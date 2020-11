സംരംഭകൻ, സോഷ്യൽ മീഡിയ കൺസൾട്ടന്റ്, പ്രൊഫഷണൽ സ്പീക്കർ, 5 പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവ്, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് പ്രൊഫസർ, പോഡ്കാസ്റ്റർ, ഒരു ഓർഗാനിക് കർഷകൻ അങ്ങനെ എല്ലാം എല്ലാമാണ് കിറുബ ശങ്കർ. യുവസംരംഭകരുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച ഡിജിറ്റൽ രംഗത്തെ ‘മാജിക്മാന്‍’ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. ബിസിനസ് ബ്ലോഗിങ് സിഇഒയും F5ive ടെക്നോളജീസിന്റെ സ്ഥാപക ഡയറക്ടറുമാണ് കിറുബ ശങ്കർ. ഇന്റർനെറ്റ് രംഗത്ത് 24 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള കിറുബ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി ഡിജിറ്റൽ തന്ത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളായ ബ്രിട്ടിഷ് കൗൺസിൽ, ഡൊമിനോസ് പിസ്സ, മുരുഗപ്പ ഗ്രൂപ്പ്, മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പ്, സ്റ്റെർലിങ് ഹോളിഡേയ്‌സ്, ലാർസൻ & ട്യൂബ്രോ, ദി ഹിന്ദു ന്യൂസ്‌പേപ്പർ ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവയ്ക്കായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം നൽകുന്നുണ്ട്.

∙ ആരാണ് കിറുബ ശങ്കർ ?

ജീവിതത്തിൽ എന്തിനെങ്കിലും ഒരു രണ്ടാം അവസരം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ? ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാത്തവർ ഉണ്ടാകുമോ? ചിലപ്പോൾ മരണം കൺമുൻപിൽ എത്തുമ്പോഴാകും ഇതുവരെ ചെയ്തതൊന്നും ശരിയായിരുന്നില്ലെന്നും ഇനിയൊരു അവസരം കിട്ടിയാൽ അതൊക്കെ തിരുത്താമായിരുന്നെവെന്നും മനുഷ്യർ ഓർക്കുക. എന്നാൽ അത്തരമൊരു രണ്ടാം സാധ്യത വളരെ മുൻപ് തന്നെ തിരയാൻ സഹായിക്കുകയാണ്, കിറുബ ശങ്കർ എന്ന യുവാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാപനവും. ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനും സ്ഥാപനമോ? അതെ, ബിസിനസ് ബ്ലോഗിങ്ങ് എന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ കൺസൾട്ടൻസിയുടെ സി ഐ ഒയും F5ive ടെക്നോളോജിസ് എന്ന സംരംഭത്തിന്റെ സ്ഥാപകനുമാണ് കിറുബ ശങ്കറിന്റേതെല്ലാം വിജയംകണ്ട പരീക്ഷണങ്ങളാണ്. സ്വയം സംരംഭകനാവുകയും മറ്റുള്ളവരെ അതിനായി പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ശങ്കറിന്റെ പോളിസി.

ബ്ലോഗ്, ഫെയ്‌സ്ബുക്, ട്വിറ്റർ പോലെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയകളുടെ ബിസിനസ് സാധ്യതകളെ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംരംഭമാണ്, ബിസിനസ് ബ്ലോഗിങ്. നാം ഒരു ബിസിനസിനിറങ്ങുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി കച്ചവടം നടത്താം എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരമൊരു ആശയം ഉണ്ടാകുന്നത്. F5ive ടെക്നോളോജിസ് എന്ന സ്ഥാപനം വെബ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ സാധ്യതകളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയുമാണ്. തുല്യനിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ടു സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിജയഗാഥയാണ് കിറുബ ശങ്കറിന് പറയാനുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ വാക്കുകളിൽ, "എന്റെയീ രണ്ടു സ്ഥാപനങ്ങളും ഞാൻ തുടങ്ങിയത്, സോഷ്യൽ മീഡിയയെയും വെബ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെയും സാധ്യതകളെ വിപണിയിൽ എത്തിയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ബിസിനസ് ബ്ലോഗിങ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഇടങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണെങ്കിൽ F5ive ടെക്നോളോജിസ് ഇന്ത്യയിലെ കോർപ്പറേറ്റുകളെയും മറ്റു ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വെബ് ഡെവെലപ്മെന്റിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്."

