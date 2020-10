ലോകത്തെ പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളില്‍ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളിലെ പഴുതുകള്‍ മുതലാക്കി വമ്പന്‍ അമേരിക്കന്‍ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ ഒരു വര്‍ഷം 2.8 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ തട്ടിയെടുക്കുന്നു എന്നാണ് ദാരിദ്ര്യ വിരുദ്ധ സന്നദ്ധ സംഘടനയായ ആക്ഷന്‍എയ്ഡ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ (ActionAid International) നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ പറയുന്നത്. ഫെയ്‌സ്ബുക്, ഗൂഗിള്‍, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞാണ് ആക്ഷന്‍എയ്ഡിന്റെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിലെ സർക്കാരുകള്‍ ആളുകള്‍ക്കു നല്‍കേണ്ട പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പണം കണ്ടെത്താന്‍ പാടുപെടുമ്പോഴാണ് ഈ വമ്പന്മാര്‍ ഒന്നുമറിയാത്ത രീതിയില്‍ പൈസ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നാണ് ആരോപണം.

എന്നാല്‍, ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ ടാക്‌സ് വെട്ടിപ്പു നടത്തുന്നുവെന്ന ആരോപണം ഇല്ല. വികസിത രാജ്യങ്ങളില്‍ നിലവിലുള്ളതു പോലെയുള്ള നിയമങ്ങള്‍ ഈ പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളില്‍ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെ നിലനില്‍ക്കുന്നില്ല. അതു മുതലെടുത്താണ് ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ പാവപ്പെട്ട രാഷ്ട്രങ്ങളെ ചൂഷണംചെയ്യുന്നതെന്നും ആഗോളതലത്തല്‍ ഒരേ നിയമങ്ങള്‍ ബാധകമാക്കണം എന്നുമാണ് ആക്ഷന്‍എയ്ഡ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ നിയമങ്ങള്‍ നിലവില്‍ വന്നാല്‍ അവ ആഗോള ഭീമന്മാരെക്കൊണ്ട് കൂടുതല്‍ നികുതി അടപ്പിക്കുകയും അത് ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഗുണകരമാകുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് അവര്‍ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്. ഈ കമ്പനികള്‍ എത്ര നികുതിയാണ് അടയ്ക്കുന്നത് എന്നതു പോലും വ്യക്തമല്ല. അതു വെളിപ്പെടുത്താന്‍ കമ്പനികള്‍ ബാധ്യസ്ഥരല്ലെന്നാണ് ആക്ഷന്‍എയ്ഡ് പറയുന്നത്. എന്നാല്‍, ആഗോള തലത്തില്‍ ഒരേ നിയമങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കിയാല്‍ ബില്ല്യന്‍ കണക്കിനു ഡോളര്‍ തട്ടിയെടുക്കുന്നതു വ്യക്തമാകുമെന്നാണ് അവരുടെ നിരീക്ഷണം. ഓരോരാജ്യത്തെയും നിയമ പരിഷ്‌കരണം നടത്തേണ്ട കാലം പണ്ടേ കഴിഞ്ഞതാണ് എന്ന് അവര്‍ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പണം മാത്രം മതിയായേക്കും, വിദ്യാഭ്യസ രംഗത്തും ആരോഗ്യ രംഗത്തും ലോകത്തെ പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് വന്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താനെന്നാണ് അവര്‍ പറയുന്നത്.

ആക്ഷന്‍ എയ്ഡിന്റെ നികുതി വിഭാഗത്തിന്റെ വക്താവായ ഡെയ്‌വിഡ് ആര്‍ച്ചര്‍ പറയുന്നത്, ഈ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന കാലഹരണപ്പെട്ട നിയമങ്ങള്‍ക്കു വില നല്‍കേണ്ടിവരുന്നത് അവിടങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ് എന്നാണ്. കൊറോണാവൈറസ് പോലെയൊരു മഹാമാരി തകര്‍ത്താടുന്ന സമയത്തും ഫെയ്‌സ്ബുക്, ഗൂഗിളിന്റെ പിതൃകമ്പനിയായ ആല്‍ഫബറ്റ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ മുതലെടുപ്പു തുടരുകയും വന്‍ തുക ലാഭമുണ്ടാക്കുകയും ഈ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് കാര്യമായ സംഭാവനകളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന കടുത്ത ആരോപണമാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ ടാക്‌സ് സംവിധാനവുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോള്‍ തങ്ങള്‍ 2.8 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ കടത്തുന്നതായാണ് കണ്ടെത്തിയത്. എന്നാല്‍, സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാല്‍ മഞ്ഞുമലയുടെ അറ്റം മാത്രമായിരിക്കാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. മൂന്നു കമ്പനികളുടെ പ്രവര്‍ത്തന രീതി മാത്രമാണ് തങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചത്. ഇതെല്ലാം അതതു രാജ്യങ്ങളില്‍ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഉപകാരപ്പെടേണ്ട പണമാണ് എന്നാണ് ആരോപണം.

