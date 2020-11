ഗൂഗിൾ പേയും ഫോൺപേയും ‘കുടുങ്ങി’, നിയന്ത്രിച്ച് യുപിഐ; ഇന്ത്യൻ ടെലികോം ചൈനാമയമെന്ന് സർക്കാർ

ഗൂഗിള്‍ പേ, വാള്‍മാര്‍ട്ടിന്റെ ഫോണ്‍പേ, പേടിഎം തുടങ്ങിയ, യുപിഐ പേമെന്റ് സേവനദാതാക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നീക്കത്തെ വിമര്‍ശിച്ച് ഗൂഗിളും ഒരു പറ്റം അവലോകകരും രംഗത്തെത്തി. ഇന്ത്യയുടെ നാഷണല്‍ പേമെന്റ്‌സ് കോര്‍പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് (എന്‍പിസിഐ) ഒരു തേഡ് പാര്‍ട്ടി ആപ് പ്രൊവൈഡറും 30 ശതമാനത്തിലേറെ യുപിഐ പേമെന്റ് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് നിഷ്‌കര്‍ഷിച്ചത്. ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും ഡിജിറ്റല്‍ പേമെന്റ് രീതിയുടെ ശൈശവ ഘട്ടത്തിലാണ്. ഈ സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ അത് ഗുണകരമാവില്ല എന്നാണ് ഗൂഗിള്‍ പറയുന്നത്. ആളുകളെ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാന്‍ വിടണം എന്നാണ് അവര്‍ നടത്തിയ വിമര്‍ശനം. ഈ വാദത്തെ പിന്തുണച്ച് പല വിദഗ്ധരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

രാജ്യത്ത് യുപിഐ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്‍പിസിഐ ആണ്. അവരാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. എന്‍പിസിഐയുടെ തീരുമാനം രാജ്യത്തെ പല യുപിഐ പേമെന്റ് നടത്തുന്നവരെയും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നുവെന്നും ഗൂഗിള്‍ പേയുടെ ഇന്ത്യയിലെ മേധാവി സജിത് ശിവാനന്ദന്‍ പറഞ്ഞു. ദൈനംദിന പണമടയ്ക്കലിന്‍ ഗൂഗിള്‍ പേ അടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ നേരിട്ടു ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണിത്. അത് കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ യുപിഐ സിസ്റ്റത്തിലേക്കു കടുന്നുവരുന്നതിനും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അഭിപ്രായമുണ്ട്. പേടിഎം, ഫോണ്‍പേ എന്നീ കമ്പനികള്‍ പുതിയ നീക്കത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചില്ല. അതേസമയം, ഇതൊരു ജിയോ അനുകൂല നീക്കമായിരിക്കാമെന്ന് ആരോപിക്കുന്നവരുമുണ്ട്.

അതേസമയം, യുപിഐ പേമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ അപകടങ്ങള്‍ പരിഗണിച്ച ശേഷമാണ് തങ്ങള്‍ പുതിയ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന നിലപാടാണ് എന്‍പിസിഐ അറിയിച്ചത്. ഇപ്പോള്‍ 30 ശതമാനത്തിലേറെ പേമെന്റ് നടത്തുന്ന കമ്പനികള്‍ക്ക് അതു ഘട്ടംഘട്ടമായി താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരാന്‍ 2 വര്‍ഷം സമയം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, ചില കാര്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തതയില്ലെന്നാണ് പേരു വെളിപ്പെടുത്താന്‍ താത്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു മാര്‍ക്കറ്റ് നിരീക്ഷകന്‍ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോള്‍ 30 ശതമാനത്തിലേറെ മാര്‍ക്കറ്റ് ഷെയര്‍ ഉള്ള കമ്പനികള്‍ക്ക് പുതിയ നിയമം അനുസരിക്കണമെങ്കില്‍ തങ്ങളുടെ കസ്റ്റമര്‍മാരെ നഷ്ടപ്പെടുകയോ, അല്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ നടത്തുന്ന ചില പണമടയ്ക്കലുകള്‍ നടത്താതിരിക്കുകയോ വേണ്ടിവരും. ഇതിനാല്‍ തന്നെ പല കമ്പനികളുടെയും എക്‌സിക്യൂട്ടീവുമാര്‍ എന്‍പിസിഐ പ്രതിനിധികളെ നേരില്‍ കണ്ട് തങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠ രേഖപ്പെടുത്തും.

