പുതിയ 4ജി ഫോൺ വാങ്ങിയാൽ 50ജിബി ഡേറ്റ ഫ്രീ; പുതിയ ഓഫറുമായി എയർടെൽ

കൊച്ചി ഉത്സവകാലത്ത് പുതിയ 4ജി മെബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങുന്നവരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആകർഷകമായ ഓഫറുമായി എയർടെൽ രംഗത്ത്. പുതിയ ഹാൻഡ്സെറ്റിനായി മൊബൈൽ കണക്ഷൻ 4ജിയിലേയ്ക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന എയർടെൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായാണ് ഓഫർ.

അടുത്ത അഞ്ച് പ്രതിമാസ റീചാർജുകൾക്കൊപ്പം 50 ജിബി ഡേറ്റയാണ് എയർടെൽ നൽകുക. 219 രൂപയുടെയും 249 രൂപയുടെയും റീചാർജുകൾക്കൊപ്പമാണ് സൌജന്യ ഡേറ്റ ലഭിക്കുക. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മാസം 4ജി സേവനമില്ലാത്ത ഹാൻഡ് സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവർക്കാണ് പുതിയ ഓഫർ ലഭ്യമാകുക.

English Summary: 50GB data free with purchase of new 4G phone; Airtel launches new offer