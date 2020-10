നിങ്ങളെ ആരാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്? ടെക്കികളോട് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് സെനറ്റർമാർ, രോഷത്തോടെ ട്രംപ്

അമേരിക്കയിലെ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍, ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികള്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെയും ഗൂഗിളിന്റെയും ട്വിറ്ററിന്റെയും മേധാവികളുടെ, വിവാദ വകുപ്പായ സെക്ഷന്‍ 230 നെക്കുറിച്ചുള്ള നിലപാടുകള്‍ ചോദിച്ചറിയാന്‍ വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത മീറ്റിങ്ങിനിടയില്‍ നടകീയമായ പല വാദങ്ങളും അരങ്ങേറി. മീറ്റിങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാത്ത അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് ഈ വകുപ്പ് എടുത്തുകളയണമെന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെ എന്തു നടപടി വേണമെന്ന വിഷയത്തില്‍ പാര്‍ട്ടികള്‍ തമ്മിലുള്ള ചേര്‍ച്ചക്കുറവും ഈ മീറ്റിങ്ങിനിടെ കണ്ടു. പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ പഴക്കമുള്ള ഒരു നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ഈ കമ്പനികളുടെ നിലപാടറിയാനാണ് മേധാവികളെ വിളിച്ചു ചേര്‍ത്തത്.

∙ എന്താണ് സെക്ഷന്‍ 230? ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഈ നിയമമോ?

ടെക്നോളജി കമ്പനികളുടെ ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള നിലനില്‍പ്പിന് പിടിവള്ളിയാകുന്നത് അമേരിക്കയിലെ കമ്യൂണിക്കേഷന്‍സ് ഡീസന്‍സി ആക്ടിന്റെ സെക്ഷന്‍ 230 ആണ്. ടെക് കമ്പനികള്‍, ഈ നിയമം സദുദ്ദേശപരമാണെന്ന് ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്നവരാണ്. ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ നിയമമാണിത് എന്നാണ് അവരുടെ വാദം. സംഭാഷണ സ്വാതന്ത്ര്യം, സുരക്ഷ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നത് ഈ നിയമമാണ്. ഇത് നീക്കം ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചാല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് എന്തും പറയാവുന്ന സ്ഥലമല്ലാതായി തീരുക പോലും ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാമാണ് നിയമത്തിന്റെ നല്ല വശങ്ങള്‍. എന്നാല്‍, ഈ നിയമം ഫലത്തില്‍ കാണിക്കുന്നത് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലും ട്വിറ്ററിലും ഗൂഗിളിന്റെ കീഴിലുള്ള യുട്യൂബിലും മറ്റും പ്രചരിക്കുന്ന കണ്ടെന്റിന്റെ ഉത്തവാദിത്വം ഈ കമ്പനികള്‍ക്കില്ല എന്നതാണ്. ഇതാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക് പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുടെ വളര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കുവഹിച്ചത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോകളുടെയും വിഡിയോകളുടെയും കമന്റുകളുടെയും ഉത്തരവാദികള്‍ ഈ കമ്പനികളല്ലെന്നു വരുമ്പോള്‍ കൂടി അവയില്‍ തങ്ങള്‍ക്കു താത്പര്യമില്ലാത്തവ നീക്കം ചെയ്യാനും ഇഷ്ടമുള്ളവയാണെങ്കില്‍ തുടരാന്‍ അനുവദിക്കാനും അവര്‍ക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ഈ പരിപാടി കാലഹരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് അമേരിക്കന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലെ പലരുടെയും അഭിപ്രായം. സക്കര്‍ബര്‍ഗ് പോലും പറഞ്ഞത് ഈ നിയമം പുതുക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കുമെന്നാണ്.

ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ ഈ വെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കണമെന്നു പറയുമ്പോള്‍, റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിക്കാര്‍ പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പ്രസ്താവനകളെയും മറ്റും വെറുതെ വിടണമെന്നാണ്. ഇരു പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കും വിരുദ്ധ നിലപാടുകള്‍ ഉണ്ടെന്നത് ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെ നിലനില്‍ക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ സങ്കീര്‍ണമാക്കുന്നു. മറ്റൊരു പ്രശ്‌നം ഈ കമ്പനികള്‍ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനിടയില്‍ ആര്‍ജ്ജിച്ച ശക്തിയാണ്. രാഷ്ട്രീയപരവും ധനപരവുമായ നേട്ടങ്ങള്‍ അമേരിക്കയിലെ തന്നെ അധികാരകേന്ദ്രങ്ങളെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു. ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ക്ക് ഇന്റര്‍നെറ്റിലൂടെ ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാമെന്നതു കൂടാതെ, അവര്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ അധികാരം പല വഴികളിലൂടെയും വിനിയോഗിക്കാന്‍ ഒരു മടിയുമില്ല എന്നു കണ്ടുകഴിഞ്ഞതും രാഷ്ട്രീയക്കാരെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്.

