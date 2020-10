പുതിയ ഐഫോണ്‍ 12 സീരീസിന് ഒരു രഹസ്യ ഫീച്ചര്‍?; ദീപാവലിക്ക് 40,000 രൂപ വിലക്കുറവിൽ ഫോൺ വിൽപ്പന

ഐഫോണ്‍ 11 സീരീസില്‍ വരുമെന്നു കരുതിയ ഒരു ഫീച്ചറാണ് റിവേഴ്‌സ് ചാര്‍ജിങ്. അതായത്, വയര്‍ലെസ് ചാര്‍ജിങ് സാധ്യമായ ഫോണുകള്‍ക്ക് ചാര്‍ജ് പകര്‍ന്നു നല്‍കാനുള്ള കഴിവ്. എന്നാല്‍, അത് അവസാന നിമിഷം നീക്കം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. എഫ്‌സിസിക്കു മുന്നില്‍ ആപ്പിള്‍ സമര്‍പ്പിച്ച രേഖകള്‍ പ്രകാരം ഈ വര്‍ഷം അവതരിപ്പിച്ച ഐഫോണ്‍ 12 സീരിസിന് ഈ ഫീച്ചര്‍ കണ്ടേക്കാം. ഐഫോണ്‍ 11 സീരീസ് പൊളിച്ചു പരിശോധിച്ച കമ്പനികള്‍ അവയില്‍ വയര്‍ലെസ് ചാര്‍ജിങ് കൊണ്ടുവരാന്‍ നടത്തിയ ശ്രമത്തിനുള്ള തെളിവുകള്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഐഫോണ്‍ 12 സീരീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിവേഴസ് ചാര്‍ജിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് വാര്‍ത്തകളൊന്നും പ്രചരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ, പുതിയ രേഖകളുടെ വെളിച്ചത്തില്‍ ഈ സീരീസില്‍ റിവേഴസ് ചാര്‍ജിങ് ഉള്‍ക്കൊളളിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. എന്നാല്‍, ഇത് ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകള്‍ക്കുള്ള രീതിയിലല്ലായിരിക്കാം നടപ്പില്‍വരുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും ചിലര്‍ പറയുന്നു. ആപ്പിളിന്റെ ഈ വര്‍ഷം അവതരിപ്പിച്ച മാഗ്‌സെയ്ഫ് ചാര്‍ജിങ് രീതിക്കൊപ്പം ഉപയോഗിക്കാനായിരിക്കാം ഇത്. ഇനി ഇറങ്ങാന്‍ പോകുന്ന എയര്‍പോഡ്‌സ് 3, എയര്‍പോഡ്‌സ് പ്രോ 2 തുടങ്ങിയ വയര്‍ലെസ് ഇയര്‍ ഫോണുകള്‍ക്ക് മാഗ്‌സെയ്ഫ് ചാര്‍ജിങ് ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചേക്കുമെന്നു പറയുന്നു. ഇവ വയര്‍ലെസായി ഐഫോണ്‍ 12 സീരിസ് ഉപയോഗിച്ചു ചാര്‍ജു ചെയ്യാനുള്ള ടെക്‌നോളജിയായിരിക്കാം ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ വാദമുയര്‍ത്തുന്നവര്‍ പറയുന്നത്. കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

∙ ആപ്പിള്‍ ക്ലിപ്‌സില്‍ പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍

ഐഫോണ്‍, ഐപാഡ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കുള്ള വിഡിയോ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ആപ്പായ ക്ലിപ്‌സില്‍ ഒരു പറ്റം പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് ആപ്പിള്‍. ക്ലിപ്‌സ് 3.0 വേര്‍ഷനിലാണ് ഇവ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ഇന്റര്‍ഫെയ്‌സിനൊപ്പം, പുതിയ എഫക്ട്‌സുകളും, 25 പുതിയ സൗണ്ട് ട്രാക്കുകളുമടക്കമാണ് ക്ലിപ്‌സ് 3.0 എത്തുന്നത്.

∙ പേ–ടിഎമ്മിന്റെ ചൈനാ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യംചെയ്തു

ഇന്ത്യാ-ചൈനാ ബന്ധം വഷളാകുകയും പല ചൈനീസ് ആപ്പുകളെയും സേവനങ്ങളെയും രാജ്യത്തു നിന്ന് വേരോടെ പിഴുതുകളയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില ആപ്പുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ എന്തു സമീപനമായിരിക്കണം സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന കാര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ തീരുമാനത്തിലെത്തിയിട്ടില്ല. ചൈനക്കാരുടെ നിക്ഷേപമുള്ള കമ്പനിയായ പേ–ടിഎമ്മിന്റെ പ്രതിനിധി പാനലിനു മുന്നില്‍ എത്തുകയും അംഗങ്ങള്‍ അയാളോട് ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. ചൈനീസ് നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ചും രാജ്യത്തെ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റ എവിടെ സൂക്ഷിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാനമായും ചോദിക്കപ്പെട്ടതെന്നു പറയുന്നു.

