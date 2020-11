നഗ്നചിത്രങ്ങൾ ചോർന്നത്: ബെസോസിന്റെ കാമുകിയുടെ സഹോദരന്റെ മാനനഷ്ടക്കേസ് തള്ളാന്‍ ഉത്തരവ്

ജെഫ് ബെസോസിനെതിരായ മാനനഷ്ടക്കേസ് തള്ളാന്‍ അമേരിക്കന്‍ കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. ലോസ് ഏഞ്ചല്‍സ് കൗണ്ടി സുപ്പീരിയര്‍ കോടതിയാണ് ആമസോണ്‍ മേധാവിക്ക് അനുകൂലമായ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ജെഫ് ബെസോസിന്റെ പെണ്‍ സുഹൃത്ത് ലോറന്‍ സാഞ്ചെസിന്റെ സഹോദരന്‍ മൈക്കിള്‍ സാഞ്ചെസാണ് ബെസോസിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുരക്ഷാ വിഭാഗം തലവന്‍ ഗാവിന്‍ ഡി ബെക്കറിനുമെതിരെ മാനനഷ്ടക്കേസ് നല്‍കിയത്.

2019 ജനുവരിയിലാണ് ജെഫ് ബെസോസും ഭാര്യ മക്കെന്‍സിയും പിരിയാന്‍ തീരുമാനിക്കുന്നത്. വൈകാതെ നാഷണല്‍ എന്‍ക്വയ്‌റര്‍ എന്ന മാധ്യമം ബെസോസും ലോറന്‍ സാഞ്ചെസ് എന്ന മുന്‍ ടിവി അവതാരകയും തമ്മിലുള്ള സ്വകാര്യ സന്ദേശങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടതോടെയാണ് വിവാദങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്. ജെഫ് ബെസോസിന്റെ ഫോണില്‍ നിന്നും ഈ വിവരങ്ങള്‍ എങ്ങനെ ചോര്‍ന്നു എന്നതായിരുന്നു ഉയര്‍ന്ന പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളിലൊന്ന്. ഇതിന് ഉത്തരം ലഭിക്കാനായി ബെസോസ് തന്നെ തന്റെ സ്വകാര്യ സുരക്ഷാ വിഭാഗം മേധാവി ഗാവിന്‍ ഡി ബെക്കറിനെ ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കാന്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

നാല് മാസത്തോളം നീണ്ട അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് തങ്ങള്‍ക്ക് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ലഭിച്ചതെന്നാണ് നാഷണല്‍ എന്‍ക്വയ്‌റര്‍ അവകാശപ്പെട്ടത്. അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ 40000ത്തോളം മൈല്‍ ബെസോസിനേയും സാഞ്ചെസിനേയും പിന്തുടര്‍ന്നുവെന്നും ഇവര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍, 2019 ഫെബ്രുവരിയില്‍ നാഷണല്‍ എന്‍ക്വയ്‌റര്‍ ഉടമകളായ എഎംഐക്കും സിഇഒ ഡേവിഡ് പെക്കറിനുമെതിരെ തുറന്നടിച്ച് ജെഫ് ബെസോസ് രംഗത്തെത്തി. സ്വകാര്യ സന്ദേശങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവര്‍ ചെയ്യുന്നതെന്നായിരുന്നു ബെസോസ് ആരോപിച്ചത്. ഇത് തെളിയിക്കാനായി വിവിധ ഇമെയില്‍ സന്ദേശങ്ങളും അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ടു.

മൈക്കിള്‍ സാഞ്ചെസ് അടക്കമുള്ളവര്‍ക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും മാധ്യമങ്ങളോട് ഡി ബെക്കര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയില്‍ ലോറന്‍ സാഞ്ചെസിന്റെ സഹോദരനായ മൈക്കിള്‍ ബെസോസിനും ഡി ബെക്കറിനുമെതിരെ മാനനഷ്ടക്കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നത്. ജെഫ് ബെസോസിന്റെ നഗ്ന ചിത്രങ്ങള്‍ താന്‍ ചോര്‍ത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ലോറന്‍ സാഞ്ചെസ് പക്ഷേ താന്‍ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പറയാനാവില്ലെന്നു കൂടി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തിരുന്നു. ബെസോസിന്റെ നഗ്നചിത്രങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും തന്റെ കൈവശമില്ലായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു മൈക്കിള്‍ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത്.

2019 മാര്‍ച്ചില്‍ മറ്റൊരു സുപ്രധാന വെളിപ്പെടുത്തല്‍ കൂടി ഡി ബെക്കര്‍ നടത്തി. ജെഫ് ബെസോസിന്റെ ഫോണ്‍ ചോര്‍ത്തിയതിന് പിന്നില്‍ സൗദി അറേബ്യന്‍ സര്‍ക്കാരിന് പങ്കുണ്ടെന്നതായിരുന്നു അത്. വാഷിങ്ടണ്‍ പോസ്റ്റ് ലേഖകന്‍ ജമാല്‍ ഖഷോഗിയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്താന്‍ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇതെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. വാഷിംഗ്ടണ്‍ പോസ്റ്റ് ഉടമകൂടിയായ ജെഫ് ബെസോസുമായുള്ള ഖഷോഗിയുടെ സന്ദേശങ്ങള്‍ കണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്നും വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു. 2020 ജനുവരിയില്‍ ബെസോസിന്റെ ഐഫോണ്‍ ഹാക്കു ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ സൗദി ഭരണാധികാരി മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാനെതിരെ സംശയിക്കാവുന്ന തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് ഗാര്‍ഡിയന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുകയും യുഎന്‍ അന്വേഷകര്‍ ശരിവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

രണ്ട് ലക്ഷം ഡോളര്‍ വാങ്ങി 2018 ഒക്ടോബറില്‍ മൈക്കിള്‍ സാഞ്ചെസാണ് ജെഫ് ബെസോസിന്റെ സ്വകാര്യ ചിത്രങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും എഎംഐക്ക് നല്‍കിയതെന്ന് ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ് ജനുവരിയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തിരുന്നു. ലോറന്‍ സാഞ്ചെസ് ഈ ചിത്രങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും സഹോദരന് അയച്ചുകൊടുത്തതാണെന്നും ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

മൈക്കിള്‍ സാഞ്ചെസ് മാനനഷ്ടക്കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ സഹോദരനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് ലോറന്‍ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഒരിക്കലും പൊറുക്കാനാവാത്ത വിശ്വാസവഞ്ചനയാണ് തന്റെ സഹോദരന്‍ നടത്തിയതെന്നായിരുന്നു ലോറന്‍ പറഞ്ഞത്. സഹോദരന്‍ നല്‍കിയ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത മാനനഷ്ടക്കേസിനെ ചൊല്ലി കുടുംബമാകെ വേദനിക്കുന്നുവെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തിരുന്നു. ജെഫ് ബെസോസിനെതിരായ മാനനഷ്ടക്കേസില്‍ ഇടക്കാല വിധിയാണിപ്പോള്‍ വന്നിരിക്കുന്നത്. നവംബര്‍ 24ലേക്കാണ് ഈ കേസ് ഇപ്പോള്‍ നീട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

