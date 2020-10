പെട്രോളിയം ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളല്ലെ ടെക്‌നോളജിയാണ് ഇനി കൂടുതലായി വില്‍ക്കപ്പെടുക എന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനായ അംബാനിയുടെ കമ്പനി റിലയന്‍സ് സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ച വെബ് ബ്രൗസര്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്- ജിയോപെയ്ജസ് (JioPages). സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ചതെന്നു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്, മോസില ഫയര്‍ഫോക്‌സ് തുടങ്ങി ചുരുക്കം ചില ബ്രൗസറുകളൊഴികെ, ഗൂഗിള്‍ ക്രോം അടക്കമുള്ള ലോകത്തെ എല്ലാ ബ്രൗസറുകളും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ക്രോമിയം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ തീര്‍ത്തെടുത്തതാണ്. തങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രോമിയം ബ്ലിങ്ക് എൻജിന്‍ അതിവേഗ ബ്രൗസിങ് സാധ്യമാക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. വെബ് പെയ്ജുകള്‍ അതിവേഗം ലോഡാകാനും, സ്ട്രീമിങ്ങിനും, എന്‍ക്രിപ്റ്റഡ് കണക്ഷന്‍ നല്‍കാനുമടക്കം മികച്ച അനുഭവം സമ്മാനിക്കുമെന്നു കമ്പനി പറയുന്നു. സേര്‍ച്ച് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം. ഗൂഗിള്‍, ഡക്ഡക്ഗോ, ബിങ്, എംഎസ്എന്‍, യാഹൂ എന്നിവയില്‍ ഏതുവേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം.

ബ്രൗസറിന്റെ ഹോം സ്‌ക്രീനില്‍ നിങ്ങളുടെ ഫേവറിറ്റ്‌സ് ചേര്‍ക്കാം. ബ്രൗസറിന്റെ തീം മാറ്റാം. ആഡ്‌ബ്ലോക്കറും ഉണ്ട്. ഇന്‍കോഗ്നിറ്റോ മോഡും (സേര്‍ച്ച് ഹിസ്റ്ററി സൂക്ഷിക്കില്ല) ഉണ്ട്. പല കളര്‍ഫുള്‍ ബാക്ഗ്രൗണ്ടുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാം. ഡാര്‍ക്ക് മോഡും ഉണ്ടെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. എല്ലാ ഫീച്ചറുകളും തന്നെ നിലവിലുള്ള ബ്രൗസറുകളെല്ലാം തന്നെ തരുന്നതാണ്. പ്രാദേശിക ഭാഷയില്‍ ന്യൂസ് ഫീഡുകള്‍ തരുമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍ വരുമ്പോള്‍ ഉപയോക്താവിന്റെ താത്പര്യം അറിഞ്ഞ് അവയുടെ പ്രാധാന്യമനുസരിച്ച് നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ കാണിക്കാനും സാധിക്കും. ഇന്‍ഫര്‍മേറ്റീവ് കാര്‍ഡ് എന്നൊരു ഫീച്ചറും ഉണ്ട്. ഇതിലൂടെ ട്രെന്‍ഡുകളും തലവാചകങ്ങളും ക്ലിക്കു ചെയ്യാവുന്ന രീതിയില്‍ ബാനറുകളായി സ്‌ക്രീനില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കും. ഹിന്ദി, മറാത്തി, ഗുജറാത്തി, തെലുങ്ക്, മലയാളം, കന്നഡ, ബംഗാളി എന്നീ പ്രാദേശക ഭാഷകള്‍ സപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യും. തങ്ങള്‍ ഏതു സംസ്ഥാനത്തു വസിക്കുന്നു എന്നതിന് അനുസരിച്ച് കണ്ടെന്റ് ഫീഡുകള്‍ ക്രമീകിരിക്കാം. ഇതു കൂടാതെ, ആധുനിക ഡൗണ്‍ലോഡ് മാനേജരും ഉണ്ട്. ഏതു തരം ഫയലാണ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നു മനസിലാക്കി അവ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ സൂക്ഷിക്കും. ഇനി വരുന്ന ജിയോ സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളിലും മറ്റും ജിയോപെയ്ജസ് ആയിരിക്കും ഡീഫോള്‍ട്ട് ബ്രൗസര്‍ എന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം.

