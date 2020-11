ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈല്‍ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളില്‍ കൂടുതല്‍ മാല്‍വെയര്‍ എത്തുന്നത് തേഡ് പാര്‍ട്ടി ആപ് സ്റ്റോറുകള്‍ വഴിയാണ് എന്നായിരുന്നു ഇത്രകാലം കരുതി വന്നത്. ഇതിനാല്‍ തന്നെ എല്ലാവരും ആന്‍ഡ്രോയിഡിന്റെ ഉടമയായ ഗൂഗിളിന്റെ പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ നിന്നുള്ള ആപ്പുകളെ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാന്‍ പാടുള്ളു എന്നുമാണ് ഏറ്റവുമധികം കേട്ടുവന്ന ഉപദേശം. എന്നാല്‍, സുരക്ഷാ കമ്പനിയായ നോര്‍ട്ടണ്‍ലൈഫ്‌ലോക്ക് (NortonLifeLock) നടത്തിയ പഠനം നല്‍കുന്നത് മറ്റൊരു ചിത്രമാണ്. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് നേരിട്ട മാല്‍വെയര്‍ ആക്രമണങ്ങളില്‍ തേഡ് പാര്‍ട്ടി ആപ് സ്റ്റോറുകള്‍ വഴി പകര്‍ന്നു കിട്ടിയത് ഏകദേശം 10.4 ദുരുദ്ദേശപരമായ ആപ്പുകള്‍ വഴിയായിരുന്നെങ്കല്‍, ഗൂഗിളിന്റെ പ്ലേ സ്റ്റോര്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കു സമ്മാനിച്ചത് 67.2 ശതമാനമാണെന്നാണ് അവരുടെ കണ്ടെത്തല്‍. ഇതിന്റെ കാരണം, പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ നിന്ന് വമ്പിച്ച തോതില്‍ നടക്കുന്ന ഡൗണ്‍ലോഡാണ് എന്നാണ്.

തേഡ് പാര്‍ട്ടി ആപ് സ്റ്റോറുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം താരതമ്യേന കുറവാണ്. നാലു മാസം നീണ്ട പഠനം 1.2 കോടി ഫോണുകളിലാണ് നടത്തിയത്. എന്നാല്‍, പ്ലേസ്റ്റോറില്‍ മാല്‍വെയര്‍ കടന്നുകൂടുന്നത് കുറവു തന്നെയാണ്. പക്ഷേ, ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ നിന്നുള്ള ആപ്പുകളെയാണ് മിക്കവരും തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനാല്‍ മാല്‍വെയര്‍ ബാധിത ഫോണുകളുടെ എണ്ണം പരിശോധിച്ചാല്‍ അവയില്‍ കൂടിയ പങ്കും പ്ലേ സ്റ്റോര്‍ വഴി പകര്‍ന്നു കിട്ടിയവയാണെന്നു കാണാമെന്നും പഠനം പറയുന്നു.



∙ ആപ്പിളിന്റെ എം1 കേന്ദ്രീകൃത മാക്ബുക്ക് എയര്‍ ഇന്റല്‍ ഐ9 മാക്ബുക് പ്രോയെക്കാള്‍ മികച്ച പ്രകനം നടത്തുന്നു



ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ സിലിക്കണ്‍ പ്രോസസറായ എം1 ഉപയോഗിച്ച് അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ മാക്ബുക് എയര്‍ സിംഗിള്‍ കോര്‍ ഗീക്‌ബെഞ്ച് ടെസ്റ്റില്‍ 1687 സ്‌കോര്‍ നേടി. മള്‍ട്ടി കോര്‍ പ്രകടനത്തില്‍ അത് 7433 സ്‌കോര്‍ ലഭിച്ചു. അതേസമയം, ഇന്റലിന്റെ ഐ9 പ്രോസസര്‍ ശക്തിപകരുന്ന ആപ്പിളിന്റെ ഹൈ-എന്‍ഡ്, 16-ഇഞ്ച് മാകബുക് പ്രോയുടെ സ്‌കോറുകള്‍ യഥാക്രമം 1096 ഉം, 6870 ഉം ആണ്. ഇത് വെറും ബെഞ്ച് മാര്‍ക്ക് ടെസ്റ്റ് അല്ലെന്നു പറഞ്ഞു തള്ളാമെങ്കിലും, കമ്പനിയുടെ താരതമ്യേന താഴ്ന്ന ലൈന്‍-അപ്പായി എയര്‍ ശ്രേണിയിലുള്ള കംപ്യൂട്ടര്‍ പ്രോ മോഡലിനെയാണ് മുട്ടുകുത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത് കാണാതെ പോകരുതെന്നു പറയുന്നു.



