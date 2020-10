സേര്‍ച്ച് ഓണ്‍ ഇവന്റില്‍ ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ ഗൂഗിള്‍ ചില പുതുമകള്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇവ അടുത്ത ഏതാനും മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഗൂഗിള്‍ സേര്‍ച്ചില്‍ പ്രതിഫലിക്കുകയും ചെയ്യും. പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ്, മെഷീന്‍ ലേണിങ് എന്നിവ കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇവയില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനം സ്‌പെല്‍ ചെക്കര്‍ ടൂളാണ്. നിങ്ങള്‍ ഏത്ര തെറ്റിച്ച് ഒരു വാക്കു ടൈപ്പു ചെയ്താലും നിങ്ങള്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് സേര്‍ച്ച് എൻജിന്‍ മനസിലാക്കുമെന്നാണ് ഗൂഗിളിന്റെ അവകാശവാദം. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ തങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപ്ഡേറ്റ് എന്നാണ് കമ്പനി ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്.

∙ ഗൂഗിള്‍ സേര്‍ച്ച് ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ ദോഷമറ്റതല്ലെ?

കമ്പനിയുടെ സേര്‍ച്ച് വിഭാഗത്തിന്റെ മേധാവി പ്രഭാകര്‍ രാഘവന്‍ പറയുന്നത് തങ്ങള്‍ക്ക് മുൻപൊരിക്കലും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത തരം അന്വേഷണങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. തങ്ങളുടെ അന്വേഷണ എൻജിന്‍ മുൻപൊരിക്കലും കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള 15 ശതമാനം സേര്‍ച്ചുകളാണ് ഇപ്പോഴും ദിനംപ്രതി ലഭിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. അതിനാല്‍ തന്നെ തങ്ങള്‍ക്ക് നിരന്തരം മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രഭാകര്‍ പറയുന്നു.

∙ സ്‌പെല്ലിങ് അറിയാത്തവര്‍

മുൻപൊരിക്കലും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത തരം അന്വേഷണങ്ങള്‍ വരുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം, സംശയം ഉന്നയിക്കുന്നയാളിന് കൃത്യമായ സ്‌പെല്ലിങ് അറിയില്ല എന്നതാണ്. ഗൂഗിള്‍ എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായ കാത്തി എഡ്വെഡ്‌സ് പറയുന്നത് തങ്ങള്‍ക്കു ലഭിക്കുന്ന പത്ത് ചോദ്യങ്ങളില്‍ ഒരെണ്ണത്തില്‍ സ്‌പെല്ലിങ് തെറ്റ് ഉറപ്പാണ് എന്നാണ്. കുറേ കാലമായി ഇക്കാര്യം പരിഹരിക്കാനായി ഗൂഗിള്‍, അന്വേഷകന്റെ മനസിലുള്ളതെന്ന് കമ്പനി കരുതുന്ന വാക്ക് എടുത്ത് ഡിഡ് യൂ മീന്‍ (Did you mean) എന്ന ചോദ്യത്തോടെ സേര്‍ച്ച് ബാറിനു താഴെ തന്നെ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതായിരിക്കാം അന്വേഷകന്റെ മനസില്‍ എന്ന ഗൂഗിളിന്റെ അനുമാനമാണ് അവിടെ കാണിച്ചു വന്നത്.

