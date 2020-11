അമേരിക്കയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഈ മാസം, വിശകലന വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നതു ശരിയാണെങ്കില്‍ പ്രതിപക്ഷമായ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ജോ ബൈഡന്, ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റും റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനാര്‍ഥിയുമായ ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിനെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യക്തമായ ലീഡാണുള്ളത്. ഇതാകട്ടെ, 2008ല്‍ ജോണ്‍ മക്കെയ്‌നെ, ബറാക് ഒബാമ തകര്‍ത്തു വിട്ടതിനു സമാനമായ ഒന്നാണെന്നും നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍, വെബ് സേര്‍ച്ചുകളുടെ കണക്കെടുത്താന്‍ കാണാവുന്നത് മറ്റൊരു രീതിയാണ്. വെബ് സേര്‍ച്ചുകളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ട്രംപിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഇത് ഈ കുരുക്കഴിച്ച് ട്രംപ് എങ്ങനെ ഊരിപ്പോരും എന്നറിയാനുള്ളതും ആകാമെന്നു വാദിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. ഗൂഗിളിന്റെ കണക്കു പ്രകാരം 'ട്രംപ് വിന്‍' എന്നു സേര്‍ച്ചു ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയരുകയാണ്. അതേസമയം ബൈഡന്‍ വിന്‍ എന്ന അന്വേഷണം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് പ്രതീക്ഷയാണോ, ഭീതിയാണോ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല എന്നു പറയുന്നു. എന്നാല്‍, ഇത് ഒരുതന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ എന്ന സംശയിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. എതിരാളി സുഖമായി ജയിക്കുമെന്ന പ്രതീതി മൊത്തത്തില്‍ പരത്തി അവര്‍ക്കു പ്രതീക്ഷ നല്‍കി, അവസാന നിമിഷം ട്രംപ് ജയിച്ചു കയറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരിക്കുമോ കാണാന്‍ പോകുന്നത് എന്നാണ് അവര്‍ ചോദിക്കുന്നത്.

ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത് 2016ലെ ട്രംപിന്റെ വിജയം തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു സാധ്യതയാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. എന്തും സാധ്യമാണ്. നിലവിലെ പോളുകള്‍ പ്രകാരം ബൈഡന് സുവ്യക്തമായ ലീഡാണുള്ളത്. ഫൈവ്‌തേട്ടിഎയ്റ്റിന്റെ കണക്കു പ്രകാരം ബൈഡന് 8.8 ശതമാനം ലീഡാണുളളത്. എന്നാല്‍, ഇക്കാര്യത്തില്‍ അത്ര വലിയ ഉറപ്പൊന്നും നല്‍കാത്തവരുമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ആഗോള സാമ്പത്തിക വിപണികളൊന്നും വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് ബൈഡന്‍ എത്താന്‍ പോകുന്നു എന്ന പ്രചാരണത്തിന് ഒരു വിലയും കല്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല. നീല തരംഗം ആഞ്ഞടിക്കുമെന്നൊന്നും അവര്‍ കരുതുന്നില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. ജെപിമോര്‍ഗന്‍ ചെയ്‌സ് ആന്‍ഡ് കമ്പനി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നടത്തിയ പ്രവചന പ്രകാരം ട്രംപിന്റെ വിജയം അമേരിക്കന്‍ ഓഹരികള്‍ക്കും ഡോളറിനും ഗുണം ചെയ്യുമെന്നു പറയുന്നു. ഗൂഗിളില്‍ ട്രംപിന്റെ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള വര്‍ധിച്ച താത്പര്യം ട്രംപ് വിജയിക്കാന്‍ പോകുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചന തന്നെയാണോ എന്നറിയാന്‍ കാത്തിരിക്കാം.