ഈ മൂന്നു കമ്പനികളും ഏറ്റവുമധികം മുതലെടുപ്പു നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യ, ഇന്തൊനീഷ്യ, ബ്രസീല്‍, നൈജീരിയ, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കു പ്രകാരം ആക്ഷന്‍ എയ്ഡ് പഠന വിധേയമാക്കിയ 20 രാജ്യങ്ങളില്‍, 10,000 ആളുകള്‍ക്ക് 40 നേഴ്‌സുമാര്‍ എന്ന അനുപാതം തികയ്ക്കാന്‍ കുറഞ്ഞത് 1,790,000 നേഴ്‌സുമാരെ വേണം. ഇവര്‍ക്കെല്ലാം പൂര്‍ണമായി ശമ്പളം നല്‍കാന്‍ വേണ്ട പണം ആഗോള ടാക്‌സ് രീതികള്‍ നടപ്പിലാക്കിയാല്‍ ഒരു പ്രശ്‌നവുമില്ലാതെ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കാവുന്നതെയുള്ളുവെന്ന് പഠനം പറയുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ച് ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

∙ ഡിസ്‌പ്ലെ ടെക്‌നോളജിയില്‍ പുതിയ ചരിത്രം എഴുതാന്‍ സാംസങ്

ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്‌ക്രീന്‍ ടെക്‌നോളജി വികസിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനികളിലൊന്നാണ് സാംസങ്. ആപ്പിള്‍ വരെ സ്‌ക്രീനുകള്‍ക്ക് അവരെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, നിലവിലുള്ള ഡിസ്‌പ്ലെ ടെക്‌നോളിജിയെ പുതിയൊരു തലത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ത്താന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് സാംസങ് എന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. സ്റ്റാന്‍ഫെഡ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുമായി ചേര്‍ന്നാണ് കമ്പനി പുതിയ ഓലെഡ് ഡിസ്‌പ്ലെ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിച്ചരിക്കുന്നത്. ഇതിന് 10,000 പിപിഐ വരെ റെസലൂഷന്‍ കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് എന്താണെന്നു മനസിലാക്കാന്‍ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം: നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഡിസ്‌പ്ലെ ടെക്‌നോളജി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സാംസങ് ഗ്യാലക്‌സി നോട്ട് 20 അള്‍ട്രായിലാണ്. അതിന് ഏകദേശം 500 പിപിഐ ആണ് റെസലൂഷന്‍!

എന്നാല്‍, ഇത്രയധികം റെസലൂഷനുള്ള സ്‌ക്രീന്‍ സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളില്‍ ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല. അതിനാല്‍ അത് വെര്‍ച്വല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഓഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ടെക്‌നോളജികള്‍ക്കായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക. യാഥാര്‍ത്ഥ്യവുമായി കൂടുതല്‍ അടുത്ത ഇമേജുകള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാന്‍ ഇത് ഉപകരിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. എന്നാല്‍, സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍, ടിവി തുടങ്ങിയവകളുടെ ഡിസ്‌പ്ലെ പരിഷ്‌കരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും പുതിയ ടെക്‌നോളജിയില്‍ നിന്ന് പാഠങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊണ്ടേക്കും.

