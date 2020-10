50,000 കോടി കുടിശ്ശിക വീട്ടാനുണ്ട്, നിരക്കുകൾ കുത്തനെ കൂട്ടും, സൂചന നൽകി വോഡഫോൺ ഐഡിയ

രാജ്യത്തെ ടെലികോം കമ്പനികളെല്ലാം വീണ്ടും നിരക്കുകൾ കുത്തനെ കൂട്ടാൻ പോകുകയാണ്. ഇതിന്റെ സൂചനകളാണ് എയർടെലും വോഡഫോൺ ഐഡിയയും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മൊബൈൽ താരിഫ് വർധനവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് വോഡഫോൺ ഐഡിയ ഒഴിഞ്ഞുമാറില്ലെന്ന് കമ്പനി മാനേജ്മെന്റ് വെള്ളിയാഴ്ച പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തികമായി സമ്മർദ്ദത്തിലായ കമ്പനി 2021 ന്റെ തുടക്കത്തിൽ ധനസമാഹരണം പൂർത്തിയാക്കാൻ മൂന്ന് മാസത്തെ സമയപരിധിയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വോയ്‌സ്, ഡേറ്റാ സേവനങ്ങളുടെ നിരക്ക് ഉയർത്തുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്ന് സ്വകാര്യ ടെലികോം കമ്പനികളിൽ ആദ്യത്തേത് വോഡഫോൺ ഐഡിയാകാം. വില വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കമ്പനി ഒഴിഞ്ഞുമാറില്ലെന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതൊരു മാതൃകയായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും കമ്പനിയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (സിഇഒ) രവീന്ദർ തക്കർ പറഞ്ഞു.

ടെലികോം കമ്പനിയുടെ രണ്ടാം പാദ നഷ്ടം 7,218 കോടി രൂപയാ‍ണ്. 58,000 കോടി രൂപയുടെ എജിആർ കുടിശ്ശികയും ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടികളുടെ റീഫിനാൻസിംഗും ഒരു പ്രധാന ആശങ്കയായി തുടരുകയാണ്. നിലവിലെ നിരക്കുകൾ സുസ്ഥിരമല്ല. ഒരു ഉപയോക്താവിൽ നിന്ന് പ്രതിമാസം ലഭിക്കുന്ന ശരാശരി വരുമാനം (ആർപു) ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് 200 രൂപയും പിന്നീടിത് 300 രൂപയായും ഉയർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

താരിഫ് വർധനവ് വോഡഫോൺ ഐഡിയയ്ക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനമുണ്ടാക്കാനും നഷ്ടം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും. 4 ജി വിപുലീകരണം, നെറ്റ്‌വർക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ എന്നിവയിൽ കമ്പനി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ്. ഇതിനും ഏറെ പണമിറക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഐഡിയ വോഡഫോണിന്റെ ഓരോ ഉപയോക്താവിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ശരാശരി വരുമാനം (ആർ‌പു) 119 രൂപയും എയർടെല്ലിന്റേത് 162 രൂപയുമാണ്.

കടവും ഇക്വിറ്റിയും ഇടകലർന്ന് 25,000 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് സെപ്റ്റംബറിൽ കമ്പനി ബോർഡ് അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു. താൽപ്പര്യമുള്ള കക്ഷികളുമായി ഞങ്ങൾ ചർച്ച നടത്തുകയാണ്. ഇടപഴകലുകൾ തുടരുകയാണ്, ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും തക്കർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വോയ്‌സ്, ഡേറ്റാ സേവനങ്ങൾക്കായുള്ള നിലവിലെ വിലയിൽ ഈ കമ്പനിക്ക് തുടരാനാവില്ലെന്ന് ഭാരതി എയർടെൽ ലിമിറ്റഡ് സിഇഒ ഗോപാൽ വിറ്റാലും പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, എയർടെലും ഐഡിയ വോഡഫോണും താരിഫ് വർധനവിന്റെ സമയപരിധി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. നിരക്കുകൾ അവസാനമായി ഉയർത്തിയത് 2019 ഡിസംബറിലാണ്.

ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (ട്രായ്) വോയ്‌സ്, ഡേറ്റാ സേവനങ്ങൾക്ക് മുൻ‌ഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ വില നിശ്ചയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് വോഡഫോൺ ഐഡിയ മേധാവി പറഞ്ഞു. ടെലികോം മേഖലയുടെ നില മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന സേവനങ്ങൾക്കായി അടിസ്ഥാന വിലനിർണയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ട്രായി അടുത്തിടെ വോഡഫോൺ, എയർടെൽ, റിലയൻസ് ജിയോ ഇൻഫോകോം ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികളെ കണ്ടിരുന്നു.

വോഡഫോൺ ഐഡിയ ഇതിനകം എജിആർ കുടിശ്ശികയിൽ 7,854 കോടി രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പിന് 50,000 കോടിയിലധികം നൽകാനുണ്ടെന്നും വോഡഫോൺ ഐഡിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