∙ ഐഫോണ്‍ നിര്‍മാതാവ് ഫോക്‌സകോണിന്റെ ലാഭം പ്രതീക്ഷയ്ക്കപ്പുറത്ത്



പുതിയ ഐഫോണുകള്‍ വിപണിയിലെത്തിയതോടെ ആപ്പിളിനായി ഐഫോണുകള്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുന്ന പ്രമുഖ കമ്പനികളിലൊന്നായ ഫോക്‌സകോണിന്റെ ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കള്‍ കൂടിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡ്-19 ന്റെ ആഘാതത്തില്‍ തിരിച്ചടി പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇതെന്നത് ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടമാണെന്നു പറയുന്നു. ഫോക്‌സകോണ്‍ ടെക്‌നോളജി ഗ്രൂപ്പിന്റെ സെപ്റ്റംബറില്‍ അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ മൊത്തം വരുമാനം 1.1 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറായിരുന്നു. മറ്റു കമ്പനികള്‍ക്കായും തയ്‌വാന്‍ കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഈ കമ്പനി ഉപകരണങ്ങള്‍ ഇറക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഈ വരുമാനത്തിന്റെ പകുതിയോളം ആപ്പിളിനായി ഉപകരണങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുക വഴി നേടിയതാണെന്നു പറയുന്നു.



∙ ആപ്പിള്‍ അടുത്ത വര്‍ഷം ആദ്യ പകുതിയില്‍ പുതിയ ഐഫോണ്‍ എസ്ഇ അവതരിപ്പിച്ചേക്കില്ലെന്ന്



ഇന്ത്യയിലടക്കം ധാരാളം ഉപയോക്താക്കളുള്ള മോഡലാണ് ഐഫോണ്‍ എസ്ഇ. ഈ മോഡലിന്റെ 2020 എഡിഷന്‍ കമ്പനി ഈ വര്‍ഷം ഏപ്രിലില്‍ പുറത്തിറക്കിയെങ്കിലും, അതിന്റെ 2021 എഡിഷന്‍ താന്‍ അടുത്ത വര്‍ഷം ഏപ്രിലില്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആപ്പിളിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തില്‍ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ച ആളായ മിങ്-ചി കുവോ പറഞ്ഞു. അടുത്ത വര്‍ഷം ആദ്യ പകുതിയില്‍ ഒരു ഐഫോണ്‍ എസ്ഇ ഇറക്കാന്‍ ആപ്പിള്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.



∙ 5എന്‍എം എക്‌സിനോസ് 1080 പ്രോസസര്‍ അവതരിപ്പിച്ച് സാംസങ്



ആപ്പിളിനും വാവെയ്ക്കും പിന്നാലെ ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ ടെക് ഭീമന്‍ സാംസങും എക്‌സിനോസ് 1080 എന്ന പേരില്‍ തങ്ങളുടെ 5എന്‍എം ചിപ് സെറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. ഇത് മധ്യനിര ഫോണുകള്‍ക്കുള്ളതായിരിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. പുതിയ ചിപ്പില്‍ സാംസങ്ങിന്റെ സ്വന്തം 5എന്‍എം ഇയുവി ഫിന്‍ഫെറ്റ് (5nm EUV FinFET) സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാംസങ്ങിന്റെ എക്‌സിനോസ് 980 ചിപ്‌സെറ്റിന്റെ പിന്‍ഗാമിയാണിത്. എട്ടു കോറുകളുള്ള, ട്രിപ്പിള്‍ ക്ലസ്റ്റര്‍ ഡിസൈനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.



