അന്ന് മേയാൻ വിട്ടവരൊക്കെ ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞുകൊത്തുന്നു, നിയന്ത്രിക്കാൻ ചൈന

ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യ സ്വഭാവത്തിനെതിരെ അമേരിക്കയ്ക്കും യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനും ശേഷം ചൈനയും രംഗത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആലിബാബ ഗ്രൂപ്പ്, ടെന്‍സന്റ് തുടങ്ങിയ ഭീമന്മാര്‍ക്കെതിരെയായിരിക്കും അന്വേഷണം. ചില മേഖലകള്‍ കൈയ്യടക്കി വച്ച ശേഷം മറ്റു കമ്പനികള്‍ക്ക് വളരാന്‍ അവസരം നല്‍കാതെയിരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളാണ് ചൈനയും അന്വേഷണവിധേയമാക്കുന്നത്. അമേരിക്കന്‍ ടെക്‌നോളജി ഭീമന്മാര്‍ക്കെതിരെ മത്സരിക്കട്ടെ എന്നു കരുതിയാണ് ചൈന ഇത്രയുംകാലം നോക്കി നിന്നതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. അത് ചൈനയുടെ അഭിമാനപ്രശ്‌നമായി കണ്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍, ശക്തിയാര്‍ജിച്ച ടെക്‌നോളജി ഭീമന്മാര്‍ മറ്റു കമ്പനികള്‍ക്ക് വഴി മുടക്കി നില്‍ക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ഭാവിക്കു നല്ലതല്ലെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് ചൈന അവര്‍ക്കെതിരെ വാളെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ജിൻ‌പിങ്ങിന്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ചൈനയിലെ ഏറ്റവും ശക്തരായ ചില കമ്പനികളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. നിക്ഷേപകരെ ഞെട്ടിക്കുകയും രാജ്യത്തെ സമ്പന്നരായ സംരംഭകർക്ക് തിരിച്ചടി നൽകുകയും ചെയ്യാനും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ തുടക്കം മാത്രമാണ് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്‍പ് ആലിബാബ മേധാവി ജാക്ക് മാക്കെതിരെ നടന്നത്.

അലിബാബാ ഗ്രൂപ്പ് ഹോൾഡിങ് ലിമിറ്റഡ്, ടെൻസെന്റ് ഹോൾഡിങ്സ് ലിമിറ്റഡ് തുടങ്ങിയ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന സ്വാധീനം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഇന്റർനെറ്റ് വ്യവസായത്തിലെ കുത്തക നടപടികളെ വേരോടെ പിഴുതെറിയുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ബെജിങ് ചൊവ്വാഴ്ച അവതരിപ്പിച്ചത്. ധനകാര്യമേഖലയിൽ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഒരാഴ്ചയോളം ചൈനീസ് ഇക്വിറ്റികളിലെ വിൽപ്പന, ആന്റ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനിയുടെ 35 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ പ്രാരംഭ പബ്ലിക് ഓഫറിങ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു.

ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ സർക്കാർ അതിന്റെ പിടി ക്രമാതീതമായി ശക്തമാക്കിയിരിക്കെ, ചൈനയുടെ വളർന്നുവരുന്ന ഇന്റർനെറ്റ്, ഇ-കൊമേഴ്‌സ്, ഡിജിറ്റൽ ഫിനാൻസ് വ്യവസായങ്ങളിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന ബിസിനസ്സുകളോട് മറ്റൊരു സമീപനമാണ് ഇപ്പോൾ കൈക്കൊള്ളുന്നത്.

ആലിബാബ, ആന്റ്, ടെൻസെന്റ് എന്നിവ മാത്രം ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഏകദേശം 2 ട്രില്യൺ ഡോളർ വിപണി മൂലധനത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇത് ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈന ലിമിറ്റഡ് പോലുള്ള സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനികളെ മറികടന്ന് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ കമ്പനികളായി. സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നീക്കത്തെ തുടർന്ന് ആലിബാബയുടെ ഓഹരികൾ ഓഗസ്റ്റിനു ശേഷം ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് പോയി. അതേസമയം കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം ആന്റിന്റെ 280 ബില്യൺ ഡോളർ മൂല്യം പകുതിയായി കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് വിശകലന വിദഗ്ധർ കണക്കാക്കുന്നത്. രണ്ട് കമ്പനികളും സ്ഥാപിച്ചത് ചൈനയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ബിസിനസുകാരനായ ശതകോടീശ്വരൻ ജാക്ക് മായാണ്.

പേ -മെന്റ് ഭീമനായ ടെൻസെന്റിന്റെ ഓഹരികൾ ഹോങ്കോങ്ങിൽ 6 ശതമാനം വരെ ഇടിഞ്ഞു. ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗുകളിലേക്കും മൂവി ടിക്കറ്റുകളിലേക്കും വ്യാപിച്ച ഫുഡ് ഡെലിവറി സ്റ്റാർട്ടപ്പായ മീറ്റുവാനും നഷ്ടത്തിലായി. എന്നാൽ ചൈനീസ് സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ ആലിബാബയോ ടെൻസെന്റോ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

∙ ജാക്ക് മായ്ക്ക് സംഭവിച്ചതെന്ത്?

