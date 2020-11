അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ സൈബര്‍ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങള്‍ അടുത്ത മാസം പുറത്തിറക്കിയേക്കും. ഐഡന്റിറ്റി തെഫ്റ്റ്, ഓണ്‍ലൈന്‍ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകള്‍ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ പുഃനര്‍നിര്‍വ്വചിക്കപ്പെട്ടേക്കുമെന്നു കരുതുന്ന ഈ പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ ദൂരവ്യാപകമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അധികാരികള്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തിലേറെയായി ഇതിന്റെ പണിപ്പുരയിലായിരുന്നു. ഇത് 2013ല്‍ നിലവിലിരുന്ന പതിപ്പിന്റെ പരിഷ്‌കരിച്ചതും മാറ്റവരുത്തിയതുമായ നിയമങ്ങളാണെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞത്. 2013ലെ നിയമങ്ങള്‍ മാര്‍ഗരേഖകള്‍ പോലെയായിരുന്നുവെങ്കില്‍ പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് നയരൂപീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

ഇനി പുറത്തുവരാന്‍ പോകുന്ന നിയമങ്ങളില്‍, എന്തു ചെയ്യാം എന്തു ചെയ്യരുത് എന്ന കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് വ്യക്തമായ നിര്‍വചനങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു കാര്യം എപ്പോള്‍ കുറ്റകൃത്യമാകാം എന്ന കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തമായ അറിവു നല്‍കും. ദേശീയ സൈബര്‍ സുരക്ഷാ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്ററുടെ ഓഫിസ്, നോഡല്‍ അധികാരികള്‍, വിദഗ്ധര്‍, വിവിധ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങള്‍ തുടങ്ങി പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഇടപെടലോടെയായിരിക്കും നിയമങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുക. മറ്റൊരാളുടെ പേരില്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റും അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുക, എന്തെങ്കിലും ഇടപാടു നടത്തുക എന്നതൊക്കെ ഇനി ശിക്ഷ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുന്ന കുറ്റങ്ങളായേക്കാം. അതുപോലെ വിദേശ കമ്പനികള്‍ ഇന്ത്യയിലെ ഉപയോക്താക്കളെക്കുറിച്ചു രഹസ്യമായി പഠിക്കുന്നതും വലിയ കുറ്റമായിരിക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ 10,000ലേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിക്കു വേണ്ടി ഷെന്‍സെന്‍ കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി നിരീക്ഷിച്ചത് ഏതാനും മാസം മുൻപ് വന്‍ വിവാദമായിരുന്നല്ലോ.

∙ അടുത്ത തലമുറ ആപ്പിള്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ സമയം ബാറ്ററി തീരാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കും!

അടുത്ത തലമുറയിലെ ഉപകരണങ്ങളില്‍ ചിലതിലെങ്കിലും പുതിയ ബാറ്ററി ടെക്‌നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുകയാണ് ആപ്പിളെന്ന് പുതിയ അഭ്യൂഹം പരക്കുകയാണ്. കമ്പനിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടുന്ന കാര്യത്തില്‍ വളരെയധികം വിശ്വസനീയത കൈവരിച്ച മിങ് ചി-കുവോ ആണ് ഈ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്ന വിരവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എഫോണ്‍ 13, എയര്‍പോഡ്‌സ് 3, മിനി എല്‍ഇഡി ഐപാഡ് എന്നിവയിലായിരിക്കാം പുതിയ ടെക്‌നോളജി കൊണ്ടുവരാന്‍ സാധ്യത. സോഫ്റ്റ്‌ബോര്‍ഡ് ബാറ്ററി ടെക്‌നോളജി എന്നായിരിക്കും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ അറിയപ്പെടുക. എന്നാല്‍, ഈ ടെക്‌നോളജിയുടെ വകഭേദം ചില എല്‍ടിഇ ആന്റിനകളുള്ള ഐഫോണ്‍ 8 മുതല്‍ കാണാമെന്നും പറയുന്നു.