∙ തമിഴ്‌റോക്കേഴ്‌സ് ഇനി തിരിച്ചു വരില്ലേ?

ആമസോണ്‍ തുടങ്ങിയ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുടെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവുമധികം നിയമവിധേയമല്ലാത്ത സിനിമകളും മറ്റും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ അവസരമൊരുക്കിയിരുന്ന കുപ്രസിദ്ധി വെബ്‌സൈറ്റായ തമിഴ്‌റോക്കേഴ്‌സ് നീക്കംചെയ്തതെന്നു പറയുന്നു. മറ്റൊരു പൈറസി വെബ്‌സൈറ്റായ തമിഴ് എംവി (Tamil Mv) എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് തമിഴ്‌റോക്കേഴ്‌സിന് ചരമക്കുറിപ്പ് എഴുതിയതോടെയാണ് ഈ വിവരം പുറത്ത് വൈറലാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി നല്‍കിവന്ന ഗംഭീര സേവനത്തിന് ടിആറിന് നന്ദി- ടീം ടിഎംവി എന്നാണ് അവര്‍ കുറിച്ചത്. ഒക്ടോബര്‍ 20 മുതല്‍ തമിഴ് റോക്കേഴ്‌സ് ലഭ്യമല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് വാര്‍ത്തകള്‍ പറയുന്നത്. തമിഴ്‌റോക്കേഴ്‌സിന്റെ ശല്യം ഏക്കാലത്തേക്കുമായി അവസാനിപ്പിച്ചുവെന്നും അതല്ല ഏതു സമയത്തും അത് വീണ്ടും തലപൊക്കുമെന്നും രണ്ടു വാദങ്ങളുമുണ്ട്. തമിഴ്, മലയാളം ഹിന്ദി, കന്നഡ തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിലെല്ലാമുള്ള പുതിയ സിനിമകള്‍ നിയമപരമല്ലാതെ ആദ്യമെത്തിയിരുന്നത് തമിഴ്‌റോക്കേഴ്‌സിലായിരുന്നു.

പല തവണ പല പ്രശസ്തരും ശ്രമിച്ചിട്ട് ഈ പൈറസി വെബ്‌സൈറ്റ് പൂട്ടിക്കാന്‍ സാധിച്ചിരുന്നല്ല. എന്നാല്‍, തങ്ങളുടെ പ്രൈം സേവനത്തില്‍ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സനിമകളും തമിഴ്‌റോക്കോഴ്‌സ് കാണിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ ആമസോണ്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഒന്നിലേറെ ഡിജിറ്റൽ മില്ലീനിയം കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ട് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ അവര്‍ക്കെതിരെ ഫയല്‍ ചെയ്യുകയും, അതിന്‍ പ്രകാരം ഇന്റര്‍നെറ്റ് കോര്‍പറേഷന്‍ ഫോര്‍ അസൈന്‍ഡ് നെയിംസ് ആന്‍ഡ് നമ്പേഴസ് (ICANN) ഈ പേരില്‍ ഇനി വെബ്‌സൈറ്റിനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്നൊരു വാദമുണ്ട്. അതു കണ്ടറിയേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവന്‍ സിനിമാ വ്യവസായത്തേയും ബാധിച്ചിരുന്ന ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് ശരിക്കൊരു തലവേദന തന്നെ ആയിരുന്നു. തമിഴ്‌റോക്കേഴ്‌സ് എന്ന പേരില്‍ തലപൊക്കാനായില്ലെങ്കിലും മറ്റേതെങ്കിലും ഡൊമെയിന്‍ നെയിമുമായി അവര്‍ വന്നേക്കുമെന്നും പറയുന്നു.