എന്നാല്‍, ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ ഒരു കൂറ്റന്‍ അപ്‌ഡേറ്റിലൂടെ ഡിഡ് യൂ മീന്‍ ഫീച്ചറിന് പുതിയ സ്‌പെല്ലിങ് അല്‍ഗോറിതം കൂടെ നല്‍കാനൊരുങ്ങുകയാണ് കമ്പനി. അല്‍ഗോറിതം ന്യൂറല്‍ നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. ഇതാകട്ടെ 689 ദശലക്ഷം ഘടകങ്ങള്‍ ക്ഷണത്തില്‍ പരിഗണിച്ചായിരിക്കും പ്രവര്‍ത്തിക്കുക! ഓരോ സേര്‍ച്ചും നടക്കുമ്പോള്‍ മൂന്നു മില്ലിസെക്കന്‍ഡിനിടയ്ക്കും ഇതു പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ഇതുവരെ നല്‍കിവന്നതിനേക്കാള്‍ ഉചിതമായ വാക്കുകള്‍ അതു സന്ദര്‍ഭത്തിനനുസരിച്ച് കണ്ടെത്തും. അതിനാല്‍ സ്‌പെല്ലിങ് അറിയില്ലാത്തതിനാല്‍ സേര്‍ച്ചു ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അറിയാവുന്ന സ്‌പെല്ലിങ് ടൈപ്പു ചെയ്തിട്ടാല്‍ മതി, ഉത്തരം ഗൂഗിള്‍ തന്നോളും!

∙ നിങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഖണ്ഡിക എടുത്തു കാണിക്കും

ഗൂഗിള്‍ സേര്‍ച്ചില്‍ വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രത്യേകത, ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചു സേര്‍ച്ചു ചെയ്താല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഖണ്ഡിക എടുത്തു കാണിക്കുമെന്നതാണ്. നിലവില്‍ ഒരു ഒരു സമ്പൂര്‍ണ്ണ വെബ് പേജാണല്ലോ നല്‍കുക. ഉദാഹരണത്തിന് അന്വേഷകര്‍, എന്റെ വീടിന്റെ ജനാലച്ചില്ല് യൂവി ഗ്ലാസാണോ എന്നു ടൈപ്പു ചെയ്താല്‍, ഗൂഗിളിന്റെ പുതിയ അല്‍ഗോറിതം അതിന്റെ ഉത്തരമടങ്ങുന്ന ഫോറത്തിലേയും മറ്റും പ്രസക്തമായ ഖണ്ഡിക എടുത്തുകൊണ്ടുവരും. അടുത്ത മാസം മുതലായിരിക്കും പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ നല്‍കി തുടങ്ങുക എന്നാണ് എഡ്വേഡ്‌സ് പറയുന്നത്. എല്ലാ ഭാഷകളിലും തന്നെ സേര്‍ച്ചിന്റെ കൃത്യത ഏഴു ശതമാനം വരെ വര്‍ദ്ധിക്കുമെന്നാണ് ഗൂഗിള്‍ പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഖണ്ഡിക മുഴുവന്‍ ചെറിയ സമയംകൊണ്ട് പരിശോധിച്ച് അന്വേഷകരുടെ മുന്നിലെത്തിക്കും.

ധാരാളം വിശദീകരണങ്ങള്‍ ആവശ്യമുള്ള സേര്‍ച്ചുകളെ ഉപവര്‍ഗങ്ങളായി തിരിച്ചു കാണിക്കാനും ഗൂഗിള്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. കംപ്യൂട്ടര്‍ വിഷന്‍, സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നിഷന്‍ ടൂളുകളും വിഡിയോകളെ ടാഗു ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കും - നിലവിലുള്ള ചാപ്ടര്‍ ടൂളുകളുടെ ഓട്ടോമേറ്റു ചെയ്ത വേര്‍ഷനായിരിക്കും ഇത്. ഉദാഹരണത്തിന് പാചകംചെയ്യല്‍, സ്‌പോര്‍ട്‌സ് വിഡിയോകള്‍ ഓട്ടോമേറ്റുചെയ്ത് അധ്യായങ്ങളായി തിരിക്കാന്‍ സാധിക്കും. പോഡ്കാസ്റ്റുകള്‍ സേര്‍ച്ചു ചെയ്യുമ്പോള്‍, പൊതുവായ കുറച്ചു പോഡ്കാസ്റ്റുകള്‍ കാണിക്കുന്നതിനു പകരം ഒരു പ്രത്യേക പോഡ് കാസ്റ്റ് എടുത്തു കാണിക്കുന്ന രീതിയും ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

