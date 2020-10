നാഗാലാൻഡ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തോ? ഡെലിവറിയില്ലെന്ന അറിയിപ്പിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പെട്ടു, പിന്നാലെ മാപ്പും

രാജ്യത്തെ മുൻനിര ഇ–കൊമേഴ്സ് കമ്പനിയായ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്റെ തെറ്റിന് സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ ട്രോളോട് ട്രോളാണ്. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഡെലിവറി ചെയ്യില്ലെന്ന് നാഗാലാൻഡിലെ ഉപഭോക്താവിനോട് പറഞ്ഞതാണ് ട്രോളിന് കാരണം. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഡെലിവറി ചെയ്യാത്തതിനാൽ കമ്പനിക്ക് നാഗാലാൻഡിൽ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഉപഭോക്താവിനോട് ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ പറഞ്ഞതോടെയാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് കുഴപ്പത്തിലായത്. എന്നാൽ, തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ക്ഷമ ചോദിച്ചൊരു കുറിപ്പും പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് നാഗാലാൻഡിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യാത്തതെന്നും ഇന്ത്യയിലെ വടക്ക് -കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളോട് മാത്രം എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സമീപനമെന്നും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്റെ ഫെയ്സ്ബുക് സപ്പോർട്ട് പേജിലൂടെ ഉപഭോക്താവ് പരാതി അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഫെയ്സ്ബുക് വഴി തന്നെ മറുപടി നൽകിയത് ഇങ്ങനെ: ‘ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുമൊത്തുള്ള ഷോപ്പിംഗിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തെ ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഞങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല’.

എന്നാൽ, നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എടുത്ത് നിരവധി പേരാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനെതിരെ നിരവധി ആരോപണങ്ങളും ട്രോളുകളുമാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. കമന്റ് പിൻവലിച്ച് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് മാപ്പുപറയണമെന്നാണ് ചിലർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

പിന്നാലെ തെറ്റ് മനസിലാക്കിയ കമ്പനി ക്ഷമ ചോദിച്ചു. ‘നേരത്തേയുള്ള അശ്രദ്ധമായ പിശകിൽ ഞങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്നു. നാഗാലാൻഡിലെ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തുടനീളം സേവനക്ഷമത ഉറപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു. നിങ്ങളുമായി കണക്റ്റുചെയ്യുന്നതിനും നിലവിൽ ലഭ്യമായ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്.’ എന്നായിരുന്നു കുറിപ്പ്.

English Summary: Flipkart trolled after it tells customer in Nagaland that it doesn’t deliver outside India