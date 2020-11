ബൈഡന്‍ ആമസോണിനെ ഇല്ലാതാക്കിയേക്കും; ടെക് കമ്പനികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് തല്ലോ, തലോടലോ?

ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെ മുൻപ് ഇല്ലാതിരുന്ന രോഷം പല രാജ്യങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കാലമാണിത്. ലോക ടെക്‌നോളജിയുടെ കേന്ദ്രമായ അമേരിക്കയില്‍ പുതിയ പ്രസിഡന്റും ഗവണ്‍മെന്റും വരുമ്പോള്‍ എന്തെല്ലാം മാറ്റമായിരിക്കും വരിക? അവസാന ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ബറാക് ഒബാമയുടെ കീഴില്‍ ഗൂഗിള്‍ ആസ്വദിച്ചിരുന്നത് വന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യമായിരുന്നു. അത് പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനു കീഴിലും നടക്കുമോ? ട്രംപ് ഭരണകൂടം തുടങ്ങിവച്ച ആന്റിട്രസ്റ്റ് നീക്കവും, ടെക് കമ്പനികള്‍ക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കുന്ന സെക്ഷന്‍ 230 എടുത്തു കളയാനുള്ള നീക്കത്തിനും എന്തു സംഭവിക്കും? ഇത്തരത്തിലുയരുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ നിരവധിയാണ്. കമ്പനികളില്‍ ആമസോണിനായിരിക്കാം ഏറ്റവും വലിയ ആഘാതമേല്‍ക്കാന്‍ പോകുന്നതെന്നാണ് പ്രഥമ വിലയിരുത്തലില്‍ പറയുന്നത്. ചില കമ്പനികള്‍ക്ക് ബൈഡന്‍ ഭരണകൂടത്തിനു കീഴില്‍ എന്തു പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചു പരിശോധിക്കാം.

∙ ഗൂഗിള്‍ (ആള്‍ഫബെറ്റ്)

നേരത്തെ പറഞ്ഞതു പോലെ ഒബാമ ഭരണകൂടം ആല്‍ഫബെറ്റിന്റെ ഗൂഗിളിനെയും മറ്റു ടെക് ഭീമന്മാരെയും വളരെ സ്‌നേഹപൂര്‍വമാണ് കണ്ടിരുന്നത്. ടെക് കമ്പനികളുടെ ജോലിക്കാര്‍ വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ ജോലിക്കെത്തിയ ശേഷം സിലിക്കന്‍ വാലിയിലെ തങ്ങളുടെ കമ്പനികളിലേക്ക് പോകുക പതിവായിരുന്നു. ബൈഡന്‍ ഭരണകൂടത്തിലും മുന്‍ ഗൂഗിള്‍ അഡ്മിനിസ്റ്ററേറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് പരിഗണന കിട്ടാതിരിക്കാനുളള സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാല്‍, ഒബാമയുടെ കാലത്തേതു പോലെയല്ലാതെ ടെക് കമ്പനികളോടുള്ള സമീപനത്തിന് കാര്യമായ മാറ്റം അമേരിക്കയിലും വന്നു കഴിഞ്ഞു. ചിലപ്പോള്‍ ബൈഡന്‍ ഗൂഗിളിനെ ഒരു കൈ അകലത്തില്‍ നിർത്തിയാലും അദ്ഭുതപ്പെടേണ്ടെന്നു പറയുന്നു. ഗൂഗിള്‍ പരിധി വിട്ടു വളരുകയും അസാധാരണ ശക്തിയാര്‍ജ്ജിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന വികാരം അമേരിക്കക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ പടര്‍ന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നു. ടെക് കമ്പനികള്‍ക്ക് സംരക്ഷണം നല്‍കുന്ന സെക്ഷന്‍ 230യ്ക്ക് എതിരെ ബൈഡന്‍ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ നിയമം പരിഷ്‌കരിക്കുകയോ എടുത്തുകളയുകയോ വേണമെന്ന വികാരവും പൊതുവെ വളരുന്നുണ്ട്.

ഇതാണ് ഗൂഗിള്‍ സേര്‍ച്ചിനും യുട്യൂബിനുമൊക്കെ സംരക്ഷണമൊരുക്കുന്നത്. ഇത് എടുത്തു മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ നടത്തുന്ന പോസ്റ്റുകള്‍ക്ക് കമ്പനികള്‍ ഉത്തരവാദിത്വം പറയേണ്ടിവരും. തങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ആരെങ്കിലും അപകീര്‍ത്തിപരമായ കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞാല്‍ യുട്യൂബും ഫെയ്‌സ്ബുക്കും തത്കാലം അതില്‍ യാതൊന്നും അറിഞ്ഞ മട്ടു ഭാവിക്കേണ്ട. സെക്ഷന്‍ 230 എടുത്തു മാറ്റിയാല്‍ ഒരോ തവണയും ഈ കമ്പനികളും കോടതി കയറേണ്ടതായും പിഴയൊടുക്കേണ്ടതായും വരാം. ബൈഡന്റെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടി വളരെയധികം ശക്തമായി വാദിച്ചുവന്ന ഒന്നാണ്, ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളെ കൂടി ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരാക്കണമെന്നത്. തെറ്റായ വിവരങ്ങളും, തീവ്രവാദവുമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ യഥേഷ്ടം പ്രചരിക്കുന്നത് തടയണമെന്ന വാദമുയര്‍ത്തുന്ന നിരവധി ഡെമോക്രാറ്റുകളുണ്ട്. ബൈഡന്‍ ഇതിനു സമ്മതിച്ചാല്‍ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ മോഡറേറ്റര്‍മാരെ നിയമിക്കേണ്ടതായി വരും. വിഡിയോകളും പോസ്റ്റുകളും പ്രചരിക്കുന്നതിനു മുൻപ് അവ നീക്കം ചെയ്യേണ്ട ചുമതല കമ്പനികളുടെ തലയില്‍ തന്നെ കെട്ടിവച്ചേക്കാം.

