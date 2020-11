അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് ഇനി തിരിച്ചുവന്നേക്കില്ല എന്ന തോന്നലുണര്‍ന്നപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം നിരോധിച്ച വിവാദ ചൈനീസ് ആപ്പായ ടിക്‌ടോക് രാജ്യത്തെ അപ്പീല്‍സ് കോര്‍ട്ടില്‍ ഉത്തരവിനെതിരെ പരാതി സമര്‍പ്പിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 14ന് ആണ് ട്രംപ് 90 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ആപ് അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിക്ക് രാജ്യത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വില്‍ക്കണമെന്ന ഉത്തരവിറക്കിയത്. ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്കു ഭീഷണിയാണ് ടിക്‌ടോക് എന്നാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം പറഞ്ഞത്. അമേരിക്കന്‍ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റ ചൈനീസ് സർക്കാരിന്റെ പക്കല്‍ എത്തുന്നുവെന്നാണ് ട്രംപ് ആരോപിച്ചത്. ടിക്‌ടോക്കിന് അമേരിക്കയില്‍ 100 ദശലക്ഷത്തിലേറെ ഉപയോക്താക്കളാണ് ഉള്ളത്. ടിക്‌ടോക്കിന്റെ ഉടമയായ ബൈറ്റ്ഡാന്‍സ് സമര്‍പ്പിച്ച പരാതിയില്‍ പറയുന്നത് കോടതി ട്രംപിന്റെ വിധി പരിശോധിക്കണമെന്നാണ്.

അമേരിക്കയിലെ ഓറക്കിൾ കമ്പനിയും വാള്‍മാര്‍ട്ടുമായി തങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചയിലാണ്. തങ്ങള്‍ അവരുമായി ധാരണയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ പുതിയ കമ്പനിയായി അവതരിപ്പിക്കാമെന്നും അതിനായി 30 ദിവസത്തെ ഇളവു കൂടെ നല്‍കണമെന്നും അവര്‍ അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നു. അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികളുമായുള്ള ഇടപാടിന് തന്റെ ആശീര്‍വാദമുണ്ടെന്നു ട്രംപും പറഞ്ഞിരുന്നു. അമേരിക്ക ഉയര്‍ത്തുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനായി പല സാധ്യതകളും പരിഗണിക്കുന്നു. വാള്‍മാര്‍ട്ടിന്റെയും ഓറക്കിളിന്റെയും പരിപൂര്‍ണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുന്ന കാര്യവും ഇതില്‍ പെടുമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. നിലവില്‍ ടിക്‌ടോക്കില്‍ അമേരിക്കിയില്‍ നിന്നുള്ള പല പ്രമുഖരും നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓറക്കിളിന്റെയും വാള്‍മാര്‍ട്ടിന്റെയും കീഴിലുള്ള കമ്പനിയില്‍ അവര്‍ക്കും പ്രാധിനിധ്യം നല്‍കും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചര്‍ച്ച ചെയ്തു വരികയാണെന്നാണ്. അമേരിക്കക്കാരുടെ ഡേറ്റയെല്ലാം ഇവര്‍ സംരക്ഷിക്കുമെന്നാണ് ടിക്‌ടോക് പറയുന്നത്.

∙ ജിയോയില്‍ 33,737 കോടി ഗൂഗിള്‍ മുടക്കിയതില്‍ പ്രശ്‌നമില്ലെന്ന് സിസിഐ

ലോകത്തിലെ വ്യാപാരമെല്ലാം ചുരുക്കം ചില കമ്പനികളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്നത് പല തരത്തിലും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് ഇന്നു ലോകം. അതിനാല്‍ തന്നെ ഇന്ത്യയിലും കമ്പനികള്‍ തമ്മിലുള്ള പണമിടപാടുകള്‍ക്ക് കോംപറ്റീഷന്‍ കമ്മിഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അംഗീകാരം വേണം. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനായ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ കമ്പനിയായ റിലയന്‍സ് ജിയോയില്‍ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളിലൊന്നായ ഗൂഗിള്‍ 33,737 കോടി രൂപ മുടക്കി 7.73 ശതമാനം ഓഹരി സ്വന്തമാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. മാസങ്ങള്‍ക്കു മുൻപ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ ഇടപാട് ഇത്രകാലം പരിഗണിച്ചു വരികയായിരുന്ന സിസിഐ ഇപ്പോള്‍ പറയുന്നത് തങ്ങള്‍ ഇത് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. ഒരു നിശ്ചിത തുകയ്ക്കു മുകളിലുള്ള ഇടപാടുകളെല്ലാം കമ്മിഷന്റെ അംഗീകാരം വാങ്ങണം.

