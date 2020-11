അദ്ഭുതം! 85 വർഷം പഴക്കമുള്ള വൻ കെട്ടിടം നടന്നത് 200 അടി ദൂരം, ചൈനയിലേത് വിചിത്ര കാഴ്ച

കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ചൈനയിലെ ഷാങ്‌ഹായ് നിവാസികൾ അസാധാരണമായ ഒരു കാഴ്ചയ്ക്ക് സാക്ഷിയായി. വർഷങ്ങളോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു കെട്ടിടം നടക്കുന്നു, അതും കുറച്ചു ദൂരമല്ല 200 അടി അകലം. 85 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂൾ നിലത്തുനിന്ന് ഉയർത്തി പൂർണമായും ‘വാക്കിങ് മെഷീൻ’ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്ഥലം മാറ്റിയത്. അത്യാധുനിക ടെക്നോളജികളുടെ സഹായത്തോടെ കെട്ടിടം സ്ഥലം മാറ്റുകയായിരുന്നു.

ചരിത്രപരമായ ഘടനകൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നഗരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ശ്രമത്തിൽ, എൻജിനീയർമാർ അഞ്ച് നില കെട്ടിടത്തിനു കീഴിൽ 200 ഓളം മൊബൈൽ സപ്പോർട്ടുകൾ ഘടിപ്പിച്ചതായി പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യ സാങ്കേതിക സൂപ്പർവൈസർ ലാൻ വുജി പറഞ്ഞു. റോബോട്ടിക് കാലുകൾ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരുന്നു അത്. അവ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി വിഭജിച്ചായിരുന്നു നീക്കം. അവ മാറിമാറി, മനുഷ്യൻ നടക്കുന്നതു പോലെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും പ്രവർത്തിപ്പിച്ചായിരുന്നു സ്ഥലം മാറ്റം.

കെട്ടിടം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നുവെന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ അറ്റാച്ചുചെയ്ത സെൻസറുകൾ സഹായമുണ്ടായിരുന്നു. ഷാങ്ഹായ് എവലൂഷൻ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന കമ്പനി 2018 ൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഈ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ. ഇത് കെട്ടിടത്തിന് ക്രച്ചസ് നൽകുന്നതുപോലെയാണ്. ഇതിനാൽ അതിന് എഴുന്നേറ്റു നടക്കാമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞത്.

കെട്ടിടം നടക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും ഇപ്പോൾ സോഷ്യല്‍മീഡിയകളിൽ ഹിറ്റാണ്. 1935 ൽ ഷാങ്ഹായിയുടെ മുൻ ഫ്രഞ്ച് കൺസെഷന്റെ മുനിസിപ്പൽ ബോർഡ് ലഗെന പ്രൈമറി സ്കൂൾ നിർമിച്ചു. എന്നാൽ 2023 ഓടെ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന പുതിയ വാണിജ്യ, ഒഫീസ് സമുച്ചയത്തിന് ഇടം നൽകാനാണ് ഇതിപ്പോൾ നീക്കിയത്.

കെട്ടിടത്തിനു താഴെ 198 മൊബൈൽ സപ്പോർട്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് തൊഴിലാളികൾക്ക് ആദ്യം കെട്ടിടത്തിന് ചുറ്റും കുഴിയെടുക്കേണ്ടിവന്നു. കെട്ടിടത്തിന്റെ തൂണുകൾ വെട്ടിയ ശേഷം റോബോട്ടിക് ‘കാലുകൾ’ വെച്ച് ഉയർത്തുകയായിരുന്നു. 18 ദിവസത്തിനിടെ, കെട്ടിടം 21 ഡിഗ്രി തിരിക്കുകയും 62 മീറ്റർ (203 അടി) അകലെ പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു.

പൈതൃക സംരക്ഷണത്തിനും സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമുള്ള കേന്ദ്രമായി പഴയ സ്കൂൾ കെട്ടിടം സ്ഥാപിച്ചതോടെ ഒക്ടോബർ 15 നാണ് സ്ഥലംമാറ്റം പൂർത്തിയായത്. ചരിത്രപരമായ ഒരു കെട്ടിടം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഷാങ്ഹായിൽ ഈ ‘വാക്കിംഗ് മെഷീൻ’ രീതി ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു.