∙ 17,000 രൂപയ്ക്ക് റിയല്‍മി 7 5ജി അടുത്തയാഴ്ച അവതരിപ്പിച്ചേക്കും

റിയല്‍മി 7 5ജി അടുത്തയാഴ്ച അവതരിപ്പിച്ചേക്കും. മെഡിയാടെക് ഡിമന്‍സിറ്റി 720 പ്രോസസര്‍ ആയിരിക്കാം ഫോണിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രം. 5000 എംഎഎച് ബാറ്ററിയും കണ്ടേക്കുമെന്നു കരുതുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഫോണിന്റെ തുടക്ക മോഡലിന്റെ (6ജിബി/128ജിബി) വില 1,499 യെന്‍ അഥവാ ഏകദേശം 17,000 രൂപയായിരിക്കുമെന്നാണ് അനുമാനം.

∙ ഇയു ഗൂഗിളിനെതിരെ അതിവേഗം ആന്റിട്രസ്റ്റ് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് 165 വിമര്‍ശകര്‍

യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ ഒട്ടും അമാന്തിക്കാതെ അമേരിക്കന്‍ ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ ഗൂഗിളിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് 165 കമ്പനികളുടയെും ടെക് വ്യവസായ സംഘടനകളുടെയും ഗ്രൂപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സേര്‍ച്ചിലും മറ്റും ഗൂഗിള്‍ സ്വന്തം സേവനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് അവരുയര്‍ത്തുന്ന ആരോപണം. പരാതിക്കാരില്‍ അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും നിന്നുള്ള കമ്പനികള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. അവര്‍ തങ്ങളുടെ പരാതി യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്റെ ആന്റിട്രസ്റ്റ് മേധാവി മാര്‍ഗരതെ വെസ്റ്റഗറിനാണ് സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗൂഗിളിന്റെ പേടിസ്വപ്‌നമാണ് വെസ്റ്റഗര്‍. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്‍ഷങ്ങളിലായി അവര്‍ ഗൂഗിളിന് പിഴയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം 9.7 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറാണ്. പുതിയ കമ്പനികള്‍ക്കു കടന്നു വരാനും തല ഉയര്‍ത്താനും അനുവദിക്കാതെ ഗൂഗിള്‍ പോലെയുളള വടവൃക്ഷങ്ങള്‍ നില്‍ക്കുന്നു എന്നത് ലോകമെമ്പാടും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അമേരിക്കയും ഇക്കാര്യത്തില്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചേക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

∙ ദീപാവലിക്കായി പുതിയ ലെന്‍സുകളും സ്റ്റിക്കറുകളും അവതരിപ്പിച്ച് സ്‌നാപ്ചാറ്റ്

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷമായ ദീപാവലിക്കായി പ്രമുഖ സമൂഹ മാധ്യമ സേവനമായ സ്‌നാപ്ചാറ്റ് പുതിയ ലെന്‍സുകളും സ്റ്റിക്കറുകളും തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കായി അവതരിപ്പിച്ചു. ഇവ ആഗോള തലത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

∙ ഐബിഎം കമ്പനിയും എഎംഡിയുമായി സഹകരിക്കും

തലയെടുപ്പുള്ള ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളായ ഐബിഎം, എഎംഡി എന്നിവ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് സുരക്ഷ എന്നിവയ്ക്കായി പല വര്‍ഷങ്ങള്‍ സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓപ്പണ്‍-സോഴ്‌സ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകള്‍, ഓപ്പണ്‍ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ്‌സ്, ഓപ്പണ്‍ സിസ്റ്റം ആര്‍ക്കിടെക്ചര്‍, തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ച് കോണ്‍ഫിഡെന്‍ഷ്യല്‍ കംപ്യൂട്ടിങ് മേഖലയില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇരു കമ്പനികളുടെയും ഉദ്ദേശം.