സുലേഖ ഡോട്ട് കോമിലെ നീണ്ട പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് സ്വന്തമായി ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുമ്പോൾ ശങ്കറിന് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. ബ്ലോഗിങ്ങിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഏറെ ആക്ടീവായി എഴുത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന കിറുബ ശങ്കർ പുസ്തകങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഏഴു വർഷത്തെ തന്റെ ബ്ലോഗിങ്ങ് അനുഭവം ബിസിനസ് ബ്ലോഗിങ്ങ് എന്ന സംരഭത്തിനും ശങ്കറിനെ ഏറെ സഹായിച്ചു. ശങ്കറിന്റെ 95 ശതമാനത്തിലധികം വരുന്ന ക്ളയന്റുകളും പരസ്പരം പറഞ്ഞും അറിയിച്ചുമാണ്, അത് വിജയത്തിലെത്തിയത്. ഈ രണ്ടു സംരംഭങ്ങളും കൂടാതെ Proto.in എന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് സംരംഭത്തിന്റെ സഹ-സ്ഥാപകനുമാണ് കിറുബ ശങ്കർ. സ്വന്തം സംരംഭങ്ങൾ കൂടാതെ ഏഷ്യൻ കോളേജ് ഓഫ് ജേർണലിസത്തിൽ അധ്യാപകനുമാണ്, ഇദ്ദേഹം. ഒപ്പം പ്രമുഖ പത്രങ്ങളിൽ സംരംഭങ്ങളെ കുറിച്ചും ബിസിനസിനെ കുറിച്ചും കോളങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

പ്രൊഫഷണൽ സ്പീക്കേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റാണ് കിറുബ. ഡിജിറ്റൽ എക്സലൻസ്, ഡിജിറ്റൽ സെല്ലിങ് എന്നിവയിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ ഒരു ആഗോള പ്രൊഫഷണൽ സ്പീക്കർ എന്ന നിലയിൽ 21 രാജ്യങ്ങളിലായി സമ്മേളനങ്ങളിലും കോർപ്പറേറ്റ് പരിപാടികളിലും 700 ലധികം പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 18 വർഷമായി ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് പ്രൊഫസറാണ് കിറുബ നിരവധി സ്കൂളുകളിലും ക്ലാസെടുക്കുന്നുണ്ട്.

ജീവിത വിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംരംഭകർക്ക് നിരവധി വർക് ഷോപ്പുകളും കിറുബ ശങ്കർ നടത്തുന്നുണ്ട്. മൊബൈൽ, ലാപ്പ്ടോപ്പ് പോലെയുള്ള ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണമായും പിൻവാങ്ങിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ആണ് ഈ വർക്‌ഷോപ്പിനായി ശങ്കർ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടാറുള്ളത്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ടിവിയോ പത്രങ്ങളോ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിക്കും. ചിന്തകളിലും ആഗ്രഹങ്ങളിലും തങ്ങൾക്ക് എന്താകാനാണോ ആഗ്രഹം ആ വിചാരം മാത്രം, അതിനു വേണ്ടിയുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തൽ മാത്രം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രെസെന്റേഷനുകൾ അവർ സ്വയമുണ്ടാക്കി വർക്്ഷോപ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. മൂന്നു ചോദ്യങ്ങൾ കിറുബ ശങ്കറിന് യുവസംരംഭകരോട് ചോദിക്കാനുണ്ട്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവും സ്വപ്നവും നേടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്തൊക്കെ ഉറവിടങ്ങളാണ് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയ്ക്കായി നാം തിരയേണ്ടത്? എന്തൊക്കെ വെല്ലുവിളികളെയാണ് ലക്ഷ്യത്തിനായി നാം നേരിടേണ്ടത്?

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കിറുബ എന്ന പേര് പോലും തരംഗമാണ്. ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭകൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എഴുത്തുകാരനും പ്രഭാഷകനും വക്താവുമായി കിറുബ ശങ്കർ എന്ന പ്രതിഭ മാറുന്നു. തന്റെ ബ്ലോഗ്ഗിങ്ങിനെ കൂടാതെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ച അദ്ദേഹം ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസ്, ദി ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് തുടങ്ങിയ പത്രങ്ങളിലെ ടെക്നോളജി കോളമിസ്റ്റുമാണ്.