എന്നാല്‍, ഇനി ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമത്രെ. വഴക്കമുള്ള ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റല്‍ പോളിമര്‍ സോഫ്റ്റ്‌ബോര്‍ഡ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക. ഇവ സാധാരണ പ്രിന്റഡ് സര്‍ക്യൂട്ട് ബോര്‍ഡുകള്‍ക്കു പകരം ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമത്രെ. ഷെന്‍സെന്‍ കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ജിയലിയാന്‍യി (Jialianyi) എന്ന കമ്പനിയായിരിക്കും അടുത്ത തലമുറ ഐഫോണുകള്‍ക്കു വേണ്ട 40-45 ശതമാനം സോഫ്റ്റ്‌ബോര്‍ഡ് ബാറ്ററികളും നര്‍മിച്ചു നല്‍കുക എന്നും കുവൊ അവകാശപ്പെടുന്നു. പുതിയ ടെക്‌നോളജിക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലം മതിയെന്നതും, അതിനു ചെലവു കുറവാണെന്നതുമാണ് ആപ്പിള്‍ അങ്ങോട്ടു മാറാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതത്രെ. ജിയലിയാന്‍യി ആപ്പിളിനായി നിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് എത്തുന്ന പുതിയ കമ്പനിയാണ്. ആപ്പിളിന്റെ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രധാന ഗുണഭോക്താവും അവരായിരിക്കുമെന്നും കരുതുന്നു.

∙ ടിക്‌ടോക്കിന് 15 ദിവസം നീട്ടി ലഭിച്ചു

വിവാദ ആപ്പായ ടിക്‌ടോക്കിന് അമേരിക്കയില്‍ തങ്ങളുടെ ആസ്തികള്‍ കൈമാറാന്‍ 15 ദിവസം കൂടി ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നീട്ടിയ സമയം പ്രകാരം നവംബര്‍ 27നു മുൻപ് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കണം. അമേരിക്കയുടെ ട്രഷറി ഡിപ്പാര്‍ട്ടമെന്റാണ് പുതിയ ഉത്തരവു പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. കമ്പനിയുടെ ആഗോള ഘടനയാണ് ഇപ്പോള്‍ പ്രശ്‌നമായിരിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്.

∙ ഗൂഗിളിന്റെ ദിവാലി ആശംസ ഇങ്ങനെ

ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ ഗൂഗിള്‍ ഒരു ഓഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പേജാണ് ഇക്കുറി ദിവാലി ആഘോഷത്തിനായി ഒരുക്കിയത്. എആര്‍ സജ്ജമായ ഉപകരണങ്ങളില്‍ നിന്ന് പ്രവേശിച്ചാല്‍ അവര്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ദിവാലി പേജിന്റെ ഗുണം കാണാം: https://artsexperiments.withgoogle.com/diwali-at-home/

∙ കുക്കിന്റെ ദിവാലി ആശംസ ഈ ചിത്രത്തോടെ

ആപ്പിള്‍ മേധാവി ടിം കുക്ക് ഈ വര്‍ഷം എല്ലാവര്‍ക്കും ദിവാലി ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നു. ഈ ആ ഘോഷത്തിന്റെ പ്രകാശം എല്ലാവര്‍ക്കും ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ച കുക്ക്, രോഹിത് വോറ എന്നയാള്‍ ഐഫോണ്‍ 12 മാക്‌സില്‍ എടുത്ത ഒരു ചിത്രവും പോസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു. ഇതാ കുക്കിന്റെ ട്വീറ്റ്: https://bit.ly/38FSh5j

∙ ഐഫോണ്‍ 12 ഉടമകള്‍ക്കടക്കം ചില ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഐമെസേജില്‍ പ്രശ്‌നം

