ആപ്പിള്‍ തങ്ങളുടെ മൊബൈല്‍ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതുക്കിയ പതിപ്പായ ഐഒഎസ് 14ല്‍ ചില സ്വകാര്യതാ കേന്ദ്രീകൃത ഫീച്ചറുകള്‍ കൊണ്ടുവരുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ന്നതിനാല്‍ അവരത് പുറത്തിറക്കുന്നത് മാറ്റിവച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സ്വകാര്യത നല്‍കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഡിസംബര്‍ 8 മുതല്‍ എല്ലാ ആപ്പിലും ലേബലുകള്‍ പതിക്കണമെന്നാണ് കമ്പനി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത്, പായ്ക്കറ്റുകളില്‍ വരുന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങളിലും പാനീയങ്ങളിലും അവയുടെ പോഷകാഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും കലോറിയെക്കുറിച്ചും എഴുതിവയ്ക്കുന്നതു പോലെ, ആപ്പുകള്‍ എന്താണ് ചെയ്യാന്‍പോകുന്നത് എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ലേബല്‍ പതിക്കാനാണ് ആപ്പിള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു കേട്ടതുപോലെ, ആപ്‌സ്റ്റോറില്‍ മാത്രമല്ല, മാക് ആപ് സ്റ്റോറിലുമുള്ള ആപ്പുകള്‍ ഉപയോക്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ള എന്തു വിവരങ്ങളാണ് ശേഖരിക്കുന്നതെന്ന് എഴുതി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ആപ്പിള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആപ്പുകളുടെ ഡൗണ്‍ലോഡ് പേജില്‍ ഇവ വ്യക്തമായി പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് കമ്പനി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ആപ്പിളിന്റെ ഡവലപ്പര്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ കമ്പനി ആപ് ഡവലപ്പര്‍മാര്‍ക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്- ആപ്പുകളും അവരുടെ പങ്കാളികളും ഉപയോക്താക്കളില്‍ നിന്നു ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ എന്തു ചെയ്യുമെന്നു വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ആപ്പിള്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ മാറ്റം വരുത്തുന്ന സമയത്ത് അത് ഡൗണ്‍ലോഡ് പേജില്‍ പ്രതിഫലിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നു കമ്പനി പറയുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ ഒരു ആപ്പിന് നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷന്‍ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ആപ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. ജിപിഎസ് ഫങ്ഷണാലിറ്റി വേണ്ടെന്ന് ഒരു ആപ് തീരുമാനിച്ചാല്‍ അതും ഡൗണ്‍ലോഡ് പേജില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കണമെന്നാണ് ആപ്പിള്‍ നിഷ്‌കര്‍ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട എന്നൊരു ചെറിയ ഇളവ് കമ്പനി ഇപ്പോള്‍ നല്‍കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ഉണ്ട്. എന്നാല്‍ ചില കാര്യങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയേ പറ്റൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്- ഉദാഹരണത്തിന് ഉപയോക്താക്കളുടെ ചെയ്തികള്‍ മുഴുവന്‍ സാദാ സമയം ട്രാക്കു ചെയ്യാന്‍ ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കില്‍ അതു ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപ് ഉപയോക്താവിനോടു പറയുക തന്നെ വേണമെന്നാണ് കമ്പനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. (അത്തരം ആപ്പുകള്‍ ഉണ്ടെന്ന കാര്യം ഇനി കൂടുതല്‍ വ്യക്തമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ.) ഡൗണ്‍ലോഡ് പേജില്‍ പതിക്കുന്ന ലേബലുകള്‍ ഉപയോക്താവിന് എളുപ്പത്തില്‍ മനസിലാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നവയായിരിക്കണം എന്നും പറയുന്നു. ഫോണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് നീക്കങ്ങള്‍ ട്രാക്കു ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉപയോക്താവിന് അറിവു നല്‍കണം. ഉപയോക്താവ് തന്റെ ഡിവൈസിനു നല്‍കിയിരിക്കുന്ന അനുവാദങ്ങള്‍ (ഉദാഹരണം ലൊക്കേഷന്‍) ആപ്പിള്‍ തന്നെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഡിസംബര്‍ 8നു മുൻപ് ഇത് എല്ലാ ആപ്പുകളും പാലിക്കേണ്ടതായുള്ളതിനാല്‍ ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ ലേബല്‍ പതിച്ചു തുടങ്ങാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