പേഴ്‌സണല്‍ ഡേറ്റാ പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ ബില്ലിന്റെ കാര്യത്തിനായി രൂപീകരിച്ച ജോയിന്റ് കമ്മറ്റി ഓഫ് പാര്‍ലമെന്റ് ആണ് പേ–ടിഎമ്മിനെ വിളിച്ചുവരുത്തിയത്. ബില്‍ നിയമമാകുമ്പോള്‍ ഡേറ്റേ സ്‌റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പേ–ടിഎമ്മിന്റെ അഭിപ്രായവും ആരാഞ്ഞു. ഒരു ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനിയാണെന്ന അവകാശവാദം ഉയര്‍ത്തുന്ന പേ–ടിഎം രാജ്യത്തെ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റ ഇന്ത്യയ്ക്കു വെളിയിലാണോ സ്‌റ്റോറു ചെയ്യുന്നതെന്ന് പാനല്‍ ചോദിച്ചു. ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെ സെര്‍വറുകള്‍ വേണമെന്നും, അവയ്ക്ക് ചൈനക്കാര്‍ക്ക് പരിശോധിക്കാനായി പിന്‍വാതിലുള്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ പാടില്ലെന്നും പാനല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡേറ്റ പ്രോസസു ചെയ്യാനായി ചിലപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കു വെളിയില്‍ അയച്ചേക്കാമെന്നാണ് പേ–ടിഎം പ്രതിനിധി പറഞ്ഞത്.

∙ 40,000 ലേറെ രൂപ ഡിസ്‌കൗണ്ടില്‍ ഇപ്പോള്‍ വാങ്ങാവുന്ന ഫോണുകള്‍

ദീപാവലി ഓഫറുകളുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ഇകൊമേഴ്‌സ് വില്‍പ്പനാ ഭീമന്മാരായ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടും ആമസോണും. പ്രീമിയം ഫോണ്‍ പ്രേമികള്‍ക്ക് ചില മോഡലുകള്‍ എംആര്‍പിയില്‍ നിന്ന് വന്‍ വിലക്കുറവില്‍ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരമാണ് അവര്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വിറ്റഴിക്കല്‍ മേളയില്‍ 40,000 രൂപ വരെ വിലക്കിഴിവില്‍ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിലൂടെ വാങ്ങാനാകുന്ന ചില മോഡലുകള്‍ ഇതാ:

മോട്ടോ റെയ്‌സര്‍ (2019): 1,24,999 രൂപ എംആര്‍പിക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ വില്‍പ്പന തുടങ്ങിയ ഈ മോഡല്‍ ദീപാവലി വില്‍പ്പനാ മേളയില്‍ 84,999 രൂപയ്ക്കു വാങ്ങാം. അതിനു പുറമേ എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിലൂടെ 14,850 രൂപ വരെ ലഭിക്കാം. തവണ വ്യവസ്ഥയാണെങ്കില്‍ പ്രതിമാസം 3,542 രൂപ വച്ചു നല്‍കിയാല്‍ മതി. അതിനു പുറമെ ബാങ്ക് ഓഫറുകളും ഉണ്ട്.

സാംസങ് ഗ്യാലക്‌സി എസ്20 പ്ലസ്: സാംസങ് ഗ്യാലക്‌സി എസ്20 പ്ലസ് മോഡല്‍ ഇപ്പോള്‍ 49,999 രൂപയ്ക്കു ലഭ്യമാണ്. എക്‌ചേഞ്ചിലൂടെയാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കില്‍ 14,850 രൂപ വരെ വീണ്ടും കുറയും. 8ജിബി/128ജിബിക്കാണ് ഓഫര്‍. ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട് സ്മാര്‍ട്ട് അപ്‌ഗ്രേഡ് പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമാകുകയാണെങ്കില്‍ 15,000 രൂപ വരെ വീണ്ടും കിഴിവു ലഭിക്കും. ബാങ്ക് ഓഫറുകളും ഉണ്ട്.

