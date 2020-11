വാവെയ് കമ്പനിക്ക് അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികളുടെ ടെക്‌നോളജി വില്‍ക്കരുതെന്ന നിയമം കര്‍ശനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ചൈനീസ് കമ്പനികള്‍ പിടിച്ചുനില്‍ക്കാനായി തന്ത്രപരമായ ഒരു നീക്കം നടത്തിയേക്കുമെന്നു വാര്‍ത്തകള്‍ പറയുന്നു. വാവെയെ ഒതുക്കിയ ശേഷം പിന്നീട് തങ്ങളുടെ കമ്പനികള്‍ക്കു നേരെയും അമേരിക്കയുടെ ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞേക്കാമെന്ന പേടിയാണെന്നു തോന്നുന്നു പല ചൈനീസ് കമ്പനികളെയും മാറി ചിന്തിപ്പിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. മോട്ടറോളയ്ക്കു ശേഷം, ഷഓമിയും ഒപ്പോയും സാംസങ് നിര്‍മിക്കുന്ന എക്‌സിനോസ് പ്രോസസറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകള്‍ പുറത്തിറക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകായാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. നിലവില്‍ അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയായ ക്വാല്‍കം നിര്‍മിക്കുന്ന സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ ചിപ്പുകളാണ് ഇടത്തരം ഫോണുകളുടെ നിര്‍മാണത്തിനായി ഇരു കമ്പനികളും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബിസിനസ് കൊറിയ പത്രമാണ് 2021 മുതല്‍ എക്‌സിനോസ് ചിപ്പുകള്‍ ഷഓമി, ഒപ്പോ, വിവോ തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ക്ക് നല്‍കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന വാര്‍ത്ത പുറത്തുവിട്ടത്.

ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ കമ്പനികളില്‍ വിവോ ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ എക്‌സിനോസ് പ്രോസസര്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു ഫോണ്‍ (വൈ70എസ്) ചൈനയില്‍ പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. എക്‌സിനോസ് 880 ചിപ്‌സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫോണിന് 5ജി കണക്ടിവിറ്റിയുമുണ്ട്. അതേസമയം, സാംസങ് ചിപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചെന്നു കരുതി അമേരിക്ക ഉപരോധവുമായി ഇറങ്ങിയാല്‍ തടയാന്‍ ചൈനീസ് കമ്പനികള്‍ക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല. കാരണം, സാംസങും അമേരിക്കന്‍ സാങ്കേദികവദ്യകള്‍ ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനാല്‍ തന്നെ ചൈനീസ് കമ്പനികളുമായുള്ള ബന്ധം അമേരിക്ക വിലക്കിയാല്‍ ചിപ്പുകള്‍ നല്‍കാനാകുമോ എന്ന കാര്യം കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ, അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികളെ പരിപൂര്‍ണമായി പിണക്കാന്‍ ഷഓമിയോ മറ്റു ചൈനീസ് നിര്‍മാതാക്കളും തയാറായേക്കില്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോണുകളും വിലകുറഞ്ഞ ഫോണുകളും ക്വാല്‍കമിന്റെ ചിപ്പുകളെ ആശ്രയിച്ചു തന്നെ പുറത്തിറക്കിയേക്കും. അതേസമയം, തങ്ങളുടെ ഇതുവരെയുളളവയേക്കാള്‍ മികച്ച സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ പ്രോസസറായ എക്‌സിനോസ് 1080 നവംബര്‍ 12ന് പുറത്തിറക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് സാംസങ്.

∙ ഫെയ്‌സ്ബുക്കും ട്വിറ്ററും ട്രംപിന്റെ പോസ്റ്റുകള്‍ ഫ്‌ളാഗു ചെയ്തു

അമേരിക്കന്‍ സുപ്രീം കോടതി പെനിസില്‍വേനിയയില്‍ മെയില്‍-ഇന്‍ വോട്ടിങ്‌ അനുവദിച്ചത് വന്‍തോതിലുളള തട്ടിപ്പിന് വഴിവയ്ക്കുമെന്നും അത് അപകടകരമാണെന്നും പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് നടത്തിയ ട്വീറ്റും, ഫെയ്‌സ്ബുക് പോസ്റ്റും അതതു കമ്പനികള്‍ ഫ്‌ളാഗു ചെയ്തു. ട്രംപിന്റെ ട്വീറ്റ് ട്വിറ്റര്‍ ഒരു വിവരണത്തിനു കീഴെ ഒളിപ്പിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ തര്‍ക്കം നിലനില്‍ക്കുന്നുവെന്നും, അത് തെറ്റിധാരണാജനകമായേക്കാമെന്നുമാണ് കമ്പനി കുറിച്ചത്. ട്രംപും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാര്‍ട്ടിയും സഖ്യകക്ഷികളും ഇത് ആവര്‍ത്തിച്ചു പറഞ്ഞുവന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാല്‍, എങ്ങനെയാണ് മെയില്‍-ഇന്‍ വോട്ടിങ്ങില്‍ തട്ടിപ്പുകാണിക്കാനാകുക എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനും സാധിച്ചിട്ടില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പു വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത് അതു വിരളമായി മാത്രമെ സംഭവിക്കാറുള്ളു എന്നാണ്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തിനു ശേഷം തെരുവു യുദ്ധം തുടങ്ങിയേക്കാമെന്നും ട്രംപ് ട്വീറ്റു ചെയ്തിരുന്നു.