എന്നാല്‍, ഇതേക്കുറിച്ച് ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞു. തത്വത്തില്‍ ഇതു കേമമാണെന്നു പറയാമെങ്കിലും കാര്യങ്ങള്‍ അങ്ങനെയാകണമെന്നില്ല എന്നാണ് വിമര്‍ശകര്‍ പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് എല്ലാ ആപ്പുകള്‍ക്കും നിരന്തരം പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അവയ്‌ക്കൊപ്പം പുതിയ സ്വകാര്യതാ വിവരങ്ങളും നല്‍കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നാണ് ആപ്പിള്‍ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍, ഡേറ്റാ ദാഹികളായ ആപ്പുകള്‍ നല്‍കുന്ന സ്വയം പ്രഖ്യാപനത്തെ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് മുഖവിലയ്‌ക്കെടുക്കാനാകുമോ എന്നാണ് വിമര്‍ശകര്‍ ചോദിക്കുന്നത്. ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില കമ്പനികളാണുള്ളത്. അത് പരമാവധി ലഭിക്കുന്നത് ആപ്പിളിന്റെ ഉപകരണങ്ങളിലാണ്. ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം സെറ്റ്-അപ് ചെയ്യണമെന്നു മാത്രം. മോസിലാ ഫയര്‍ഫോകസ് തുടങ്ങിയ ചുരുക്കം ചില ആപ്പുകളും വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യതയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു.

∙ ആപ്പിളിന്റെ സ്വന്തം ചിപ്പിന് ഇന്റല്‍ കോര്‍ ഐ9 മാക്ബുക്ക് പ്രോയെക്കാള്‍ ശക്തി

ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ 5എന്‍എം പ്രോസസറായ ആപ്പിള്‍ എ14 ബയോണിക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ഈ വര്‍ഷത്തെ ഐപാഡ് എയറിലാണ്. തുടര്‍ന്ന് അത് ഐഫോണ്‍ 12 സീരിസിലും ഉപയോഗിച്ചു. എന്നാല്‍, ഇതിന്റെ മാറ്റം വരുത്തിയ വേര്‍ഷനായ എ14എക്‌സ് പ്രോസസര്‍ തങ്ങളുടെ അടുത്ത മാക്ബുക്കുകളില്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ആപ്പിള്‍ എന്നു പറയുന്നു. ഇത് ഇന്റല്‍ കോര്‍ ഐ9 ഉപയോഗിച്ചു നിര്‍മിച്ച മാക്ബുക്ക് പ്രോയെക്കാള്‍ ശക്തിയുള്ള കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ ആപ്പിളിനെ സഹായിക്കുമെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

∙ പബ്ജി മൊബൈല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ തിരിച്ചെത്തുമോ?

ഈ വര്‍ഷം ജൂണിലാണ് പബ്ജി മൊബൈലിനെ സൈബര്‍ സുരക്ഷയുടെ പേരില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നു പുറത്താക്കിയത്. എന്നാല്‍, അവരിപ്പോള്‍ തിരിച്ചുവരാനുള്ള കടുത്ത ശ്രമത്തിലാണെന്ന് വാര്‍ത്തകള്‍ പറയുന്നു. ക്രാഫ്റ്റണ്‍ എന്ന കമ്പനിയാണ് ഗെയിമിന്റെ ഉടമ. പബ്ജി മൊബൈല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വിതരണം നടത്തിവന്നത് ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ടെന്‍സന്റ് ആണ് എന്നതാണ് അവര്‍ക്കു വിനയായത്. നിരോധനം വന്നതോടെ ഇന്ത്യയില്‍ ടെന്‍സന്റുമായുള്ള ബന്ധം ക്രാഫ്റ്റണ്‍ വിച്ഛേദിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റ ടെന്‍സന്റിന്റെ ക്ലൗഡിലാണ് ശേഖരിച്ചിരുന്നത്. ക്ലൗഡിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ ക്രാഫ്റ്റണ്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റുമായി കരാറിലൊപ്പിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ആഷര്‍ ക്ലൗഡിലായിരിക്കും തങ്ങള്‍ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഡേറ്റ സൂക്ഷിക്കുക എന്നാണ് ക്രാഫ്റ്റണ്‍ സര്‍ക്കാരിനെ അറിയിക്കാന്‍ പോകുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ ഉപയോക്താക്കളുമായുള്ള ബന്ധം ഒക്ടോബറില്‍ പബ്ജി വിച്ഛേദിച്ചിരുന്നു. ഇനി ഒരു പുതിയ സ്ലേറ്റുമായി എല്ലാം ആദ്യം മുതല്‍ തുടങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കമ്പനി ആരായുന്നത്. ആളുകളുടെ ഡേറ്റയുടെ കാര്യത്തില്‍ അതീവ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തുമെന്നും, അതു സുതാര്യമായിരിക്കുമെന്നും, അത് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും ഗൗരവമായി തന്നെ കാണുമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. എല്ലാം ആദ്യം മുതല്‍ തുടങ്ങുന്നതിനാല്‍ സാങ്കേതികമായി പറഞ്ഞാല്‍ പബ്ജിക്കു തിരിച്ചുവരാം. സകല ചൈനീസ് ബന്ധവും കുടഞ്ഞെറിഞ്ഞ്, ഈ വര്‍ഷം തീരുന്നതിനു മുൻപ് വീണ്ടും ഇന്ത്യയിലെത്താനാണ് പബ്ജി കിണഞ്ഞു ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, അധികാരികള്‍ പബ്ജിയുടെ പുതിയ നീക്കത്തെ എങ്ങനെ കാണുമെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ആ നീക്കം വിജയിക്കുമോ എന്നറിയാന്‍ സാധിക്കുക.