∙ ഒരാള്‍ വിളിക്കുന്ന കാര്യമെന്തെന്നു പറയാന്‍ ട്രൂകോളര്‍

ഇന്ത്യയില്‍ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ആപ്പായ ട്രൂകോളര്‍ പുതിയൊരു ഫീച്ചര്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ്. കോള്‍ റീസണ്‍ എന്നാണ് അതിനു പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് വിളിക്കുന്നതെന്നു പറയും. അപ്പോള്‍ കോള്‍ ലഭിക്കുന്നയാളിന് ആ കോള്‍ എടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നു തീരുമാനിക്കാന്‍ എളുപ്പമാകും. എന്തിനാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നത് ട്രൂകോളര്‍ ഗണിച്ചറിയുന്നതല്ല. വിളിക്കുന്നയാള്‍ ഈ കരാണം കൂടെ കാണിച്ചു വിളിക്കുന്നതിനാലാണ് ആപ്പിന് ഇതു കാണിക്കാനാകുന്നത്. തങ്ങള്‍ക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത നമ്പറുകളില്‍ നിന്നു വരുന്ന വിളികള്‍ പലരും എടുക്കാറില്ല. അങ്ങനെ വിളിക്കേണ്ട സമയത്ത് കാരണം കാണിച്ച് വിളിക്കാമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ സൗകര്യമെന്നു പറയുന്നു. ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും മറ്റും ഒരു ടെക്‌സ്റ്റ് സന്ദേശം അയയക്കുകയും പിന്നാലെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്നും, ഇതിലൂടെ കൂടുതല്‍ പേര്‍ കോള്‍ എടുത്തേക്കുമെന്നും കമ്പനി കരുതുന്നു. നിലവില്‍ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ആപ്പില്‍ മാത്രമാണ് ഇതുള്ളത്. അടുത്ത വര്‍ഷം ഐഒഎസ് വേര്‍ഷനിലും ഇതു ലഭ്യമാക്കുമെന്നു കമ്പനി പറയുന്നു. എസ്എംഎസ് തര്‍ജ്ജമ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും വരുന്നു.

∙ ആപ്പിള്‍ വാച്ച് എസ്ഇ അമിതമായി ചൂടാകുന്നുവെന്ന് ചില ഉപയോക്താക്കള്‍

ആപ്പിളിന്റെ വില കുറഞ്ഞ വാച്ച് ശ്രേണിയായ ആപ്പിള്‍ വാച്ച് എസ്ഇ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദക്ഷിണ കൊറിയയില്‍ നിന്നുള്ള ചില ഉപയോക്താക്കള്‍ പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ വാച്ച് അമിതമായി ചൂടാകുന്നു എന്നാണ്. തങ്ങളുടെ കൈത്തണ്ട ചുവന്നതായും ചിലര്‍ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. റെഡിറ്റില്‍ പോസ്റ്റു ചെയ്ത പരാതികളിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. ചിലര്‍ക്ക് ചാര്‍ജു ചെയ്ത ശേഷം ദീര്‍ഘനേരം ചൂടു നില്‍ക്കുന്നതായി തോന്നിയെങ്കില്‍, ചിലര്‍ മൂന്നു ദിവസം വാച്ച് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാണ് ചൂട് അനുഭവിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്. ചൂട് വാച്ചിന്റെ ജിപിഎസിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെയും, സെല്ല്യൂലര്‍ മോഡിനെയും ബാധിക്കുന്നുവെന്നും പരാതിയുണ്ട്. നൈക്കീ എഡിഷന്‍ അടക്കമുള്ളവയ്ക്ക് ഈ പ്രശ്‌നം കണ്ടുവരുന്നതായി പറയുന്നു. വര്‍ധിച്ച ചൂടുമൂലം എസ്ഇ മോഡലിന്റെ സ്‌ക്രീനില്‍ ഒരു മഞ്ഞ നിറം പടര്‍ന്നതായും പറയുന്നു. ഈ വാച്ച് ഉടമകളുടെ വാച്ചുകള്‍ കമ്പനി മാറ്റി നല്‍കുകയോ, പണം മടക്കി നല്‍കുകയോ ചെയ്തുവെന്നും പറയുന്നു. വാച്ചിനുള്ളിലെ ഡിസ്‌പ്ലെ കണക്ടറുകള്‍ക്കു മുകളില്‍, ടാപ്ടിക് എൻജിനും ഡിജിറ്റല്‍ ക്രൗണിനുമിടയിലാണ് ചൂടാകല്‍ നടക്കുന്നതെന്നാണ് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. ഇതുവരെയുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം ദക്ഷിണ കൊറിയയില്‍ വില്‍ക്കപ്പെട്ട വാച്ചുകളിലാണ് ഈ പ്രശ്‌നം കൂടുതലായി കണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിലും, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ ഏതാനും അമേരിക്കന്‍ ഉപയോക്താക്കളും സമാനമായ പരാതി ഉന്നയിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിള്‍ ഇതേക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

