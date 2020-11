ആപ്പിളിന് 3348900 കോടി നഷ്ടം, കാരണം ചാർജറും ഇയർഫോണുമില്ലാത്ത ഐഫോൺ വിൽപ്പനയിലെ ഇടിവ്?

ലോകത്തെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള ടെക് കമ്പനിയായ ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ ഐഫോൺ മോഡലുകള്‍ കഴിഞ്ഞ മാസം പകുതിയോടെയാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. വിൽപ്പന തുടങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഐഫോൺ 12 വേണ്ടത്ര, പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര വിൽപ്പന നടന്നില്ലെന്നാണ് വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രധാന വിപണികളിലൊന്നായ ചൈനയിൽ വേണ്ടത്ര തരംഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഐഫോൺ 12ന് സാധിച്ചില്ലെന്നും കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ, വിൽപ്പനയിലെ തിരിച്ചടി കമ്പനിയുടെ മൊത്തം വിപണി മൂല്യത്തിൽ നിന്ന് 45000 കോടി ഡോളർ (ഏകദേശം 33 ലക്ഷം കോടി രൂപ) നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

ഓഗസ്റ്റിൽ വിപണി മൂല്യത്തിൽ 2 ട്രില്യൺ ഡോളർ മറികടന്ന ആദ്യത്തെ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായി മാറിയതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ മാസം കുറച്ച് താഴോട്ടു പോയി. ഐഫോൺ നിർമാതാവിന് ഏകദശം 450 ബില്യൺ ഡോളറാണ് നഷ്ടമായത്. മൊത്തം 19 ശതമാനം ഇടിവ് നേരിട്ടുവെന്നാണ് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം കമ്പനിയുടെ ഓഹരി മൂല്യം 5.6 ശതമാനമാണ് ഇടിഞ്ഞത്. ഇത് തന്നെ 120 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം വരും. ആപ്പിളിന് ഇപ്പോൾ 1.85 ട്രില്യൺ ഡോളർ മൂല്യമുണ്ട്. ആപ്പിൾ ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള യുഎസ് കമ്പനി തന്നെയാണ്.

ഐഫോൺ 12 വിൽപ്പനയെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ടെക് ഭീമന് തലവേദനയായതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അവധിക്കാല പാദത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രവചനവും കമ്പനി നൽകിയിരുന്നില്ല. നാസ്ഡാക് 100 സൂചികയിൽ ആപ്പിൾ മൂല്യം വെള്ളിയാഴ്ച 2.6 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു. മാർച്ചിലെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും മോശം ആഴ്ചയാണിത്.

ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഐഫോൺ 12 വിപണിയിൽ നേരിയ തരംഗമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്നാൽ, ഐഫോൺ 12 ന്റെ വിലയും, അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം, ചാർജറിന്റെയും ഇയർഫോണിന്റെയും അഭാവം എന്നിവയെല്ലാം പല ഉപഭോക്താക്കൾക്കും നിരാശയാണ് നൽകിയത്. ഇതെല്ലാം തീർച്ചയായും ആപ്പിളിന്റെ ഓഹരി വിലയുടെ ഇടിവിന് കാരണമായിരിക്കാം.

ബ്ലൂംബർഗ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഐഫോൺ വിൽപ്പനയ്ക്ക് അനലിസ്റ്റുകൾ നിശ്ചയിച്ച പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്‌ടപ്പെട്ടതായാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഇടിവിന് കാരണമായ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഐഫോണുകൾ വിപണിയിലെത്തുന്ന കാലതാമസമാണ്. ഐഫോൺ വിൽപ്പന വർഷം തോറും 20 ശതമാനം കുറഞ്ഞുവരികയുമാണ്. ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള വിൽപ്പന ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Apple Loses $450 Billion in Value Since Record on iPhone Woes