നാലു മണിക്കൂറാണ് വാദപ്രതിവാദങ്ങള്‍ നടന്നത്. അതിശയോക്തികളും തെറ്റായ വാദങ്ങളും ഉയര്‍ന്നു കേട്ടു. പലതും ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നു തന്നെയായിരുന്നു. സെനറ്റ് കൊമേഴ്‌സ് കമ്മറ്റിയിലുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടി പ്രതിനിധികള്‍ മൂന്നു മേധാവികള്‍ക്കെതിരെയും തങ്ങളുടെ പാര്‍ട്ടിയുടെ വാദമുഖങ്ങള്‍ ആവശ്യത്തിനു പ്രചരിക്കുന്നതു തടയുന്നുവെന്ന വാദമുയര്‍ത്തി. പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെയടക്കം വാദങ്ങള്‍ സെന്‍സര്‍ ചെയ്യാന്‍ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ മുതിരുന്നു എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആരോപണം. എന്നാല്‍, തങ്ങള്‍ക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചുവ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലെന്നായിരുന്നു മൂന്നു കമ്പനി മേധാവികളുടെയും മറുപടി. കൂടാതെ, ഈ ആരോപണത്തിന് എന്തു തെളിവാണ് ഉള്ളതെന്ന ചോദ്യവും ഉയര്‍ന്നു. എന്നാല്‍ തങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു എന്ന നേരത്തെ മുതലുള്ള വാദം അവര്‍ വീണ്ടും ഉയര്‍ത്തുകയും ചെയ്തു.

ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വാദപ്രതവാദങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ടെക്‌സസില്‍ നിന്നുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടി സെനറ്റര്‍ ടെഡ് ക്രൂസ് ട്വിറ്ററിന്റെ ഡോര്‍സിക്കെതിരെ അതിശക്തമായ ഒരു ചോദ്യമെറിഞ്ഞു - ആരാണ് നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്? ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ സമാന്തര അധികാര സ്ഥാപനങ്ങളെ പോലെ പെരുമാറുന്നുവെന്ന ആരോപണം വര്‍ഷങ്ങളായി നിലനില്‍ക്കുന്നതാണ്. ചില കാര്യങ്ങളിലെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരുകള്‍ക്കു പോലും നിയന്ത്രിക്കാനാകാത്ത വിധത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം ഈ കമ്പനികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നു. റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടി പ്രതിനിധികള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയ മറ്റൊരു വിഷയം ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായ ജോ ബൈഡന്റെ മകന്‍ ഹണ്ടറുടെ ബിസിനസ് ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് ന്യൂ യോര്‍ക് പോസ്റ്റില്‍ വന്ന വാര്‍ത്തയിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകള്‍ ട്വിറ്റര്‍ നീക്കം ചെയ്തു എന്നതാണ്. ഈ വാര്‍ത്ത സ്ഥിരീകരിക്കാനായില്ല എന്ന കാരണമാണ് ട്വിറ്റര്‍ പറഞ്ഞുവന്നതെങ്കിലും അത് ക്രൂസിനെ ചൊടിപ്പിച്ചു. ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടിക്കു വേണ്ടി നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളാണിതെല്ലാം എന്ന ആരോപണമാണ് അദ്ദേഹം ഉയര്‍ത്തിയത്. എതിരാളികളുടെ രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നില്ല എന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. എന്നാല്‍, തങ്ങള്‍ അത്തരം പണിയൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ലെന്ന് കൂടുതല്‍ അളന്നുമുറിച്ച രീതിയില്‍ ഡോര്‍സി മറുപടി പറഞ്ഞു. റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ പേടികള്‍ അസ്ഥാനത്താണെന്നു വരുത്തിത്തീര്‍ക്കാന്‍ കമ്പനി മേധാവികള്‍ നടത്തിയ പല പരിശ്രമങ്ങളില്‍ ഒന്നായിരുന്നു അത്. പ്രസ്തുത ലിങ്ക് ബ്ലോക്കു ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം തെറ്റായിരുന്നുവെന്നും ആ ലിങ്ക് പിന്നീട് അനുവദിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിക്കാര്‍ അമേരിക്ക പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ വോട്ടു ചെയ്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനൊരുങ്ങുന്ന ഈ വേളയില്‍ ടെക്‌നോളജി മേഖലയെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ചു. റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടി പ്രതിനിധികള്‍ ഈ മീറ്റിങ് വിളിച്ചത് സമൂഹ മാധ്യങ്ങള്‍ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന് വേണ്ടത്ര ഓശാന പാടുന്നില്ലെന്നു വരുത്തി തീര്‍ക്കാനാണെന്നായിരുന്നു സെനറ്റര്‍ ബ്രയാന്‍ ആരോപിച്ചത്. ഈ മീറ്റിങ്ങിനെ ഒരു രീതിയിലെ വിശേഷിപ്പിക്കാനാകൂ- തട്ടിപ്പ് എന്ന വാദമാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ നടത്തിയത്.