∙ സക്കര്‍ബര്‍ഗിന്റെ കമ്പനിയില്‍ വര്‍ണ്ണവിവേചനമുണ്ടെന്ന്

ഫെയ്‌സ്ബുക് മേധാവി മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗും ഭാര്യ പ്രിസില ചാനും നടത്തുന്ന ചാന്‍ സക്കര്‍ര്‍ബര്‍ഗ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് അഥവാ സിസെഡ്‌ഐയില്‍ വര്‍ണ്ണ വിവേചനം ഉണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് മുന്‍ ജോലിക്കാരന്‍ സമര്‍പ്പിച്ച കേസിലെ ആരോപണങ്ങള്‍ ശരിയാണോ എന്ന് കാലിഫോര്‍ണിയ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ഫെയര്‍ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ആന്‍ഡ് ഹൗസിങ് പരിശോധിക്കും. റെയ്മണ്ട് ഹോള്‍ഗാഡൊ എന്നയാളാണ് പരാതിക്കാരന്‍. സിസെഡ്‌ഐയില്‍ കറുത്ത വംശജരായ ജോലിക്കാര്‍ക്കു കുറച്ചു ശമ്പളമാണ് നല്‍കുന്നതെന്നും, അവര്‍ക്ക് വേണ്ട അംഗീകാരം നല്‍കുന്നില്ലെന്നുമായിരുന്നു ഹൊള്‍ഡാഗോയുടെ ആരോപണം. സാമൂഹ്യ സമത്വം പാലിക്കുമെന്ന് പ്രസംഗങ്ങളിലും മറ്റും തട്ടിവിടുമെങ്കിലും സക്കര്‍ബര്‍ഗ് ദമ്പതികള്‍ അതു നടപ്പാക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ആരോപണം. പാര്‍ശ്വവല്‍ക്കരിക്കപ്പെട്ട ആളുകള്‍ക്ക് അവസരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നില്ല. കമ്പനിയില്‍ കൂടുതല്‍ മികച്ച പോസ്റ്റിലേക്ക് ജോലിക്കയറ്റം ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കറുത്ത വംശജരെ അക്രമസ്വഭാവമുളളവരായി മുദ്രകുത്തുന്നു എന്നും പരാതിയില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. തനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ശമ്പളത്തെക്കുറിച്ച് വാദിക്കാന്‍ തന്നെ അനുവദിച്ചില്ലെന്നും, അതേസമയം കറുത്ത വംശജരല്ലാത്ത എല്ലാവര്‍ക്കും തുടക്കം മുതല്‍ ശമ്പമ്പളത്തെക്കുറിച്ച് മാനേജ്‌മെന്റുമായി വാദിക്കാമെന്നും ഹൊള്‍ഗാഡോ വാദിച്ചു. എന്നാല്‍, തങ്ങള്‍ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളിലേര്‍പ്പെടാറില്ല എന്നാണ് കമ്പനി പ്രതികരിച്ചത്. കറുത്ത വംശജര്‍ക്ക് സാമൂഹികമായി ഉയരാന്‍ അവസരമൊരുക്കുമെന്നാണ് പല അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികളും അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

∙ ഗൂഗിള്‍ ഫോട്ടോസില്‍ അണ്‍ലിമിറ്റഡ് സ്്‌റ്റോറേജ് ഇല്ലാതാക്കുന്നു

നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകളും മറ്റും ഗൂഗിള്‍ ഫോട്ടോസില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നവര്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക- 2021 ജൂണ്‍ 1 മുതല്‍ 15 ജിബി ഡേറ്റ മാത്രമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. അണ്‍ലിമിറ്റഡ് സ്‌റ്റോറേജ് അടുത്ത വര്‍ഷം ജൂണ്‍ മുതല്‍ ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവര്‍ഷമായി തങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗ്-ഇന്‍ ചെയ്യാത്തവരുടെ ഡേറ്റയും ഡിലീറ്റു ചെയ്യാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഗൂഗിള്‍ എന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. ഇനി ഗൂഗിള്‍ ഡ്രൈവില്‍ ലഭിക്കുന്നത്ര സ്‌പെയ്‌സ് മാത്രമായിരിക്കും കമ്പനി ഫ്രീയായി നല്‍കുക. എന്നാല്‍, നിലവില്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാ മാറ്റേണ്ടതായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പുതിയ മാറ്റം വരുന്നതോടെ ഗൂഗിള്‍ ഫോട്ടോസിലെ ഏറ്റവും ആകര്‍ഷണീയമായ ഫീച്ചര്‍ ഇല്ലാതാകുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്.

