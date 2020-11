അമേരിക്കന്‍ ടെക്‌നോളജി ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കാതെ പ്രോസസറുകളും മറ്റും നിര്‍മിച്ചെടുക്കാനായി ഒരു ഫാക്ടറി ഷാങ്ഹായില്‍ തുടങ്ങാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി വാവെയ് കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തി. തങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ നിര്‍മാണ കമ്പനിയായ വാവെയെ വിലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്ക. ഇനി നലനിന്നു പോകണമെങ്കില്‍ സ്വന്തം ഫാക്ടറികള്‍ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് എത്തുകയാണ് വാവെയ്. ആദ്യം ഈ ഫാക്ടറിയില്‍ സങ്കീര്‍ണമല്ലാത്ത ഒരു 45എന്‍എം ചിപ്പ് നിര്‍മിക്കാനായിരിക്കാം കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഫൈനാന്‍ഷ്യല്‍ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഓഫ് തിങ്‌സിനായി 28എന്‍എം ചിപ്പുകളും 2021ല്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. തുടര്‍ന്ന് 2022ല്‍ 20എന്‍എം ചിപ്പുകള്‍ 5ജി ടെലികോം വ്യവസായത്തിനായി നിർമിക്കാനും കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി പറയുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ചൈനയും കടുത്ത നിലപാടിലേക്കു നീങ്ങുകയാണ് എന്നാണ് അറിയുന്നത് - തങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ട ചിപ്പുകള്‍ ആരുടെയും സഹായമല്ലാതെ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നത് ഒരു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയായി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചൈനയത്രെ.

∙ റോബോട്ടുകളുടെ ചത്ത കണ്ണുകള്‍ പഴങ്കഥയാക്കി ഡിസ്‌നി

ഹ്യൂമനോയിഡ് (മനുഷ്യനെപോലെ തോന്നിക്കുന്ന) റോബോട്ടുകള്‍ കൂടുതല്‍ മനുഷ്യഭാവങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെയുള്ള ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടുകളുടെ കണ്ണുകള്‍ അവയെ അനാകര്‍ഷകമാക്കിയിരുന്നെങ്കില്‍, ഇപ്പോഴിതാ ഡിസ്‌നി അവതരിപ്പിച്ച റോബോട്ട് കണ്ണുകളുടെ പ്രത്യേകതയും തലയുടെ ചലനവും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. മുന്‍ റോബോട്ടുകള്‍ തങ്ങളുടെ ചലനരഹിതമായ കണ്ണുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചു തുറിച്ചു നോക്കുകയായിരുന്നെങ്കില്‍ പുതിയ റോബോട്ട് അതിനേക്കാള്‍ സ്വാഭാവികമായ നോട്ടത്താന്‍ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നു. യന്ത്രങ്ങളെ മനുഷ്യരേപ്പോലെയാക്കുന്നതില്‍ മറ്റൊരു ചുവടുവയ്പ്പാണ് ഇതെന്നു പറയുന്നു. ഇത് ഡിസ്‌നി പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചത് ഒരു ഹ്യൂമനോയിഡ് ഓഡിയോ-ആനിമട്രോണിക്‌സ് ബുസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ്. നേത്രചലനം മാത്രമല്ല മൊത്തത്തില്‍ ഈ റോബോട്ടിന് ജീവനുണ്ടെന്നു തോന്നിപ്പിക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ക്കായി എന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ വാദം.

ഉചതിമായ നോട്ടം സ്വീകരിക്കാന്‍ പുതിയ റോബോട്ടിനു സാധിക്കുമെന്നു പറയുന്നു. അടുത്ത് ഒരാള്‍ വരികയോ മറ്റൊ ചെയ്യുമ്പോള്‍ മനുഷ്യര്‍ നോക്കുന്നതു പോലെ കഴുത്തു ചെരിച്ചു നോക്കാനും അതിനാകുമത്രെ. ജീവികളില്‍ കാണാവുന്ന തരം പെരുമാറ്റമാണ് പുതിയ റോബോട്ടിനെ പരിശിലിപ്പിക്കുന്നത്. സാധാരണ മോട്ടോറുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് പല തലങ്ങള്‍ നല്‍കിയാണ് സങ്കീര്‍ണമായ ഈ പ്രവൃത്തികള്‍ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. പരസ്പരം സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തേണ്ടി വരുമ്പോള്‍ യഥാര്‍ഥമെന്നു തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പെരുമാറ്റം റോബോട്ടില്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ ഗവേഷകര്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. റോബോട്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് എന്തെങ്കിലും നടന്നാല്‍ അതിനുസരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. റോബോട്ടിന്റെ കണ്ണിന്റെയും തലയുടെയും ചലനങ്ങള്‍ സ്വാഭാവികതയോട് അടുക്കുന്നു എന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

