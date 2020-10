രണ്ടു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവുമധികം സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ വില്‍ക്കുന്ന കമ്പനിയായി സാംസങ് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവര്‍ക്ക് 2020 മൂന്നാം പാദത്തില്‍ 24 ശതമാനം വില്‍പ്പന നടത്താനായെങ്കില്‍ ഷഓമിക്ക് 23 ശതമാനം മാത്രമാണ് വില്‍പ്പന സാധ്യമായതെന്ന് കൗണ്ടര്‍പോയിന്റ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ പറയുന്നു. വിവോ, റിയല്‍മി, ഒപ്പോ എന്നീ കമ്പനികള്‍ യഥാക്രമം 17 ശതമാനം, 16 ശതമാനം, 8 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെ വില്‍പ്പന നടത്തി.

പല തന്ത്രങ്ങള്‍ പ്രയോഗിച്ചാണ് സാംസങ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണ്ടുമെത്തുന്നതെന്നു പറയുന്നു. ഓണ്‍ലൈന്‍ വില്‍പ്പന കൂടുതല്‍ ഊര്‍ജ്ജിതപ്പെടുത്തിയതാണ് അവരുടെ കുതിപ്പിനു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച ഘടകങ്ങളിലൊന്ന്. ചൈനീസ് കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയില്‍ ഉയര്‍ന്ന വികാരവും സാംസങിന് അനുകൂലമായെന്ന് നരീക്ഷകര്‍ കരുതുന്നു.

∙ അവസാനം ഗൂഗിള്‍ സേര്‍ച്ചിനു ബദലായി ആപ്പിള്‍ എത്തിയേക്കും?

ആപ്പിള്‍ സ്ഥാപകന്‍ സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സിനെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗൂഗിള്‍ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഒഎസിനെ വളര്‍ത്തിയെടുത്തത്. ജോബ്‌സിന്റെ നടക്കാതെ പോയ സ്വപ്‌നങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഗൂഗിളിനൊരു ബദല്‍ എന്നത്. ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സിന് പകരം ആപ്പിള്‍ മാപ്‌സ് ഇറക്കിയിരുന്നെങ്കിലും പല രാജ്യങ്ങളിലും അത് ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സിനെതിരെ പിടിച്ചു നില്‍ക്കാന്‍ കെല്‍പ്പുള്ള ഒന്നായി വളര്‍ന്നതുമില്ല. എന്തായാലും, പിന്നീട് ഈ വര്‍ഷം ഏപ്രിലിലാണ് ആദ്യമായി ആപ്പിള്‍ സ്വന്തം സേര്‍ച്ച് എൻജിന്‍ ഇറക്കുകയോ ഡക്ഡക്‌ഗോ.കോം ഏറ്റെടുക്കുകയോ ചെയ്‌തേക്കാം എന്ന വാര്‍ത്ത പ്രചരിച്ചത്. എന്തായാലും, ഇപ്പോള്‍ ഫൈനാന്‍ഷ്യല്‍ ടൈംസില്‍ വന്നിരിക്കുന്ന വാര്‍ത്തയാണ് ആപ്പിളിന്റെ സ്വന്തം സേര്‍ച്ച് എൻജിന്‍ അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടാകാം എന്ന അഭ്യൂഹത്തിനു ബലം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഐഒഎസ് 14ല്‍ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളും വെബ് സേര്‍ച്ച് റിസള്‍ട്ടുകളുടെ രീതിയും അവലോകനം ചെയ്താണ് ആപ്പിള്‍ സ്വന്തം സേര്‍ച്ച് എൻജിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് എന്ന നിഗമനം.

ഇപ്പോള്‍ ഐഒഎസില്‍ ലഭിക്കുന്ന വെബ് സേര്‍ച്ച് ആപ്പിള്‍ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ച ഒന്നാണ്. അത് ആപ്പിളിന്റെ ശേഷിയെ കാണിച്ചും തരുന്നു. ഇതായിരിക്കാം, ഗൂഗിളിനെതിരെ ശക്തമായ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടാനുള്ള സേര്‍ച്ച് എൻജിന്റെ തുടക്കമെന്നാണ് ടെക് വ്യവസായത്തിലുള്ള പലരും കരുതുന്നതായി ഫൈനാന്‍ഷ്യല്‍ ടൈംസ് പറയുന്നത്. എന്നാല്‍, ഈ നിഗമനം ശരിവയ്ക്കുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും സൂചന ഓണ്‍ലൈനില്‍ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുമില്ല. ആകെ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രധാന മാറ്റം ഐഒഎസ് 14നില്‍ കാണിക്കുന്ന സേര്‍ച്ച് റിസള്‍ട്ടുകളുടെ രീതിയാണ്. ആരും തന്നെ ഇതുവരെ ഇക്കാര്യം വാര്‍ത്തയാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും പറയുന്നു. ഐഒഎസ് 14 ഉപയോക്താവ് ഐഫോണിന്റെയും ഐപാഡിന്റെയും ഹോം സ്‌ക്രീനിലെ സേര്‍ച്ച് ബാറില്‍ സേര്‍ച്ച് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന റിസള്‍ട്ടുകളാണ് ആപ്പിളിന്റെ സ്വന്തം. (അതേസമയം, സഫാരിയിലാണ് സേര്‍ച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കില്‍ ഉപയോക്താവ് ഏതു സേര്‍ച്ച് എൻജിനാണോ ഡീഫോള്‍ട്ടായി വച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലൂടെയുള്ള റിസള്‍ട്ടുകളായിരിക്കും ലഭിക്കുക.)