∙ 20,000 ലേറെ ഇന്ത്യന്‍ ജേണലിസ്റ്റുകള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കിയെന്ന് ഗൂഗിള്‍

തങ്ങള്‍ 20,000 ലേറെ ഇന്ത്യന്‍ ജേണലിസ്റ്റുകള്‍ക്ക് നേരിട്ടോ, ലൈവ് വര്‍ക്ഷോപ്പുകള്‍ വഴിയോ 10 പ്രാദേശിക ഭാഷകളില്‍ 1000 ലേറെ കമ്പനികളിലും, 700ലേറെ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികളലുമായി പരിശീലനം നല്‍കിയെന്ന് ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ ഗൂഗിള്‍ അറിയിച്ചു. തങ്ങളുടെ ജേണലിസം എമര്‍ജന്‍സി റിലീഫ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് 228 ഇന്ത്യന്‍ വാര്‍ത്താ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിച്ചുവെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.

∙ മി ബോക്‌സ് 4കെ, സ്റ്റിക് എന്നിവയില്‍ സോണി ലൈവ് സീ സ്ട്രീമിങ് സേവനങ്ങള്‍ക്ക് വന്‍ കിഴിവ്

ഷഓമി തങ്ങളുടെ സ്ട്രീമിങ് പ്രൊഡക്ടുകളായ മി ബോക്‌സ് 4കെ, മി ടിവി സ്റ്റിക് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 2400 രൂപ വരെ ലാഭിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്‌കീമുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. തങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ടുകളുടെ സ്വീകാര്യത വര്‍ധിപ്പിക്കാനാണിത്. സോണി LIVE വാര്‍ഷിക പാക്കേജില്‍ 10 ശതമാനം കിഴിവാണ് ഓഫര്‍ ചെയ്യുന്നത്. സി5 പറയുന്നത് 1 വാങ്ങിയാല്‍ 4 മാസം ഫ്രീ നല്‍കുമെന്നാണ്. ഹങ്കാമാ പേ 149 രൂപ വില വരുന്ന ഒരു മാസ ട്രയല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഫ്രീ ആയി നല്‍കുന്നു. എപിക് ഓണ്‍ തങ്ങളുടെ 3 മാസത്തെയും ആറുമാസത്തെയും, ഒരു വര്‍ഷത്തെയും പാക്കുകള്‍ യഥാക്രമം 103, 194, 324 രൂപ യ്ക്ക് നല്‍കുന്നു. ഡോക്യുബേ തങ്ങളുടെ പാക്ക് അമ്പതു ശതമാനം കിഴിവിലാണ് നല്‍കുന്നത്. ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് 749 രൂപ നല്‍കിയാല്‍ മതി. മറ്റു ഓഫറുകളും ഉണ്ട്.

∙ ദീപാവലിക്ക് പുതിയ മാറ്റങ്ങളുമായി ഫെയ്‌സ്ബുക്കും ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമും

കോവിഡ്-19 ബാധയെ തുടര്‍ന്ന് മുൻപൊരിക്കലും സംഭവിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ദീപാവലി ആഘോഷമാണ് ഈ വര്‍ഷം ഇന്ത്യയില്‍ നടക്കുന്നത്. പുറത്തിറങ്ങാതെയുള്ള ആഘോഷങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ഫലവത്താക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏതാനും പുതിയ ചില ഫീച്ചറുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ ഫെയ്‌സ്ബുക്കും ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമും. ദിവാലി ഹാഷ്ടാഗ് ചലഞ്ചസ്, ദിവാലി തീമിലുള്ള അവതാറുകള്‍, ദിവാലി കണ്ടെന്റ് തുടങ്ങിയവയാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി അനുഭവത്തിലൂടെ ഷെയര്‍ യോ ലൈറ്റ് ഫീച്ചറും ഉണ്ട്.

English Summary: TikTok asks US court to intervene after Trump administration leaves app in limbo