∙ ആപ്പിള്‍ ഈ വര്‍ഷം കൂടുതല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ പുറത്തിറക്കിയേക്കുമെന്നു സൂചന



ഉപകരണ നിര്‍മാണ ഭീമന്‍ ആപ്പിളിന്റെ മേധാവി ടിം കുക്ക് നല്‍കുന്ന സൂചനകള്‍ ശരിയാണെങ്കില്‍ ഐഫോണ്‍ 12 സീരീസിനു ശേഷം പുതിയ ഉപകരണങ്ങള്‍ കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചേക്കാം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ തരാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, ഏതാനും മികച്ച പ്രൊഡക്ടുകള്‍ ഈ വര്‍ഷം തന്നെ എത്തുമെന്നാണ് കുക്ക് പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയെ തുടര്‍ന്ന് എന്തെല്ലാമായിരിക്കും ആപ്പിള്‍ പുറത്തിറക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളും പരന്നു. ഏറ്റവുമധികം സാധ്യതയുള്ളത് എയര്‍ടാഗ്‌സ് എന്ന ഉപകരണത്തിനാണ്. ഒരു വര്‍ഷത്തോളമായി ഇതാ പുറത്തിറക്കാന്‍ പോകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നതാണ് എയര്‍ടാഗ്‌സ്. ചെറിയ മെറ്റല്‍ ഡിസ്‌കുകളാണിവ. നടുക്ക് ആപ്പിള്‍ ലോഗോയുമായി എത്തുമെന്നു കരുതുന്ന ഇവ വണ്ടികളുടെ താക്കോലുകള്‍ മുതല്‍ പലതിലും പിടിപ്പിച്ചു വയ്ക്കാം. എയര്‍ടാഗ്‌സ് പിടിപ്പിച്ച ഉപകരണങ്ങള്‍ കാണാതെ പോയാല്‍ ഐഒഎസിലെ ഫൈന്‍ഡ് മൈ ആപ് ഉപയോഗിച്ച് ഇവ കണ്ടെത്താം. 69 മുതല്‍ 99 ഡോളര്‍ വരെ വില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.



∙ എയര്‍പോഡ്‌സ് സ്റ്റുഡിയോ ഹെഡ്‌സെറ്റുകള്‍

ചെവി മൂടി നില്‍ക്കുന്ന ഹെഡ്‌സെറ്റുകളാണ് ഇവ. പ്രീമിയം പ്രൊഡക്ടുകളായ ഇവ ഒന്നിലേറെ രീതികളില്‍ പുറത്തിറക്കിയേക്കാം. 349 ഡോളര്‍ മുതല്‍ 549 ഡോളര്‍ വരെയാണ് വില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആക്ടീവ് നോയിസ് ക്യാന്‍സലേഷന്‍ ടെക്‌നോളജി ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചായിരിക്കും ഇവ നിര്‍മിക്കുക.

∙ ആം (ARM) ശക്തിപകരുന്ന മാക്ബുക്കുകളും, ഐമാക്കുകളും

ഇന്റലിന്റെ പ്രോസസറുകള്‍ക്കു പകരം സ്വന്തം പ്രോസസറുകളുമായി ആപ്പിള്‍ പുതിയ ഐമാക്കുകളും, മാക്ബുക്കുകളും ഈ വര്‍ഷം പുറത്തിറക്കിയേക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല.

∙ കോര്‍ട്ടെക്‌സ് എ78 കോറുകളുള്ള 5എന്‍എം പ്രോസസറുകള്‍ മെഡിയാടെക് പുറത്തിറക്കിയേക്കാം

കോര്‍ട്ടെക്‌സ് എ78 കോറുകളോടുകൂടിയ 5എന്‍എം പ്രോസസറുകള്‍ മെഡിയാടെക് പുറത്തിറക്കിയേക്കാമെന്ന് വാര്‍ത്തകള്‍. ആപ്പിളിന്റെ എ14 ബയോണിക് ചിപ്പുകള്‍ ഇത്തരത്തില്‍ സൃഷ്ടിച്ചവയാണ്. വാവെയുടെ കിരിന്‍ 9000 ന്റെ പ്രോസസറുകളിലും ഇതു കാണാം. അടുത്ത മാസം ക്വാല്‍കം പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങുന്ന സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 875ലും ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മെഡിയാടെക് കമ്പനിയും ഒരു 5എന്‍എം അല്ലെങ്കില്‍ 6എന്‍എം ചിപ്പുകള്‍ നിര്‍മിച്ചേക്കുമെന്ന വാര്‍ത്ത പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