നാലു വര്‍ഷം മുൻപ് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ റഷ്യന്‍ ഏജന്റുമാര്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇടപെട്ടുവെന്ന ആരോപണത്തില്‍ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളെക്കൊണ്ട് 'സാക്ഷി പറയിക്കുക' എന്ന ഉദ്ദേശവും മീറ്റിങ്ങിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍ തങ്ങള്‍ ഇത്തവണ വന്‍ പ്രതിരോധം ചമച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് മൂന്നു കമ്പനികളും പറഞ്ഞത്. സൈറ്റുകളില്‍ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ അവലോകനം ചെയ്യാന്‍ കൂടുതല്‍ റിവ്യൂവര്‍മാരുണ്ടിപ്പോള്‍. ബില്ല്യന്‍ കണക്കിനു ഡോളര്‍ അതിനെല്ലാം വേണ്ടി ചെലവിടുന്നുമുണ്ട്. ദോഷകരമായ കണ്ടെന്റ് കൃത്യമായി കണ്ടെത്തി നീക്കം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അവര്‍ വാദിച്ചത്. എന്നാല്‍, അതൊന്നും പോരെന്നായിരുന്നു ചില സെനറ്റര്‍മാരുടെ വാദം. നിരവധി വിദ്വേഷക പ്രസംഗങ്ങളും, തെറ്റായ വിവരങ്ങളും, പ്രശ്‌നം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന ഫോട്ടോകളുമെല്ലാം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ കൈമാറപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. കോണ്‍ഗ്രസിലെ അംഗങ്ങളും ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികളും ഇക്കാര്യത്തില്‍ യോജിപ്പിലെത്തുകയായിരുന്നു- ക്രംലിന്‍ കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഓണ്‍ലൈനിനെ തടവിലാക്കി അവരുടെ ഇഷ്ടം നടപ്പിലാക്കിയ സാഹചര്യത്തില്‍ നിന്ന് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭീഷണി ഇപ്പോഴും നിലനില്‍ക്കുന്നു.

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍ അമേരിക്കക്കാരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പല ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളെയും അസ്ഥിരമാക്കാനാകുമെന്നും വാദമുയര്‍ന്നു. ഇതെല്ലാമാണ് സെക്ഷന്‍ 230നെതിരെയുള്ള നീക്കം ശക്തമാക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങള്‍ക്ക് പ്രചോദനമായത്. എന്നാല്‍, മൂന്നു ടെക് ഭീമന്മാരും ഇതിനെ പ്രതിരോധിച്ചു. അതാണ് തങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ സ്വതന്ത്ര അഭിപ്രായം പറയല്‍ സാധ്യമാക്കുന്നതെന്നാണ് അവരുടെ വാദം. സെക്ഷന്‍ 230 തിരുത്താം എന്നു ചെറുതായൊരു അഭിപ്രായ ഐക്യം ഉണ്ടായി വന്ന സമയത്തായിരുന്നു റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിക്കാര്‍ തങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ടെക്‌നോളജി ഭീമന്മാര്‍ നീക്കം നടത്തുന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

താന്‍ കഴിഞ്ഞ 15 വര്‍ഷത്തോളമായി സെക്ഷന്‍ 230 ല്‍ മാറ്റം വരുത്തുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നായിരുന്നു ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടി പ്രതിനിധി സെനറ്റര്‍ റിച്ചഡ് ബ്ലമെന്തല്‍ പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍, ഈ മീറ്റിങ്ങില്‍ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിക്കാര്‍ക്കാരുടെ പരാതി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിനു വേണ്ടി ഇലക്ഷന്‍ റിസള്‍ട്ട് തിരിക്കാന്‍ വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലെന്നതാണെന്ന് ആദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അടുത്ത കാലത്ത് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപും ടെക്‌നോളജി വ്യവസായത്തിനെതിരെ പല കമന്റുകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനും റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിക്കാര്‍ക്ക് താത്പര്യമുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. മീറ്റിങ് നടക്കുന്നതിനിടയില്‍ ട്രംപ് തന്റെ 87 ദശലക്ഷം ട്വിറ്റര്‍ ഫോളോവര്‍മാര്‍ക്കുമായി ഒരു ട്വീറ്റ് നടത്തി- സെക്ഷന്‍ 230 എടുത്തു കളയുക.

എന്നാല്‍, ഇതൊക്കെ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമാക്കാനുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്നാണ് മാസച്ചൂസിറ്റസില്‍ നിന്നുള്ള ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടിയുടെ സെനറ്റര്‍ എഡ്വേഡ് മാര്‍ക്കെ പ്രതികരിച്ചത്. ഭാവിയില്‍ സെക്ഷന്‍ 230യെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നേക്കും.

English Summary: "Who Elected You?" US Senator Grills Facebook, Google, Twitter CEOs