അടുത്തിടെയാണ് ഫോണ്‍പേക്ക് 25 കോടി റജിസ്റ്റേഡ് ഉപയോക്താക്കളെ ലഭിച്ചത്. ഇവരില്‍ 10 കോടിയിലേറെ പേര്‍ എല്ലാ മാസവും പണമടയ്ക്കുന്നു. ഇവര്‍ ഓക്ടോബര്‍ മാസത്തില്‍ 835 യുപിഐ പണമടയ്ക്കലാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിലവില്‍ ഫോണ്‍പേക്ക് 40 ശതമാനത്തിലേറെ മാര്‍ക്കറ്റ് ഷെയറാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നു. ഗൂഗിള്‍ പേക്ക് 67 ശതമാനം പ്രതിമാസ ഉപയോക്താക്കളാണ് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം സെപ്റ്റംബറില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ വര്‍ഷത്തെ കണക്കുകള്‍ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. 200 കോടിയിലേറെ യുപിഐ പണമടയ്ക്കലാണ് ഒക്ടോബര്‍ മാസത്തില്‍ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 3.86 ലക്ഷം കോടി രൂപ ഈ രീതിയില്‍ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരോ മാസവും യുപിഐ പേമെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വളര്‍ച്ച കാണാം.

എന്നാല്‍, എന്‍പിസിഐയുടേത് ഒരു സ്മാര്‍ട് നീക്കമാണെന്നാണ് ഭാരത്‌പേയുടെ സഹസ്ഥാപകന്‍ ആഷ്‌നീര്‍ ഗ്രോവര്‍ പറഞ്ഞത്. 20 ദശലക്ഷം ഉപയോക്താക്കളെ കിട്ടുന്നതോടെ വാട്‌സാപ് പേ ഏകദേശം 30 ശതമാനം മാര്‍ക്കറ്റ് വിഹിതം സമ്പാദിക്കും. ഗൂഗിള്‍ പേയും ഫോണ്‍പേയും 30 ശതമാനത്തിലേക്കു താഴും. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ ഈ രംഗത്ത് ഒരു കമ്പനിയുടെ മേധാവിത്വം ഉണ്ടാവില്ല. അതിനാല്‍ തന്നെ എന്‍പിസിഐ ഇതു നല്ലതുപോലെ ചിന്തിച്ചു നടപ്പിലാക്കിയതാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. 40 കോടി ഉപയോക്താക്കളുള്ള വാട്‌സാപിനോട് ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ പരമാവധി 2 കോടി പേരെ ഉള്‍പ്പെടുത്താനാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, റിലയന്‍സ് ജിയോയുടെ പേമെന്റ്‌സ് ബാങ്കിന് ഈ നീക്കം ഗുണകരമാകുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. റിലയന്‍സ് ജിയോയ്ക്ക് ബാങ്ക് പെര്‍മിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നതാണ് അവര്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്താത്. ബാങ്കിങ് ലൈസന്‍സ് സ്വന്തമാക്കിയ ജിയോ പേമെന്റ്‌സ് ബാങ്ക് തേഡ്-പാര്‍ട്ടി ആപ്പുകളുടെ വിഭാഗത്തില്‍ പെടുകയില്ല.

∙ ഹൈദരാബാദില്‍ 20,761 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ ആമസോണ്‍

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ വിദേശ നിക്ഷേപം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് തെലങ്കാനയ്ക്കാണ്- 20,761 കോടി രൂപ. ആമസോണ്‍ വെബ് സര്‍വീസസിന്റെ പുതിയ ഏഷ്യാ പസഫിക് മേഖലാ കേന്ദ്രത്തിനായാണ് ഇത്. ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ കേന്ദ്രമാണിത്. നേരത്തെ മംബൈയില്‍ മറ്റൊരു കേന്ദ്രം ആമസോണ്‍ തുറന്നിരുന്നു. ഇതോടെ തെലങ്കാന രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഡേറ്റാ സെന്റര്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി മാറിയെന്നാണ് സംസ്ഥാനം അഭിമാനപൂര്‍വ്വം അറിയിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പുകഴ്ത്താന്‍ ആമസോണും മറന്നില്ല.