∙ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കണ്ടെന്റ് ഫ്രീ ആയി നല്‍കാന്‍ നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ്

തങ്ങളുടെ സിനിമകളും ടിവി ഷോകളും അടക്കമുള്ള കണ്ടെന്റ് ഡിസംബര്‍ 4 മുതല്‍ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഫ്രീ ആയി നല്‍കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ ഒന്നായ നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ് എന്നു പറയുന്നു. സ്ട്രീംഫെസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇതിനു പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവര്‍ക്കു പോലും 48 മണിക്കൂര്‍ നേരത്തേക്ക് ഫ്രീയായി കണ്ടെന്റ് കാണാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി മെയില്‍ ഐഡിയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും നൽകേണ്ടതായി വരില്ലെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. നിരവധി പ്രശസ്തമായ വെബ് സീരിസുകളും സിനിമകളും നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സിലുണ്ട്.

∙ ഐഒഎസ് 14.1 പുറത്തിറക്കി

ഐഒഎസ് 14.1, ഐപാഡ് ഒഎസ് 14.1 എന്നിവ ആപ്പിള്‍ പുറത്തിറക്കി. 10-ബിറ്റ് എച്ഡിആര്‍ വിഡിയോ കാണുന്നതിനും എഡിറ്റു ചെയ്യുന്നതിനും നേരിട്ട പ്രശ്‌നങ്ങളടക്കമുള്ള ബഗുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ ഇത് ഉപകരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

∙ ഐഫോണിനൊപ്പം ഫ്രാന്‍സില്‍ ഇയര്‍പോഡ്‌സ് നല്‍കിയേ മതിയാകൂ

ആപ്പിള്‍ ഐഫോണുകള്‍ക്കൊപ്പം ചാര്‍ജറുകളും, ഇയര്‍ഫോണും ഫ്രീയായി നല്‍കുന്ന പരിപാടി ഈ വര്‍ഷം മുതല്‍ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍, ഫ്രാന്‍സില്‍ അതു നടക്കില്ല. ഫ്രാന്‍സിലെ നിയമം പ്രകാരം അവിടെ ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റുകള്‍ വില്‍ക്കുന്ന കമ്പനികള്‍ ഒപ്പം ഇയര്‍ഫോണുകളും നല്‍കണം. തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരുടെ തലയ്ക്ക് റേഡിയോഇലക്ട്രിക് പ്രസരണത്തില്‍ നിന്നുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള മുന്‍കരുതല്‍ എന്ന നിലയിലാണ് രാജ്യം ഈ നിയമം നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ ഫ്രാന്‍സില്‍ ഐഫോണ്‍ വില്‍ക്കണമെങ്കില്‍ ഇയര്‍പോഡ്‌സ് നല്‍കേണ്ടതായി വരുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഈ നിയമം 2015ല്‍ പാസാക്കിയതാണ്. ഫ്രാന്‍സിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്ന ഐഫോണുകള്‍ മറ്റെല്ലാ രാജ്യത്തും ഐഫോണ്‍ എത്തിക്കുന്ന വലുപ്പം കുറഞ്ഞ ബോക്‌സില്‍ തന്നെയാണ്. എന്നാല്‍, ഈ ചെറിയ ബോക്‌സ് പിന്നീട് ഇയര്‍പോഡ്‌സ് അടങ്ങുന്ന വലിയ ബോക്‌സില്‍ വച്ചാണ് ഫ്രാന്‍സില്‍ ഐഫോണ്‍ വില്‍ക്കുക എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