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍ അവരുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്ന തെറ്റായ പ്രസ്താവനകളും മറ്റും നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന മുറവിളി എല്ലാ കോണുകളില്‍ നിന്നും ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്വിറ്റര്‍ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. പ്രസിഡന്റിന്റെ ഈ ട്വീറ്റ് റീ-ട്വീറ്റു ചെയ്യാനും ട്വിറ്റര്‍ ആരെയും അനുവദിച്ചില്ല. ഈ ട്വീറ്റിനെ ഉദ്ധരിക്കാന്‍ മാത്രമാണ് അനുവദിച്ചത്. അപ്പോഴും, അത്തരം ട്വീറ്റുകളെ മറ്റ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കായി റെക്കമെന്‍ഡു ചെയ്യാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിച്ചു. പ്രസിഡന്റിന്റെ ട്വീറ്റ് 40 മിനിറ്റിനു ശേഷമാണ് ഫ്‌ളാഗു ചെയ്തത്. ഇലക്ഷന്‍ ഇന്റഗ്രിറ്റി പാര്‍ട്ണര്‍ഷിപ് എന്ന ഗവേഷകരുടെ സംഘടന പറഞ്ഞത് കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ ഫ്‌ളാഗു ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ബുദ്ധിയെന്നാണ്. ഈ ട്വീറ്റ് വളരെയധികം വ്യാപിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് തടയാന്‍ ട്വിറ്ററിനായി. പക്ഷേ, 40 മിനിറ്റിനിടയില്‍ 55,000 ലേറെ തവണ റീട്വീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുപോലെ 1,26,000 ലേറെ തവണ ആളുകള്‍ ഫേവറിറ്റ് ആക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ട്രംപ് ഈ ദിവസം നടത്തിയ ട്വീറ്റുകളെക്കാള്‍ വളരെയധികം സ്വീകാര്യത ഇതിനു ലഭിച്ചുവെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അതേസമയം ഫെയസ്ബുക് ട്രംപിന്റെ പോസ്റ്റിനൊപ്പം ഒരു ഡിസ്‌ക്ലെയ്മര്‍ ചേര്‍ക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.

∙ ഐഫോണ്‍ 12 മിനി, പ്രോമാക്ക്‌സ് ഫോണുകളുടെ പ്രീ-ഓര്‍ഡര്‍ നവംബര്‍ 6 മുതല്‍

ഐഫോണ്‍ 12, ഐഫോണ്‍ 12 പ്രോ എന്നീ മോഡലുകളാണ് ഇതുവരെ പ്രീ ഓര്‍ഡര്‍ നടത്താന്‍ അനുവദിച്ചിരുന്നതെങ്കില്‍ നവംബര്‍ 6 മുതല്‍ ഐഫോണ്‍ 12 മിനി, പ്രോമാക്ക്‌സ് ഫോണുകളും പ്രീ ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്യാം. ഐഫോണ്‍ അപ്‌ഗ്രേഡ് പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്യാം. ഇന്ത്യയില്‍ ഐഫോണ്‍ 12 മിനിയുടെ തുടക്ക വേരിയന്റിന് 69,900 രൂപയാണ് വില. പ്രോമാക്‌സിന്റെ തുടക്ക വേരിയന്റിന് 1,29,900 രൂപ വില നല്‍കണം. ഈ വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ ഐഫോണ്‍ പ്രോ മാക്‌സിന്റെ 512 ജിബി വേര്‍ഷനാണ് - 1,59,900 രൂപ നല്‍കണം.