ആപ്പിളിന്റെ സുപ്രധാന ആപ്പുകളിലൊന്നായ ഐമെസേജില്‍ ചില ഐഫോണ്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് പ്രശ്‌നം നേരിടുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഇവരില്‍ പുതുപുത്തന്‍ ഐഫോണ്‍ 12 സീരീസ് ഉപയോക്താക്കള്‍ പോലുമുണ്ട്. പലര്‍ക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍സ് ലഭിക്കുന്നില്ല. ചലര്‍ അയയ്ക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ക്കു ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് വേറെ ഒരു പരാതി. ഇത് ഐഒഎസ് 14.1 അല്ലെങ്കില്‍ 14.2ന്റെ പ്രശ്‌നമായിരിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് മൊബൈല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് പ്രൊവൈഡറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രശ്‌നമാകാമെന്നും പറയുന്നു.

∙ ഗൂഗിളുമായി ഡേറ്റാ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഭാവിയിലെ അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്ക് തടസമാകുമെന്ന് അമേരിക്ക

സർക്കാരിന് അന്വേഷണത്തിനിടയില്‍ ലഭിച്ച ഡേറ്റ ഗൂഗിളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനെ എതിര്‍ത്ത് അമേരിക്കന്‍ സർക്കാർ രംഗത്തു വന്നു. മറ്റു കമ്പനികളെക്കുറിച്ചുളള തന്ത്രപ്രധാനമായ വിവരങ്ങള്‍ ഗൂഗിളുമായി പങ്കുവയ്ക്കരുത്. അത് ഭാവിയില്‍ ഗൂഗിളിനെതിരെ നടത്തേണ്ട അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്ക് തടസമാകാമെന്ന് സർക്കാർ നിരീക്ഷിച്ചു. അമേരിക്കയുടെ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ടമെന്റ് സേര്‍ച്ചിലെ ഗൂഗിളിന്റെ സമഗ്രാധിപത്യത്തിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ മാസം രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. അമേരിക്കയിലെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിക്കെതിരെ പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കിടയിലോ, നൂറ്റാണ്ടിനിടയിലോ നടന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നീക്കമാണിതെന്നാണ് പറയുന്നത്. കമ്പനിക്കെതിരെ മൂന്നാം കക്ഷികളില്‍ നിന്ന് സർക്കാർ ശേഖരിച്ച വവരങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ക്കു കാണണമെന്നു പറഞ്ഞ് ഗൂഗിള്‍ വന്നതാണ് പുതിയ പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നില്‍. ഗൂഗിളിനെക്കുറിച്ച് മറ്റു കമ്പനികള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഗൂഗിളിനു നല്‍കിയാല്‍ മറ്റു കമ്പനികള്‍ക്ക് നിയമത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത്. ഗൂഗിളിന്റെ ചെയ്തികള്‍ക്കെതിരെ മറ്റു കമ്പനികള്‍ രഹസ്യമായി നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണിവ. ഇവ ഗൂഗിളിനു നല്‍കിയാല്‍ ഇനി ഭാവിയില്‍ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയാല്‍ മറ്റു കമ്പനികള്‍ സഹകരിക്കണമെന്നില്ലെന്നും സർക്കാർ പറയുന്നു.

∙ പബ്ജിയുടെ പുതിയ പരസ്യം ഇറങ്ങി

കേന്ദ്ര സർക്കാർ മൊബൈലില്‍ പബ്ജി ഗെയിമിങ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വലിയ ആവേശമൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഗെയിമിനു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ കൂടുതല്‍ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ നല്‍കുകയാണ് എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഗെയിം കൂടുതല്‍ ഇന്ത്യന്‍ സംസ്‌കാരത്തിന് ഉതകുന്ന രീതിയില്‍ മറ്റങ്ങളോടെയായിരിക്കും അവതരിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ വാഗ്ദനാങ്ങളുമുണ്ടത്രെ. എന്തായാലും പബ്ജി തങ്ങള്‍ തിരിച്ചുവരാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകള്‍ നല്‍കി പുതിയതായി ഒരു വിഡിയോ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിഡിയോ കാണാം: https://youtu.be/WtMHB-XUADU

