ഓൺലൈൻ ഓഫർ വിൽപ്പന: ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ 35,400 കോടി, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 47,900 കോടി രൂപ

ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, മറ്റ് മുന്‍നിര ഇ-കൊമേഴ്‌സ് സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയുള്ള ഓൺലൈൻ ഉത്സവ വിൽപ്പനയിലൂടെ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ 35,400 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാടാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ജിയോമാർട്ട്, എന്നിവപോലുള്ള ഓൺലൈൻ റീട്ടെയിലർമാർക്ക് ഉത്സവ സീസൺ വലിയ വിജയമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ഒക്ടോബർ 15 നും നവംബർ 15 നും ഇടയിൽ 47,900 കോടി രൂപയുടെ വിൽപ്പനയുണ്ടാകുമെന്നാണ് വ്യവസായ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരുടെ പ്രവചനം.

ഇതിന്റെ 75 ശതമാനം, അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം 35,400 കോടി രൂപയുടെ കച്ചവടം ഒക്ടോബർ 15 നും 21 നും ഇടയിൽ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. രാജ്യത്തെ 5.5 മുതൽ 6 കോടി ഉപഭോക്താക്കൾ വരെ ഈ വിൽപ്പനയുടെ ഭാഗമകുമെന്നാണ് ഫോറസ്റ്റർ പ്രവചനം. ഓൺലൈൻ റീട്ടെയിലർമാരുടെ ലാഭം ഗണ്യമായി വർധിക്കുന്നതോടെ ഉത്സവ സീസണിൽ 34 ശതമാനം വളർച്ച നേടുമെന്നും പ്രവചനമുണ്ട്.

ഉത്സവ സീസണിൽ വാങ്ങുന്ന ഏറ്റവും ജനപ്രിയ ഇനങ്ങൾ സ്മാർട് ഫോണുകൾ തന്നെയാണ്. ഫോൺ വിൽപ്പന മൊത്തം ചെലവിന്റെ 34 ശതമാനം വരും. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഉപഭോക്തൃ ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സും കംപ്യൂട്ടറുകളും 17 ശതമാനവും ഫാഷൻ 16 ശതമാനവും വീട്ടുപകരണങ്ങൾ 14 ശതമാനവും ഹോംവെയറിനൊപ്പം ഫർണിച്ചർ, പലചരക്ക് 6 ശതമാനം വീതവും വങ്ങുന്നുണ്ട്.

എല്ലാ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള സാന്നിധ്യം ഏകദേശം 40 ശതമാനം ഉയർന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകൾ, ഫാർമസികൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, സിനിമാ ഹാളുകൾ മുതലായ ജനപ്രിയ പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള ആളുകളുടെ സന്ദർശനങ്ങൾ ട്രാക്കുചെയ്യുന്ന മൊബിലിറ്റി മാറ്റങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ സെറ്റുകൾ സമാഹരിക്കുന്ന ഏഴ് ദിവസത്തെ ശരാശരി ഡേറ്റാ റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈകണക്കുകൾ. ഗൂഗിൾ മൊബിലിറ്റിയുടെ ഒക്ടോബർ 16 ലെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, റീട്ടെയിൽ, വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള സന്ദർശനങ്ങൾ മഹാമാരിക്ക് മുൻപുള്ള കണക്കുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ 31 ശതമാനം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

English Sumamry: Amazon, Flipkart, Other E-commerce Firms Rake in Over Rs. 35,400 Crores During Online Festive Sales: Report