സാംസങ് ഗ്യാലക്‌സി നോട്ട 10 പ്ലസ്: 12ജിബി/256 ജിബി വേരിയന്റിന് ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടില്‍ 59,999 രൂപയാണ് വില. ഇതേ വിലയ്ക്ക് 12ജിബി/ 256ജിബി മോഡല്‍ ലഭ്യമാക്കുമെന്നു പറയുന്നു. ഈ മോഡലിനും എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിലൂടെ 14,850 രൂപ വരെ ലഭിക്കാമെന്നും പറയുന്നു. പലിശയില്ലാത്ത തവണ വ്യവസ്ഥയും ഉണ്ട്.

∙ ഷഓമിയുടെ ഐ3 പ്രോസസറുള്ള വില കുറഞ്ഞ ലാപ്‌ടോപ്പുകള്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക്

ഇന്ത്യയില്‍ നേരത്തെ അവതരിപ്പിച്ച മി നോട്ട്ബുക്ക് 14 മോഡലുകള്‍ക്ക് ഇന്റൽ ഐ5 പ്രോസസറുകളായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അവയേക്കാള്‍ വിലക്കുറവില്‍ ഐ3 പ്രോസസറുകളുമായി തങ്ങളുടെ ലാപ്‌ടോപ്പുകള്‍ എത്തുകയാണ് എന്നാണ് കമ്പനി ഇപ്പോള്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവ എന്ന് എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഐ5 മോഡലുകളുടെ വില തുടങ്ങുന്നത് 41,999 രൂപ മുതലാണ്. പുതിയ മോഡലുകള്‍ക്ക് 1.5 കിലോഗ്രാം മാത്രമായിരിക്കും ഭാരം. അവയ്ക്ക് വെബ്ക്യാമുകള്‍ ബോഡിയില്‍ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പത്താം തലമുറയിലെ ഇന്റല്‍ ഐ3 പ്രോസസര്‍ 256ജിബി എസ്എസ്ഡി, ഫുള്‍ എച്ഡി സ്‌ക്രീന്‍, എന്‍വിഡിയാ ഗ്രാഫിക്‌സ് തുടങ്ങിയവയായിരിക്കും പ്രധാന ഫീച്ചറുകള്‍. 46w ചാര്‍ജറും, 10 മണിക്കൂര്‍ ബാറ്ററി ലൈഫും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വില 40,000 രൂപയയില്‍ താഴെയായിരിക്കാം.

∙ ഗൂഗിള്‍ പ്ലേയില്‍ താമസിയാതെ ഒരേതരം ആപ്പുകളെ താരതമ്യം ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചേക്കും

രണ്ട് ആപ്പുകളില്‍ ഏത് ഡൗണ്‍ലോഡു ചെയ്യണമെന്നോ, ഉപയോഗിക്കണമെന്നോ അറിയില്ലെന്ന പ്രശ്‌നം നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടോ? അതിനുള്ള പരിഹാരം ആന്‍ഡ്രോയിഡില്‍ ഉടന്‍ എത്തുകയാണ്. താമസിയാതെ ഗൂഗിളിന്റെ പ്ലേസ്റ്റോറില്‍ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ആപ്പുകളെ താരതമ്യം ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഈ ഫീച്ചര്‍ ചില ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ ലഭ്യമാണ്. എന്നാല്‍, ചിലര്‍ക്ക് ഇതു കാണാനാവില്ല. കംപയര്‍ ആപ്‌സ് എന്ന സെക്ഷന്‍ ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ ചില യൂസേഴ്‌സിന് ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിന്റെ വേര്‍ഷന്‍ 22.4.28 ആണോ എന്നു പരിശോധിക്കു. ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കല്‍ ഇത് നിങ്ങള്‍ക്കും കാണാന്‍ സാധിച്ചേക്കും.

∙ ടിസിഎല്‍ 4കെ യുഎച്ഡി ടിവി മോഡലുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു; തുടക്ക വില 23,999 രൂപ

ടിസിഎല്‍ കമ്പനി തങ്ങളുടെ 4കെ യുഎച്ഡി ടിവി പി615 ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇവ 43-ഇഞ്ച്, 29-ഇഞ്ച്, 55-ഇഞ്ച് എന്നീ സൈസുകളില്‍ ലഭ്യമാണ്. ഇവയുടെ വില യഥാക്രമം 23,999 രൂപ, 29,499 രൂപ, 38,499 രൂപ എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇവ ആമസോണില്‍ വാങ്ങാന്‍ ലഭിക്കും.

English Summary: Apple’s iPhone 12 seems to have a secret reverse wireless charging feature