ഈ വര്‍ഷം ഓഗസ്റ്റില്‍ സേര്‍ച്ച് എൻജിനിയര്‍മാര്‍ക്ക് ആപ്പിളില്‍ തൊഴില്‍ അവസരമുണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞ് പരസ്യം വന്നിരുന്നു. ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ്, നാച്വറല്‍ ലാങ്‌ഗ്വെജ് പ്രോസസിങ്, മെഷീന്‍ ലേണിങ് എന്നിവയില്‍ വൈദഗ്ധ്യം വേണമെന്നതിന് ഊന്നല്‍ നല്‍കിയായിരുന്നു ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളെ ക്ഷണിച്ചത്. ഗൂഗിള്‍ ബില്ല്യന്‍ കണക്കിന് ഡോളര്‍ പ്രതിവര്‍ഷം നല്‍കിയാണ് ആപ്പിളിന്റെ ഐഒഎസ്, മാക്ഒഎസ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലെ സഫാരി ബ്രൗസറുകളിലെ ഡീഫോള്‍ട്ട് സേര്‍ച്ച് എൻജിനായി കയറിക്കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ റെഗുലേറ്റര്‍മാരുടെ കണ്ണില്‍പ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ബിങ് ഡീഫോള്‍ട്ട് സേര്‍ച്ച് എൻജിനാക്കാന്‍ സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സിന്റെ കാലത്തു തന്നെ തീരുമാനിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ഗൂഗിള്‍ പ്രതിവര്‍ഷം വന്‍ തുക നല്‍കാന്‍ തുടങ്ങിയത്. ബ്രിട്ടനില്‍ മാത്രം ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് 1.5 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറാണ് ഗൂഗിള്‍ ആപ്പിളിനു നല്‍കുന്നതത്രെ. ലോകവ്യാപകമായി ഏകദേശം 20 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറോളം ഒരു വര്‍ഷം നല്‍കുന്നുണ്ടാകുമെന്നാണ് അനുമാനം. സേര്‍ച്ച് എന്നത് കൂടുതല്‍ പേര്‍ ഉപയോഗിക്കും തോറും മെച്ചപ്പെടുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയായതിനാല്‍ മറ്റൊരു സേര്‍ച്ച് എൻജിനെയും വളരാന്‍ അനുവദിക്കാതെ ഗൂഗിള്‍ തങ്ങളുടെ കുത്തക നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനെതിരെയാണ് അമേരിക്കയിലടക്കം ഗൂഗിളിനെതിരെ കേസുള്ളത്. ഇത്ര വലിയ തുക മറ്റൊരു കമ്പനിക്കും നിലവില്‍ നല്‍കാനാവില്ല. അതേസമയം, എതിരാളികളെ വെട്ടി നിരത്തി ഒരു വര്‍ഷം ഇത്ര ഭീമമായ തുക ഗൂഗിള്‍ ചെലവിടുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അവര്‍ അതില്‍ നിന്ന് എന്തുമാത്രം ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാകും എന്നതും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്.

∙ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്ജ് ബ്രൗസര്‍ അതിവേഗം കൈവരിക്കുമെന്ന്

തങ്ങളുടെ പുതിയ ക്രോമിയം കേന്ദ്രീകൃത എഡ്ജ് ബ്രൗസറിന് ഒരു സ്റ്റാര്‍ട്ട്-അപ് ബൂസ്റ്റ് നല്‍കി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ്. ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം സ്റ്റാര്‍ട്ട് ആയി വരുമ്പോള്‍ തന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്ജ് പ്രോസസ് പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമാക്കുക വഴിയാണ് അധിക സ്പീഡ് ലഭ്യമാക്കുക എന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. അധികം കംപ്യൂട്ടിങ് ശക്തി ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ ബ്രൗസറിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം ചടുലമാക്കാനാണ് കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നു പറയുന്നു. ഈ ഫീച്ചര്‍ എഡ്ജിന്റെ 88 വേര്‍ഷനില്‍ മുതല്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, അതിന്റെ പൂര്‍ണ ഗുണം വരും മാസങ്ങളിലായിരിക്കും ലഭിക്കുക എന്നു പറയുന്നു.

