വളരെ കാലമായി പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്ന വാട്‌സാപ് പേയ്ക്ക് നാഷണല്‍ പെയ്‌മെന്റ്‌സ് കോര്‍പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചു. ആര്‍ബിഐയുടെ അനുമതി മാത്രമെ ഇനി ലഭിക്കാനുള്ളു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മെസേജിങ് ആപ്പായ വാട്‌സാപ്പിലൂടെ പണമടയ്ക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളില്‍ പല മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നേക്കും. ഈ ആപ് ഉപയോഗിച്ച് ജിയോയും, വാട്‌സാപ്പിന്റെ ഉടമയായ ഫെയ്‌സ്ബുക്കും ഒരുമിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. ഇരു കമ്പനികളും തമ്മില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വാട്‌സാപ്പിനെ ചൈനയിലെ വിചാറ്റ് തുടങ്ങിയ ആപ്പുകളെപ്പോലെയാക്കിയെടുക്കുകയോ, വിചാറ്റിനു സമാനമായ പുതിയൊരുരു ആപ് തുടങ്ങുകയോ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നത്. ചൈനക്കാര്‍ക്ക് സന്ദേശ കൈമാറ്റം മുതല്‍ പണമടയ്ക്കലും ഓണ്‍ലൈന്‍ സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങലും മുതല്‍ നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ ഒരേ സമയത്ത് നിര്‍വ്വഹിക്കാവുന്ന ഒരാപ്പാണ് വീചാറ്റ്. ചൈനക്കാര്‍ക്ക് വീചാറ്റില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങാന്‍ സമയമില്ലെന്നു വേണമെങ്കില്‍ തമാശായി പറയാം. അത്തരം ഒരു ആപ്പാണ് ഇരു കമ്പനികളും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഫെയ്‌സ്ബുക് ജിയോയുടെ പത്തു ശതമാനത്തോളം ഓഹരി സ്വന്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വേളയില്‍, ഇന്ത്യയില്‍ 40 കോടിയിലേറെ ആള്‍ക്കാര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്‌സാപ്പിന് പുതിയ കരുത്തുകള്‍ നല്‍കി നിലനിര്‍ത്താനായിരിക്കും ഇരു കമ്പനികളുടെയും ആദ്യ ശ്രമം.

നാഷണല്‍ പെയ്‌മെന്റ്‌സ് കോര്‍പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ, രാജ്യത്ത് പണമടയ്ക്കല്‍ രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ വാട്‌സാപ്പിന് അനുമതി നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ്. യൂണിഫൈഡ് പെയ്‌മെന്റ്‌സ് ഇന്റര്‍ഫെയ്‌സ് അഥവാ യുപിഐയിലൂടെയാണ് വാട്‌സാപ് പേ പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. തുടക്കത്തില്‍ ഏകദേശം 2 കോടി ആള്‍ക്കാര്‍ക്കായിരിക്കും വാട്‌സാപ് പേ ഉപയോഗിക്കാന്‍ അനുമതി ലഭിക്കുക. ഘട്ടംഘട്ടമായി ഫീച്ചര്‍ തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് കമ്പനിക്കു നല്‍കിയിരിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശം. ഗൂഗിള്‍ പേ, പേടിഎം, ഫോണ്‍പേ, ആമസോണ്‍ പേ തുടങ്ങിയവയ്‌ക്കൊപ്പമായിരിക്കും ഇനി വാട്‌സാപ് പേയുടെ സ്ഥാനം. രാജ്യത്തെ പണമിടപാടുകളില്‍ 30 ശതമാനം വരെ നടത്താനാണ് യുപിഐ സംവിധാനത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആപ്പുകള്‍ക്കു നല്‍കിയിരിക്കുന്ന അനുമതി. എന്നാല്‍, അന്തിമാനുമതി നല്‍കേണ്ടത് ആര്‍ബിഐ ആണ്. ഇതു താമസിയാതെ ലഭിച്ചേക്കുമെന്നു തന്നെയാണ് കരുതുന്നത്. വാട്‌സാപ്പിന്റെ പെയ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റം 2018 ഫെബ്രുവരിയില്‍ തുടങ്ങിയതാണ്. ഇതിനെ പൈലറ്റ് ഘട്ടം എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. 10 ലക്ഷം ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് രണ്ടു വര്‍ഷത്തേക്ക് സേവനം നല്‍കാനായിരുന്നു അനുമതി. എന്നാല്‍, അവര്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റാ സൂക്ഷിക്കുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ ഉത്കണ്ഠയുണ്ടായിരുന്നു. ആര്‍ബിഐ ഈ വര്‍ഷം ജൂണില്‍ വാട്‌സാപ് പേ നിലില്‍ വരുന്നതിന് എതിര്‍പ്പില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്ത് അത്രമേല്‍ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന വാട്‌സാപ്പില്‍ പുതിയ ഫീച്ചര്‍ വരുന്നത് അവരുടെ എതിരാളികള്‍ക്ക് ഉത്കണ്ഠയോടു കൂടി മാത്രമെ കാണാനാകൂ. ഇതിനൊപ്പം ജിയോയുമായി ചേര്‍ന്നുള്ള പ്ലാനുകള്‍ കൂടെ പുറത്തുവിടുമ്പോള്‍ ആപ്പിന് ഇനി അമിത പ്രാധാന്യം കൈവന്നേക്കും.