∙ രാജ്യത്തെമ്പാടും ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ 1,750 കോടി നിക്ഷേപിക്കാന്‍ എയര്‍ടെല്‍

ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ടെലികോം കമ്പനികളിലൊന്നായ എയര്‍ടെല്‍ രാജ്യത്തെമ്പാടും ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ സ്ഥാപിക്കാനായി 1,750 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. എയര്‍ടെലിനു കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എന്‍എക്ട്രാ ഡേറ്റാ ( Nxtra Data) കമ്പനിയിലൂടെയായിരിക്കും ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ ഉയരുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ടു ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ക്കായി മഹാരാഷ്ട്രയുമായി അവര്‍ ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചു. മുംബൈയിലും പൂനെയിലുമായിരിക്കും ഇവ ഉയരുക.

∙ ആലിബാബാ സ്ഥാപകന്‍ ജാക് മായുടെ ആന്റ് ഐപിഓ ചൈന തടഞ്ഞു

ഷാങ്ഹായിയിലും, ഹോങ്കോങിലുമായി 35 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറിനുള്ള ഐപിഒ ഇറക്കാനുള്ള ആലിബാബാ സ്ഥാപകന്‍ ജാക് മായുടെ ശ്രമം ചൈന തടഞ്ഞു. ആന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരില്‍ നടത്താനിരുന്ന ഈ ഐപിഒ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ജാക് മായെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു നീക്കമായിരുന്നു ഇതെന്ന് വിപണി നിരീക്ഷകര്‍ പറയുന്നു. ജാക് മായുടെ കമ്പനിയുടെ നീക്കങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും അധികാരികള്‍ പറയുന്നു. പൊതു മേഖലാ ബാങ്കുകളെയടക്കം ഉപയോഗിച്ച ചില വ്യക്തികള്‍ നടത്തുന്ന ധനസമാഹരണത്തെക്കുറിച്ച് ചില രാജ്യങ്ങള്‍ വീണ്ടുവിചാരം നടത്തി വരികയാണ്.

∙ ജിയോയുടെ തോളിലേറി നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ് ഇന്ത്യയില്‍ പ്രചാരം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു

നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സും റിലയന്‍സ് ജിയോയും തമ്മില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട കരാറിനെ തുടര്‍ന്ന് വിഡിയോ സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ പ്രചാരം വര്‍ധിക്കുന്നതായി നിരീക്ഷകര്‍ പറയുന്നു. ഈ വര്‍ഷം അവസാനം നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സിന് 46 ലക്ഷം കാശടയ്ക്കുന്ന സബ്‌സ്‌ക്രൈബര്‍മാരുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. പ്രതിമാസം ഒരാളില്‍ നിന്ന് കമ്പനിക്ക് ഏകദേശം 372 രൂപ വരുമാനം ലഭിക്കുമെന്നും പറയുന്നു. പ്രതിമാസം 399 രൂപയെങ്കിലും അടയ്ക്കുന്ന ജിയോയുടെ പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് കസ്റ്റമര്‍മാര്‍ക്ക് നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ് ഫ്രീയായി നല്‍കാനാണ് കമ്പനി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

∙ പത്തു ലക്ഷത്തോളം സ്വീഡന്‍ കാരുടെ ഡേറ്റ ഫെയ്‌സ്ബുക്, ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് പുറത്തായി

സ്വീഡനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്‍ഷ്വറാന്‍സ് കമ്പനിയായ ഫോക്‌സാം ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലും ഗൂഗിളിലും സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പത്തു ലക്ഷത്തോളം ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റ പുറത്തായി. ഗൂഗിള്‍, ഫെയ്‌സ്ബുക്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ലിങ്ക്ട്-ഇന്‍ എന്നീ സേവനങ്ങളുമായാണ് തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റ ഫോക്‌സാം പങ്കുവച്ചത്. നടന്ന സംഭവം ഗൗരവത്തിലെടുക്കുന്നുവെന്നും ഈ ഡേറ്റ എത്രയും വേഗം നീക്കം ചെയ്യാന്‍ നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു. സ്വീഡനില്‍ അതിപ്രധാനമായ സോഷ്യല്‍ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പര്‍, ബാങ്കിങ് ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ തുടങ്ങി പല പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ചോര്‍ന്നുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തല്‍. ഇത്തരം ചോര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് യൂറോപ്പിലിപ്പോള്‍ വന്‍ പിഴയും നല്‍കണം. ജിഡിപിആര്‍ നിയമപ്രകാരമായിരിക്കും പിഴ.

∙ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസ് ഒരേസമയം 1000 പേര്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായേക്കും

താമസിയാതെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസ് 1000 പേര്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായേക്കും. ഇത്തരത്തിലൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് തങ്ങളെന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞു.

English Summary: Samsung looking to strike Exynos chipset deals with Xiaomi and Oppo