'ചൈനക്കാര്‍ പറയുന്നതു പോലെ, നിങ്ങള്‍ 100,000 യുവാന്‍ ബാങ്കില്‍ നിന്നു കടമെടുത്താല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ചെറിയ പേടിയുണ്ടാകും; നിങ്ങള്‍ 10 ലക്ഷം യുവാനാണ് കടമെടുക്കുന്നതെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കും ബാങ്കിനും പേടിയുണ്ടാകും, അതേസമയം നിങ്ങള്‍ 1 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറാണ് കടമെടുക്കുന്നതെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഭയമേ കാണില്ല, മറിച്ച് ബാങ്കിനു പേടിയുണ്ടാകും', എന്ന് തുറന്നടിച്ചതാണ് ആലിബാബയുടെ സ്ഥാപകനും ചൈനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനുമായ ജാക് മായ്ക്കു പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ അമളിയെന്നു വിദേശ നിരീക്ഷകര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഐപിഒ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നതിന് രണ്ടാഴ്ച മുൻപാണ് രാജ്യത്തെ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള, ചൈനയെ ചൊടിപ്പിച്ച, ഈ വാചകം മാ തന്റെ ഒരു പ്രസംഗത്തില്‍ പറഞ്ഞത്. ഷാങ്ഹായില്‍ ഉന്നത വ്യക്തികളടങ്ങുന്ന ഒരു ഫോറത്തില്‍ തന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോള്‍ മാ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കില്ല തനിക്കു വരാന്‍ പോകുന്നത് 35 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറിന്റെ (ഏകദേശം 260786 കോടി രൂപ) നഷ്ടമാമെന്ന്.

ഈ പ്രസംഗത്തില്‍ മാ ആഗോള ബാങ്കിങ് സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്ന ബെയ്‌സല്‍ കരാറിനെക്കുറിച്ച്, വയസന്മാരുടെ ക്ലബ് എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചതോ, അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന റിസ്‌കിനെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞതോ പോലും ചൈനയ്ക്ക് പ്രശ്‌നമായിരിക്കില്ല. പക്ഷേ, ആ കൂട്ടത്തില്‍ ചൈനയ്ക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക പരിസ്ഥിതി ഇല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞത് അധികാരികള്‍ ഗൗരവത്തിലെടുക്കുകായിരുന്നു. ചൈനീസ് ബാങ്കുകള്‍ പണയം വയ്ക്കല്‍ കടകളാണെന്നും മാ പറഞ്ഞു. ഇതിനാല്‍ ചിലര്‍ വന്‍ തുക കടമെടുക്കുന്നു. അതോടെ അവര്‍ക്കു പണം നഷ്ടമാകുന്നില്ലെന്നു ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാദ പ്രസ്താവന.

ഇതിനുള്ള ശരിക്കുള്ള അടി ചൈന അപ്പോള്‍ത്തന്നെ കൊടുത്തില്ല. രണ്ടാഴ്ച കാത്തിരുന്ന ശേഷമാണ് നല്‍കിയത്. ചൈനയുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങള്‍ നോക്കിനടത്തുന്ന കമ്മറ്റി മായെ വിളിച്ചുവരുത്തി ശാസിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് കുറഞ്ഞ തുകകള്‍ വായ്പ നല്‍കുന്നതിന് പുതിയ നിയമങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു. മായുടെ പുതിയ സംരംഭമായ ആന്റ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങാനിരുന്ന ചെറുകിട വായാപാ ബിസിനസിന് പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ ബാധകമാക്കി. എന്നാല്‍, മായ്ക്കുള്ള ശരിക്കുള്ള അടി കൊടുത്തത് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയിലാണ്. ഷാങ്ഹായ്, ഹോങ്കോങ് സ്‌റ്റോക് എക്‌ചേഞ്ചുകളിലായി 35 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ മൂല്യത്തിലുള്ള ലോകം ഇന്നേവരെ കണ്ടിരിക്കുന്നതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഐപിഒ മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. നിയമത്തില്‍ വരുത്തിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊണ്ട ശേഷം മതി ഐപിഒ എന്നാണ് അധികാരികള്‍ പറഞ്ഞത്. ഈ വാര്‍ത്ത വന്നതോടെ ന്യൂയോര്‍ക്ക് സ്‌റ്റോക്ക് എക്‌ചേഞ്ചിലും ആലിബാബയുടെ ഓഹരികള്‍ മൂക്കു കുത്തി. താഴേക്കു പോകുന്ന വഴി മറ്റു ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ വിലകളും വലിച്ചു താഴേക്കു കൊണ്ടുപോയി.