∙ ആമസോണ്‍ – ചിറകരിഞ്ഞേക്കാം

ട്രംപിന്റെ ഒരു വിനോദം തന്നെ ആമസോണിനും മേധാവി ജെഫ് ബെയ്‌സോസിനുമെതിരെ ട്വീറ്റുകൾ പോസ്റ്റു ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എങ്കില്‍ ബൈഡന്‍ അതു തുടര്‍ന്നേക്കില്ല. എന്നാലും, ആമസോണിനെതിരെയുള്ള ആന്റിട്രസ്റ്റ് അന്വേഷണങ്ങള്‍ വേഗത്തിലാക്കിയേക്കാം. ഇപ്പോള്‍ വൈറ്റ് ഹൗസിലും കോണ്‍ഗ്രസിലും അധികാരം കൈയ്യാളുന്ന ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ നയിക്കുന്ന ആന്റിട്രസ്റ്റ് സബ് കമ്മറ്റിയാണ് ആമസോണിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതു നിയമമാക്കിയാല്‍, ആമസോണിന് ഒരേസമയം ഒരു ഓണ്‍ലൈന്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായി നിലനില്‍ക്കാനും അതിലൂടെ സാധനങ്ങള്‍ വില്‍ക്കാനും സാധച്ചേക്കില്ല. (അതായത്, ആമസോണിലൂടെ സാധനങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്ന മറ്റു സെല്ലര്‍മാരുടെ പ്രൊഡക്ടുകള്‍ വിജയിച്ചാല്‍, ആമസോണ്‍ സ്വന്തമായി ആ പ്രൊഡക്ടുകള്‍ വില്‍ക്കുകയും ആദ്യം വിറ്റു വിജയം കൈവരിച്ച കമ്പനിയെ പിന്നിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് കമ്പനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളിലൊന്ന്.)

∙ ആപ്പിള്‍ - നല്ല കാലം

ബൈഡന്റെ വിജയം ആപ്പിളിന്റെ നല്ല കാലമായിരിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. ചൈനയുമായുള്ള വാണിജ്യ യുദ്ധം ബൈഡന്‍ പിന്‍വലിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ വന്നാല്‍, ഉയര്‍ന്ന താരിഫുകള്‍ താഴുകയും അത് ആപ്പിളിന് ഗുണകരമാകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നു. എച്-1ബി വീസയുടെ കാര്യത്തിലും ട്രംപിന്റെ തീരുമാനങ്ങളില്‍ മാറ്റംവരുത്തിയേക്കാം. അതും കമ്പനിക്കു ഗുണം ചെയ്യും. ആപ്പിളിനെതിരെയുള്ള ആന്റിട്രസ്റ്റ് നീക്കം ചര്‍ച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാനായിരിക്കാം ബൈഡന്റെ ശ്രമം. ആപ്പിളിന്റെ പ്രധാന ലോബിയിസ്റ്റായിരുന്ന സിന്തിയ ഹോഗന്‍, ബൈഡന്റെ വൈസ്പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള സേര്‍ച് കമ്മറ്റിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. പുതിയ ഭരണകൂടത്തില്‍ ആപ്പിളിന് സ്വാധീനം കണ്ടേക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

∙ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍- ആശ്വാസത്തോടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കും ട്വിറ്ററും

ട്രംപ് പോയതോടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കും ട്വിറ്ററും ഒരു പ്രശ്‌നം തീര്‍ന്നുവെന്ന രീതിയില്‍ ദീര്‍ഘശ്വാസം വിട്ടിരിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവര്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ തങ്ങളുടെ നിയമങ്ങളുമായി നീങ്ങിയേക്കും. ട്രംപ് ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ നടത്തിയ ഒരു പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യാതിരുന്നിതനെതിരെ നൂറുകണക്കിനു ഫെയ്‌സ്ബുക് ജോലിക്കാര്‍ വെര്‍ച്വല്‍ വാക്കൗട്ട് തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. ട്വിറ്ററിനും ടിക്‌ടോക്കിനും കൂടുതല്‍ ഗുണകരമാകാം ബൈഡന്റെ വരവെന്നു പറയുന്നു.

∙ ചിപ് നിര്‍മാതാക്കള്‍ക്ക് സന്തോഷമായേക്കാം

ചിപ് നിര്‍മാണ വ്യവസായത്തിന്റെ മൂല്യം 400 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറാണ്. അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികളെല്ലാവരും തന്നെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളില്‍ തങ്ങളുടെ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ നിർമിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നു തുടര്‍ന്നുവന്നത്. അത് ട്രംപ് തകിടംമറിച്ചിരുന്നു. ചൈനയ്ക്കും വാവെയ് കമ്പനിക്കുമെതിരെ ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉപരോധങ്ങള്‍ കുറച്ചെങ്കിലും നീക്കം ചെയ്താല്‍ പോലും ചിപ് നിര്‍മാണ വ്യവസായത്തിന് വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു.

