതിലില്‍ മുട്ടല്‍, പട്ടിയുടെ കുര, ചില ഉപകരണങ്ങള്‍ ബീപ്പു ചെയ്യുന്നത്, വെള്ളം വീഴുന്ന ശബ്ദം, ലാന്‍ഡ്‌ലൈന്‍ ഫോണ്‍ ശബ്ദിക്കുന്നത്. സൗണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ ഗൂഗിള്‍ പിക്‌സലിന്റെ താരതമ്യേനെ പുതിയ മോഡലുകളിലും, മറ്റു ചില ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിലും ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗൂഗിളിന്റെ ലൈവ് ട്രാന്‍സ്‌ക്രൈബ് (Live Transcribe ) ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാലും സമാനമായ ഗുണം കിട്ടുമെന്നു പറയുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രധാന മെച്ചം കേള്‍വിക്കുറവുള്ളവര്‍ക്കാണ്. കൂടാതെ എപ്പോഴും ഹെഡ്‌ഫോണും വച്ച് പരിസരം മറുന്നു നടക്കുന്നവര്‍ക്കും ഈ ഫീച്ചറുകള്‍ ഗുണകരമായേക്കാം.

ഈ ഫീച്ചര്‍ പരീക്ഷിക്കാന്‍ താത്പര്യമുള്ളവര്‍ ഇതിനായി ലൈവ് ട്രാന്‍സ്‌ക്രൈബ് ആന്‍ഡ് സൗണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക. (പിക്‌സല്‍ ഫോണുണ്ടെങ്കില്‍ വേണ്ട.)

ഫോണിന്റെ സെറ്റിങ്‌സ് ആപ്പ് എടുക്കുക. തുടര്‍ന്ന് അക്‌സസിബിലിറ്റിയില്‍ സ്പര്‍ശിക്കുക. തുടര്‍ന്ന് സൗണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനില്‍ ടാപ്പു ചെയ്യുക. സൗണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍സ് തുറന്ന ശേഷം, ഗൂഗിളിന് വേണ്ട അനുമതി നല്‍കി ഓക്കെ അടിക്കുക. സൗണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ ഷോര്‍ട്ട് കട്ടിലൂടെയും ഇത് നിര്‍വഹിക്കാം.

മുന്നറിയിപ്പ്: ഗൂഗിള്‍ പോലെയുള്ള കമ്പനികള്‍ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് പുല്ലുവില കല്‍പ്പിക്കാറില്ല എന്ന ആരോപണം നിലനില്‍ക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സമീപത്തെ ശബ്ദങ്ങള്‍ കമ്പനി ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യന്‍ ഇന്റലിജന്‍സിന്റെ ഗവേഷണത്തിനടക്കം പല കാര്യങ്ങള്‍ക്കും വിവിധ തരം ഡേറ്റ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന കാര്യം മനസില്‍വച്ച ശേഷം മാത്രം ഇത് എനേബിള്‍ ചെയ്യുക. പിന്നെ, ഫോണിന്റെയും മറ്റും ക്യാമറയും സ്പീക്കറുമൊക്കെ ആപ്പുകളും കമ്പനികളും നിങ്ങളറിയാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നതും മറ്റൊരു സത്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആപ്പിള്‍ ഐഫോണിന്റെയും ഐപാഡിന്റയും മറ്റും ക്യാമറയോ, മൈക്രോഫോണോ ഏതെങ്കിലും ആപ് ഉപയോഗിച്ചാല്‍ പച്ചയും ഓറഞ്ചും ഡോട്ടുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കാന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Microsoft for permanent work from home; Android phones can alert on 10 sounds