ഓൺ‌ലൈൻ പലചരക്ക് വിൽപന നെറ്റ്‌വർക്കായ ബിഗ് ബാസ്‌ക്കറ്റിലെ രണ്ട് കോടി ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റ ചോർന്നു. ചോർന്ന ഡേറ്റ എല്ലാം ഡാർക്ക് വെബിൽ വില്‍പനയ്ക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈബർ ഇന്റലിജൻസ് സ്ഥാപനമായ സൈബിളാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്. സെബിളിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഡാർക്ക് വെബിൽ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഉപഭോക്താവിന്റെ പേര്, ഇമെയിൽ ഐഡികൾ, പാസ്‌വേഡ് ഹാഷുകൾ, കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറുകൾ, വിലാസങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി സെൻസിറ്റീവ് ഡേറ്റകൾ ഉണ്ടെന്നാണ്. ബിഗ് ബാസ്‌ക്കറ്റിൽ നിന്ന് ചോർത്തിയ ഡേറ്റ ഡാർക്ക് വെബിൽ 30 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് ഹാക്കർ വിൽപനയ്ക്ക് വച്ചിരിക്കുന്നത്.

പതിവ് ഡാർക്ക് വെബ് നിരീക്ഷണത്തിനിടെ, സൈബിളിലെ ഗവേഷണ സംഘം സൈബർ-ക്രൈം മാർക്കറ്റിൽ ബിഗ് ബാസ്‌ക്കറ്റിന്റെ ഡേറ്റാബേസ് വിൽപനയ്‌ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഫയലിന് ‘member_member’ എന്നാണ് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എസ്‌ക്യുഎൽ ഫയലിന്റെ വലുപ്പം 15 ജിബി ആണ്. ഇതിൽ 2 കോടി ഉപയോക്തൃ ഡേറ്റ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ, ഇതിൽ പേരുകൾ, ഇമെയിൽ ഐഡികൾ, പാസ്‌വേഡ്, പിൻ, കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറുകൾ (മൊബൈൽ + ഫോൺ), പൂർണ വിലാസങ്ങൾ, ജനനത്തീയതി, ലൊക്കേഷൻ, ലോഗിൻ ഐപി വിലാസങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നും സൈബിളിന്റെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

ഡാർക്ക് വെബിൽ ഡേറ്റ ചോർന്നതായി സൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉപയോക്താക്കളുടെ സാമ്പത്തിക ഡേറ്റ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെട്ടു. ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിശദാംശങ്ങൾ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായി പങ്കിടേണ്ടതുണ്ട്. ഭാവിയിലെ ഓർഡറുകൾ എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് വെബ്സൈറ്റിൽ മറ്റു വിശദാംശങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സുരക്ഷിതമാണെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഹാക്കിങ് സംബന്ധിച്ച് ബെംഗളൂരുവിലെ സൈബർ സെല്ലിലും ബിഗ് ബാസ്‌ക്കറ്റ് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: BigBasket data of over 2 crore users leaked, now on sale in Dark Web