∙ മൈക്രോമാക്‌സ് ഇന്‍ സീരിസിനെക്കുറിച്ചു ചില വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തായി

ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനിയായ മൈക്രോമാക്‌സ് ആഭ്യന്തര വിപണിയില്‍ പുതിയ സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളുമായി ഒരു തിരിച്ചുവരവിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇന്‍ എന്നാണ് പുതിയ സീരീസിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പേര്. രാജ്യസ്‌നേഹം മുതലെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം ഇതിലുണ്ടാകാമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാല്‍ അതില്‍ അവരെ തെറ്റുപറയാനാകില്ല താനും. നവംബര്‍ 3നായിരിക്കും ഇന്‍ സീരീസിലെ ഫോണുകള്‍ പുറത്തിറക്കുക. ഗിസ്‌ചൈന എന്ന വെബ്‌സൈറ്റാണ് പുതിയ ഫോണുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. നീല, വെള്ള എന്നീ നിറങ്ങളിലുള്ള ഫോണുകള്‍ ഉണ്ട്. മറ്റു നിറങ്ങളുടെ കാര്യം അറിയല്ല. പിന്നിലായിരിക്കും ഫിങ്ഗര്‍പ്രിന്റ് സ്‌കാനര്‍. അതിനു മുകളില്‍ ഗ്ലാസ് ആവരണം ഉണ്ടായിരിക്കും. ലംബമായി പിടിപ്പിച്ച ദീര്‍ഘചതുരാകൃതിയിലുള്ള പിന്‍ ക്യാമറ സിസ്റ്റമായിരിക്കും ഉള്ളത്. ഇത് ഫോണിന്റെ മുകളില്‍ ഇടത്തായിരിക്കും. നാലു പിന്‍ ക്യാമറകളും, ഫ്‌ളാഷുമാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് മറ്റൊരു അനുമാനം. പഞ്ച്-ഹോള്‍ ഡിസ്‌പ്ലെ ആയിരിക്കും ഫോണിന്. 6.5-ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള എച്ഡിപ്ലസ് ഡിസ്‌പ്ലെ, മെഡിയടെക് ഹെലിയോ ജി35 പ്രോസസര്‍, 2ജിബി അല്ലെങ്കില്‍ 3ജിബി റാം, 32ജിബി സ്റ്റോറേജ് ശേഷി, 5000 എംഎഎച് ബാറ്ററി തുടങ്ങിയവ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

∙ ആപ്പിളിനെ പിന്തള്ളി ഷഓമി

ആഗോള സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ വില്‍പ്പനയുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമയി ആപ്പിള്‍ കമ്പനിയെ പിന്തള്ള ഷവോമി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. 2020 മൂന്നാം പാദത്തിലെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരമാണിത്. സാംസങ്, വാവെയ്, ഷഓമി എന്നീ കമ്പനികളളാണ് ആദ്യ മൂന്നു സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളത്. ഈ കാലയളവില്‍ ആപ്പിള്‍ 41.6 ദശലക്ഷം ഐഫോണുകളാണ് വിറ്റത്. ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള സാംസങ് 80.4 ദശലക്ഷം ഫോണുകളും, രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള വാവെയ് 51.9 ദശലക്ഷം ഫോണുകളും, ഷഓമി 46.5 ദശലക്ഷം ഫോണുകളും വിറ്റു എന്നാണ് കണക്കുകള്‍ പറയുന്നത്. ഐഫോണ്‍ 12 സീരിസ് വരാന്‍ വൈകിയതാണ് ആപ്പിള്‍ പിന്നില്‍ പോകാന്‍ കാരണമെന്നു കരുതുന്നു. കൂടാതെ, ആപ്പിളൊഴികെയുള്ള കമ്പനികള്‍ക്കെല്ലാം വില കുറഞ്ഞ ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റുകളുണ്ട് എന്നതും പരിഗണിക്കണം. എന്നാല്‍, 2019 മൂന്നാം പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വര്‍ഷം സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ വില്‍പ്പന 1.3 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകള്‍ പറയുന്നു.

∙ ഈ ആപ്പുകള്‍ ഫോണിലുണ്ടെങ്കില്‍ നീക്കംചെയ്യൂ

അടുത്തിടെയായി തങ്ങളുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ ഗൂഗിള്‍ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിവരുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമയി കര്‍ശനമായ പരിശോധനകള്‍ നടത്തി വരികയാണ്. ആഡ്‌വെയര്‍ കടന്നു കൂടിയവ എന്നറിയിച്ച ഗൂഗിള്‍ ഇപ്പോള്‍ 21 ആപ്പുകളുടെ കുടെ ലിസ്റ്റ് പുറത്തുവിട്ടു. ഇവ ആരുടെയെങ്കിലും ഫോണില്‍ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കല്‍ അവ അടിയന്തരമായി ഡലീറ്റു ചെയ്യണമെന്നാണ് നിര്‍ദ്ദേശം. ഇവയില്‍ ചിലതിന് ദശലക്ഷക്കണക്കിനു ഡൗണ്‍ലോഡ് പോലുമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ഗൂഗിള്‍ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇതാ നീക്കംചെയ്യേണ്ട ആപ്പുകളുടെ ലിസ്റ്റ്:

Shoot Them, Crush Car, Rolling Scroll, Helicopter Attack – NEW, Assassin Legend – 2020 NEW, Rugby Pass, Helicopter Shoot, Flying Skateboard, Iron it, Shooting Run, Plant Monster, Find Hidden, Find 5 Differences – 2020 NEW, Rotate Shape, Jump Jump, Find the Differences – Puzzle Game,

∙ ആപ്പിള്‍ വണ്‍ സേവനങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്ക വല 195 രൂപ

വിവിധ വിദേശ കമ്പനികള്‍ അവരുടെ സേവനങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഡോളറിലുള്ള വിലയുടെ ഇന്ത്യന്‍ കറന്‍സിയുടെ മൂല്യമായിരിക്കും ഇടുന്ന വില. അത് ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് ഒട്ടും ചേര്‍ന്നതല്ലെന്ന കാര്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എന്തായാലും ഇന്ത്യയില്‍ വേരാഴ്ത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആപ്പള്‍ കമ്പനി തങ്ങളുടെ പുതിയ ആപ്പിള്‍ വണ്‍ സേവനങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോള്‍ ഇന്ത്യക്കാരോട് അനുഭാവപൂര്‍വ്വമാണ് വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നു പറയാതെ വയ്യ.

ആപ്പിളിന്റെ വിവിധ സേവനങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ചു വാങ്ങാവുന്ന ഒന്നാണ് ആപ്പിള്‍ വണ്‍. ആപ്പിള്‍ മ്യൂസിക്, ആപ്പിള്‍ ടിവി പ്ലസ്, ആപ്പിള്‍ ആര്‍ക്കെയ്ഡ്, ഐക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നിവയാണ് ഒരുമിച്ചു വാങ്ങാന്‍ സാധിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിക്കു മാത്രമുള്ള ഇതിന്റെ തുടക്ക പാക്കിന് പ്രതിമാസം 15 ഡോളറാണ് അമേരിക്കയില്‍ വില. തുല്യമായ പാക്കിന് ഇന്ത്യയില്‍ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വില 195 രൂപയാണ്! ഫാമിലി പാക്കിന് അമേരിക്കയില്‍ 20 ഡോളറാണ്. ഇതിനാകട്ടെ ഇന്ത്യയില്‍ 365 രൂപയാണ്. ഈ സേവനങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. വ്യക്തിക്കുള്ള പാക്കില്‍ 50 ജിബി ഐക്ലൗഡ് സംഭരണ ശേഷിയാണ് ഉള്ളതെങ്കില്‍ ഫാമിലി പക്കില്‍ 200ജിബി ലഭിക്കും. കുടുംബത്തിലെ ആറു പേര്‍ക്കു വരെ ഇത് പങ്കുവയ്ക്കാം.

എന്നാല്‍, സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ആദ്യമായല്ല ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് പരിഗണ നല്‍കുന്ന പാക്കുകള്‍ നല്‍കുന്നത് എന്നും കാണാം. നിലവില്‍ ആപ്പിള്‍ മ്യൂസിക് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ വാങ്ങിയാല്‍ 49 രൂപ പ്രതിമാസം നല്‍കിയാല്‍ മതി. വ്യക്തികള്‍ക്ക് പ്രതിമാസം 99 രൂപ നല്‍കണം. കുടുംബ പാക്കിനാണെങ്കില്‍ 149 രൂപയും നല്‍കണം. ആപ്പിള്‍ ടിവി പ്ലസിനും ആപ്പിള്‍ ആര്‍ക്കെയ്ഡിനു കൂടെ 99 രൂപയാണ് പ്രതിമാസം നല്‍കേണ്ടത്. 50 ജിബി ഐക്ലൗഡ് ഡേറ്റയ്ക്ക് പ്രതിമാസം 75 രൂപ നല്‍കണം. 200 ജിബിയ്ക്ക് 219 രൂപയാണ് ചാര്‍ജ്. 749 നല്‍കിയാല്‍ 2ടിബി സ്‌പെയ്‌സ് ലഭിക്കും.