∙ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ക്യാമറയ്ക്ക് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാന്‍ ഷഓമി

സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ക്യാമറാ നിര്‍മാണ രംഗത്ത് ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ നിര്‍ണായക ശക്തിയാണ് ഷഓമി. ഡിഎക്‌സ്ഒയുടെ റങ്കിങ്ങില്‍ ആദ്യ അഞ്ചു സ്ഥാനങ്ങളില്‍ രണ്ടും ഷഓമിക്കാണ്. ഈ വര്‍ഷം ഇറങ്ങിയ പിക്‌സല്‍ 5 പതിനഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ വ്യക്തമാകും. നിരവധി പുതിയ കരുത്തന്‍ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ക്യാമറാ നിര്‍മാണത്തില്‍ ഷഓമി കൊണ്ടുവരാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. അവയില്‍ ചിലത് കമ്പനിയുടെ ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന എംഐ ഡവലപ്പര്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. അവയില്‍, പ്രതിബന്ധങ്ങളെ മറികടന്നു നിര്‍മിച്ച, തിരിച്ചു കയറുന്ന (retractable) സൂം ലെന്‍സാണ് ക്യാമറാ പ്രേമികളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളില്‍ ഒന്ന്. ഇതിന് വൈഡ് അപേര്‍ചറും ഉണ്ട്. ഇതാദ്യമായാണ് ഈ രണ്ടു ഫീച്ചറുകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ടെക്‌നോളജി അടങ്ങുന്ന ലെന്‍സ് ഏതെങ്കിലും സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ നിര്‍മാണ കമ്പനി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഷഓമി അടുത്തകാലത്തിറക്കിയ പ്രീമിയം ഫോണുകളെല്ലാം മികച്ച ഫോട്ടോയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കി ഇറക്കിയവയാണെന്നു കാണാം. പരമ്പരാഗത ക്യാമറാ ടെക്‌നോളജിയോട് കൂടുതല്‍ അടുത്തു നില്‍ക്കാനാണ് ഷഓമി ഇപ്പോള്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന കാര്യം വ്യക്തമാണെന്ന് നിരീക്ഷകര്‍ പറയുന്നു.

പുതിയ ഡിസൈന്‍ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ക്യാമറകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ പുതിയൊരു അധ്യായം തുടങ്ങുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. പുതിയ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ, ക്യാമറ സ്വീകരിക്കുന്ന വെളിച്ചത്തിന്റെ അളവ് 300 ശതമാനം വരെ വര്‍ധിപ്പിക്കാനാകുമെന്നാണ് കമ്പനി കരുതുന്നത്. പോര്‍ട്രെയ്റ്റ്, രാത്രി ഫൊട്ടോഗ്രാഫികളില്‍ ഇത് നിലവിലെ സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളെക്കാള്‍ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുമെന്നു കരുതുന്നു. ലെന്‍സിന്റെ രൂപകല്‍പ്പനയില്‍ കരചലനം കുറയ്ക്കാനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഷാര്‍പ്‌നെസ് 20 ശതമാനം വരെ വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്നു കമ്പനി പറയുന്നു. ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാത്ത സമയത്ത് ലെന്‍സ് ഫോണിലുള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങിയിരിക്കും. കമ്പനി കൊണ്ടുവരാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന മറ്റൊരു മാറ്റം ഏകദേശം 1- ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള ഒരു ക്യാമറാ സെന്‍സര്‍ ഫോണില്‍ പിടിപ്പിക്കാനാകുമോ എന്നതാണ്. ഇതു സാധ്യമായാല്‍ അത് മറ്റൊരു റെക്കോഡാകും. സെന്‍സറിന്റെ വലുപ്പം വര്‍ധിപ്പിക്കുക എന്നത് ആപ്പിളും ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇതും ഉന്നത നിലവാരമുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ എടുക്കാന്‍ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും. നിലവില്‍ 120X സൂമും ഷഓമി തങ്ങളുടെ എംഐ10 അള്‍ട്രാ മോഡലില്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്.