∙ ഐപിഎല്‍ 2020 കാണുന്നതിനിടയില്‍ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് വിഡിയോ ചാറ്റ് നടത്താം

കൊറോണാവൈറസ് വ്യാപിക്കുന്നതിനു മുൻപുള്ള ഐപിഎല്‍ മത്സരങ്ങള്‍ കാണുന്നത് പല സുഹൃത്തുക്കളും ഒരുമിച്ചിരുന്നായിരുന്നു. എന്നാല്‍, പുതിയ സാഹചര്യത്തില്‍ അത് മിക്കവരും വേണ്ടന്നു വച്ചു. എന്നാല്‍, ഐപിഎല്‍ മത്സരങ്ങള്‍ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന ഡിസ്‌നി+ഹോട്‌സ്റ്റാര്‍ പുതിയ ഫീച്ചറുമായി എത്തുകയാണ്. സുഹൃത്തുക്കളുമൊപ്പം കളികള്‍ കണാനുള്ള (#WatchWithYaars) അവസരമാണ് അവര്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലൈവ് സ്ട്രീം നടക്കുന്ന അതേ സ്‌ക്രീനില്‍ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി വിഡിയോ ചാറ്റ് നടത്താനുള്ള അവസരമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ വിഐപി സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സോഷ്യല്‍ ഫീഡ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിച്ചിരുന്നു. ഈ ഫീച്ചര്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ സ്റ്റാര്‍ട്ട് വിഡിയോ കോള്‍ ഫീച്ചറില്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ആഡു ചെയ്യാം. വിഡിയോ ചാറ്റിന് അഞ്ചു കൂട്ടുകാരെ വരെ ആഡു ചെയ്യാം. കമന്ററി മുറിയാതെ കേള്‍ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുമുണ്ട്.

∙ ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടപോകാന്‍ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുമായി ബ്രിട്ടൻ

ചൈനീസ് കമ്പനികുളുമായി ബ്രിട്ടിഷ് കമ്പനികള്‍ ഇടപെടുന്നതിന് ചില മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് യുകെയുടെ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ഡിജിറ്റല്‍, കള്‍ചര്‍, മീഡിയ, ആന്‍ഡ് സ്‌പോട്‌സ് വിഭാഗം. യുകെയിലെ ചെറിയ കമ്പനികള്‍ക്ക് ചൈനീസ് സഹകരണത്തിലൂടെ കിട്ടാവുന്ന ചില ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയ്ക്കു വന്നേക്കാവുന്ന ദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിവു നല്‍കാനുള്ള ശ്രമമാണിത്. യുകെയിലെ കമ്പനികള്‍ തങ്ങളുടെ സാധനങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ വലിയ മാര്‍ക്കറ്റാണ് ചൈന. ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും ചൈനയുടേതാണ്. അതിനാല്‍ ചൈനയെ പാടെ ഒഴിവാക്കാതെയും അതേസമയം സുരക്ഷിതമായ ബിസിനസ് ഡീലുകള്‍ നടത്തിയും എങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോകാമെന്നും നടത്തിയ ആലോചനയുടെ ഫലമാണിത്. യുകെ-ചൈന വ്യാപാരം 76 ബില്ല്യന്‍ പൗണ്ട് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടിപ്പോള്‍.

∙ ആഫ്രിക്കയിലെ കടം വീട്ടാന്‍ ടവര്‍ വില്‍ക്കാനൊരുങ്ങി എയര്‍ടെല്‍

എയര്‍ടെല്‍ ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് ഇപ്പോള്‍ ഏകദേശം 3.5 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ കടമാണുള്ളത്. അതില്‍ ഏകദേശം 890 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ മെയ് മാസത്തില്‍ അടയ്ക്കണം. അതിനുള്ള വഴി കണ്ടെത്താനുള്ള പരക്കംപാച്ചിലില്ലാണ് കമ്പനി. അതിനായി തങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ടെലിഫോണ്‍ ടവറുകള്‍ വില്‍ക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് കമ്പനിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

English Summary: Apple to Make Data Tracking Disclosure Mandatory for App Store Developers After December 8