∙ ടെലികോം മേഖല ചൈനാമയമെന്ന് സർക്കാർ

ചൈനീസ് ടെലികോം കമ്പനികളെ ഇന്ത്യയില്‍ 5ജി വിന്യസിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ സഹകരിപ്പിക്കണോ എന്ന് ഇതുവരെ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി അജയ് കുമാര്‍ ഭല്ല പറഞ്ഞത് നിലവിലുള്ള ടെലികോം മേഖലയില്‍ ചൈനയുടെ സാന്നിധ്യം അപാരമാണ് എന്നാണ്. രാജ്യത്തെ ആശയവിനിമയ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകളില്‍ പുതിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളേര്‍പ്പെടുത്താന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് സർക്കാർ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 5ജിയുടെ കാര്യത്തില്‍ സർക്കാർ അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല. എന്നാണ് അത് അനുവദിക്കുക എന്നതും, ആര്‍ക്കൊക്കെ സമ്മതം നല്‍കുമെന്ന കാര്യത്തിലും തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവിലുള്ള ചൈനമയമായ സംവിധാനങ്ങള്‍ക്ക് പകരംവയ്ക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ അവ പൊടുന്നനെ എടുത്തുമാറ്റാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം, സർക്കാരിന് ടെലികോം മേഖലയില്‍ ചില പ്രത്യേക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളൊരുക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതു തങ്ങള്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് 5ജി അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ ലിസ്റ്റില്‍ നിന്ന് വാവെയ് അടക്കമുള്ള ചൈനീസ് കമ്പനികളെ അമേരിക്ക നിരോധിച്ചു.

∙ ‌സമാര്‍ട് ഫോണ്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് ലീഡര്‍ ഷഓമിയാണെന്ന് ഐഡിസി

ഈ വര്‍ഷത്തെ മൂന്നാം പാദത്തില്‍ രാജ്യത്ത് ഏകദേശം 54.3 ദശലക്ഷം എണ്ണം സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍ വിറ്റുവെന്നാണ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഡേറ്റാ കോര്‍പറേഷന്‍ അഥവാ, ഐഡിസി പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 17 ശതമാനം അധിക വളര്‍ച്ച രാജ്യം കാണിച്ചുവെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. അതേസമയം, അമേരിക്കിയിലും ചൈനയിലും സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ വില്‍പ്പന മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളിലേതിനെ അപേക്ഷിച്ചു കുറഞ്ഞതായും അവര്‍ പറയുന്നു. മൂന്നാം പാദത്തില്‍ 13.5 ദശലക്ഷം ഫോണുകള്‍ വിറ്റ ഷഓമിയാണ് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവുമധികം സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ വിറ്റ കമ്പനിയെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. റെഡ്മി 8എ ഡ്യൂവല്‍, റെഡ്മി 8, റെഡ്മി നോട്ട് 9 എന്നിവ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. ആവശ്യത്തിനു ഘടകഭാഗങ്ങള്‍ എത്താതിരുന്നത് കമ്പനിക്കു ദേഷമായെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. ഓണ്‍ലൈന്‍ വില്‍പ്പനയിലെ 35 ശതമാനവും ഷഓമി കൈയ്യടക്കി. അവരുടെ പോകോ ഫോണുകള്‍ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തി. അതേസമയം, ഏറ്റവുമധികം വളര്‍ച്ച കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രാന്‍ഡ് സാംസങ് ആണ്- 38 ശതമാനം.

∙ ഐഒഎസ് 14.2, വാച്ച് ഒഎസ് 7.1 പുറത്തിറക്കി

ഐഒഎസ് 14.2, ഐപാഡ് ഒഎസ് 14.2, വാച്ച് ഒഎസ്7.1 എന്നീ പുതുക്കിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ വേര്‍ഷനുകള്‍ ആപ്പിള്‍ പുറത്തിറക്കി.

∙ 2021 ഫെബ്രുവരിക്കു മുൻപ് 25 ലക്ഷം മാക്ബുക്കുകള്‍ പുറത്തിറക്കും

തങ്ങളുടെ സിലിക്കന്‍ പ്രൊസസറില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന 25 ലക്ഷം മാക്ബുക്കുകള്‍ 2021 ഫെബ്രുവരിക്കു മുൻപ് പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് ആപ്പിളെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