∙ പ്രശ്‌നമുള്ള എയര്‍പോഡ്‌സ് പ്രോ ഇയര്‍ഫോണുകള്‍ മാറ്റി നല്‍കും

ശബ്ദത്തിന്റെയും നോയിസ് ക്യാന്‍സലേഷന്റെയും കാര്യത്തില്‍ പ്രശ്‌നം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 'ഒരു ചെറിയ ശതമാനം' എയര്‍പോഡ്‌സ് പ്രോ ഇയര്‍ഫോണുകള്‍ തങ്ങള്‍ ഫ്രീയായി മാറ്റി നല്‍കുമെന്ന് ആപ്പിള്‍ അറിയിച്ചു. പ്രശ്‌നം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇയര്‍പോഡ്‌സ് പ്രോ എല്ലാം 2020നു മുൻപ് നിര്‍മിച്ചവയാണെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.

∙ ഐഫോണ്‍ 12 ക്യാമറ കേടായാല്‍ ആപ്പിളിനു മാത്രമെ നന്നാക്കാനാകൂ

ആപ്പിളിന്റെ ക്ലൗഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സിസ്റ്റം കൊണ്‍ഫിഗറേഷന്‍ ആപ് ഇല്ലാതെ ഐഫോണ്‍ 12 ക്യാമറ റിപ്പയര്‍ചെയ്യാനായേക്കില്ലെന്ന് ഐഫിക്‌സിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഉപകരണങ്ങള്‍ അഴിച്ചു പരിശോധിക്കുന്ന സംരംഭമായ ഐഫിക്‌സിറ്റ് ഐഫോണുകളുടെ ക്യാമറകള്‍ പരസ്പരം മാറിവെച്ചപ്പോഴാണ് ഈ കാര്യം കണ്ടെത്തിയത്. യുട്യൂബര്‍മാരും ഇതു ശരിവച്ചിരുന്നു. മുൻപൊക്കെ ഒരേ മോഡല്‍ ഐഫോണിന്റെ ക്യാമറകള്‍ തമ്മില്‍ മറ്റിവയ്ക്കുക എന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ആശീര്‍വാദമില്ലാത്തവര്‍ക്ക് ക്യാമറയ്ക്കു പ്രശ്‌നം വന്ന ഐഫോണുകള്‍ നന്നാക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത രീതിയില്‍ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആക്കിത്തീര്‍ത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് അവര്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

∙ സ്ത്രീകളുടെ ട്വന്റി–20 മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് റിലയന്‍സ് ജിയോ സ്‌പോണ്‍സര്‍

2020ലെ വനിതകളുടെ ട്വന്റി–20 മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് റിലയന്‍സ് ജിയോ ആയിരിക്കും സ്‌പോണ്‍സര്‍ എന്ന് ബിസിസിഐ അറിയിച്ചു. നവംബര്‍ 4 മുതല്‍ 9 വരെ ഷാര്‍ജയിലായിരിക്കും മത്സരങ്ങള്‍ നടക്കുക.

∙ മസ്‌ക് ഇടയ്ക്കുവച്ചു വായന നിർത്തിയ പുസ്തകമേത്?

ടെക്‌നോളജി ബില്ല്യനയര്‍ താന്‍ വായിക്കുന്ന നല്ല പുസ്തകങ്ങള്‍ വായിക്കാന്‍ തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ ഫോളോവര്‍മാരെ പ്രേരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളില്‍ പലതും ടെക്‌നോളജിമയമാണ്. എന്നാല്‍, അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കുവച്ചു വായന നിർത്തിയ പുസ്‌കതമാണ് ജോസഫ് സ്റ്റാലിന്റെ ആത്മകഥയായ 'Stalin: The Court of the Red Tsar'. അത്രമേല്‍ ഇരുണ്ട പുസ്തകമാണിത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ലെനിന്റെ അന്ത്യാഭിലാഷം നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നെങ്കില്‍ പോലും ദുരന്തം വളരെയധികം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