മാ പറഞ്ഞത് അല്‍പ്പം അതിശയകരമായ കാര്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ സത്യവും. ചെറുകിട ലോണ്‍ എടുക്കാന്‍ വരുന്നവര്‍ക്ക് ചൈനീസ് ബാങ്കുകള്‍ വായ്പ നല്‍കാന്‍ വൈമുഖ്യമുള്ളവരായിരുന്നു. വലിയ തുകയ്ക്കുള്ള ലോണുകള്‍ നല്‍കുന്ന കാര്യത്തില്‍ അവര്‍ക്കു മടിയില്ലായിരുന്നു താനും. ബാങ്കുകള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വന്‍ തുകകള്‍ കാണുമ്പോള്‍ ആര്‍ക്കാണെങ്കിലും മതിപ്പു തോന്നുമെന്നതിനാലാണ് ചൈന ഈ വഴി സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് നിരീക്ഷകര്‍ പറയുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടു മുഴുവന്‍ ചൈനീസ് ബാങ്കുകള്‍ ചെറുകിട ലോണുകള്‍ നല്‍കാന്‍ വിസമ്മതിച്ചിരുന്നതായി കണക്കുകള്‍ കാണിക്കുന്നു. ഇതിനാല്‍ തന്നെ ചെറിയ കമ്പനികള്‍ക്ക് മുന്നോട്ടു പോക്ക് വിഷമംപിടിച്ചതായിരുന്നു. എന്നാല്‍, മായുടെ വാക്കുകള്‍ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞതല്ല. അവ അങ്ങാടിപ്പാട്ടാണ്. പീപ്പള്‍സ് ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈനയിലെ അധികാരികളും ഇതു തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട്. അവര്‍ക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. അപ്പോള്‍ എന്തിനാണ് മായെ മാറ്റി നിർത്തി അടിച്ചത്?

ആന്റ് കമ്പനി ധാരളം ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. ഐപിഒ വഴി 34.5 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ ഉണ്ടാക്കാനാണ് കമ്പനി ശ്രമിച്ചത്. ഈ തുകയുടെ വലിയൊരു പങ്കും ചെറുകിട ലോണുകളായി നല്‍കാനാണ് മാ ഇരുന്നത്. അതേസമയം, ചൈനീസ് ബാങ്കുകള്‍ക്ക് ഇനി ലോണ്‍ നല്‍കാന്‍ ഇനി അധികം ആസ്തിയുമില്ല. ചെറുകിട ലോണ്‍ ബിസിനസ് അതിവേഗമാണ് ചൈനയില്‍ വളരുന്നത്. ആന്റിന്റെ ഉപയോക്താക്കള്‍ ധാരാളമായി ചെറുകിട ലോണുകള്‍ എടുത്തു കൂട്ടുന്നുമുണ്ട്. കൂടുതല്‍ മൂലധനവുമായി ആന്റ് ഇറങ്ങിയാല്‍ തങ്ങള്‍ക്കു തട്ടുകിട്ടുമെന്ന തോന്നല്‍ തന്നെയായിരിക്കാം ബെയ്ജിങ്ങിനെക്കൊണ്ട് ഇതു ചെയ്യിച്ചതെന്നു കരുതുന്നു. ബാങ്കുകള്‍ക്കും വേണ്ടത്ര പരിഷ്‌കരണം വരുത്താനൊരു ഇടവേള വേണമായിരിക്കും. പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ ആന്റിന് ഐപിഒ ഇറക്കാനാവില്ലെന്നാണ് ഷാങ്ഹായ് സ്‌റ്റോക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് വിധിച്ചത്. പക്ഷേ, യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ഒന്നിനും മാറ്റംവരുത്തിയിട്ടുമില്ല.

വിവാദ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ മാ പറഞ്ഞത്, ഈ പ്രസംഗത്തിനു വരണമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ തനിക്ക് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു എന്നാണ്. വരാതിരുന്നെങ്കില്‍ എന്നായിരിക്കും മാ ഇപ്പോള്‍ ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ചൈനയ്ക്ക് ശരിക്കുള്ള പുരോഗതി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഈ മനുഷ്യനെ അയള്‍ക്കിഷ്ടമുള്ളതു ചെയ്യാന്‍ അനുവക്കുക തന്നെ വേണമെന്ന് വാദിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ചൈനയിലെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ബിസിനസ് വികസിപ്പിച്ച മാന്ത്രികനായ മായ്ക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും നല്‍കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് അവര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ചൈനയുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാ പറഞ്ഞത് ശരിയായിരിക്കണം. പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ കാതലറിഞ്ഞ ശേഷമായിരിക്കും മാ പ്രതികരിച്ചതെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. പന്തിപ്പോള്‍ ബെയ്ജിങിന്റെ കോര്‍ട്ടിലാണ്.