∙ ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ് വീണ്ടും വിവാദത്തില്‍

വിവാരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ആരാണ് ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ്-19 കോണ്ടാക്ട് ട്രെയ്‌സിങ് ആപ്പ് ആയ ആരോഗ്യ സേതു ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന് വളരെ ഒഴുക്കാനായൊരു മറുപടിയാണ് അധികാരികളില്‍ നിന്നു ലഭിച്ചത് എന്നത് വന്‍ വിവാദത്തിനു വഴിവച്ചിരുന്നു. ആപ്പിന്റെ പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഐടി മന്ത്രാലയം, നാഷണല്‍ ഇന്‍ഫോര്‍മാറ്റിക് സെന്റര്‍, നാഷണല്‍ ഇ-ഗവേണന്‍സ് ഡിവിഷന്‍ എന്നിയാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഒന്നും പറയാതെ കൈ കഴുകിയത് എന്നാണ് ആരോപണം. ഇതേതുടര്‍ന്ന് സെന്‍ട്രല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കമ്മിഷന്‍ രംഗത്തെത്തി ഇതിനൊരു വിശദീകരണം നല്‍കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ആപ്പിനെ പറ്റി അറിയാമെന്നു കരുതുന്ന അധികാരികള്‍ക്ക് അതേപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല എന്നായിരുന്നു വിവരാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അവകാശപ്പെട്ടത്. ഇത് ഉല്‍കണ്ഠയുണര്‍ത്തുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍, പിന്നീട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതേക്കുറിച്ചു നല്‍കിയ വിശദീകരണത്തില്‍ പറയുന്നത് ആരോഗ്യ സേതു വികസിപ്പിച്ചത് സർക്കാർ പലരുടെയും സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് എന്നാണ്. അത് ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെ വികസിപ്പിച്ചതാണെന്നും പറയുന്നു. ഈ ഉത്തരത്തോടെ വിവാദം കെട്ടടങ്ങുമോ എന്നു കാത്തിരുന്നു കാണാം.

∙ അംഖി ദാസിനു പകരമെത്തുന്നയാള്‍ക്കും ബിജെപി ബന്ധമുണ്ടോ?

ഭരണ കക്ഷിയായ ബിജെപിയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും അത് ഫെയ്‌സ്ബുക് ഇന്ത്യയുടെ നയങ്ങളെ സ്വാധാനിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് കമ്പനിയുടെ പബ്ലിക് പോളിസി മേധാവി അംഖി ദാസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജിവച്ചത്. ഈ പദവിയിലേക്ക് ഇനി വരാന്‍ പോകുന്നയാള്‍ ശിവ്‌നാഥ് തുക്രള്‍ (Shivnath Thukral) ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേള്‍ക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകാന്‍ ഇരിക്കുന്നതെയുള്ളു എങ്കിലും വിവാദമുയര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞു. 2014ലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് നടന്ന ബിജെപിയുടെ 2013-14 ഡിജിറ്റല്‍ പ്രചാരണത്തില്‍ പങ്കെടുത്തയാളാണ് തുക്രള്‍ എന്നു വാര്‍ത്തകള്‍ പറയുന്നു.

∙ ആമസോണ്‍ സെയില്‍- സാംസങ് ഗ്യാലക്‌സി എസ്10 പ്ലസ് 44,999 രൂപയ്ക്ക്!

ആമസോണിന്റെ ഗ്രെയ്റ്റ് ഇന്ത്യന്‍ ഫെസ്റ്റിവല്‍ സെയിലിന്റെ ഭാഗമായി അവതരിപ്പിച്ച മികച്ച ഓഫറുകളിലൊന്നാണ് സാംസങ് ഗ്യാലക്‌സി എസ്10+ 43 ശതമാനം വിലക്കിഴിവില്‍ വാങ്ങാമെന്നത്. 79,000 രൂപ എംആര്‍പിയുള്ള 8ജിബി+128ജിബി വേര്‍ഷനാണ് ഇപ്പോള്‍ 44,999 വില്‍പ്പനയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്നത്.

∙ ബിഗ്ബാസ്‌കറ്റ് ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പിനു വില്‍ക്കുമോ?

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇ-പലചരക്കു വ്യാപാരിയായ ബിഗ്ബാസ്‌കറ്റ് ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പുമായി ചര്‍ച്ചയാലാണെന്നു വാര്‍ത്തകള്‍. ഉപ്പു മുതല്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ വരെ വില്‍പ്പനയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പനിയായി അറിയപ്പെടുന്ന ബിഗ്ബാസ്‌കറ്റില്‍ കൂടുതല്‍ ഓഹരി വാങ്ങാനാണ് ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ശ്രമം. കമ്പനിയുടെ 50 ശതമാനം ഓഹരി 100 കോടി ഡോളറിനു സ്വന്തമാക്കാനാണ് ടാറ്റാ ചര്‍ച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