അറിയപ്പെടുന്ന പോഡ്‌കാസ്റ്ററാണ് കിറുബ. നിലവിൽ മൂന്ന് പോഡ്‌കാസ്റ്റുകൾ ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ബിസിനസ് ന്യൂസ്‌പേപ്പറായ ദി ഹിന്ദു ബിസിനസ് ലൈനുമായി സഹകരിച്ച് ദി മൂവേഴ്‌സ് & ഷേക്കേഴ്‌സ് പോഡ്‌കാസ്റ്റ് ആഗോള നേതാക്കളെയും സിഎക്‌സ്‌ഒകളെയും അഭിമുഖം ചെയ്യുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് പോഡ്‌കാസ്റ്റും പ്രശസ്തമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പോഡ്‌കാസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഗ്ലോബൽ സ്പീക്കർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ലോകത്തിലെ മികച്ച പ്രൊഫഷണൽ സ്പീക്കറുകളുമായി അഭിമുഖം നടത്തുന്നതാണിത്.

ജീവിത വിജയത്തിനാവശ്യമുള്ള ആശയങ്ങൾ, സ്വപ്‌നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സ്വയം നേടുക മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുക എന്നതും ഒരു കഴിവാണ്. സ്വയം സംരംഭകനാവുകയും മറ്റുള്ളവരെ തന്നിലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യുക, അതും ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് എനർജിയോടെ ഒപ്പം നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് അത്ര ചെറിയ കാര്യമല്ല. പൗലൊ കൊയ്‌ലോ പറയുന്നത് പോലെ, ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് നടപ്പാക്കുവാൻ ലോകം മുഴുവൻ അനുകൂലമായി നിൽക്കും. വേണ്ടത് ഏറ്റവും ശക്തമായ ആഗ്രഹം മാത്രം. ആ ആഗ്രഹത്തിന്റെ വാതിലുകളാണ് കിറുബ ശങ്കർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മറ്റുള്ളവർക്കായി തുറന്നിടുന്നത്.

ഫസ്റ്റ് ഷോസ് മനോരമ ഓൺലൈൻ ടെക്സ്പെക്റ്റേഷന്‍സിൽ കിറുബ ശങ്കറും

ഫസ്റ്റ് ഷോസ് മനോരമ ഓൺലൈൻ ടെക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് 2020 ൽ ബിസിനസ് ബ്ലോഗിങ് സിഇഒയും F5ive ടെക്നോളജീസിന്റെ സ്ഥാപക ഡയറക്ടറുമാണ് കിറുബ ശങ്കറും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. മലയാളിയുടെ വായനാശീലത്തിന് ഡിജിറ്റൽ മുഖം നൽകിയ മനോരമ ഒാൺലൈൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയ ഡിജിറ്റൽ സംഗമത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗം നവംബര്‍ 27, 28 തീയതികളിലാണ് നടക്കുന്നത്.

കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച തകർച്ചയിൽനിന്നു കരകയറി പുതിയ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും വളർച്ചയുടെ പാതയിലേക്കു തിരികെയെത്താനും ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗം നടത്തുന്ന പോരാട്ടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഷോസ് മനോരമ ഓൺലൈൻ ടെക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഡിജിറ്റൽ സംഗമത്തിന്റെ മൂന്നാം പതിപ്പിന് അരങ്ങൊരുങ്ങുന്നത്. ‘വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക’ എന്ന ആശയത്തിൽ ‘Digital-led 2021 | Define the new normal.’ എന്ന തീമിലാണ് വെർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ ഉച്ചകോടിയായി ടെക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് 2020 നടക്കുന്നത്.

ടെക് വിദഗ്ധരും മറ്റു മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖരും ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. സാങ്കേതിക രംഗത്ത് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയവർ, മികച്ച ബ്രാൻഡുകളുടെ തലവൻമാർ, ബിസിനസ് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നവർ, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ എന്നിവരുടെ കൂടിച്ചേരൽ കൂടിയാണ് ‘ടെക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ്’ മൂന്നാം പതിപ്പ്.

ഉടൻ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫസ്റ്റ് ഷോസ് ആണ് ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർ. അമൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി – ഓൺലൈൻ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാംസ് ‘അമൃത അഹെഡ്’ ആണ് നോളജഡ്ജ് പാര്‍ട്ണര്‍. ടെക്സ്പെക്റ്റേഷൻസിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.techspectations.com സന്ദർശിക്കുക.