∙ ഷഓമിയുടെ എംഐ നോട്ട്ബുക്ക് 14 ഇ ലേണിങ് എഡിഷന്‍ അവതരിപ്പിച്ചു

എംഐ നോട്ട്ബുക്ക് 14 ഹൊറൈസണ്‍ ഇ ലേണിങ് എഡിഷന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. പത്താം തലമുറയിലെ ഇന്റല്‍ ഐ3 പ്രോസസറുമായി ഇറങ്ങുന്ന വേര്‍ഷന്‍ തുടക്കത്തില്‍ ഏതാനും ദിവസത്തേക്ക് 34,999 രൂപയ്ക്കു വാങ്ങാം. എംആര്‍പി 54,999 രൂപയാണ്. കടകളിലൂടെയും, എംഐയുടെ വെബ്‌സൈറ്റുകളിലും, ആമസോണിലും ഇതു ലഭ്യമാക്കും. ഫുള്‍എച്ഡി റെസലൂഷനുള്ള സ്‌ക്രീന്‍, 8 ജിബി റാം, 256 ജിബി എസ്എസ്ഡി തുടങ്ങിയവയാണ് മറ്റു ചില ഫീച്ചറുകള്‍.

∙ റിലയന്‍സിലേക്ക് 9,555 കോടിയുടെ നിക്ഷേപം കൂടെ

സൗദി അറേബ്യ കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പബ്ലിക് ഇന്‍വെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഫണ്ട് 9,555 കോടി രൂപ റിലയന്‍സ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസില്‍ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കമ്പനി നേരത്തെ 11,367 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ച് റിലയന്‍സ് ജിയോയില്‍ 2.32 ശതമാനം ഓഹരി സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

∙ എംഎക്‌സ് കീകളുള്ള കീബോര്‍ഡ് ലോജിടെക് അവതരിപ്പിച്ചു; വില 12,995 രൂപ

പുതിയ ടച്ചിങ് അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന എംഎക്‌സ് കീകളുള്ള കീബോര്‍ഡ് ലോജിടെക് അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതിന്റെ വില 12,995 രൂപയായിരിക്കും. മുറിയിലെ പ്രകാശത്തിന് അനുസരിച്ച് സ്വയം ക്രമീകരിക്കുന്ന സ്മാര്‍ട് ബാക്‌ലൈറ്റിങും, ആം റെസ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും. ധാരാളം ടൈപ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കും ഗെയിം കളിക്കുന്നവര്‍ക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഈ കീബോര്‍ഡ്.

∙ ആമസോണ്‍ പലചരക്ക് അവശ്യസാധന വിതരണവും തുടങ്ങി

ആമസോണ്‍ ഇന്ത്യ, രാജ്യത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കൊല്‍ക്കത്തയടക്കം ഏഴു നഗരങ്ങളില്‍ പലചരക്ക്, അവശ്യസാധന വിതരണം തുടങ്ങി. ഇവയില്‍ മുംബൈ, ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളില്‍ നേരത്തെ മുതല്‍ പലചരക്കു വിതരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആമസോണ്‍ ഫ്രഷിന്റെ വിപുലീകരണവും നടക്കുന്നു. ഇപ്പോള്‍ മൊത്തം 25 ആമസോണ്‍ ഫ്രഷ് കേന്ദ്രങ്ങളാണ് രാജ്യത്തുള്ളത്.

∙ ആമസോണിന്റെ 300 കോടി ഡോളര്‍ വിലയ്ക്കുള്ള ഓഹരി ബെസോസ് വിറ്റു

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരനും ആമസോണ്‍ ഉടമയുമായ ജെഫ് ബെസോസ് തന്റെ കൈവശമുള്ള 300 കോടി ഡോളറിലധികം മൂല്യമുള്ള ഓഹരി വറ്റു. ഇതോടെ ഈ വര്‍ഷം മാത്രം അദ്ദേഹം 1000 കോടി ഡോളറിലേറെ മൂല്യമുള്ള ഓഹരികള്‍ വിറ്റിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അദ്ദേഹം 280 കോടി ഡോളറിനുളള ഓഹരിയാണ് വിറ്റിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ബെസോസിന് ആമസോണിന്റെ ഇകൊമേഴ്‌സ്, ക്ലൗഡ് ബിസിനസിലുള്ള ഓഹരി 10.6 ശതമാനമായിരിക്കുകയാണ്.

