‘ഇന്ത്യയുടെ മകൾ’ ടെക് ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുമോ? പ്രതീക്ഷയോടെ സിലിക്കൺ വാലി കമ്പനികൾ

ലോകത്തെ ഒട്ടുമിക്ക മുൻനിര ടെക് കമ്പനികളും നിരവധി പ്രതിസന്ധികളാണ് നേരിടുന്നത്. ഗൂഗിൾ പോലുള്ള വൻകിട കമ്പനികളെ ചെറിയ കമ്പനികളാക്കി മാറ്റുമെന്ന ഭീതിവരെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടെയാണ് അമേരിക്കയിൽ പുതിയ പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും വരുന്നത്. പ്രസിഡന്റായി സ്ഥാനമേൽക്കാൻ പോകുന്ന ജോ ബൈഡനും ഇന്ത്യൻ വംശജയായ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസും സിലിക്കൺ വാലി കമ്പനികൾക്ക് രക്ഷയാകുമെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട്.

വലിയ ടെക് കമ്പനികളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് യുഎസിലെയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെയും ആന്റിട്രസ്റ്റ് നീക്കം നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ ടെക് സ്ഥാപനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുത്ത കമല ഹാരിസിന്റെ വരവ് FAANG കമ്പനികള്‍ക്ക് (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) വലിയ അനുഗ്രഹമാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ആശയത്തെ പിന്തുണച്ച ആദ്യത്തെ കുറച്ചുപേരിൽ ഒരാളാണ് ഹാരിസ് എങ്കിലും അവർ ഒരു മിതമായ ശബ്ദമാണ്. സാങ്കേതിക പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കും ഉപഭോക്തൃ ഡേറ്റയുടെ മികച്ച സംരക്ഷണത്തിനും ആഹ്വാനം ചെയ്ത അംഗമായിരുന്നു കമല ഹാരിസ്. ഫെയ്സ്ബുക് വൻ വളർച്ചയാണ് കൈവരിച്ചത്, ഉപഭോക്താക്കളുടെ മികച്ച താൽപ്പര്യങ്ങളെക്കാൾ വളർച്ചയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫെയ്സ്ബുക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ഗൗരവമായി കാണേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് അനിയന്ത്രിതമായി പോയ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് എന്നാണ് സിഎൻഎന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ കമല പറഞ്ഞത്.

എന്നാൽ, കമല ഹാരിസ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ കടന്നുവന്നയാളാണ്. കൂടാതെ സിലിക്കൺ വാലിയിലെ വൻകിട കമ്പനികളിലെ ശതകോടീശ്വരൻമാരുടെ ഗ്രൂപ്പിലടക്കം നിരവധി സുഹൃത്തുക്കളും അവർക്കുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റിൽ ബൈഡൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥിയായി നാമനിർദ്ദേശം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ, ഫെയ്സ്ബുക് സിഒഒ ഷെറിൻ സാൻഡ്‌ബെർഗ് ഹാരിസിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, ‘ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കറുത്ത സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒരു വലിയ നിമിഷം’ എന്നായിരുന്നു അവർ കുറിച്ചിട്ടത്.

കലിഫോർണിയ അറ്റോർണി ജനറൽ, സെയിൽസ്‌ഫോഴ്‌സ് സിഇഒ മാർക്ക് ബെനിയോഫ്, എയർബൺബി സിഇഒ ബ്രയാൻ ചെസ്‌കി, തുടർന്ന് യാഹൂ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാരിസ മേയർ, ആപ്പിളിന്റെ ജോണി ഐവ് എന്നിവരാണ് ഹാരിസിന്റെ 2014 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ധനസമാഹരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നവർ. അറ്റോർണി ജനറൽ, സെനറ്റർ എന്ന നിലയിൽ പ്രതികാര അശ്ലീലത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഹാരിസ് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിരുന്നു.

‘ഉത്തരവാദിത്തം’ കണക്കിലെടുത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ അക്കൗണ്ട് അടച്ചുപൂട്ടാൻ ട്വിറ്ററിനെ നിർബന്ധിക്കണമെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക്കിന്റെ പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾക്കിടെ ഹാരിസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രസിഡന്റ് ബൈഡന്റെ കീഴിലുള്ള ഭരണത്തിൽ ടെക് കമ്പനികൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വിശ്വാസ വിരുദ്ധ നിയമത്തിലെ പരിഷ്കാരങ്ങളായിരിക്കും.

രണ്ട് മാസത്തിനിടെ ഒരു ടെക് കമ്പനിക്കെതിരായ ഏറ്റവും വലിയ ആന്റിട്രസ്റ്റ് കേസിൽ യുഎസ് നീതിന്യായ വകുപ്പും 11 സ്റ്റേറ്റ് അറ്റോർണി ജനറലും ഗൂഗിളിനെതിരെ കേസെടുത്തു. ഓൺലൈൻ സേർച്ചിലെ വിപണി മേധാവിത്വം ഗൂഗിൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്നാണ് ആരോപണം. 449 പേജുള്ള പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ടിൽ ഫെയ്സ്ബുക്, ആമസോൺ, ഗൂഗിൾ, ആപ്പിൾ എന്നിവ കുത്തക അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്ന് യുഎസ് ജനപ്രതിനിധിസഭയിലെ നിയമനിർമാതാക്കൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

16 മാസത്തെ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമാണ് ഹൗസ് ജുഡീഷ്യറി ആന്റിട്രസ്റ്റ് ഉപസമിതി ജൂലൈയിൽ ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ മാർക്ക് സക്കർബർഗ്, ആമസോണിന്റെ ജെഫ് ബെസോസ്, ആപ്പിളിന്റെ ടിം കുക്ക്, ഗൂഗിളിന്റെ സുന്ദർ പിച്ചായ് എന്നിവരുമായി ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട വാദം കേട്ടത്.

സിലിക്കൺ വാലിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹാരിസിന് പാർട്ടിയിലെ മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് വൻകിട ടെക് കമ്പനികളെ നന്നായി അറിയാം. ഡെമോക്രാറ്റ് എലിസബത്ത് വാറൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഫെയ്സ്ബുക്കും ഗൂഗിളും വേർപെടുത്തണമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തവരാണ്.

