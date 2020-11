വാരിക്കോരി ഓഫർ, 24 മണിക്കൂറിൽ നടന്നത് 416,716.44 കോടിയുടെ കച്ചവടം, വിപണിയെ ഞെട്ടിച്ച് ആലിബാബ!

രാജ്യാന്തര ഓൺലൈൻ ഇ–കൊമേഴ്സ് കമ്പനിയായ ആലിബാബയ്ക്ക് വീണ്ടും റെക്കോർഡ് നേട്ടം. ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ആലിബാബ കേവലം 24 മണിക്കൂർ കച്ചവടത്തിലൂടെ സ്വന്തമാക്കിയത് 5600 കോടി ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 416,716.44 കോടി രൂപ). ഒരു ദിവസം തന്നെ ഇത്രയും വരുമാനം നേടുന്നത് ഇ–കൊമേഴ്സ് കമ്പനികളുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അപൂർവ്വ സംഭവമാണ്.

ആലിബാബയുടെ വാര്‍ഷിക ഷോപ്പിങ് ദിവസമായ നവംബർ 11ന് ബുധനാഴ്ച പ്രത്യേക ഓഫര്‍ വിൽപനയാണ് നടന്നത്. അന്നത്തെ ദിവസം 1 മിനിറ്റ് നേരത്തെ ഓഫര്‍ വില്‍പനയിൽ ആലിബാബ നേടിയത് 100 കോടി ഡോളറാണ്. ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ ബ്രാൻഡുകളുടെ ഉൽപന്നങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും വിറ്റഴിച്ചത്. കച്ചവടം തുടങ്ങി 16.5 മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും 3080 കോടി ഡോളറിന്റെ കച്ചവടം നടന്നിരുന്നു. ഇതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റെക്കോർഡ് നേട്ടം. എന്നാൽ കൊറോണവൈറസ് കാരണം ആരും പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ പോകാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നതിനാൽ കച്ചവടം കൂടിയെന്നാണ് കമ്പനി വക്താവ് പറഞ്ഞത്.

ആമസോൺ.കോമിന്റെ രണ്ട് ദിവസത്തെ ആഗോള പ്രൈം ഡേയേക്കാൾ 16 ഇരട്ടി ഓർഡറുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ആലിബാബയ്ക്ക് സാധിച്ചു. ഇത്രയും വലിയ വിൽപന ചൈനയുടെ കൊറോണവൈറസിന് ശേഷമുള്ള സാമ്പത്തിക വീണ്ടെടുക്കലിന്റെ സൂചനയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കോവിഡ് -19 കാരണം പല ചൈനക്കാർക്കും വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. ഇത് യഥാർഥത്തിൽ ഓൺലൈൻ ഉപഭോഗത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ആലിബാബ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലിയു ബോ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞത്.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഫിൻ‌ടെക് അഫിലിയേറ്റ് ആന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിസ്റ്റിങ് റെഗുലേറ്റർമാർ ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ വിപണി മൂല്യത്തിന്റെ 10 ശതമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ആലിബാബ ഗ്രൂപ്പ് ഹോൾഡിംഗ് ലിമിറ്റഡിന് ഇത്രയും നേട്ടം കൈവരിക്കാനായത്. കാര്യമായി അറിയപ്പെടാത്ത ബ്രാൻഡുകൾക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പോഷർ നൽകുന്നതിനായി കമ്പനി ഈ വർഷം ആദ്യം തന്നെ വിൽപന ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

ഉപഭോക്തൃ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മുതൽ ആഡംബര വസ്തുക്കൾ, കാറുകൾ വരെ എല്ലാം വിൽപനയിൽ ഹിറ്റായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ വൻ മുന്നേറ്റമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും നവംബർ 11 ന് നടക്കുന്ന ആലിബാബയുടെ സിംഗിൾസ് ഡേ ഷോപ്പിംഗ് ഉത്സവം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷമാണ്.

ചൈനീസ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ മാന്ദ്യത്തിനിടയിലും വൻ മുന്നേറ്റമാണ് പ്രകടമായത്. യു‌എസ്-ചൈന വ്യാപാര യുദ്ധമോ, കൊറോണയോ ഒന്നും ആലിബാബ സെയിലിനെ ബാധിച്ചില്ല. കമ്പനിയുടെ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വിപണനകേന്ദ്രങ്ങളായ ടമാൽ, ടൊബാവോ എന്നിവ പരമ്പരാഗതമായി വാർഷിക ഷോപ്പിങ് എക്സ്ട്രാവാഗാൻസയുടെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലം ഈ വർഷത്തെ ഉത്സവത്തിലും ബിസിനസ്-ടു-ബിസിനസ് ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളായ അലിഎക്സ്പ്രസ്, ലസാഡ, അലിബാബയുടെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് സബ്സിഡിയറിയും ചേർന്നിരുന്നു.

ചൈനക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ള വന്‍ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നു പോലും വലിയതോതിൽ ഓർഡറുകൾ ലഭിച്ചു. ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡെ, സൈബര്‍ മൺഡെ കച്ചവചടങ്ങളേക്കാളും മികച്ച നേട്ടമാണ് ചൈനീസ് ആലിബാബ സ്വന്തമാക്കിയത്. ചൈനയുടെ ആഗോള വിപണിയിലെ സ്വാധീനം വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ വിൽപന. അമേരിക്കൻ ഇ–കൊമേഴ്സ് കമ്പനികളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന പ്രകടമാണ് ആലിബാബ നടത്തിയത്.

English Summary: Alibaba boasts $56 billion sales as post-virus Singles' Day gets into full swing