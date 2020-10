ലൈംഗികാതിക്രമ തടവറകളിലെ പെൺകുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാൻ ഹാഷിങ്, വിഡിയോകൾ നീക്കം ചെയ്യാനൊരു ടൂൾ

ലൈംഗികാതിക്രമത്തിനിരയാവുന്ന കുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത് തടയിടാന്‍ ഡിജിറ്റല്‍ വിരലടയാളവുമായി ഇന്റര്‍നെറ്റ് നിരീക്ഷണ സംഘടനകള്‍. ബ്രിട്ടനിലെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് വാച്ച് ഫൗണ്ടേഷനും അമേരിക്കയിലെ എന്‍സിഎംഇസിയുമാണ് ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നില്‍. ഒരിക്കല്‍ കണ്ടെത്തിയ കുട്ടികളുടെ ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും വീണ്ടും ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.

ഓരോ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കും ദൃശ്യങ്ങള്‍ക്കും പ്രത്യേകം അക്കങ്ങള്‍ നല്‍കിക്കൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഹാഷിങ് എന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഇത്തരം ഫയലുകള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രണ്ട് ഇന്റര്‍നെറ്റ് നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമായി ഏതാണ്ട് 35 ലക്ഷത്തോളം ചിത്രങ്ങള്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ഹാഷിങ്ങിലൂടെ ശേഖരിച്ച് വെക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സമാഹരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് വെബ് സൈറ്റുകള്‍ക്ക് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികള്‍ക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് പ്രചരിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്.

ഈ സംഘടനകള്‍ ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നതിനൊപ്പം പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കും ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് കുട്ടികള്‍ ഇരകളാവുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കാന്‍ അവസരം നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഇരകളോട് കൂടുതല്‍ നീതി പുലര്‍ത്താന്‍ സമൂഹത്തിനും വെബ് സൈറ്റുകള്‍ക്കും അവസരം നല്‍കുന്നതാണ് തങ്ങളുടെ പുതിയ രീതിയെന്നാണ് ഐഡബ്ല്യുഎഫ് ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് സൂസി ഹാര്‍ഗ്രേവ്‌സ് പ്രതികരിച്ചത്. രാജ്യങ്ങളുടെ അതിരുകള്‍ ബാധകമല്ലാത്ത ആഗോള പ്രശ്‌നമാണ് ഇതെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഡിജിറ്റല്‍ വിരലടയാളമെന്നാണ് ഹാഷിങ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും പോലുള്ള വലിയ ഫയലുകള്‍ക്ക് പ്രത്യേകം നമ്പറുകള്‍ നല്‍കുന്ന രീതിയാണ് ഹാഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. കംപ്യൂട്ടര്‍ ഫയലുകളെ വളരെ എളുപ്പത്തിലും അതിവേഗത്തിലും കണ്ടെത്താന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാര്‍ഗമാണിത്. കുട്ടികള്‍ക്കെതിരായ അതിക്രമത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഒരിക്കല്‍ ഹാഷിങ് നടത്തിയാല്‍ പിന്നീട് ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ വളരെയെളുപ്പത്തില്‍ തിരിച്ചറിയാനാകും.

മൈക്രോസോഫ്റ്റ് നിര്‍മിച്ച ഫോട്ടോ ഡിഎന്‍എ എന്ന ഹാഷിങ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറാണ് ഐഡബ്ല്യുഎഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വെബ് സൈറ്റുകളില്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓരോ പുതിയ ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും ഇതുപയോഗിച്ച് നേരത്തെ കരിമ്പട്ടികയില്‍ പെടുത്തിയതാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താനാകും. ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് ഇന്റര്‍നെറ്റ് നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങള്‍ സഹകരിക്കുന്നതോടെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരകളാകുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ അപമാനത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