∙ ഇന്റലിന്റെ ഓഹരി 10 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു

പ്രമുഖ പ്രോസസര്‍ നിര്‍മാതാവായ ഇന്റലിന്റെ ഓഹരിക്ക് കനത്ത പ്രഹരം നേരിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ലാഭവിഹിതം ഇടിഞ്ഞു എന്ന വാര്‍ത്ത പരന്നതോടെ കമ്പനിയുടെ ഓഹരി 10 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു. മഹാമാരി പടര്‍ന്നതോടെ വില കുറഞ്ഞ ലാപ്‌ടോപ്പുകള്‍ തേടി ആളുകള്‍ പോയതും, ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ക്കായി മുടക്കിയിരുന്ന പണം സർക്കാരുകള്‍ വെട്ടിക്കുറച്ചതും കമ്പനിക്ക് വന്‍ തിരിച്ചടിയായെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. വേണ്ടത്ര പ്രോസസറുകള്‍ ഉണ്ടാക്കി നല്‍കാന്‍ സാധിക്കാത്തതും ഇന്റലിനു തിരച്ചടിയായി. തങ്ങളുടെ പുതിയ തലമുറയിലെ പ്രോസസര്‍ ടെക്‌നോളജി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ തങ്ങള്‍ ആറുമാസമെങ്കിലും വൈകുമെന്നും കമ്പനി അറയിച്ചിരുന്നു. ചിപ്പ് വില്‍പ്പന കുതിച്ചുയരുകയാണ്. എന്നാല്‍, ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് വിലക്കുറവുള്ള ടെ്കനോളജി മതി എന്നതാണ് ഇന്റലിനു തിരച്ചടി സമ്മാനിച്ചത്.

∙ ആപ്പിളിന്റെ അടുത്ത എയര്‍പോഡ്‌സിന്റെ വലുപ്പം കുറഞ്ഞേക്കുമെന്ന്

ആപ്പിളിന്റെ അടുത്ത എയര്‍പോഡ്‌സിന്റെ വലുപ്പം കുറഞ്ഞേക്കുമെന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. സ്‌റ്റെമ്മിന്റെ നീളം കുറയ്ക്കാനാണ് ശ്രമം. എയര്‍പോഡ്‌സ് പ്രോയുടെ രൂപകല്‍പ്പന പോലെയായിരിക്കും സാധാരണ എയര്‍പോഡ്‌സും ഇനി എത്തുക. എന്നാല്‍, ഇത് വലുപ്പക്കുറവുള്ള എയര്‍പോഡ്‌സ് പ്രോ ആയിരിക്കാമെന്നും വാദമുണ്ട്.

∙ ഓപ്പറാ മിനി ബ്രൗസര്‍ പ്ലേ സ്റ്റോറല്‍ 50 കോടി ഡൗണ്‍ലോഡ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി

മൊബൈല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബ്രൗസിങ്ങിലെ ആദ്യകാല വിസ്മയങ്ങളിലൊന്നായിരുന്ന ഓപ്പറാ മിനി ബ്രൗസര്‍ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ 50 കോടി ഡൗണ്‍ലോഡുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി. കംപ്യൂട്ടറുകളില്‍ 1996 മുതല്‍ ലഭ്യമായിരുന്ന ഈ ബ്രൗസര്‍, മൊബൈലുകളില്‍ കുറഞ്ഞ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതില്‍ പേരെടുക്കുകയായിരുന്നു. നോക്കിയയുടെ സിംബിയന്‍ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലടക്കം മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിവന്ന ബ്രൗസറാണിത്. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഉപകരണങ്ങളില്‍ നിര്‍ബന്ധമായി ഡീഫോള്‍ട്ട് ബ്രൗസറായി ഗൂഗിള്‍ ക്രോം നല്‍കിവന്നതായിരിക്കാം ഓപ്പറ പോലെയുള്ള ബ്രൗസറുകള്‍ പിന്നോട്ടു പോയതിന്റെ ഒരു കാരണം.

∙ പുതിയ ക്ലൗഡ് ഗെയിമിങ് സേവനവുമായി ഫെയ്‌സ്ബുക്

ആന്‍ഡ്രോയിഡിലും, വെബിലും പുതിയ ഗെയിമിങ് സേവനം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്. എന്നാല്‍, ഗൂഗിളും ആമസോണും സ്‌റ്റേഡിയ എന്നും ലുണാ എന്നും പേരുള്ള രണ്ടു പുതിയ ഗെയിമിങ് സേവനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയതു പോലെയല്ലാതെ, തങ്ങളുടെ 'ഫെയ്‌സ്ബുക് ഗെയിമിങ്' പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ തന്നെയാണ് പുതിയ ക്ലൗഡ് ഗെയിമിങ്ങിനും ഇടമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഗെയിമുകള്‍ കളിക്കുന്നതു പോലെ തന്നെ തങ്ങളുടെ ക്ലൗഡ് ഗെയിമുകളും കളിക്കാമെന്നാണ് കമ്പനി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ ഒന്നും വേണ്ട.

