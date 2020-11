ആരാധകർക്ക് ആവേശം! പബ്ജി ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നു, പുതിയ പേരില്‍...

ചൈനീസ് ബന്ധത്തെ തുടർന്ന് 118 ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കൊപ്പം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരോധിച്ച ജനപ്രിയ ഗെയിം പബ്ജി തിരിച്ചുവരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. നിരോധിച്ചതിനു രണ്ട് മാസത്തിനു ശേഷമാണ് പബ്ജി ഗെയിം രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങിവരുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുരക്ഷയും സ്വകാര്യതാ ആശങ്കകളും ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി പബ്ജിയുടെ നിര്‍മാതാക്കൾ പബ്ജി മൊബൈല്‍ ഇന്ത്യ എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഗെയിം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ കളിക്കാരുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്കും സുരക്ഷയ്ക്കും പബ്ജി കോർപ്പറേഷൻ മുൻ‌ഗണന നൽകും. സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും കളിക്കാരുടെ ഡേറ്റ സുരക്ഷിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ കമ്പനി പതിവായി ഓഡിറ്റിങും പരിശോധനകളും നടത്തുമെന്നും കമ്പനി വക്താവ് പറഞ്ഞു.

സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണമായി പാലിച്ചാണ് ഗെയിമിന്റെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പ് വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ നിർദേശങ്ങളും പാലിക്കുമെന്നും ഗെയിം പ്ലേയിൽ ഇന്ത്യക്കായുള്ള മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടാവുമെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിരോധിച്ച് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പബ്ജി ഉടൻ തന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രതിമാസം 5 കോടിയിലധികം സജീവ ഉപയോക്താക്കളുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഗെയിമുകളിലൊന്നാണ് പബ്ജി മൊബൈൽ. എന്നാൽ, പുതിയ ഗെയിം അവതരിപ്പിക്കുന്ന തിയതി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

ഈ വര്‍ഷം ജൂണിലാണ് പബ്ജി മൊബൈലിനെ സൈബര്‍ സുരക്ഷയുടെ പേരില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നു പുറത്താക്കിയത്. എന്നാല്‍, അന്നുമുതൽ തിരിച്ചുവരാനുള്ള കടുത്ത ശ്രമത്തിലായിരുന്നു പബ്ജി നിർമാതാക്കൾ. ക്രാഫ്റ്റണ്‍ എന്ന കമ്പനിയാണ് ഗെയിമിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഉടമ. പബ്ജി മൊബൈല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വിതരണം നടത്തിവന്നത് ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ടെന്‍സന്റ് ആണ് എന്നതാണ് അവര്‍ക്കു വിനയായത്. നിരോധനം വന്നതോടെ ഇന്ത്യയില്‍ ടെന്‍സന്റുമായുള്ള ബന്ധം ക്രാഫ്റ്റണ്‍ വിച്ഛേദിച്ചിരുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റ ടെന്‍സന്റിന്റെ ക്ലൗഡിലാണ് ശേഖരിച്ചിരുന്നത്. ക്ലൗഡിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ ക്രാഫ്റ്റണ്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റുമായി കരാറിലൊപ്പിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ആഷര്‍ ക്ലൗഡിലായിരിക്കും തങ്ങള്‍ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഡേറ്റ സൂക്ഷിക്കുക എന്നാണ് ക്രാഫ്റ്റണ്‍ സര്‍ക്കാരിനെ അറിയിക്കാന്‍ പോകുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ ഉപയോക്താക്കളുമായുള്ള ബന്ധം ഒക്ടോബറില്‍ പബ്ജി വിച്ഛേദിച്ചിരുന്നു. ഇനി ഒരു പുതിയ സ്ലേറ്റുമായി എല്ലാം ആദ്യം മുതല്‍ തുടങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കമ്പനി ആരായുന്നത്.

ആളുകളുടെ ഡേറ്റയുടെ കാര്യത്തില്‍ അതീവ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തുമെന്നും, അതു സുതാര്യമായിരിക്കുമെന്നും, അത് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും ഗൗരവമായി തന്നെ കാണുമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. എല്ലാം ആദ്യം മുതല്‍ തുടങ്ങുന്നതിനാല്‍ സാങ്കേതികമായി പറഞ്ഞാല്‍ പബ്ജിക്കു തിരിച്ചുവരാം. സകല ചൈനീസ് ബന്ധവും കുടഞ്ഞെറിഞ്ഞ്, ഈ വര്‍ഷം തീരുന്നതിനു മുൻപ് വീണ്ടും ഇന്ത്യയിലെത്താനാണ് പബ്ജി കിണഞ്ഞു ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, അധികാരികള്‍ പബ്ജിയുടെ പുതിയ നീക്കത്തെ എങ്ങനെ കാണുമെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ആ നീക്കം വിജയിക്കുമോ എന്നറിയാന്‍ സാധിക്കുക.

English Summary: PUBG will return to India with a new game…PUBG Mobile India