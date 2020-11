സ്പേസ് എക്സ് റോക്കറ്റിൽ 4 പേർ കൂടി ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക്, വിക്ഷേപണം ശനിയാഴ്ച

മെയ് മാസത്തിലെ വിജയകരമായ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നാല് ബഹിരാകാശയാത്രികരെ കൂടി രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സ്‌പേസ് എക്‌സ് റോക്കറ്റും പേടകവും സജ്ജമായി. മൂന്ന് പേര്‍ നാസയില്‍ നിന്നും ഒരാൾ ജാപ്പനീസ് ബഹിരാകാശയാത്രികനുമാണ് ശനിയാഴ്ച സ്പേസ് എക്സ് റോക്കറ്റിൽ യാത്രതിരിക്കുക. മെയ് മാസത്തിൽ രണ്ട് ബഹിരാകാശയാത്രികരെ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ എത്തിക്കുകയും ഓഗസ്റ്റിൽ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്കും കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന സ്‌പേസ് എക്‌സിന്റെ ക്രൂ ഡ്രാഗൺ ക്യാപ്‌സ്യൂൾ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് നാസ ചൊവ്വാഴ്ച ഔദ്യോഗികമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി.

‘അമേരിക്കൻ റോക്കറ്റിലും ബഹിരാകാശവാഹനത്തിലും പതിവായി മനുഷ്യരെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കാനും അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ തന്നെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിലും അതിയായ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് നാസ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ജിം ബ്രിഡെൻസ്റ്റൈൻ പറഞ്ഞു. സ്‌പേസ് എക്‌സ് റോക്കറ്റിൽ നാല് ബഹിരാകാശയാത്രികർ ശനിയാഴ്ച (നവംബർ 14) രാത്രി 7.49 ന് ഫ്ലോറിഡയിലെ കെന്നഡി ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കുതിച്ചുയരും. അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശയാത്രികരായ മൈക്കൽ ഹോപ്കിൻസ്, വിക്ടർ ഗ്ലോവർ, ഷാനൻ വാക്കർ, ജാപ്പനീസ് ബഹിരാകാശയാത്രികൻ സോചി നൊഗുചി എന്നിവരാണ് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്.

ഭൂമിയിൽ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങി ഏകദേശം എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം സ്പേസ് എക്സ് റോക്കറ്റ് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെത്തും. അടുത്ത 15 മാസത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏഴ് ക്രൂ, കാർഗോ ഡ്രാഗൺ മിഷനുകൾ നാസയ്ക്കായി പറക്കുമെന്നാണ് സ്‌പെയ്‌സ് എക്‌സ് ക്രൂഡ് ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ തലവൻ ബെഞ്ചി റീഡ് ചൊവ്വാഴ്ച പറഞ്ഞത്. ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്കുള്ള അടുത്ത ദൗത്യം 2021 മാർച്ച് അവസാനം ഒരു യൂറോപ്യൻ, ഒരു ജാപ്പനീസ്, രണ്ട് അമേരിക്കൻ ക്രൂ അംഗങ്ങൾ എന്നിവരുമായി യാത്രതിരിക്കുമന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

English Summary: SpaceX to take four more astronauts to International Space Station on Saturday